Przez dwanaście lat żyłam w przekonaniu, że jedyny mężczyzna, którego naprawdę kochałam, zakpił sobie ze mnie okrutnie tuż przed naszym ślubem. Zbudowałam wokół siebie mur, nie pozwalając nikomu się zbliżyć, a każdą porażkę w życiu osobistym tłumaczyłam tamtym wydarzeniem. Nienawidziłam go każdą komórką mojego ciała, a przynajmniej tak sobie wmawiałam, żeby przetrwać kolejne samotne wieczory. Wystarczyło jednak jedno przypadkowe popołudnie, zapach pieczonych kiełbasek i taniej waty cukrowej, by cała moja starannie ułożona rzeczywistość legła w gruzach. Prawda okazała się gorsza niż kłamstwo, w które wierzyłam przez ponad dekadę.

Znałam ten głos

Nigdy nie lubiłam tłumów. Wiosenny festyn w naszym miasteczku był dla mnie synonimem hałasu, krzyczących dzieci i lepkich od soku ławek, ale obiecałam siostrzenicy, że ją zabiorę. Mała Maja biegała od stoiska do stoiska z energią, której zazdrościłam jej z całego serca, a ja snułam się za nią, próbując nie wylać na siebie letniej kawy z papierowego kubka. Było duszno, mimo że maj dopiero się zaczynał. Powietrze wibrowało od dźwięków lokalnej kapeli, która masakrowała znane przeboje, a ludzie przepychali się w alejkach parku, nie zważając na innych.

Czułam się tam obco. Od rozwodu z Robertem, który miał miejsce dwa lata temu, unikałam takich spędów. Moje życie stało się serią powtarzalnych czynności: praca w księgowości, dom, sporadyczne wizyty u rodziców i siostry. Robert był błędem, desperacką próbą udowodnienia sobie, że potrafię ułożyć życie po tamtym zerwaniu. Był chłodny, krytyczny i pedantyczny. Kiedy po pięciu latach dałam sobie z nim spokój, zostałam z pustką i goryczą.

— Ciociu, patrz! Balony! — pisnęła Maja, ciągnąc mnie za rękaw.

— Widzę, kochanie. Chcesz jeden? — zapytałam, uśmiechając się blado.

Podeszłyśmy do kolorowego straganu. Kiedy wyciągałam portfel, ktoś potrącił mnie mocno w ramię. Moja torebka się zsunęła, a zawartość portfela rozsypała się na chodnik.

— Najmocniej panią przepraszam, ten tłum jest niemożliwy. — Usłyszałam głęboki, męski głos.

Mężczyzna kucnął błyskawicznie, pomagając mi zbierać drobne monety. Znałam ten głos. Ten tembr wibrował w moich snach przez lata, najpierw jako kojąca melodia, potem jako koszmar. Serce podeszło mi do gardła. Bałam się podnieść wzrok. Kiedy jednak nasze dłonie spotkały się przy podnoszeniu banknotu dziesięciozłotowego, musiałam spojrzeć.

Powinnam odmówić

To był Fabian. Starszy, z kilkoma siwymi pasmami na skroniach i głębszymi zmarszczkami wokół oczu, ale to wciąż był on. Mężczyzna, który miał być moim mężem. Mężczyzna, który rzekomo zdradzał mnie z moją koleżanką z pracy na miesiąc przed naszym ślubem. Zamarł, wpatrując się we mnie jak w ducha. Jego niebieskie oczy, kiedyś pełne iskier, teraz wydawały się zmęczone i smutne.

— Alicja? — zapytał cicho, jakby nie dowierzał własnym zmysłom.

— Cześć, Fabian — odpowiedziałam, a mój głos był suchy i łamliwy.

Chciałam uciec. Chciałam chwycić Maję i pobiec do samochodu, ale nogi miałam jak z waty. Wszystkie emocje, które upychałam w najciemniejszych zakamarkach podświadomości, nagle eksplodowały. Gniew, żal, tęsknota i to potworne poczucie zdrady.

— Nie wierzę... Tyle lat — powiedział, prostując się powoli. Podał mi resztę pieniędzy, ale nie cofnął ręki od razu. — Wyglądasz... wyglądasz dobrze.

— Ty też — skłamałam, bo wyglądał na człowieka, którego życie mocno przeżuło.

— Kto to jest? — Maja szarpała mnie za spódnicę, wyrywając nas z tego dziwnego transu.

— To... stary znajomy, Maju — wyjaśniłam, starając się opanować drżenie rąk.

Fabian patrzył na małą z dziwnym wyrazem twarzy.

— To twoja córeczka? — zapytał, a w jego głosie usłyszałam nutę, której nie potrafiłam zidentyfikować. Ulgi? Rozczarowania?

— Nie, to moja siostrzenica. Córka Agaty — odpowiedziałam.

Na dźwięk imienia mojej siostry, twarz Daniela stężała. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, coś gniewnego, ale powstrzymał się.

— Słuchaj, Alicja... Wiem, że to nie jest najlepsze miejsce ani czas, ale czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Jest tu w miarę spokojna ławka za sceną. Proszę.

Powinnam odmówić. Powinnam odwrócić się na pięcie i odejść z godnością, której mi zabrakło dwanaście lat temu, gdy uciekłam z miasta bez słowa wyjaśnienia, zostawiając tylko krótki list. Ale ciekawość zmieszana z niewygasłym uczuciem była silniejsza.

— Dobrze. Maja, kupimy ten balon i pójdziemy usiąść na chwilę, dobrze?

Zamurowało mnie

Siedzieliśmy na ławce w cieniu starych kasztanowców. Muzyka dobiegała tu stłumiona, dając nam namiastkę prywatności. Maja zajęła się nowym balonem w kształcie kucyka, a my trwaliśmy w niezręcznym milczeniu.

— Słyszałem, że wyszłaś za mąż — odezwał się w końcu Fabian, nie patrząc na mnie. Wzrok miał utkwiony w swoich butach.

— Rozwiodłam się dwa lata temu. To nie było udane małżeństwo — przyznałam szczerze. Nie miałam siły udawać sukcesów. — A ty?

— Byłem w związku przez cztery lata. Z kobietą, którą poznałem w delegacji. Ale... to nie było to. Rozstaliśmy się w zeszłym roku. Chyba jestem trudnym człowiekiem do życia.

Zaśmiałam się gorzko.

— Kiedyś nie byłeś. Byłeś idealny. Dopóki nie zdecydowałeś się szukać wrażeń poza naszym związkiem.

Daniel gwałtownie odwrócił głowę w moją stronę. Jego oczy zwęziły się w szparki.

— O czym ty mówisz? Jakich wrażeń? To ty zniknęłaś! Zostawiłaś mnie dwa tygodnie przed ślubem, Alicja! Bez rozmowy, bez wyjaśnień. Tylko kartka na stole: „Wiem o wszystkim, nie szukaj mnie”. O czym wiedziałaś? O tym, że zasuwałem po godzinach, żebyśmy mieli na wkład własny do mieszkania?

Zamurowało mnie. Jego oburzenie wydawało się tak szczere, tak autentyczne. Przez lata wyobrażałam sobie tę rozmowę. Myślałam, że będzie przepraszał, tłumaczył się błędem młodości. Tymczasem on atakował.

— Nie udawaj — syknęłam, czując, jak wzbiera we mnie złość. — Agata widziała cię z nią. Z tą rudą z działu marketingu. Widziała, jak wchodziliście do hotelu. Widziała wasze wiadomości w twoim telefonie, kiedy zostawiłeś go u nas w domu podczas grilla. Pokazała mi zdjęcia tych SMS-ów!

Fabian patrzył na mnie, jakbym mówiła w obcym języku. Jego usta otworzyły się, a potem zamknęły. Zmarszczył czoło, analizując moje słowa.

— Jaka ruda? Jaki hotel? Alicja, o czym ty bredzisz? Jedyna ruda kobieta, z jaką miałem wtedy kontakt, to była kuzynka Agaty, która przyjechała z zagranicy! Pomagała mi wybrać dla ciebie niespodziankę na podróż poślubną, bo pracowała w biurze podróży! Spotkaliśmy się w hotelowej kawiarni, żeby omówić szczegóły wyjazdu na Bali!

Poczułam ukłucie niepokoju w żołądku. Bali? Zawsze marzyłam o Bali, ale nigdy nas nie było na to stać.

— A SMS-y? — drążyłam, choć pewność siebie zaczęła ze mnie uciekać. — „Nie mogę się doczekać, aż będziemy sami”, „Ona o niczym się nie dowie”. Agata zrobiła zdjęcia twojego ekranu!

Daniel chwycił się za głowę i zaśmiał się nerwowo, niemal histerycznie.

— Boże... „Ona” to byłaś ty! Miałaś się nie dowiedzieć o wycieczce! A „sami” mieliśmy być na wakacjach! Pisałem to do twojej siostry! To z nią ustalałem szczegóły logistyczne, bo miała mi pomóc cię spakować!

Zawsze była zaborcza

Świat zaczął wirować. To nie miało sensu. Dlaczego Agata miałaby kłamać? Dlaczego pokazałaby mi te wiadomości jako dowód zdrady z inną kobietą, skoro sama je otrzymywała lub były o niej?

— Nie... — szepnęłam. — Agata powiedziała, że te wiadomości były do Pauliny z marketingu. Że znalazła je w twoim telefonie, kiedy poszedłeś do łazienki. Powiedziała, że płakałaś jej w ramię, że nie wiesz, jak mi powiedzieć, że mnie zdradzasz, ale ona nie mogła pozwolić, żebym zmarnowała sobie życie.

Fabian chwycił mnie za ramiona, zmuszając, bym na niego spojrzała.

— Alicja, posłuchaj mnie uważnie. Nigdy cię nie zdradziłem. Kochałem cię nad życie. Po twoim zniknięciu szukałem cię przez pół roku. Dzwoniłem, pisałem listy, przyjeżdżałem do twoich rodziców. Agata zawsze wychodziła i mówiła, że nie chcesz mnie widzieć, że kogoś masz, że wyjechałaś za granicę. Oddawała mi moje listy, rzekomo nieprzeczytane przez ciebie.

— Jakie listy? — zapytałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. — Nigdy nie dostałam żadnego listu. Agata mówiła, że po moim wyjeździe od razu wprowadziłeś się do tej Pauliny. Że o mnie zapomniałeś.

Zapadła cisza. Ciężka, ołowiana cisza, w której słychać było tylko radosne piski dzieci w oddali. Zaczęłam łączyć kropki, których wcześniej nie chciałam widzieć.

Agata zawsze była zaborcza. Była moją starszą siostrą, moją obrończynią. Kiedy nasz ojciec odszedł, a matka dużo pracowała to Agata przejęła stery. Zawsze wiedziała, co dla mnie najlepsze. Wybierała mi szkoły, znajomych, hobby. Kiedy poznałam Fabiana, była sceptyczna. Mówiła, że on na mnie nie zasługuje, że zabierze mnie z domu, że zostawię ją samą z problemami. Ale potem nagle zmieniła front, stała się miła, pomocna. Aż do tamtego dnia.

— Dlaczego? — zapytałam, bardziej samą siebie niż jego. — Dlaczego własna siostra miałaby mi to zrobić?

Fabian westchnął ciężko i puścił moje ramiona. Oparł się o ławkę, patrząc w niebo.

— Może dlatego, że tydzień po twoim zniknięciu przyszła do mnie. Z winem. Powiedziała, że ty jesteś niedojrzała, że nie wiedziałaś, co tracisz. Próbowała mnie pocałować. Powiedziała, że zawsze jej się podobałem i że ty nigdy nie potrafiłaś mnie docenić tak jak ona.

Poczułam, jak żółć podchodzi mi do gardła. Obraz mojej siostry, mojej powierniczki, osoby, u której mieszkałam przez pierwsze miesiące po tym niby zerwaniu, nagle zmienił się w coś potwornego. To ona ocierała moje łzy, sącząc jad w moje serce. To ona mówiła: Zapomnij o nim, bo jest draniem, podczas gdy sama niszczyła moje listy.

— Wyrzuciłem ją wtedy za drzwi — kontynuował Fabian. — Powiedziałem jej kilka gorzkich słów. Od tamtej pory nie miałem z nią kontaktu. Myślałem, że ci o tym powiedziała, żeby cię nastawić przeciwko mnie jeszcze bardziej. Ale ty... ty nie wiedziałaś o niczym.

Ten sam prąd, co kiedyś

Siedziałam tam, sparaliżowana ogromem manipulacji. Dwanaście lat. Dwanaście lat życia w kłamstwie, w bólu, w poczuciu bycia niewystarczającą. Moje małżeństwo z Robertem, które było jedną wielką pomyłką, wynikało z tego, że uwierzyłam, że nie zasługuję na prawdziwą miłość, bo ta prawdziwa okazała się fałszem. A tymczasem to Agata pociągała za sznurki. Przypomniałam sobie, jak bardzo nalegała, żebym nie kontaktowała się z Fabianem po zerwaniu. Jak bardzo cieszyła się, gdy zaczęłam spotykać się z Robertem, którego ona akceptowała, bo był bogaty i, co teraz widzę wyraźnie, łatwy do manipulowania.

— Zniszczyła nam życie — szepnęłam. — Z zazdrości? Z chęci posiadania cię? Czy po prostu nie chciała, żebym była szczęśliwa poza jej kontrolą?

— Pewnie wszystkiego po trochu — odpowiedział Fabian. — Ale najbardziej boli to, że uwierzyliśmy jej bez konfrontacji. Ja byłem zbyt dumny, żeby koczować pod twoimi drzwiami, gdy słyszałem, że masz kogoś innego. Ty byłaś zbyt zraniona, żeby zapytać mnie wprost.

— Byłam głupia — poprawiłam go. — Byłam młodą, naiwną gąską, która wierzyła siostrze bardziej niż narzeczonemu.

Maja podbiegła do nas, machając balonem.

— Ciociu, jestem głodna! Idziemy na frytki?

Spojrzałam na to niewinne dziecko. Córkę kobiety, która odebrała mi miłość życia. Maja nie była niczemu winna, ale patrząc na nią, widziałam oczy Agaty. Wiedziałam, że ta rozmowa, która mnie czeka z siostrą, będzie najtrudniejszą w moim życiu. Wiedziałam, że nasza relacja już nigdy nie będzie taka sama. Może nawet przestanie istnieć. Wstałam powoli, czując, że każda kość w moim ciele waży tonę.

— Tak, kochanie, zaraz pójdziemy.

Odwróciłam się do Daniela. Stał i patrzył na mnie z wyczekiwaniem.

— Co teraz? — zapytał prosto.

— Teraz muszę pojechać do niej — powiedziałam twardo. — Muszę spojrzeć jej w oczy i zapytać, jak mogła spać spokojnie przez te wszystkie lata, widząc, jak cierpię. A potem... potem muszę poukładać sobie życie na nowo. Bez niej.

Fabian wyciągnął z kieszeni wizytówkę i podał mi ją.

— Mój numer się nie zmienił, ale na wszelki wypadek. Nie oczekuję niczego, Alicja. Minęło mnóstwo czasu. Jesteśmy innymi ludźmi. Mamy bagaż, blizny, przyzwyczajenia. Ale... chciałbym cię zaprosić na kawę. Bez kłamstw, bez sióstr, bez przeszłości. Po prostu, żeby poznać tę nową Alicję.

Wzięłam kartonik. Jego dłoń na ułamek sekundy musnęła moją. Ten sam prąd, co kiedyś. Może trochę słabszy, przytłumiony latami goryczy, ale wciąż obecny.

— Zadzwonię — obiecałam. — Jak tylko zamknę ten rozdział.

Odzyskałam nadzieję

Patrzyłam, jak odchodzi w stronę wyjścia z parku. Szedł wyprostowany, jakby z jego barków zdjęto ogromny ciężar. Ja też poczułam dziwną ulgę. Ból zdrady zniknął, zastąpiony przez wściekłość na siostrę, ale ta wściekłość była czysta, motywująca. Wiedziałam, że nie jestem ofiarą niewiernego faceta. Byłam ofiarą intrygi, ale to ja decydowałam, co zrobię z resztą mojego życia.

Wzięłam Maję za rękę.

— Chodź, mała. Odwieziemy cię do mamy. Ciocia ma z nią do pogadania.

Tamtego dnia straciłam siostrę, którą znałam, ale odzyskałam siebie. I odzyskałam nadzieję, że może nie wszystko jeszcze stracone. Że może te dwanaście lat to była długa, bolesna lekcja, po której w końcu będę gotowa na coś prawdziwego.

Alicja, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

