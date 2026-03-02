Zawsze powtarzałam, że jeśli coś ma się w życiu udać, trzeba włożyć w to więcej serca niż inni. W pracy oddawałam wszystko – grafik, urlopy, zastępstwa. W Dniu Kobiet pozwoliłam dziewczynom wyjść wcześniej, żeby zdążyły na kolację z bliskimi. Zostałam sama przy kasie, jak zwykle. W domu też coraz częściej było cicho. Nikodem mówił głównie o rachunkach i zakupach. A ja wmawiałam sobie, że cisza to tylko przejściowy etap.

Wszystkiego najlepszego

Była osiemnasta, kiedy weszłam do domu. Chwilę później wszedł do domu Nikodem.

– Dobrze, że już jesteś. Mam coś dla ciebie.

Stanął przede mną z bukietem tulipanów. Przecenionych. Rozpoznałam je od razu, bo widziałam je po drodze na witrynie w kwiaciarni pod naszym blokiem.

– Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet – powiedział z uśmiechem, który wydawał się za szeroki, jakby przyklejony.

Patrzyłam na te kwiaty i nie wiedziałam, co powiedzieć. Kiedy nagle w kieszeni jego marynarki zawibrował telefon.

– Nie odbierzesz? – zapytałam spokojnie.

– To nic ważnego – odpowiedział zbyt szybko. – Praca.

– Ładne, prawda? – wskazał na tulipany.

– Tak – odparłam.

Przez chwilę między nami zapadła cisza. Słyszałam tylko ciche brzęczenie lodówek i odległy szum ulicy. Patrzył na mnie, ale jakby nie do końca mnie widział.

Chciałem, żeby było miło

W mojej głowie zaczęły się przesuwać obrazy z ostatnich miesięcy. Jego „nagłe zebrania”. Powroty po dwudziestej trzeciej. Nowa koszula, której nie kupowaliśmy razem. Zmiana zapachu – delikatniejszy, bardziej świeży, zupełnie nie w jego stylu.

– Ula, wiem, że ostatnio byłem… trochę nieobecny – zaczął, poprawiając kołnierzyk. – Dużo się dzieje.

– W pracy? – zapytałam.

Zawahał się.

– Tak. W pracy.

Telefon znów zawibrował. Tym razem wyraźniej. Zauważyłam, jak zerka na ekran, jak szybko odwraca go wyświetlaczem do siebie. Na sekundę zobaczyłam tylko literę „W”.

– Może naprawdę powinieneś odebrać – powiedziałam, czując, jak coś ściska mnie w środku.

– Ula, nie zaczynaj – westchnął, a w jego głosie pojawiła się nuta zniecierpliwienia. – Przyszedłem tu z kwiatami, a ty…

– A ja co?

Nie odpowiedział. Zamiast tego wsunął bukiet w moje ręce, jakby chciał zakończyć temat gestem. Tulipany były chłodne, wilgotne od spryskiwacza.

– Chciałem, żeby było miło – dodał ciszej.

Patrzyłam na niego i po raz pierwszy od dawna poczułam nie tyle złość, co dziwne przeczucie. Jakby te kwiaty były zasłoną dymną. Jakby miały przykryć coś większego.

– Dziękuję – powiedziałam w końcu.

Uśmiechnął się z ulgą. Ale jego telefon znów zawibrował. Tym razem nie wytrzymał. Wyciągnął go, wyszedł na balkon.

– Nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię potem – mówił półgłosem.

Spojrzałam na ten marny bukiet tulipanów. Nagle zrozumiałam, że te kwiaty są ostatnią próbą zatrzymania czegoś, co już się wymyka.

Co miałeś mi powiedzieć?

Kiedy się rozłączył, podszedł do mnie szybkim krokiem.

– Idę pod prysznic – powiedział i rzucił telefon na komodę.

Kiedy był już w łazience, ekran urządzenia rozświetlił się. Nie chciałam do niego zaglądać, nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale coś było silniejsze ode mnie. Spojrzałam na telefon. "Przecież umówiliśmy się, że dziś jej wreszcie powiesz. Tęsknię misiu. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy". To była Wera, nasza wspólna znajoma. Często widywaliśmy się na różnych domówkach u znajomych. Kilka razy była nawet na kawie w naszym domu. Nie mogłam uwierzyć w to, co czytam. Poczułam, jak serce przyspiesza.

Nagle drzwi od łazienki odtworzyły się. W progu stanął Nikodem. Zobaczył mnie z jego telefonem w dłoni.

– Szpiegujesz mnie? – zapytał ostro.

– Co miałeś mi powiedzieć?

– O czym ty mówisz?

– Widziałam wiadomość do ciebie od Wery. Nie musisz już udawać.

Zrobiło się tak cicho, że słyszałam własny oddech. Tulipany wciąż ściskałam w dłoniach, aż łodygi zaczęły się wyginać.

– Ula, to nie jest dobry moment na takie rozmowy.

– A jaki jest? – odpowiedziałam. – Co takiego chcesz mi powiedzieć? Zamieniam się w słuch.

Spojrzałam na niego. Nie patrzył na mnie. Patrzył na podłogę, jakby między kafelkami nagle pojawiła się odpowiedź.

– Nikodem? – wymówiłam jego imię wolno, wyraźnie.

Nie musiałam już nic słyszeć. Wszystko zaczęło się układać z bolesną precyzją. Jego późniejsze powroty, nowa garderoba, inne perfumy.

– Od kiedy do trwa? – zapytałam cicho.

– Od jesieni – powiedział. – Miałem ci wcześniej powiedzieć, ale brakowało mi odwagi. Nie byłem pewny, co czuję. Dziś chciałem o tym z tobą porozmawiać.

– To po co te kwiaty? – zapytałam, unosząc bukiet. – Żeby było łatwiej to powiedzieć?

Nikodem otworzył usta, ale nie wydobył z siebie żadnego słowa. Spojrzałam na niego. Po raz pierwszy od lat widziałam w nim nie męża, a obcego człowieka, który próbował pogodzić dwa światy i przez tyle czasu nie miał odwagi wybrać żadnego.

W domu jesteśmy jak współlokatorzy

Stałam tam, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Nikodem patrzył wszędzie, tylko nie na mnie.

– Czyli chciałeś to dziś zakończyć?

– To nie jest takie proste – odpowiedział, przeczesując dłonią włosy. – Ula, my… my od dawna się mijamy. Ty ciągle w pracy, ja mam swoją. W domu jesteśmy jak współlokatorzy.

– I dlatego uznałeś, że najlepiej będzie znaleźć sobie kogoś innego? – zapytałam.

– Nie planowaliśmy tego – powiedział szybko. – To się po prostu stało. Od dawna czułęm się niewidzialny.

Zaśmiałam się krótko, bez radości.

– Niewidzialny? Codziennie prasowałam twoje koszule. Pamiętałam o każdej racie, o każdej wizycie u rodziców. O wszystkim.

– Właśnie o to chodzi – wtrącił Nikodem. – O wszystkim oprócz nas. To nie jest tylko moja wina. Oboje przestaliśmy się starać.

Poczułam ukłucie, bo w tych słowach była część prawdy. Przez moment zobaczyłam nas sprzed lat. Wspólne wyjazdy nad jezioro, śmiech w kuchni przy niedzielnym śniadaniu. Potem zobaczyłam siebie przy biurku z fakturami i jego przed telewizorem. Lata odkładania rozmów na później. Wieczory spędzane osobno. Moje „porozmawiamy jutro”, które nigdy nie nadchodziło. Oboje zmęczeni, ale zbyt dumni, by powiedzieć, że coś się kruszy.

– Może – przyznałam. – Jednak to ty wybrałeś kłamstwo. Miałeś prawo czuć się samotny, ale nie miałeś prawa mnie oszukiwać.

Wtedy zrozumiałam, że w tej historii każde z nas żyło w innej wersji rzeczywistości. Ja wierzyłam, że kryzys da się przeczekać. A Nikodem wierzył, że da się utrzymać dwa życia naraz.

Patrzyłeś mi w oczy każdego dnia

Spojrzałam na bukiet tulipanów. Miał być początkiem wspólnego wieczoru, a stał się rekwizytem w źle wyreżyserowanej scenie.

– Nie boli mnie to, że ją wybrałeś – powiedziałam cicho. – Boli mnie, że tyle czasu robiłeś ze mnie idiotkę. Że nie zasługiwałam na szczerość.

– Ula… – zaczął.

– Nie – przerwałam mu. – Teraz ja mówię.

– Wiesz, co jest najgorsze? Wierzyłam, że to chwilowe, że między nami będzie lepiej. A ty patrzyłeś mi w oczy każdego dnia, a potem biegłeś w ramiona innej.

W jego spojrzeniu pojawiły się łzy.

– Nie chciałem cię zranić – wyszeptał. Nie chciałem, żeby tak wyszło.

– A jednak to zrobiłeś.

Czułam, jak coś we mnie pęka. Nie z hukiem. Raczej jak cienka nić, która przez lata trzymała wszystko w ryzach.

– Jeśli masz odejść, odejdź od razu – powiedziałam.

Nikodem spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Tak po prostu?

– Tak po prostu – odpowiedziałam.

– Rozumiem.

Patrzył na mnie jeszcze przez chwilę, jakby czekał, że się rozmyślę. Że wybuchnę, że zacznę go zatrzymywać. Ale ja czułam coś zupełnie innego. Nie gniew. Raczej wyczerpanie. Wiedziałam, że jeśli teraz zaczniemy kolejną rozmowę, znów wpadniemy w te same półsłowa i niedopowiedzenia. Kiedy wyszedł, usiadłam na krześle. Spojrzałam na swoje odbicie w szybie. Widziałam kobietę zmęczoną, ale dziwnie spokojną. Moje małżeństwo nie rozpadło się tego wieczoru. Ono rozpadało się od dawna – w przemilczanych pretensjach, w unikaniu spojrzeń, w odkładaniu rozmów na „lepszy moment”. Tulipany były tylko symbolem. Tanim, pospiesznym gestem, który miał przykryć brak odwagi. Przez lata stawiałam innych na pierwszym miejscu. Może teraz przyszedł czas, żeby zobaczyć, czego ja naprawdę chcę.

Ula, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

