Zawsze uważałam się za osobę do bólu uczciwą, taką, która oddałaby znaleziony na ulicy portfel bez zaglądania do środka. Kiedy jednak odgarnęłam mokrą ziemię spod ulubionego drzewa mojego dziadka i ujrzałam rdzewiejącą, ciężką skrzynkę, moje zasady wyparowały w ułamku sekundy. Podjęłam decyzję, która na zawsze zmieniła moje życie i o której moja rodzina nigdy, przenigdy się nie dowie.

Nikt nie chciał tego domu

Kiedy zmarł dziadek Antoni, nasza rodzina stanęła przed sporym dylematem. Dziadek zostawił po sobie stary, przedwojenny dom na obrzeżach miasta, otoczony ogromnym, nieco zdziczałym ogrodem. Dla mojej starszej siostry, Sylwii, sprawa była oczywista od samego początku. Zawsze twardo stąpała po ziemi i liczył się dla niej tylko konkret.

– Sprzedajmy to jak najszybciej – powiedziała Sylwia zaledwie kilka dni po pogrzebie, opierając się o framugę drzwi w starym salonie dziadka. – Nie mam czasu na remonty, a ta rudera pochłonie każdą złotówkę. Podzielimy się pieniędzmi ze sprzedaży działki i będziemy miały spokój.

– Ja tu zostanę – odpowiedziałam cicho, ale bardzo stanowczo. – Nie pozwolę, żeby dom dziadka zrównali z ziemią jacyś deweloperzy.

– Zwariowałaś? – Siostra popatrzyła na mnie z niedowierzaniem. – Z czego ty to utrzymasz? Pracujesz w miejskiej bibliotece, a tutaj trzeba wymienić dach, okna i instalację. Zresztą, rób jak uważasz. Zrzeknę się swojej części, ale nie proś mnie potem o pomoc, kiedy przyjdzie pierwsza zima i zamarzniesz tu na kość.

Zrobiła dokładnie tak, jak zapowiedziała. Zostałam sama w ogromnym, skrzypiącym domu, który pachniał starym drewnem, kurzem i pastą do podłóg. Dziadek z zawodu był zegarmistrzem. W jego gabinecie wciąż stały dziesiątki nienakręconych zegarów, leżały lupy i mikroskopijne śrubokręty. Zawsze żył bardzo skromnie. Nosił zacerowane swetry, jeździł na starym rowerze i rzadko kupował cokolwiek nowego. Wszyscy w rodzinie myśleli, że po prostu ledwo wiąże koniec z końcem, a jego niewielka emerytura ledwo starcza na opłacenie rachunków. Sama w to wierzyłam. Przecież widziałam, jak skrupulatnie odliczał monety w sklepie osiedlowym.

Pierwsze miesiące mojego mieszkania w tym domu były dokładnie takie, jak przepowiadała Sylwia. Rachunki za ogrzewanie przerażały, a kiedy na suficie w kuchni pojawiła się wilgotna plama od nieszczelnego dachu, usiadłam na podłodze i po prostu zaczęłam płakać. Zastanawiałam się, czy nie popełniłam największego błędu w swoim życiu.

Odkryłam zapiski dziadka

Wiosna przyszła niespodziewanie wcześnie, a wraz z nią konieczność uprzątnięcia ogrodu. Dziadek Antoni spędzał w nim każdą wolną chwilę, a jego największą dumą była ogromna, kilkudziesięcioletnia magnolia rosnąca tuż za domem. Jej różowe kwiaty co roku zapierały dech w piersiach. Pamiętam, jak jako mała dziewczynka bawiłam się w jej cieniu, a dziadek zawsze ostrzegał, żebym nie deptała ziemi zbyt blisko pnia, bo drzewo jest bardzo delikatne.

Pewnego popołudnia, szukając sekatora, natrafiłam na małą, ukrytą szufladkę w jego warsztacie zegarmistrzowskim. Trzeba było nacisnąć drewniany panel, by odskoczyła. W środku leżał mały, skórzany notes. Był to rodzaj dziennika ogrodnika. Dziadek zapisywał tam daty sadzenia, przycinania gałęzi i nawożenia roślin.

Zaczęłam go kartkować, z sentymentem czytając równe, wykaligrafowane litery. Jednak na ostatnich stronach zapiski stały się dziwne. Nie dotyczyły już pór roku. Pod datami widniały krótkie, zagadkowe zdania: „Magnolia zabezpieczona. Kolejna partia przy korzeniach. Waga odpowiednia. Czeka na trudne czasy”.

Zmarszczyłam brwi. Przeczytałam to kilka razy. Zapiski powtarzały się co kilkanaście miesięcy. Zawsze pojawiało się słowo „magnolia” i wzmianki o „dokładaniu ciężaru”. Znałam swojego dziadka. Był człowiekiem niezwykle precyzyjnym, a jednocześnie trochę nieufnym wobec świata. Nigdy nie ufał bankom, zawsze powtarzał, że w razie kryzysu liczy się tylko to, co masz we własnych rękach. Nagle poczułam dziwny, niewytłumaczalny dreszcz na karku. Spojrzałam przez okno na rozłożyste gałęzie magnolii, które właśnie zaczynały pokrywać się pąkami.

Zaczęłam kopać

Następnego dnia od samego rana padał drobny deszcz, ale nie mogłam przestać myśleć o notesie. Włożyłam kalosze, starą kurtkę dziadka i wzięłam z komórki najcięższy szpadel. Poszłam pod magnolię. Ziemia była miękka, pachniała deszczem i mchem.

Zaczęłam kopać około metra od głównego pnia, tam, gdzie zawsze rosły gęste paprocie. Przez pierwszą godzinę nie działo się absolutnie nic. Wykopałam spory rów, brudząc się przy tym błotem aż po łokcie. Moje dłonie były pełne pęcherzy, a plecy bolały od schylania. W pewnym momencie pomyślałam, że jestem śmieszna. Szukałam wyimaginowanego skarbu na podstawie kilku zdań starego człowieka, który mógł po prostu mieć na myśli kompost.

Miałam już zrezygnować i zasypać dół, kiedy ostrze szpadla uderzyło w coś twardego. Dźwięk był głuchy, ale zdecydowanie metaliczny. To nie był kamień. Moje serce zaczęło bić szybciej. Odrzuciłam szpadel i wsunęłam dłonie w zimne, mokre błoto, odgarniając ziemię na boki.

Moje palce natrafiły na zimny, zardzewiały metal. Zaczęłam kopać gorączkowo, nie zważając na to, że niszczę sobie paznokcie. Po kilkunastu minutach udało mi się podważyć i wyciągnąć na powierzchnię ciężką, żelazną skrzynkę wielkości sporego pudełka na buty. Była owinięta kilkoma warstwami grubego, czarnego plastiku, który miejscami przegnił, ale sama skrzynia wydawała się nienaruszona. Miała solidną kłódkę.

Byłam w szoku

Zaniosłam znalezisko do domu, zostawiając za sobą ślady błota na drewnianej podłodze. Położyłam skrzynkę na stole w kuchni. Oddychałam ciężko, a moje ręce drżały. Z warsztatu dziadka przyniosłam ciężki młotek i przecinak. Uderzyłam kilka razy, aż zardzewiała kłódka w końcu ustąpiła i spadła na stół z głośnym brzękiem.

Kiedy podniosłam wieko, zamarłam. Dosłownie przestałam oddychać. Wnętrze skrzynki wyłożone było suchym materiałem, a w nim równo ukłożono dziesiątki grubych pakietów. Były to starannie zafoliowane pliki banknotów o wysokich nominałach. Pomiędzy nimi leżały małe, zamszowe woreczki. Rozwiązałam jeden z nich i wysypałam zawartość na dłoń. W świetle kuchennej lampy zalśniło złoto. To były monety inwestycyjne, ciężkie, chłodne i nieskazitelnie czyste.

Usiadłam na krześle, wpatrując się w to niewyobrażalne bogactwo. Dziadek Antoni, skromny zegarmistrz w cerowanym swetrze, przez całe swoje życie zgromadził majątek, o którym nikt nie miał pojęcia. Oszczędzał każdy grosz, zamieniał go na twardą walutę i złoto, po czym chował pod swoim ukochanym drzewem. Byłam w szoku. Według moich szybkich obliczeń, w skrzynce znajdowała się kwota, która mogłaby odmienić moje życie o sto osiemdziesiąt stopni. Znalazłam skarb. Prawdziwy, namacalny skarb, który teraz leżał na moim stole.

Musiałam milczeć

Pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, było chwycenie za telefon i zadzwonienie do Sylwii. Wybrałam nawet jej numer na ekranie, ale mój kciuk zawisł nad zieloną słuchawką. Zawahałam się.

Co by się stało, gdybym jej powiedziała? Znałam swoją siostrę. Sylwia natychmiast zażądałaby połowy. Prawdopodobnie stwierdziłaby, że dom też powinnyśmy sprzedać, bo z takimi pieniędzmi mogłybyśmy kupić sobie nowoczesne apartamenty w centrum miasta. Pieniądze dziadka rozpłynęłyby się na drogie wycieczki, markowe ubrania i nowe samochody. Dziadek kochał ten dom. Kochał ten ogród. Skrył swoje oszczędności tam, gdzie wiedział, że zostaną z nim na zawsze, i zostawił dom mnie, ponieważ wiedział, że ja go nie zniszczę.

Schowałam skrzynkę do szafy i zamknęłam drzwi na klucz. Kilka dni później Sylwia wpadła z niezapowiedzianą wizytą. Zaparzyłam nam mocną herbatę i usiadłyśmy w salonie.

– Jak ty tu dajesz radę? – zapytała, rozglądając się po starych ścianach. – Słuchaj, znalazłam kupca na tę działkę. To jakiś inwestor. Daje świetną cenę. Jeśli zmienisz zdanie, możemy to sprzedać w miesiąc. Jesteś młoda, po co ci taki ciężar na głowie?

– Nie zmienię zdania – odpowiedziałam spokojnie, upijając łyk herbaty. – To jest mój dom.

– Jesteś niesamowicie uparta – westchnęła Sylwia, kręcąc głową. – Przecież widzę, że nie masz pieniędzy na remont dachu. Zaraz zacznie ci kapać na głowę. Robisz z siebie męczennicę bez powodu.

Słuchałam jej narzekań, a w mojej głowie pulsowała tylko jedna myśl: w szafie obok leży majątek, który mógłby kupić kilka takich domów. Patrzyłam na twarz siostry i w tym ułamku sekundy podjęłam ostateczną decyzję. Nie powiem jej. Nikomu nie powiem. To będzie moja tajemnica. Dziadek zostawił to pod magnolią, na mojej ziemi. Skarb należy do osoby, która postanowiła zaopiekować się jego dziedzictwem, a nie do tej, która chciała je zrównać z ziemią.

Dobrze wykorzystałam te pieniądze

Minęły dwa lata od tamtego deszczowego popołudnia. Moje życie zmieniło się diametralnie, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. Nadal pracuję w bibliotece, bo po prostu uwielbiam otaczać się książkami. Nadal jeżdżę rowerem i żyję stosunkowo skromnie.

Jednak dom dziadka przeszedł całkowitą metamorfozę. Wymieniłam dach na piękny, solidny materiał. Odrestaurowałam drewniane podłogi i naprawiłam wszystkie instalacje. Zatrudniłam najlepszych fachowców, którzy przywrócili temu miejscu dawny blask, zachowując jego historyczny charakter.

Kiedy Sylwia przyjechała zobaczyć efekty, nie mogła wyjść z podziwu.

– Skąd wzięłaś na to wszystko kasę? – zapytała, patrząc na nową elewację. – Przecież to musiało kosztować majątek.

– Dostałam fantastyczne dofinansowanie z urzędu na renowację zabytkowych budynków – skłamałam gładko, uśmiechając się lekko. – Do tego wzięłam długoterminową pożyczkę na bardzo dobrych warunkach. Jakoś powoli będę to spłacać.

Kiwnęła głową, wierząc mi na słowo. Nigdy nie dopytywała o szczegóły finansowe, a ja pilnowałam, by moje wytłumaczenia zawsze brzmiały wiarygodnie i nudno.

Karolina, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

