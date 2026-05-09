Śmiałam się z zabobonów i przestarzałych wierzeń. Chciałam mieć idealny wiosenny ślub, pełen kwitnących bzów i słońca. Kiedy ignorowałam pełne lęku spojrzenie mojej babci, nie miałam pojęcia, że najpiękniejszy miesiąc mojego życia tak szybko zamieni się w koszmar, z którego do dziś nie potrafię się obudzić.

Marzyłam o ślubie w bzach

Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Siedzieliśmy z Maksem na balkonie naszego nowo wynajętego mieszkania, popijając popołudniową herbatę. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na złoto i różowo. Właśnie przynieśliśmy z drukarni nasze zaproszenia ślubne. Gładki, kremowy papier, elegancka czcionka i ta jedna data, która miała być początkiem naszego wspólnego życia: dwudziesty czwarty maja.

Patrzyłam na ten kawałek papieru z nieukrywaną dumą i wzruszeniem. Od zawsze, odkąd byłam małą dziewczynką, wyobrażałam sobie swój ślub właśnie wiosną. Kiedy natura budzi się do życia, dni stają się dłuższe, a powietrze pachnie bzami i świeżą trawą. Nie wyobrażałam sobie chłodnego, deszczowego listopada, ani nawet upalnego, dusznego sierpnia. Maj wydawał mi się miesiącem idealnym, wręcz stworzonym do celebrowania miłości.

Maks uśmiechnął się do mnie i delikatnie pogładził mnie po dłoni. Był wspaniałym człowiekiem, spokojnym, opanowanym, zawsze widzącym pozytywy w każdej sytuacji. Z zawodu był stolarzem i kochał pracę w drewnie. Fascynowało mnie, z jaką cierpliwością potrafił przywracać do życia stare meble, nadając im nową duszę. Nasz dom był pełen jego dzieł.

– Jesteś szczęśliwa? – zapytał, przyglądając mi się uważnie swoimi ciemnymi oczami.

– Najbardziej na świecie – odpowiedziałam bez najmniejszego wahania. – Nie mogę uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Za kilka miesięcy będę twoją żoną.

– Będziemy mieli najpiękniejszy ślub, obiecałem ci to – powiedział cicho, całując mnie w czoło.

Niczego nie pragnęłam bardziej. Byliśmy młodzi, zakochani, mieliśmy przed sobą całe życie i głowy pełne planów. Maks właśnie zaczął pracę nad naszym wymarzonym stołem do jadalni. Wielkim, dębowym meblem, przy którym w przyszłości miała gromadzić się nasza rodzina. Wszystko układało się w idealną całość. Do czasu pierwszego zgrzytu.

Zignorowałam to ostrzeżenie

Kilka dni później pojechaliśmy do moich rodziców na tradycyjny niedzielny obiad. Była tam również moja babcia, Janina, kobieta o niezwykłym sercu, ale i niezwykle silnym przywiązaniu do tradycji. Kiedy tylko weszliśmy do salonu, dumnie wyciągnęłam z torebki jedno z zaproszeń i położyłam je na stole.

Mama zachwyciła się wzorem, tata od razu zaczął dopytywać o kwestie organizacyjne sali, ale babcia Janina tylko wpatrywała się w datę. Jej twarz pobladła, a dłonie, którymi chwyciła zaproszenie, lekko drżały. Zapadła dziwna, niepokojąca cisza.

– Dlaczego uparliście się na ten maj? – zapytała babcia, poprawiając okulary na nosie. Jej głos był suchy i pozbawiony radości.

– Bo to najpiękniejszy miesiąc w roku – odpowiedziałam z uśmiechem, nie rozumiejąc jeszcze jej reakcji. – Wszystko kwitnie, jest ciepło. Idealnie.

– Dziecko, przecież w maju nie ma litery „r” – powiedziała z naciskiem, jakby to miało tłumaczyć wszystko. – Miesiąc bez litery „r” w nazwie przynosi pecha w miłości. Nie bierze się ślubu w maju. Przesuńcie to na czerwiec. Czerwiec jest dobry. Sierpień też. Ale nie maj.

Zaśmiałam się perliście, będąc przekonaną, że to tylko żart. Spojrzałam na Maksa, który również posłał mi rozbawione spojrzenie.

– Babciu, to tylko stare opowieści – westchnęłam, podchodząc do niej i przytulając ją mocno. – Nasza miłość jest silniejsza niż układ liter w kalendarzu. Przecież nie odwołamy sali i wszystkich rezerwacji z powodu jednego, przestarzałego przesądu. Mamy dwudziesty pierwszy wiek.

– Moja siostra, Zosia, też tak mówiła – odpowiedziała babcia, a w jej oczach zalśniły łzy. – Też wzięła ślub w maju, w piękny, słoneczny dzień. Jej małżeństwo nie przetrwało roku. Uparliście się, a z losem nie wolno pogrywać.

Próbowałam obrócić to w żart, próbowałam ją uspokoić, ale do końca popołudnia babcia milczała. Jej słowa odbiły się echem w mojej głowie, choć na zewnątrz starałam się udawać, że nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Uważałam się za osobę racjonalną. Nie czytałam horoskopów, nie unikałam czarnych kotów, a rozbite lustro oznaczało dla mnie jedynie konieczność sprzątania. Dlaczego nazwa miesiąca miałaby determinować całe moje życie?

Mieliśmy piękne plany na przyszłość

Przygotowania do ślubu nabrały tempa. Dni mijały nam na przymiarkach, wyborze menu, kwiatów i muzyki. Maks dzielił swój czas między pracę w warsztacie a pomoc w organizacji uroczystości. Był niesamowicie zaangażowany.

Pewnego wieczoru zeszłam do jego pracowni. Było to niewielkie pomieszczenie na tyłach naszego podwórka. W powietrzu unosił się ten charakterystyczny, ostry i jednocześnie ciepły zapach świeżo ciętego drewna. Maks stał nad wielkim, dębowym blatem, wygładzając go z niezwykłą czułością.

– Jak idzie praca? – zapytałam, opierając się o framugę drzwi.

– Prawie skończony – odpowiedział, ocierając czoło wierzchem dłoni. – Zrobimy z niego stół, który przetrwa wieki. Wyobraź sobie, ile obiadów przy nim zjemy. Ile razy będziemy przy nim siedzieć i rozmawiać o tym, jak minął dzień. Będzie z nami przez całe życie.

Zrobiło mi się niezwykle ciepło na sercu. Podeszłam do niego i położyłam dłoń na gładkiej powierzchni drewna. Było solidne, twarde, budzące poczucie bezpieczeństwa. Tak jak Maks. W takich chwilach całkowicie zapominałam o przestrogach babci Janiny. Patrząc na tego wspaniałego, pracowitego człowieka, byłam absolutnie pewna, że nic nie jest w stanie zburzyć naszego szczęścia. Żaden pech, żaden los, a na pewno nie brak jednej litery w nazwie miesiąca.

Ten dzień wyglądał jak z bajki

Nadszedł wreszcie dwudziesty czwarty maja. Gdy rano otworzyłam oczy, pierwsze, co zobaczyłam, to promienie słońca przebijające się przez rolety. Pogoda była absolutnie bezbłędna. Niebo nie miało na sobie ani jednej chmurki, a temperatura była idealna.

Stojąc przed lustrem w mojej wymarzonej sukni, czułam, jak po policzkach płyną mi łzy wzruszenia. Byłam gotowa. Kiedy weszliśmy do kościoła, a potem na salę, wszystko było dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałam. Stoły uginały się od kwiatów, goście bawili się wyśmienicie, a Maks nie odstępował mnie na krok.

Pamiętam nasz pierwszy taniec. Sala zatrzymała się w miejscu, a my płynęliśmy po parkiecie, patrząc sobie głęboko w oczy. Nawet babcia Janina, siedząca przy jednym z głównych stołów, wyglądała na rozluźnioną. Widziałam, jak ociera łzy wzruszenia chusteczką. Podeszłam do niej później, gdy zabawa trwała już w najlepsze.

– Widzisz, babciu? – powiedziałam cicho, siadając obok niej. – Wszystko jest dobrze. Nie ma się czego bać. Maj jest dla nas łaskawy.

– Obyś miała rację, kochanie – odpowiedziała, ściskając moją dłoń. – Obyś miała rację. Modlę się o wasze szczęście każdego dnia.

Byliśmy tacy szczęśliwi. Śmialiśmy się do utraty tchu, robiliśmy pamiątkowe zdjęcia z przyjaciółmi, planowaliśmy naszą krótką podróż poślubną, na którą mieliśmy wyruszyć na początku czerwca. Kiedy tamtej nocy wróciliśmy do domu, zmęczeni, ale przepełnieni radością, zasnęliśmy w swoich ramionach, gotowi na nowy rozdział.

Czekałam na niego całe popołudnie

Życie po ślubie szybko wróciło do normy, ale wciąż miało w sobie ten wyjątkowy, magiczny urok. Otwieraliśmy prezenty, segregowaliśmy zdjęcia przesłane przez znajomych, wspólnie gotowaliśmy kolacje. Dębowy stół stanął w naszej jadalni, stając się sercem domu. Wydawało się, że nasza miłość zbudowana jest na fundamencie, którego nic nie ruszy.

Był piętnasty czerwca. Minęły dokładnie trzy tygodnie i jeden dzień od naszego ślubu. Pamiętam ten wtorek z przerażającą precyzją. Rano Maks pocałował mnie w policzek, zabrał kluczyki do samochodu i powiedział, że jedzie do sąsiedniego miasta po odbiór specjalistycznych narzędzi, na które czekał od dawna.

– Będę po południu. Zrobię nam na obiad tę twoją ulubioną zapiekankę – rzucił z uśmiechem, stojąc w progu.

– Trzymam cię za słowo! – odkrzyknęłam z kuchni, uśmiechając się do siebie.

Dzień mijał mi na zwykłych, domowych obowiązkach. Popołudnie nadeszło szybciej, niż się spodziewałam. Pogoda nagle się popsuła. Wiosenne słońce skryło się za ciemnymi, ciężkimi chmurami, a z nieba zaczął padać ulewny deszcz. Zerwał się wiatr. Patrzyłam przez okno na krople uderzające o szybę, zastanawiając się, gdzie jest Maks. Zawsze dzwonił, kiedy miał się spóźnić.

Minęła siedemnasta. Potem osiemnasta. Mój niepokój rósł z każdą minutą. Wybierałam jego numer kilkanaście razy, ale słyszałam tylko mechaniczną pocztę głosową. Chodziłam po mieszkaniu od ściany do ściany, czując dziwny ucisk w klatce piersiowej. Wytłumaczyłam sobie, że pewnie utknął w korku przez ulewę, a telefon mu się rozładował. To było najbardziej racjonalne wyjaśnienie.

Około dziewiętnastej zadzwonił dzwonek do drzwi. Odetchnęłam z ulgą, pewna, że to on, że po prostu zapomniał kluczy. Podbiegłam do przedpokoju z uśmiechem na ustach i otworzyłam drzwi. Ale to nie był Maks. Na wycieraczce stał jego przyjaciel z pracy, Krzysztof. Był blady jak ściana, całkowicie przemoknięty, a jego ręce trzęsły się w nienaturalny sposób. Patrzył na mnie wzrokiem, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Wzrokiem człowieka, który przynosi wieści o końcu świata.

– Krzysiek? Co ty tu robisz? Gdzie Maks? – zapytałam, a mój głos nagle stał się cienki i obcy.

– Kornelia... – zaczął, a z jego oczu popłynęły łzy, mieszając się z kroplami deszczu na twarzy. – Kornelia, musisz usiąść. Bardzo mi przykro.

Pamiętam tylko urywki słów. Śliska droga. Ogromna prędkość ciężarówki z naprzeciwka. Brak szans na reakcję. Tragedia, której nikt nie mógł przewidzieć. Krzysztof tłumaczył mi, że policja jest już na miejscu, że skontaktowali się z nim, bo był ostatnią osobą, z którą Maks rozmawiał przed powrotem do domu.

Świat zawirował. Czułam, jak tracę grunt pod nogami. Osunęłam się na podłogę, wprost na dębowe deski przedpokoju. Nie krzyczałam. Z mojego gardła nie wydobył się żaden dźwięk, chociaż wewnątrz mnie rozdzierał się cały wszechświat.

Nie wiem, czy to wina daty

Kolejne dni były dla mnie zamazanym snem. Organizacja pożegnania, morze łez wylanych przez rodzinę, czarne ubrania, które nagle zastąpiły jasne, letnie sukienki. Czułam się jak widz we własnym życiu, obserwatorka tragedii, która działa się tuż obok mnie, ale wciąż wydawała się nierealna.

Wróciłam do pustego domu. Wszystko było tam tak, jak zostawił to Maks. Jego kubek po porannej kawie stał w zlewie. Jego buty leżały w przedpokoju. W jadalni dumnie prężył się nasz wielki, dębowy stół, przy którym mieliśmy zestarzeć się razem. Przejeżdżałam palcami po gładkim drewnie, szukając w nim chociaż odrobiny jego ciepła, jego zapachu. Było zimne.

Pewnego popołudnia przyszła do mnie babcia Janina. Nie powiedziała nic. Nie próbowała mnie pocieszać pustymi frazesami o tym, że czas leczy rany. Po prostu usiadła obok mnie na kanapie, przytuliła mnie mocno do swojej piersi i pozwoliła mi płakać tak głośno, jak tylko potrzebowałam. Gładziła mnie po włosach swoimi zniszczonymi przez czas dłońmi.

– Przepraszam, babciu – wyszeptałam przez łzy, dławiąc się własnym żalem. – Przepraszam, że cię nie posłuchałam. Gdybyśmy poczekali do czerwca... Gdybyśmy tylko zrobili tak, jak prosiłaś...

– Cicho, dziecko moje – odpowiedziała, a w jej głosie słyszałam głęboki, rozdzierający smutek. – To nie twoja wina. Czasami los pisze dla nas scenariusze, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Nie obwiniaj siebie.

Ja jednak nie potrafiłam przestać o tym myśleć. Każdego dnia, patrząc na datę w kalendarzu, wracałam wspomnieniami do tamtego niedzielnego obiadu. Do jej ostrzeżenia. Zastanawiałam się, ile prawdy jest w tych starych ludowych wierzeniach. Czy maj faktycznie jest miesiącem przeklętym dla miłości? Czy układ liter w nazwie miesiąca ma jakiekolwiek znaczenie, czy może to tylko okrutny, przerażający zbieg okoliczności?

Nigdy się tego nie dowiem. Minęły lata, a ja wciąż mieszkam w tym samym domu. Dębowy stół w jadalni stoi tam, gdzie postawił go Maks. Pracownia na podwórku powoli obrasta bluszczem, ale nie potrafię jej zamknąć ani zlikwidować. Codziennie próbuję na nowo nauczyć się żyć, oddychać i funkcjonować w rzeczywistości, z której ktoś wyrwał mi najważniejszą osobę.

Czasem, kiedy nadchodzi wiosna, a w powietrzu znów czuć zapach kwitnących bzów, muszę mocno zamykać oczy, żeby nie ulec atakom paniki. Miesiąc, który miał być symbolem mojego największego szczęścia, stał się miesiącem najgłębszej żałoby. Zawsze byłam racjonalna i stąpałam twardo po ziemi, ale do końca życia pozostanie we mnie ta bolesna wątpliwość. Zwykły przesąd, w który tak bardzo nie chciałam uwierzyć, splótł się z moim losem w najbardziej makabryczny sposób.

Kornelia, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

