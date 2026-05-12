Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo odcieniami głębokiego pomarańczu i różu. Stałam na środku trawnika, opierając dłonie na biodrach, i patrzyłam na drewnianą konstrukcję, która jeszcze kilka tygodni temu była jedynie stertą zbutwiałych desek i niespełnionych obietnic. Wiatr delikatnie poruszał zwisającymi pędami surfinii, a w powietrzu unosił się zapach świeżej bejcy i wilgotnej ziemi. Wszystko wyglądało idealnie. Dokładnie tak, jak zaplanował to Jan. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech, pozwalając, by wspomnienia wróciły do mnie z pełną siłą, niosąc ze sobą zarówno słodycz dawnych dni, jak i gorzki posmak straconego czasu.

Zawsze było coś ważniejszego

Jan kochał ten ogród. Od momentu, gdy kupiliśmy nasz niewielki dom na przedmieściach, każdą wolną chwilę spędzał z rękami w ziemi. Pielęgnował róże, przycinał żywopłoty, sadził drzewa owocowe, które z biegiem lat obrodziły obfitymi plonami. Jednak jego największym marzeniem, o którym wspominał niemal przy każdej okazji, była altana. Własnoręcznie zaprojektowana, zbudowana z jasnego drewna, z rzeźbionymi detalami i wielkim, okrągłym stołem pośrodku, przy którym moglibyśmy gościć rodzinę i przyjaciół.

Często siadaliśmy wieczorami na starym, rozkładanym leżaku, a on kreślił w powietrzu niewidzialne linie, opisując mi swój projekt ze szczegółami, które znał tylko on.

– Tutaj zrobimy szerokie wejście, Grażynko – mówił z błyskiem w oku, wskazując palcem na pusty fragment trawnika w rogu działki. – A dach pokryjemy ciemnym gontem. Dookoła posadzimy twoje ulubione surfinie, żeby pięknie pachniały, gdy będziemy pić poranną herbatę.

– To brzmi wspaniale, Janku – odpowiadałam, gładząc go po ramieniu. – Może w przyszłym roku uda nam się odłożyć trochę pieniędzy na materiały.

Ale przyszły rok zawsze przynosił nowe, bardziej palące wydatki. Wymiana dachu w domu, naprawa samochodu, wsparcie dla dzieci, które akurat zakładały własne rodziny. Zawsze było coś ważniejszego niż drewniana altana w rogu ogrodu. Odkładaliśmy to marzenie na półkę z napisem „kiedyś”, wierząc, że mamy przed sobą jeszcze mnóstwo czasu. Że zdążymy nacieszyć się życiem, gdy już uporamy się ze wszystkimi obowiązkami i problemami codzienności.

Chciałam to zrobić dla niego

Czas mijał nieubłaganie, a nasze „kiedyś” stawało się coraz bardziej mgliste. Aż w końcu nadszedł ten dzień, w którym Jan odszedł, zostawiając mnie samą w wielkim, pustym domu. Przez pierwsze miesiące funkcjonowałam jak w letargu. Ogród, który był jego dumą, zarastał chwastami, a ja nie miałam siły, by wyjść na zewnątrz i spojrzeć na miejsca, które tak bardzo przypominały mi o jego nieobecności. Życie straciło swoje kolory, stając się jedynie pasmem kolejnych, szarych dni.

Przełom nastąpił wiosną, niemal rok po jego odejściu. Robiłam porządki w jego gabinecie, układając dokumenty i stare rachunki, kiedy na dnie dolnej szuflady biurka natrafiłam na tekturową teczkę. W środku znajdował się plik pożółkłych kartek. Kiedy je rozłożyłam, moje serce zabiło mocniej. To były szkice altany. Dokładne, rozrysowane z matematyczną precyzją plany, z adnotacjami zapisanymi jego drobnym, pochyłym pismem. Zaznaczył wymiary, rodzaj drewna, a nawet kształt donic na kwiaty.

Wpatrywałam się w te kartki przez dłuższą chwilę, czując, jak po policzkach spływają mi łzy. To było jego wielkie marzenie, którego nie zdążył zrealizować. Marzenie, które przez lata spychaliśmy na dalszy plan, ustępując miejsca prozaicznym sprawom. Wtedy podjęłam decyzję. Skoro on nie mógł tego zrobić, ja dokończę jego dzieło. Zbuduję tę altanę dokładnie tak, jak to zaplanował.

Wszystko szło idealnie

Nie miałam pojęcia o stolarce, więc zatrudniłam fachowca, pana Marka, który z podziwem przyglądał się projektom Jana.

– Mąż miał niesamowity zmysł przestrzenny, pani Grażyno – powiedział, drapiąc się po brodzie. – To będzie solidna konstrukcja. Zrobimy wszystko dokładnie według tych rysunków.

Przez kolejne tygodnie ogród zamienił się w plac budowy. Dźwięk pił, uderzenia młotków i zapach świeżo ciętego drewna wypełniały każdy mój dzień. Obserwowałam, jak altana rośnie, przybierając kształty ze szkiców. Kiedy konstrukcja była gotowa, przejęłam inicjatywę. Sama zajęłam się malowaniem i impregnacją drewna. Wybrałam jasny, miodowy odcień, o którym Jan zawsze marzył. Każde pociągnięcie pędzla było dla mnie swego rodzaju terapią, rozmową z nim, której tak bardzo mi brakowało.

Potem przyszła kolej na detale. Pojechałam do centrum ogrodniczego i wykupiłam chyba wszystkie sadzonki surfinii, jakie mieli na stanie. Wybrałam odcienie głębokiego fioletu i delikatnego różu, sadząc je w masywnych, drewnianych donicach dookoła altany. Zamówiłam okrągły stół i wygodne, wiklinowe fotele z miękkimi poduchami. Kiedy zawiesiłam delikatne, lniane zasłony, które miały chronić przed popołudniowym słońcem, praca była skończona.

Bardzo za nim tęsknię

Teraz, stojąc na trawniku, czułam dumę zmieszaną z niewypowiedzianym smutkiem. Altana była idealna. Była hołdem dla Jana, dowodem mojej miłości i pamięci. Postanowiłam uczcić ten moment w jedyny właściwy sposób.

Weszłam do kuchni, nastawiłam wodę i zaparzyłam w dzbanku naszą ulubioną, liściastą herbatę. Wyciągnęłam z kredensu dwie porcelanowe filiżanki – te same, których używaliśmy podczas niedzielnych śniadań. Ułożyłam wszystko na tacy i powoli, celebrując każdy krok, zaniosłam do altany.

Postawiłam tacę na okrągłym stole. Nalałam gorący napar do swojej filiżanki, a potem, kierowana jakimś irracjonalnym impulsem, wypełniłam również drugą. Usiadłam w wiklinowym fotelu, opierając się wygodnie. Pachniało drewnem, ziemią i słodkim aromatem kwiatów. Wiatr delikatnie poruszał zasłonami, tworząc na podłodze tańczące wzory ze światła i cieni.

I wtedy to do mnie dotarło. Spojrzałam na puste krzesło naprzeciwko mnie. Na stygnącą herbatę, której nikt nie wypije. Cisza w altanie nie była kojąca; była ogłuszająca. Uderzyła we mnie z przerażającą jasnością prawda, przed którą uciekałam przez całe to przedsięwzięcie. Zbudowałam idealne miejsce na nasze wspólne chwile, ale nie miałam już z kim ich dzielić.

Przez dekady odkładaliśmy nasze życie na później. Tłumaczyliśmy sobie, że mamy czas, że najpierw obowiązki, a przyjemności poczekają. Pracowaliśmy, oszczędzaliśmy, martwiliśmy się o przyszłość, zapominając, że prawdziwe życie toczy się tu i teraz. Jan czekał na tę altanę całe życie, a ja pozwoliłam, by to marzenie czekało razem z nim. Zawsze wydawało mi się, że na końcu naszej drogi czeka nas nagroda – spokojna starość, czas tylko dla nas, przesiadywanie w ogrodzie i rozmowy do późnego wieczora.

Zrozumiałam, jak wielkim błędem było to czekanie. Spełniłam jego marzenie, ale zrobiłam to o wiele za późno. Altana stała się pomnikiem naszego odkładanego życia, symbolem wszystkich tych chwil, których nigdy razem nie przeżyjemy.

Pochyliłam głowę, ukrywając twarz w dłoniach, i pozwoliłam, by łzy popłynęły swobodnie. Płakałam nad Janem, nad sobą i nad czasem, którego nie dało się już cofnąć.

Grażyna, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

