To miała być moja samotna ucieczka od bolesnej przeszłości i szansa na uleczenie serca przy kojącym szumie bałtyckich fal. Kiedy w moim życiu nagle pojawił się on, czarujący i niezwykle empatyczny, uwierzyłam, że zły los wreszcie się odwrócił. Nie przypuszczałam jednak, że jego piękne słowa były tylko wyuczonym scenariuszem, a ja stałam się wyłącznie kolejnym pionkiem w jego przerażająco perfekcyjnej grze.

To miała być ucieczka od wspomnień

Decyzję o wyjeździe podjęłam z dnia na dzień. W moim mieszkaniu wciąż unosiło się echo obecności mojego byłego męża, z którym rozstałam się oficjalnie zaledwie dwa miesiące wcześniej. Zmęczenie materiału, obojętność i narastający chłód zabiły naszą relację, zostawiając mnie z poczuciem ogromnej pustki. Zbliżała się majówka, a ja nie wyobrażałam sobie spędzenia jej w czterech ścianach, patrząc na szczęśliwe pary spacerujące po miejskich parkach. Spakowałam więc niewielką walizkę, zarezerwowałam pokój w małym, urokliwym pensjonacie w Gdyni Orłowie i ruszyłam przed siebie.

Droga nad morze dłużyła się niemiłosiernie, ale z każdym kilometrem czułam, jak ciężar spada z moich barków. Kiedy dotarłam na miejsce, powitał mnie rześki wiatr i zapach sosnowego lasu mieszający się z solą. Pensjonat prowadziła pani Helena, starsza kobieta o ciepłym uśmiechu i bystrym spojrzeniu, która od razu sprawiła, że poczułam się jak w domu. Jej dom miał duszę, drewniane podłogi przyjemnie skrzypiały pod stopami, a w jadalni zawsze pachniało świeżo pieczoną szarlotką.

Pierwsze dwa dni spędziłam wyłącznie w swoim własnym towarzystwie. Długie spacery plażą w stronę Sopotu, wpatrywanie się w spienione fale i czytanie książek w małych, ukrytych przed wiatrem kawiarniach. Było mi dobrze. Zaczynałam wierzyć, że samotność nie musi być wyrokiem, ale czasem potrzebnym na poukładanie myśli.

Zyskałam cichego towarzysza

Trzeciego dnia pogoda drastycznie się popsuła. Niebo zasnuło się ciężkimi, ołowianymi chmurami, a ziąb przenikał do szpiku kości. Ukryłam się w niewielkiej kawiarni niedaleko molo, zamówiłam gorącą herbatę z malinami i pogrążyłam się w lekturze. Lokal był pełen ludzi szukających schronienia przed ulewą. W pewnym momencie usłyszałam nad sobą łagodny, głęboki głos.

– Przepraszam najmocniej, czy to miejsce jest wolne? Wszystkie inne stoliki są już zajęte, a ja obiecuję, że będę cichym i niekłopotliwym towarzyszem.

Podniosłam wzrok. Stał nade mną mężczyzna o łagodnych rysach twarzy, w płaszczu, z którego kapały krople deszczu. Uśmiechał się nieco nieśmiało, a w jego oczach było coś niesamowicie szczerego. Zgodziłam się bez wahania. Tak poznałam Konrada.

Początkowo rzeczywiście siedzieliśmy w ciszy, ale po kilkunastu minutach wywiązała się między nami rozmowa o książce, którą akurat czytałam. Konrad okazał się niezwykle elokwentny. Opowiadał, że jest architektem i przyjechał nad morze szukać inspiracji do nowego projektu. Rozmawialiśmy o sztuce, o pięknie polskiego wybrzeża poza sezonem, a w końcu także o życiu. Czułam, jak z każdą minutą mur, który wokół siebie zbudowałam, zaczyna kruszeć.

– Wiesz, to rzadkość spotkać kogoś, kto potrafi tak uważnie słuchać – powiedział w pewnym momencie, patrząc mi prosto w oczy. – Większość ludzi w dzisiejszych czasach tylko czeka na swoją kolej, żeby coś powiedzieć. Ty jesteś inna.

Te słowa trafiły dokładnie w ten fragment mojego serca, który domagał się uwagi. Spędziliśmy w kawiarni niemal trzy godziny, a kiedy deszcz ustał, zaproponował wspólny spacer wzdłuż plaży. Zgodziłam się.

Poczułam się przy nim bezpiecznie

Kolejne dni mojej majówki minęły mi jak w pięknym śnie. Konrad był uosobieniem wszystkiego, czego brakowało w moim poprzednim związku. Był uważny, szarmancki, dbał o drobne gesty. Pamiętał, że lubię kawę bez cukru, zauważał, kiedy było mi zimno i oddawał swój szalik. Dzieliliśmy się historiami z naszego dzieciństwa, marzeniami i lękami. Wyznał mi, że od dłuższego czasu jest sam, że trudno mu znaleźć kogoś, z kim mógłby zbudować prawdziwą, głęboką relację.

Zaczęłam łapać się na tym, że planuję w głowie naszą przyszłość. Myślałam o tym, jak to będzie, kiedy wrócimy do swoich miast i jak zorganizujemy spotkania. Konrad unikał wprawdzie mówienia o konkretach, często powtarzając, że woli cieszyć się chwilą, ale ja tłumaczyłam to jego artystyczną duszą i potrzebą wolności.

Zauważyłam jednak pewien drobny szczegół, który zignorowałam, zaślepiona rodzącym się uczuciem. Konrad nigdy nie kładł swojego telefonu na stole. Zawsze trzymał go w kieszeni płaszcza, a kiedy musiał odebrać, odchodził na kilkanaście metrów, tłumacząc to sprawami zawodowymi. Któregoś wieczoru, spacerując brzegiem morza, usłyszałam, jak w jego kieszeni nieustannie wibruje aparat.

– Nie odbierzesz? – zapytałam, czując lekki niepokój.

– To tylko mój wspólnik. Pewnie znów ma problem z dokumentacją. Nie pozwolę, żeby praca psuła nam ten wspaniały wieczór – odpowiedział gładko i ucałował moją dłoń.

Uwierzyłam mu. Chciałam mu wierzyć.

Nie chciałam wierzyć jej słowom

Przedostatniego dnia mojego pobytu Konrad musiał pojechać do Gdańska na ważne spotkanie z potencjalnym klientem. Umówiliśmy się na późną kolację. Postanowiłam spędzić ten czas w pensjonacie, ciesząc się słońcem na tarasie. Pani Helena, widząc mnie samą, dosiadła się z talerzykiem domowego ciasta.

– Promienieje pani, pani Julio. Nadmorskie powietrze wyraźnie pani służy – zaczęła z uśmiechem, układając ręce na kolanach.

– To prawda, pani Heleno. Nawet nie wie pani, jak bardzo był mi potrzebny ten wyjazd. Odpoczęłam, a do tego... poznałam kogoś niezwykłego.

Opowiedziałam jej o Konradzie. O jego architektonicznej pasji, o tym, jak cudownie potrafi rozmawiać, o jego płaszczu i spokoju, który wokół siebie roztaczał. Z każdym moim słowem twarz pani Heleny stawała się jednak coraz bardziej poważna, a jej łagodny uśmiech całkowicie zniknął.

– Pani Julio... ten pani Konrad, czy on jest wysoki, ma ciemne włosy z lekką siwizną na skroniach i zawsze nosi taki kasztanowy szalik? – zapytała cicho, a w jej głosie usłyszałam dziwne napięcie.

– Tak, dokładnie tak. Skąd pani wie? Widziała go pani w okolicy? – zapytałam zaskoczona.

Pani Helena westchnęła ciężko, spuściła wzrok i przez dłuższą chwilę milczała. Kiedy w końcu na mnie spojrzała, w jej oczach dostrzegłam głęboki smutek i współczucie.

– Moja droga, bardzo mi przykro, że to ja muszę pani to powiedzieć. Prowadzę ten pensjonat od trzydziestu lat. Widziałam tu wielu ludzi i zapamiętuję twarze. Pan Konrad pojawia się w Orłowie co roku w czasie majówki. I co roku spaceruje po molo, przesiaduje w lokalnych kawiarniach... zawsze w towarzystwie innej, samotnej kobiety.

– Słucham? – poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła.

– To musi być jakaś pomyłka. On jest samotny. Mówił mi...

– Dwa lata temu mieszkała u mnie jedna kobieta w pani wieku – przerwała mi delikatnie pani Helena. – Zakochała się w nim bez pamięci. A potem, jakimś zupełnym przypadkiem, spotkała go w Sopocie z żoną i dwójką małych dzieci. Kiedy zapytała go o to, próbował wmówić jej, że żona jest chora i nie może jej zostawić. Rok temu inna z moich lokatorek pokazywała mi jego zdjęcie. Scenariusz był ten sam. On tu przyjeżdża z rodziną, zostawia ich w drogim hotelu po drugiej stronie Trójmiasta, a sam rzekomo załatwia interesy. W rzeczywistości bawi się uczuciami kobiet, które szukają ukojenia.

Słuchałam jej, a świat wirował mi przed oczami. To nie mogła być prawda. Przecież patrzył na mnie z takim oddaniem. Przecież trzymał mnie za rękę, mówiąc o wspólnej przyszłości. A jednak... jego ciągłe wymówki, ukrywanie telefonu, płatności wyłącznie gotówką. Elementy układanki nagle zaczęły tworzyć przerażająco logiczny i bolesny obraz.

Wystarczyło mi jedno spojrzenie

Wieczorem spotkaliśmy się w naszej ulubionej restauracji. Konrad czekał na mnie przy stoliku, uśmiechając się na mój widok. Wyglądał nienagannie. Gdy usiadłam, próbował ująć moją dłoń, ale cofnęłam ją gwałtownie. Spojrzał na mnie z dziwnym wyrazem twarzy.

– Coś się stało? Jesteś jakaś blada – zapytał, a jego głos brzmiał tak troskliwie, że przez chwilę znów chciałam mu zaufać.

– Jak ma na imię twoja żona, Konrad? – zapytałam wprost, patrząc mu prosto w oczy. Głos mi drżał, ale nie zamierzałam ustąpić.

Na jego twarzy przez moment odmalował się czysty, nieskrywany szok. Maski opadły. Jego spojrzenie z ciepłego i łagodnego stało się nagle zimne, kalkulujące.

– O czym ty mówisz? Jaka żona? Przecież tłumaczyłem ci...

– Przestań! – podniosłam nieco głos. – Oszczędź nam obojgu tego żałosnego przedstawienia. Wiem, że przyjeżdżasz tu co roku. Wiem o innych kobietach. Wiem o twojej rodzinie.

Konrad odchylił się na krześle. Poprawił mankiety koszuli ze spokojem, który przyprawił mnie o dreszcze. Nie było w nim już śladu romantycznego architekta. Zobaczyłam cynicznego, pewnego siebie manipulatora.

– Czego ty właściwie oczekujesz? – zapytał nagle zupełnie innym, obojętnym tonem. – Spędziliśmy miło czas. Dałem ci trochę radości, komplementów. Obie tego potrzebowałyśmy, ty uwagi, ja rozrywki. Nikomu nie stała się krzywda. Przecież nie wzięliśmy ślubu. Jesteś dorosłą kobietą, chyba nie wierzyłaś w bajki o księciu na białym koniu po trzech dniach znajomości?

Jego słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą, ale zamiast wybuchnąć płaczem, poczułam nagły przypływ lodowatego spokoju. Wstałam od stolika.

– Jesteś pustym, smutnym człowiekiem – powiedziałam powoli. – Zostawiam cię z twoją iluzją.

Nie czekałam na jego odpowiedź. Odwróciłam się i wyszłam w chłodny, wieczorny mrok, zostawiając go samego przy stoliku.

Zrozumiałam coś ważnego

Następnego dnia rano spakowałam swoje rzeczy. Pożegnałam się z panią Heleną, dziękując jej za bolesną, ale ratującą mnie szczerość. Podróż powrotna wyglądała zupełnie inaczej niż droga nad morze. Nie było we mnie żalu, tylko dziwne poczucie ulgi.

Wizja idealnego związku rozmyła się jak poranna mgła nad Bałtykiem, ale dzięki temu przejrzałam na oczy. Zrozumiałam, że nie potrzebuję cudownych zbiegów okoliczności ani wyidealizowanych obcych ludzi, by poczuć się wartościową.

Konrad chciał być tylko lustrem, w którym odbijały się moje własne pragnienia, ale to doświadczenie nauczyło mnie, że moje szczęście zależy wyłącznie ode mnie. Wracałam do domu bogatsza o gorzką lekcję, ale po raz pierwszy od dawna czułam, że naprawdę stoję na własnych nogach.

Julia, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

