Każdego roku scenariusz był ten sam. Zaczynało się już w połowie lutego. Najpierw delikatny niepokój, potem gorączkowe przeglądanie przepiśników, a w końcu maraton po sklepach. W zeszłym roku stałam w kolejce po mięso o szóstej rano.

Co roku robiłam święta

Mróz szczypał w policzki, stopy drętwiały w zimowych butach, a ja zastanawiałam się, czy w ogóle dożyję do śniadania wielkanocnego. Siatki wrzynały mi się w dłonie tak mocno, że czerwone pręgi nie schodziły przez godzinę po powrocie do domu. Ale przecież musiałam. Kto inny by to zrobił? Kto upiekłby ten słynny sernik, na który czekał Marek? Kto ugotowałby żurek na domowym zakwasie, bo Ania nie uznaje tych ze sklepu?

Przez czterdzieści lat byłam trybikiem w tej świątecznej maszynie. Byłam matką, żoną, a potem wdową, która dbała o to, by tradycji stało się zadość. Nikt nigdy nie zapytał, czy mam siłę. Nikt nie zauważył, że przy świątecznym stole zasypiam nad talerzem, bo przez trzy dni spałam po cztery godziny, stojąc przy garach. Traktowali to jak pewnik. Jak powietrze, którym oddychają. Matka robi święta. Kropka.

To nie był impuls. To narastało we mnie od dawna, ale punktem zwrotnym była wizyta u kardiologa. Lekarz, starszy, mądry człowiek, spojrzał na moje wyniki, potem na mnie i westchnął ciężko.

– Pani Jadwigo – powiedział, zdejmując okulary. – Pani serce jest zmęczone. Nie chore w sensie klinicznym, ale po prostu zmęczone życiem. Pani potrzebuje spokoju. Regeneracji. Niech pani zrobi coś dla siebie, zanim organizm odmówi posłuszeństwa na dobre.

Musiałam odpocząć

Wtedy zobaczyłam ulotkę na jego biurku. „Święta w uzdrowisku. Cisza, spokój, zabiegi, pełne wyżywienie”. Cena była spora, ale miałam oszczędności. Odkładałam na czarną godzinę, ale czyż dbanie o własne zdrowie nie jest właśnie tą czarną godziną? Wyszłam z gabinetu z mocnym postanowieniem. W tym roku nie będzie stania przy kuchni. W tym roku nie będzie biegania ze ścierką. W tym roku będę ja.

Zadzwoniłam do sanatorium jeszcze tego samego dnia. Kiedy recepcjonistka potwierdziła rezerwację, poczułam euforię i przeraźliwy strach. Jak ja im to powiem? Jak wytłumaczę dzieciom, że ich matka dezerteruje?

Zwołałam ich na obiad w pierwszą niedzielę marca. Marek przyjechał z żoną i dwójką dzieci, Ania ze swoim nowym partnerem. Jak zwykle stół uginał się od jedzenia. Rolady, kluski, modra kapusta. Jadłam w milczeniu, słuchając ich rozmów o pracy, kredytach i planach na sylwestra. W końcu, przy kawie, odchrząknęłam.

– Mam wam coś do powiedzenia – powiedziałam. – W tym roku nie robię świąt.

Byli w szoku

Zapadła cisza. Taka absolutna, dzwoniąca w uszach. Wnuczek przestał stukać widelcem o talerz. Marek zaśmiał się nerwowo.

– Co ty gadasz, mamo? Dobry żart. A kto zrobi? Przecież u ciebie zawsze jest Wielkanoc.

– Nie żartuję, synku – spojrzałam mu prosto w oczy. – Wyjeżdżam do sanatorium. Mam rezerwację. Lekarz kazał mi odpocząć.

– Do sanatorium? W święta? – Ania prawie wypluła sernik. – Mamo, czy ty siebie słyszysz? Przecież to jest czas dla rodziny! Jak ty sobie to wyobrażasz? Że my co, mamy iść do restauracji? Albo kupić gotowce?

– Możecie zrobić święta u siebie – zasugerowałam nieśmiało. – Jesteście dorośli. Macie swoje kuchnie, swoje domy.

– Ale to nie to samo! – Marek uderzył dłonią w stół, aż podskoczyły filiżanki. – Chodzi o atmosferę, o twoje jedzenie. O ten sernik! Jak możesz nam to robić?

Nie usłyszałam pytania: „Mamo, czy źle się czujesz?”. Nie usłyszałam: „Jasne, odpocznij, należy ci się”. Usłyszałam tylko pretensje że burzę ich porządek świata. Że jestem egoistką. Że na starość przewróciło mi się w głowie. Wyszli obrażeni, trzaskając drzwiami. Zostałam sama ze stertą brudnych naczyń, ale po raz pierwszy od lat nie płakałam przy zmywaniu. Czułam dziwny spokój. Klamka zapadła.

Odzyskałam siebie

Podróż pociągiem była długa, ale przyjemna. Patrzyłam na pola i lasy, czytałam książkę, na którą nie miałam czasu od roku. Nie musiałam myśleć o tym, czy wyjęłam mięso z zamrażarki, czy kupiłam wystarczająco dużo mięsa, czy obrus jest wyprasowany.

Wielkanoc w sanatorium wyglądała inaczej niż w domu. Elegancka sala, białe obrusy, obcy ludzie, którzy szybko stali się bliscy. Przy moim stoliku siedziała Krystyna, emerytowana nauczycielka z Poznania, i Edward, wdowiec z Katowic. Rozmawialiśmy o książkach, o podróżach, o dawnych czasach. Nikt nie narzekał, że żur jest za mało kwaśny. Nikt nie krzyczał na dzieci. Była muzyka na żywo, dzielenie się jajeczkiem z ludźmi, których znałam od dwóch dni, a którzy okazali mi więcej ciepła niż własne dzieci przez ostatnie lata.

– Pani Jadwigo, pani promienieje – powiedział Edward, podając mi kompot. – Widać, że ten wyjazd pani służy.

– Służy, panie Edwardzie. Nawet nie wie pan, jak bardzo – uśmiechnęłam się, czując, jak puszcza ten wielki, twardy węzeł w żołądku, który nosiłam od lat.

Oczywiście, myślałam o nich. Wysłałam im życzenia SMS-em. Odpisali zdawkowo. „Nawzajem. U nas chaos. Pieczeń się przypaliła”. „Wesołych. Dzieci pytają, czemu babci nie ma”.

Byłam szczęśliwa

Każda wiadomość była jak mała szpilka, próba wzbudzenia we mnie poczucia winy. Ale ja byłam nad morzem. Oddychałam jodem i wolnością. Chodziłam na spacery brzegiem plaży, karmiłam łabędzie, korzystałam z masaży i kąpieli solankowych. Po raz pierwszy od czterdziestu lat w święta nie bolały mnie plecy.

Wróciłam po Wielkanocy. Czułam się silniejsza, młodsza o dekadę. Weszłam do swojego mieszkania, spodziewając się ciszy, ale oni tam byli. Mieli klucze. Siedzieli w salonie. Marek, Ania, ich małżonkowie. Atmosfera była gęsta, jakby ktoś wyssał z powietrza cały tlen.

– Cześć, dzieci – powiedziałam, stawiając walizkę. – Co to za powitanie? Wszystko w porządku?

– W porządku? – Marek wstał i zaczął nerwowo chodzić po pokoju. – Mamo, ty chyba naprawdę nie rozumiesz, co zrobiłaś. Zniszczyłaś nam święta. Po prostu je zniszczyłaś.

Zdejmowałam płaszcz powoli, starając się zyskać na czasie.

– Zniszczyłam? Tym, że pojechałam podratować zdrowie? Tym, że raz jeden chciałam odpocząć?

– Tym, że nas olałaś! – krzyknęła Ania. – Wiesz, jak to wyglądało? My u teściów, tamci u swoich rodziców, każdy osobno, byle jak. Nie było twojego sernika, nie było atmosfery. Dzieci były zawiedzione. Pytały, czy babcia je jeszcze kocha.

Nakrzyczałam na nich

– To trzeba było im wytłumaczyć, że babcia jest zmęczona! – podniosłam głos. Po raz pierwszy od lat krzyknęłam na moje dzieci. – Że babcia ma siedemdziesiąt jeden lat i prawo do odpoczynku! Czy wy naprawdę myślicie, że ja jestem maszyną? Że moim jedynym celem w życiu jest stanie przy garach, żebyście wy mogli przyjść na gotowe, najeść się i wyjść?

– Ale to jest tradycja! – Marek wyrzucił ręce w górę. – Rodzina powinna być razem!

– Razem? – zaśmiałam się gorzko. – Razem to znaczy, że ja usługuję, a wy siedzicie z nosami w telefonach? Razem to znaczy, że po kolacji ja zmywam, a wy oglądacie telewizję? To nie jest bycie razem. To jest wyzysk.

Patrzyli na mnie zszokowani. Nigdy tak nie mówiłam. Zawsze byłam tą cichą, pokorną mamą, która dokładała jedzenia i pytała, czy smakuje. Ale sanatorium mnie zmieniło. Dystans pozwolił mi zobaczyć prawdę.

– Nie upiekłam sernika – powiedziałam ciszej, ale stanowczo. – I świat się nie zawalił. Ale wy zachowujecie się, jakbym popełniła zbrodnię. Nie pytacie, jak się czuję. Nie pytacie, czy zabiegi pomogły. Pytacie o sernik. O własną wygodę.

Nerwy mi puściły

Usiadłam na krześle, bo nogi zaczęły mi drżeć. Emocje opadały, ustępując miejsca głębokiemu smutkowi. Spuściłam głowę i poczułam, jak po policzku spływa mi jedna, gorąca łza. Potem druga. Nie szlochałam. Po prostu siedziałam i płakałam z bezsilności, z rozczarowania tym, kogo wychowałam.

– Mamo… – Ania drgnęła. W jej głosie coś zmiękło.

– Nie – przerwałam jej ruchem ręki. – Nie mów nic teraz. Po prostu… wyjdźcie. Jestem zmęczona podróżą. Chcę zostać sama.

Zapadła cisza, gorsza niż jakakolwiek awantura. Patrzyli na siebie bezradnie. Zobaczyli starą, zmęczoną kobietę, która zamiast gniewu miała w oczach tylko żal. Marek chciał coś powiedzieć, otworzył usta, ale zamknął je z powrotem. Zrozumieli. W końcu dotarło do nich, że ich pretensje brzmią groteskowo w zderzeniu z moją rzeczywistością.

Wychodzili powoli, bez słowa. Słyszałam szuranie butów w przedpokoju, cichy brzęk kluczy. Nikt nie trzasnął drzwiami. Zamknęli je delikatnie, jakby wychodzili z sali chorych. Od tamtego dnia dzwonią częściej niż zwykle. Marek pyta o zdrowie, Ania zaproponowała, że zrobi mi zakupy.

Ale w tych rozmowach jest dystans. Jest chłód, którego nie potrafimy przełamać. Oni czują wstyd – widzę to w ich uciekającym wzroku, gdy wpadają na chwilę. Wiedzą, że przesadzili, że pokazali swoje najgorsze, roszczeniowe oblicze.

Zrozumieli swój błąd

A ja czuję ulgę, że postawiłam na swoim, ale też smutek. Bo zrozumiałam, że przez lata sama ich tego nauczyłam. Nauczyłam ich, że jestem niezniszczalna i zawsze dyspozycyjna. A kiedy zeszłam z posterunku, okazało się, że bez mojej obsługi nie potrafią stworzyć rodziny. Że spoiwem nie była miłość, ale moje gotowanie i ten nieszczęsny sernik.

Czy za rok zrobię święta? Nie wiem. Może tak, ale na moich zasadach. Każdy przyniesie potrawę, każdy pomoże sprzątać. A może znów pojadę do Kołobrzegu. Pan Edward dzwonił wczoraj, pytał, co słychać. Rozmawialiśmy godzinę o niczym i o wszystkim. Miło było usłyszeć kogoś, kto niczego ode mnie nie chce.

Moje dzieci zyskały wyrzuty sumienia, których nie potrafią udźwignąć. Ja zyskałam szacunek do samej siebie. Cena była wysoka, bo dom jest teraz cichszy i chłodniejszy, a relacje pęknięte jak stara porcelana. Ale chyba było warto. Bo w końcu, w wieku siedemdziesięciu jeden lat, zrozumiałam, że też jestem człowiekiem.

Jadwiga, 71 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

