Myślałam, że to, co wydarzyło się w górach, zostanie tam na zawsze jako moja największa i jedyna tajemnica. Wróciłam do partnera, do przedłużającego się remontu naszego mieszkania i do wielkich planów na przyszłość, wierząc, że tamten obcy mężczyzna był tylko błędem, o którym szybko zapomnę. Kiedy jednak pewnego poranka zobaczyłam wynik testu, mój starannie uporządkowany świat runął jak domek z kart. Patrzyłam w łazienkowe lustro, trzęsąc się z przerażenia i zadawałam sobie jedno pytanie, na które nie znałam odpowiedzi: czyje to dziecko?

Oddaliliśmy sie od siebie

Z Tomaszem byliśmy razem od pięciu lat. Nasz związek był spokojny i przewidywalny, ale dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy znajomi uważali nas za parę idealną, taką, która nigdy się nie kłóci i zawsze ma wszystko zaplanowane. Wiosną tamtego roku kupiliśmy nasze pierwsze wspólne mieszkanie. To miał być nowy początek, ale szybko okazało się, że remont pochłonął resztki naszej relacji. Zamiast cieszyć się wspólnym wybieraniem mebli, mijaliśmy się w chmurach pyłu i zapachu farby. Tomasz pracował do późna, a każdą wolną chwilę spędzał z ekipą wykończeniową. Byliśmy zmęczeni, sfrustrowani i coraz bardziej oddaleni od siebie.

Kiedy zbliżał się długi majowy weekend, czułam, że muszę stamtąd uciec. Zapytałam Tomasza, czy wyjedziemy gdzieś razem, żeby chociaż przez kilka dni nie myśleć o panelach podłogowych i kafelkach.

– Kochanie, nie dam rady – odpowiedział wtedy, nie odrywając wzroku od kosztorysu. – Muszę przypilnować fachowców, inaczej nigdy tego nie skończymy. Jedź z Magdą, odpocznij. Należy ci się.

Magda, moja najlepsza przyjaciółka, od razu podchwyciła pomysł. Znalazła mały, urokliwy pensjonat w Bieszczadach. Obiecałyśmy sobie, że to będzie czas tylko dla nas: spacery po dolinach, czytanie książek na werandzie i długie rozmowy przy gorącej herbacie. Nie miałam pojęcia, że ta decyzja na zawsze odmieni moje życie.

To miał być tylko epizod

Pogoda w górach nas nie rozpieszczała. Drugiego dnia naszego pobytu zerwała się potężna ulewa, która uziemiła wszystkich gości w pensjonacie. Magda zasnęła w naszym pokoju z książką na twarzy, a ja, czując dziwny niepokój, zeszłam do wspólnej jadalni na parterze. W kominku trzaskał ogień. Przy jednym ze stolików siedział on.

Miał na imię Kamil. Przyjechał sam, żeby odciąć się od wielkiego miasta. Zaczęliśmy rozmawiać zupełnie przypadkiem, kiedy poprosił mnie o podanie cukierniczki. Zwykła wymiana zdań o deszczu i górskich szlakach niespodziewanie przerodziła się w wielogodzinną dyskusję. Opowiadał mi o swoich podróżach, o tym, jak bardzo ceni wolność, a ja, ku własnemu zaskoczeniu, zaczęłam mówić mu o remoncie, o narastającej pustce i o tym, że czasem czuję się, jakbym grała główną rolę w filmie, do którego ktoś inny napisał scenariusz.

Słuchał mnie tak, jak nikt nie słuchał mnie od lat. Patrzył mi prosto w oczy, a ja czułam, jak z każdym jego słowem topnieje mój wewnętrzny chłód. Do dziś nie potrafię logicznie wytłumaczyć tego, co się stało. To była mieszanka górskiego klimatu, głębokiego poczucia samotności i magii tamtego deszczowego wieczoru. To, co wydarzyło się później, było wynikiem ogromnego zagubienia i chwili słabości. Spędziliśmy tę noc razem.

Rano, zanim słońce zdążyło przebić się przez gęste chmury, ogarnęła mnie potężna fala paniki. Wymknęłam się cicho, zabierając swoje rzeczy. Kiedy spotkałam go później na korytarzu, spuściłam wzrok. Rozumiał. Nie prosił o numer telefonu, nie narzucał się. Wyjechałyśmy z Magdą następnego dnia, a ja przez całą drogę powrotną powtarzałam sobie w myślach, że to był tylko epizod. Błąd, który nigdy więcej się nie powtórzy.

Dręczyły mnie wyrzuty sumienia

Powrót do miasta był jak zderzenie z murem. Tomasz czekał na mnie w naszym nowym, pachnącym świeżą farbą salonie. Uśmiechał się szeroko, dumny z postępów w pracy. Kiedy mnie przytulił, poczułam potworne ukłucie w klatce piersiowej. Był taki dobry, taki ufny. Postanowiłam, że nigdy się nie dowie.

Rzuciłam się w wir domowych obowiązków, sprzątałam z podwójną energią, wybierałam dodatki do sypialni i starałam się być najlepszą wersją siebie. Nasze życie intymne również wróciło na dawne tory. Czułam, że w ten sposób zmywam z siebie winę, naprawiając naszą relację. Wszystko wydawało się wracać do normy, aż do dnia, w którym odwiedziła nas matka Tomasza. Przyniosła domowe ciasto i podzieliła się planami na naszą przyszłość.

– Ten mniejszy pokój od południa jest idealny na pokoik dziecięcy – stwierdziła, popijając kawę. – Kiedy wy wreszcie weźmiecie się za powiększanie rodziny? Czas ucieka, a ja chciałabym jeszcze nacieszyć się wnukami.

Tomasz spojrzał na mnie z czułością i chwycił moją dłoń.

– Wszystko w swoim czasie, mamo. Ale obiecuję, że długo nie będziesz musiała czekać – powiedział z przekonaniem.

Uśmiechnęłam się sztucznie, czując, jak po plecach spływa mi zimny pot. Chciałam zmienić temat, zająć się czymkolwiek innym. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak prorocze były słowa mojej niedoszłej teściowej.

Jeden poranek zmienił wszystko

Minęło kilka tygodni. Remont dobiegał końca, a ja czułam się coraz gorzej. Tłumaczyłam to sobie stresem, zmianą pogody i nadmiarem obowiązków. Byłam ciągle zmęczona, a zapach mojej ulubionej kawy nagle zaczął wywoływać u mnie mdłości. Początkowo ignorowałam te sygnały, odpychając od siebie myśli, które próbowały przebić się do mojej świadomości. Kiedy jednak mój kalendarz zaczął pokazywać wyraźne opóźnienie, wiedziałam, że nie mogę dłużej uciekać przed prawdą.

Poszłam do małej, osiedlowej drogerii na drugim końcu miasta, żeby nikt znajomy mnie nie zobaczył. Kupiłam to, co musiałam. Następnego ranka, kiedy Tomasz pojechał do pracy, zamknęłam się w łazience. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo mogłam utrzymać plastikowy wskaźnik.

Czekałam, wpatrując się w białą powierzchnię. Dwie kreski pojawiły się niemal natychmiast. Wyraźne, grube i niepozostawiające żadnych złudzeń. Osunęłam się na zimne kafelki, chowając twarz w dłoniach. Zamiast radości, czułam dławiące przerażenie. Zaczęłam gorączkowo liczyć dni, analizować kalendarz w telefonie, przypominać sobie daty.

Kalkulowałam wszystko z przerażającą precyzją. Tomasz i ja po moim powrocie... Kamil i tamta deszczowa noc w górach. Terminy nakładały się na siebie tak bardzo, że nie było absolutnie żadnej matematycznej szansy na uzyskanie pewności. Zrozumiałam, że noszę w sobie nowe życie, ale nie mam pojęcia, kto jest jego ojcem.

Czułam się jak oszustka

Tajemnica zaczęła niszczyć mnie od środka. Każdy dzień był walką z własnymi myślami. Tomasz zauważył, że chodzę niespokojna, blada i nieobecna. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na naszej nowej kanapie, po prostu nie wytrzymałam napięcia. Wstałam, podeszłam do torebki i wyciągnęłam z niej test.

– Muszę ci coś pokazać – powiedziałam cicho, podając mu plastikowy przedmiot.

Spojrzał na niego, a potem na mnie. Jego twarz rozjaśnił uśmiech tak czysty i szczery, że poczułam fizyczny ból w klatce piersiowej. Zerwał się z miejsca, chwycił mnie w ramiona i zaczął obracać w powietrzu.

– Będę tatą! – krzyczał, a w jego oczach pojawiły się łzy wzruszenia. – Wiedziałem, że ten nowy dom przyniesie nam szczęście!

Zaczęłam płakać. Myślał, że to łzy radości i ulgi, więc przytulał mnie jeszcze mocniej, całując po włosach. A ja płakałam z bezsilności. Czułam się jak największa oszustka na świecie. Budowałam jego szczęście na fundamencie kłamstwa, które mogło zniszczyć nas oboje.

Wieczorami, kiedy on planował już zakup wózka i przeglądał w internecie mebelki, ja zamykałam się w sypialni. Wpisywałam imię i nazwisko Kamila w wyszukiwarkę na portalu społecznościowym. Znalazłam jego profil. Patrzyłam na jego zdjęcia z podróży. Wystarczyła jedna wiadomość. Jedno zdanie: „Musimy porozmawiać”. Ale nigdy nie wcisnęłam przycisku wyślij. Bałam się zaryzykować wszystko, co miałam.

Nie mogłam dłużej tak żyć

Mijały dni, a mój brzuch stawał się coraz bardziej widoczny. Wszyscy znajomi nam gratulowali, matka Tomasza pękała z dumy, a on sam nosił mnie na rękach. Był opiekuńczy, czuły i niezwykle zaangażowany. Z każdym jego uśmiechem moja dusza kruszyła się na drobne kawałki. Zrozumiałam, że nie mogę tak żyć. Wiedziałam, że jeśli to dziecko okaże się do niego niepodobne, nasza codzienność zamieni się w piekło. Nie mogłam skazać niewinnej istoty na życie w cieniu mojej tajemnicy.

To była niedziela. Deszcz padał za oknem dokładnie tak samo, jak tamtego dnia w Bieszczadach. Tomasz siedział w fotelu i czytał książkę. Podeszłam do okna, opierając czoło o chłodną szybę.

– Tomek, musimy porozmawiać – zaczęłam, a mój głos drżał tak bardzo, że ledwo mogłam złożyć zdanie.

– Co się stało? – Zmarszczył czoło, odkładając lekturę. – Znowu źle się czujesz? Przynieść ci wodę?

– Nie. – Odwróciłam się w jego stronę. Wzięłam głęboki oddech, czując, że za chwilę zburzę cały mój świat. – Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale nie mogę dłużej cię oszukiwać.

Zapadła cisza. Patrzył na mnie wyczekująco, a uśmiech powoli znikał z jego twarzy.

– Na majówce... – zająknęłam się, walcząc ze łzami. – Kiedy wyjechałam bez ciebie... poznałam kogoś. To była jedna noc. Nic dla mnie nie znaczyła, bardzo tego żałuję. Ale...

Urwałam, bo nie miałam siły wypowiedzieć tych słów na głos. Tomasz wstał powoli. Jego twarz była całkowicie pozbawiona wyrazu.

– Ale co? – zapytał głosem, którego nigdy wcześniej u niego nie słyszałam. Zimnym, obcym.

– Terminy się pokrywają. Tomek, ja nie wiem, czy to ty jesteś ojcem.

Mój świat przestał istnieć

Nigdy nie zapomnę jego wzroku z tamtej chwili. To nie była złość. To było czyste, niczym niezmącone rozczarowanie i niewyobrażalny ból. Patrzył na mnie, jakby widział obcą osobę. Nie krzyczał. Nie rzucał przedmiotami. Po prostu minął mnie w milczeniu, poszedł do sypialni i zaczął pakować swoje rzeczy.

– Tomek, proszę cię... – Płakałam, idąc za nim. – Możemy to sprawdzić, kiedy dziecko przyjdzie na świat. Możemy to naprawić!

Zatrzymał się w przedpokoju z torbą w ręku.

– Nie da się naprawić zaufania – powiedział cicho. – Nawet jeśli to moje dziecko, nigdy nie zapomnę, że przez te wszystkie tygodnie patrzyłaś mi w oczy i pozwalałaś wierzyć w bajkę, podczas gdy ty wiedziałaś, że to może być kłamstwo.

Zatrzasnął za sobą drzwi. Zostałam sama w naszym wielkim, pięknie wyremontowanym mieszkaniu. Usiadłam na podłodze w pustym pokoju, który miał być pokojem dziecięcym, i płakałam tak długo, aż zabrakło mi tchu.

Dziś wciąż czekam na rozwiązanie. Mieszkam sama. Tomasz wynajął kawalerkę po drugiej stronie miasta. Odzywa się tylko w sprawach formalnych, związanych ze spłatą kredytu. Umówiliśmy się, że gdy dziecko przyjdzie na świat, od razu wykonamy potrzebne testy. Do tego czasu żyję w zawieszeniu. Nie napisałam do Kamila, bo uznałam, że muszę wziąć pełną odpowiedzialność za to, co zrobiłam, zanim wciągnę w to kolejną osobę.

Mój wymarzony, poukładany świat przestał istnieć. Czasem zastanawiam się, co by było, gdybym nigdy nie wyznała prawdy. Ale gdy wieczorami kładę dłoń na brzuchu, czuję dziwny, trudny do opisania spokój. Straciłam miłość, straciłam plany na przyszłość, ale odzyskałam samą siebie. Zrozumiałam, że prawda, choćby najbardziej bolesna, jest jedynym fundamentem, na którym można budować życie. Cokolwiek przyniesie jutro, wiem, że przywitam je z podniesioną głową – bez kłamstw i bez tajemnic.

Alicja, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: