Przez dwadzieścia pięć lat moje dłonie lepiły uszka, ugniatały ciasto na mazurki i kroiły warzywa na sałatkę, aż do całkowitego otępienia. Kiedy wreszcie odważyłam się powiedzieć na głos, że w tym roku nie ugotuję niczego, w jadalni zapadła cisza tak gęsta, że można by ją ciąć nożem. Nie spodziewałam się jednak, że moja prośba o odrobinę wytchnienia wywoła prawdziwą rodzinną burzę i pokaże mi, jak bardzo byłam brana za pewnik.

Byłam potwornie zmęczona

Zapach pieczonego mięsa, duszonych grzybów i słodkiej wanilii towarzyszył mi przed każdymi świętami od dekad. Wypracowałam sobie system, który z zewnątrz wyglądał na perfekcyjnie naoliwioną maszynę, ale w rzeczywistości opierał się wyłącznie na moim fizycznym i psychicznym wyczerpaniu.

Zaczynałam planowanie już w Środę Popielcową. Zapisywałam w zeszycie, ile jajek muszę kupić, ile mąki, jakie wędliny zamówić u znajomego rzeźnika. Mój mąż, Tomasz, ograniczał się do zaniesienia ciężkich toreb z samochodu do przedpokoju. Uważał, że na tym jego rola się kończy. Moja córka, Sylwia, zawsze wpadała w wielki piątek wieczorem, rzucając na stół paczkę serwetek lub gotowy sok, z dumą ogłaszając, że dołożyła swoją cegiełkę do naszych wspólnych świąt.

Moja starsza siostra Jolanta przychodziła na gotowe w niedzielny poranek. Zawsze siadała na honorowym miejscu, rozglądała się po suto zastawionym stole i z uśmiechem krytykowała to, co na nim stało. A to żurek był za mało kwaśny, a to babka piaskowa odrobinę za sucha. Zawsze znosiłam to w milczeniu, tłumacząc sobie, że to przecież rodzina, że tak trzeba, że to tradycja. Wmawiałam sobie, że moje zmęczenie to po prostu nieodłączny element bycia dobrą panią domu.

Pewnego poranka, na miesiąc przed kolejną Wielkanocą, spojrzałam na swoje dłonie. Były przesuszone, stawy lekko pobolewały, a w głowie huczała mi od dłuższego czasu tylko jedna myśl: jestem potwornie zmęczona. Nie miałam siły na kolejne noce spędzone przy piekarniku.

Nie chciałam spędzać świąt na usługiwaniu innym, krążąc między kuchnią a jadalnią jak kelnerka, podczas gdy reszta rodziny beztrosko dyskutowała o swoich planach na wakacje. W tamtej chwili coś we mnie pękło. Zrozumiałam, że jeśli sama nie zatrzymam tej machiny, nikt inny tego za mnie nie zrobi.

W tym roku nie robię świąt

Tego dnia zaprosiłam wszystkich na zwykły, niedzielny obiad. Na stole stał pieczony kurczak, ziemniaki i mizeria. Rodzina zebrała się w komplecie. Jolanta opowiadała o nowej kanapie, którą właśnie zamówiła, Tomasz dyskutował z Sylwią o korkach w mieście. W pewnym momencie siostra odłożyła widelec i spojrzała na mnie z wyczekiwaniem.

– Wiesz, pomyślałam, że w tym roku na Wielkanoc mogłabyś upiec ten swój sernik z brzoskwiniami. Ostatnio zrobiłaś makowiec i trochę za bardzo kruszył się przy krojeniu. Sernik będzie lepszy – stwierdziła tonem nieznoszącym sprzeciwu.

Wzięłam głęboki oddech. Moje serce zabiło mocniej, ale głos miałam zaskakująco opanowany.

– W tym roku nie będzie ani sernika, ani makowca. Nie będzie też żurku, sałatki, ani pieczeni – powiedziałam, patrząc jej prosto w oczy. – Tym razem nie robię świąt. Chcę wreszcie odpocząć.

W jadalni zapadła absolutna cisza. Tomasz przestał przeżuwać, a Sylwia oderwała wzrok od ekranu swojego telefonu. Patrzyli na mnie, jakbym właśnie ogłosiła, że przeprowadzam się na inną planetę.

– Co ty opowiadasz? – zapytała Jolanta, marszcząc czoło. – Jak to nie robisz świąt? A kto ma to wszystko przygotować?

– Wy – odpowiedziałam spokojnie, kładąc dłonie na stole. – Podzielcie się obowiązkami. Ktoś zrobi zupę, ktoś upiecze mięso, ktoś przyniesie ciasto. Albo po prostu zamówcie gotowe jedzenie z restauracji. Ja przez ostatnie dwadzieścia pięć lat stałam przy garach. W tym roku będę tylko gościem. Albo w ogóle wyjadę.

– Mamo, przecież ty wiesz, jak ja ciężko pracuję! – oburzyła się natychmiast Sylwia. – Codziennie siedzę w biurze do późna, jestem wykończona. Kiedy mam niby lepić pierogi czy piec mięsa? Ja nawet nie potrafię dobrze ugotować rosołu!

– Kochanie, chyba trochę przesadzasz – Tomasz spróbował załagodzić sytuację swoim typowym, lekceważącym tonem. – Jesteś po prostu przemęczona dzisiejszym obiadem. Odpoczniesz kilka dni i wszystko ci minie. Zawsze tak pięknie gotujesz na święta, to nasza tradycja.

– Tradycja polega na tym, że jesteśmy razem, a nie na tym, że ja pracuję na dwa etaty, żebyście wy mogli sobie posiedzieć – odparłam twardo. – Decyzja zapadła. Zamierzam spędzić te święta z dala od kuchni.

Byłam nieugięta

Kolejne dni były prawdziwą próbą nerwów. Rodzina przyjęła moją deklarację z mieszaniną niedowierzania i gniewu. Wydawało im się, że prowadzę jakąś dziwną grę, w której ostatecznie i tak ulegnę. Tomasz wielokrotnie zaglądał do lodówki, robił wymowne miny i pytał, kiedy wreszcie zrobię listę zakupów. Zawsze odpowiadałam mu to samo: „Zrób ją sam, jeśli masz na coś ochotę”. Jolanta dzwoniła do mnie codziennie. Jej ton z dnia na dzień stawał się coraz bardziej oskarżycielski.

– Niszczysz naszą rodzinę – powiedziała pewnego wieczoru. – Odkąd pamiętam, zawsze spotykaliśmy się u was. To był nasz punkt odniesienia. A ty teraz z powodu jakiegoś egoistycznego kaprysu chcesz to wszystko zepsuć. Zastanów się, co ty w ogóle robisz.

Jej słowa bolały, nie zaprzeczę. Pojawiały się momenty, w których czułam ukłucie poczucia winy. Może rzeczywiście przesadzam? Może powinnam znieść to jeszcze ten jeden raz? Ale zaraz potem przypominałam sobie te wszystkie wieczory, kiedy z płaczem wycierałam blaty kuchenne, podczas gdy z salonu dobiegał wesoły śmiech. Przypominałam sobie to ciągłe, palące uczucie w kręgosłupie.

Miałam też swój mały sekret, który trzymał mnie w pionie. Dwa dni po tamtym pamiętnym obiedzie usiadłam przed komputerem i znalazłam małą, drewnianą agroturystykę w górach. Maleńki pokój z widokiem na las. Wpłaciłam zaliczkę. Świadomość, że mam zarezerwowany bilet do spokoju, dawała mi siłę, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. Był to mój cichy protest przeciwko byciu zredukowaną do roli maszyny do gotowania.

Sylwia również próbowała swoich sztuczek. Wpadła do nas w środku tygodnia z naręczem przepisów wydrukowanych z internetu.

– Mamo, błagam cię. Próbowałam wczoraj zrobić próbne ciasto na mazurek i wyszła mi jakaś podeszwa – żaliła się, rzucając kartki na stół. – Przecież my umrzemy z głodu. Nie możesz nam tego zrobić. Wiesz, jaka jestem zestresowana przez projekt w pracy.

– Możesz kupić ciasto w cukierni – powiedziałam łagodnie, nalewając sobie herbaty. – Są świetne miejsca, które robią domowe wypieki. Dam ci adresy.

– Ale to nie to samo! – krzyknęła z bezsilności. – Zawsze było twoje!

– Moje ręce potrzebują w tym roku wolnego. Musisz to zaakceptować.

Robiłam coś tylko dla siebie

Wielki Tydzień nadszedł szybciej, niż się spodziewali. Tomasz wpadł w prawdziwą panikę, kiedy w Wielką Środę zobaczył, że wyciągam z szafy moją podróżną walizkę.

– Co ty robisz? – zapytał, patrząc na mnie szeroko otwartymi oczami.

– Pakuję się. Wyjeżdżam w czwartek rano. Wynajęłam pokój w górach. Wrócę w poniedziałek wieczorem – poinformowałam go, składając starannie sweter.

– Zostawiasz mnie samego? Przecież my nie mamy nic do jedzenia! Z czego ja zrobię śniadanie wielkanocne? – Jego głos łamał się z przerażenia.

– Lodówka jest pełna podstawowych produktów. Macie jajka, ser, trochę szynki. Sklepy są otwarte do piątku. Dacie sobie radę. Wierzę w was – powiedziałam, zapinając zamek walizki.

Wyjechałam wcześnie rano, zanim Tomasz zdążył wstać i rozpocząć kolejną rundę negocjacji. Droga w góry była długa, ale z każdym przejechanym kilometrem czułam, jak opada ze mnie ciężar gromadzony przez ostatnie lata. Nie myślałam o tym, czy Jolanta będzie narzekać na kupny chrzan. Nie zastanawiałam się, czy Sylwia zdoła ugotować jajka na twardo. Skupiłam się tylko na krajobrazie za szybą, na zieleni budzącej się do życia i na tym, że po raz pierwszy od bardzo dawna robię coś wyłącznie dla siebie.

Na miejsce dotarłam popołudniem. Pokój był mały, pachniał sosnowym drewnem i świeżą pościelą. Właścicielka przywitała mnie z uśmiechem, nie zadając zbędnych pytań. Położyłam się na łóżku, zamknęłam oczy i nadsłuchiwałam. Słyszałam tylko śpiew ptaków i szum wiatru. Żadnego brzęku garnków. Żadnego zapachu wrzącego wywaru. Było idealnie.

Świat się nie zawalił

Niedzielny poranek wielkanocny powitał mnie słońcem przebijającym się przez delikatne zasłony. Zeszłam na dół, gdzie właścicielka przygotowała skromne, ale przepyszne śniadanie. Kilka plastrów lokalnego sera, świeży chleb, odrobina masła i kawa. Jadłam powoli, celebrując każdy kęs. Nikt mnie nie pospieszał. Nikt nie prosił, żebym podała musztardę z drugiego końca stołu. Nikt nie komentował, że kawa jest za słaba.

Około południa mój telefon zawibrował. Na ekranie wyświetliła się wiadomość od Sylwii. Było to zdjęcie. Przedstawiało nasz domowy stół jadalniany. Nie było na nim białego obrusa w wyhaftowane zające, tylko zwykła, lniana podkładka. Na środku stała waza z zupą, która wyglądała podejrzanie podobnie do tej ze słoika z lokalnych delikatesów.

Obok leżało kilka nierówno pokrojonych kawałków pieczeni i sałatka, w której kawałki marchewki były zdecydowanie za duże. Wokół stołu siedział Tomasz, Sylwia i Jolanta. Wszyscy patrzyli w obiektyw. Tomasz uśmiechał się niepewnie, Jolanta miała minę, jakby właśnie zmuszono ją do zjedzenia cytryny, ale Sylwia wyglądała na dziwnie zadowoloną z siebie.

Pod zdjęciem znajdował się krótki tekst: „Żurek trochę nam wykipiał, a mięso kupiliśmy w tej garmażerii, o której mówiłaś. Ciocia Jolanta zrobiła sałatkę, chociaż marudziła przy krojeniu przez godzinę. Zrozumieliśmy, ile to wszystko kosztuje pracy. Odpoczywaj, mamo. Wesołych Świąt”.

Wpatrywałam się w ten ekran i poczułam, jak łzy same napływają mi do oczu. Nie były to łzy smutku, ale głębokiej, szczerej ulgi. Świat się nie zawalił, chociaż przestałam go dźwigać na swoich barkach. Moja rodzina, choć oburzona i oporna, zdołała przetrwać, a co ważniejsze – zdołała ze sobą współpracować. Zrozumieli, że tradycja to nie jest darmowa praca jednej osoby ku uciesze reszty.

Odłożyłam telefon na drewniany stół, wzięłam głęboki oddech rześkiego, górskiego powietrza i poszłam na długi, powolny spacer. Po raz pierwszy od lat czułam, że naprawdę mam święta.

Alicja, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

