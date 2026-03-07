Nie chciałam spędzać Dnia Kobiet u teściowej, ale w tym roku naciskał na to mój mąż. Twierdził, że jego mama bardzo się stara, odkąd przeszła na emeryturę i że będzie to świetna okazja, by się z nią zbliżyć. Próbowałam się wymigać, sugerując romantyczną randkę albo spokojny wieczór we dwoje przed telewizorem, ale ostatecznie dałam się przekonać. W końcu to tylko jeden wieczór.

Przygotowałam ciasto, a mąż kupił bukiet tulipanów. Pojechaliśmy z nastawieniem na nudny, rodzinny wieczór z telewizorem w tle. Nie sądziłam, że wydarzy się coś, co sprawi, że o tym dniu będziemy jeszcze długo mówić. A już na pewno nie spodziewałam się, że teściowa przygotuje... coś takiego.

Liczyłam na miłe spotkanie

Zajechaliśmy pod dom teściowej tuż przed szesnastą. Na podjeździe już stał samochód jej siostry, ciotki Haliny. Pomyślałam, że szykuje się miły rodzinny obiad. Wysiadłam z auta i od razu poczułam zapach bigosu, który unosił się z otwartego okna kuchni. To trzymanie się tradycji miało swój urok.

– No wreszcie jesteście! – zawołała teściowa, wychodząc w fartuchu i z rękami w mące. – Obiad prawie gotowy, zdejmijcie buty!

Przywitaliśmy się wszyscy szybko, kurtki na wieszak, ciasto do kuchni, kwiaty do wazonu. W salonie panował porządek. W tle grało jakieś disco polo.

– Pomożesz mi nakryć do stołu? – zapytała mnie teściowa, jakbyśmy były najlepszymi przyjaciółkami.

Zebrałam talerze i poszłam za nią do jadalni. Niby wszystko było jak zawsze, ale coś wisiało w powietrzu. Nie umiałam tego nazwać, ale czułam, że ten wieczór nie będzie zwyczajny.

– A kto jeszcze ma być? – rzuciłam mimochodem.

Teściowa uśmiechnęła się tajemniczo.

– Niespodzianka.

Zaczęłam się niepokoić

Zjedliśmy obiad wcześniej niż planowano. Żurek, bigos, śledzie – klasyk w wersji teściowej, czyli wszystko podlane komentarzami w stylu: „U mnie to się jeszcze gotuje tradycyjnie, nie to co u was, młodych”. Uśmiechałam się, kiwając głową, bo wiedziałam, że sprzeciw tylko ją nakręci.

Tuż po dwudziestej zadzwonił dzwonek do drzwi. Teściowa od razu zerwała się z kanapy, wygładzając fartuch, jakby na kogoś czekała. Spojrzałam na męża, ale on tylko wzruszył ramionami.

– To chyba ta niespodzianka – powiedział cicho.

Do przedpokoju wszedł młody mężczyzna. Ubrany w luźne spodnie i białą koszulę, z perfekcyjnym uśmiechem, który wydał mi się zbyt pewny siebie. Teściowa dosłownie rozpromieniała.

– Kochani, poznajcie Igora.

– Dobry wieczór – rzucił mężczyzna, jakby znał nas od lat. – Mam nadzieję, że nie przeszkadzam.

– Znasz go? – zapytałam męża na ucho, gdy zasiedliśmy z powrotem.

– Pierwszy raz go widzę – odpowiedział.

Igor wpasował się w towarzystwo błyskawicznie. Siedział obok teściowej, szeptali sobie coś do ucha i co chwilę parskali śmiechem. Coś w jego obecności zaczynało mnie niepokoić.

W głowie mi zaszumiało

Po obiedzie teściowa zaproponowała grę w „Prawdę czy wyzwanie”. Już samo to było podejrzane – wcześniej gardziła takimi „głupotami z internetu”, jak je nazywała. A teraz? Z entuzjazmem rozdawała karteczki i przekonywała wszystkich, że będzie zabawnie.

– No przecież Dzień Kobiet to nie tylko jedzenie i siedzenie – stwierdziła, posyłając mi uśmiech, który wydał mi się nieco złośliwy.

Gra zaczęła się niewinnie – ktoś miał zaśpiewać fragment piosenki, ktoś inny opowiedzieć o swoim pierwszym pocałunku. Było trochę śmiechu, trochę skrępowania, jak to przy takich grach. Aż przyszła kolej na Igora. Wybrał „prawdę”. Teściowa z błyskiem w oku zapytała:

– Z kim ostatnio miałeś romans?

Zrobiło się cicho. Igor rozejrzał się po nas, uśmiechnął, po czym przeniósł wzrok na teściową.

– Z tobą – odpowiedział.

W głowie mi zaszumiało. Spojrzałam na męża. Blady. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale słowa nie chciały przejść przez gardło.

– To jakiś żart? – zapytałam, próbując zachować spokój.

– Nie. Igor to mój… partner – powiedziała teściowa.

Zrobiło mi się słabo.

Nie mogliśmy w to uwierzyć

Siedziałam bez ruchu, jakby ktoś mnie przygwoździł do fotela. Mąż patrzył na teściową z mieszaniną złości i niedowierzania. Igor natomiast wyglądał, jakby właśnie wygrał jakąś wewnętrzną rozgrywkę.

– Chcesz powiedzieć, że... wy jesteście razem? – zapytał mój mąż, tonem, którego nigdy wcześniej u niego nie słyszałam.

– Tak – odpowiedziała teściowa, całkowicie spokojna. – Od ponad roku.

Zacisnęłam dłonie na kolanach, próbując nie wybuchnąć. Igor był młodszy od mojego męża, pewny siebie, przebojowy. A teściowa? Zawsze krytykowała „dziwne relacje” i twierdziła, że „rodzina to mężczyzna i kobieta z dziećmi”.

– A co z ojcem? – zapytał mój mąż. – Umierałaś z rozpaczy po jego śmierci, a teraz...?

– Był świetnym człowiekiem. Ale życie toczy się dalej – odparła chłodno.

W pokoju zapadła nieznośna cisza. Nikt nie wiedział, co powiedzieć. Ciotka Halina zaczęła zbierać talerze w pośpiechu, mrucząc coś pod nosem.

– Po prostu chciałam, żebyście mnie poznali taką, jaka jestem naprawdę – powiedziała teściowa.

Nie mogłam oderwać wzroku od Igora. Uśmiechał się do mnie, jakby wygrywał w jakiejś grze, której zasad nikt oprócz niego nie znał.

Tego było już za wiele

Do końca wieczora nikt nie poruszał prywatnych tematów. Wszyscy w milczeniu oglądaliśmy telewizję, udając, że wszystko jest w porządku. Nawet dzieci ciotki Haliny, które do tej pory ganiały się po korytarzu, przysiadły przy swoich rodzicach, wyczuwając napiętą atmosferę.

– Za nowy początek – rzuciła teściowa, stukając się kieliszkiem z Igorem.

Nikt nie odpowiedział. Mój mąż wstał pierwszy.

– Jedziemy do domu – powiedział cicho, nie patrząc na nikogo.

Nie protestowałam. Zgarnęliśmy kurtki, nawet nie żegnając się z resztą. Teściowa tylko odprowadziła nas wzrokiem i rzuciła:

– Zawsze wiedziałam, że nie jesteście gotowi na prawdę.

Nie odpowiedziałam. W samochodzie było cicho. Mąż trzymał kierownicę tak mocno, że aż pobielały mu knykcie.

– Wiedziałeś? – zapytałam w końcu.

– Nie. Przysięgam – odpowiedział. – Ale wiesz, to tłumaczy wiele z jej ostatnich zachowań.

Patrzyłam przez szybę na puste ulice. Dzień Kobiet nie był miłym dniem, na który tak liczyłam. Okazał się momentem zwrotnym, który sprawił, że zaczęłam się zastanawiać, co jeszcze w naszym życiu było tylko pozorem.

Musimy dać sobie czas

Przez kolejne dni nie rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w Dzień Kobiet. Unikaliśmy tematu, jakby milczenie mogło cofnąć czas. Mąż był zamknięty w sobie, przytłoczony tym, że jego matka przez rok ukrywała coś tak ważnego. A ja? Wciąż nie wiedziałam, co mnie bardziej poruszyło – fakt, że teściowa była z dużo młodszym mężczyzną, czy to, jak całą sytuację zaplanowała, jakby celowo chciała nami wstrząsnąć.

W marcu nie było dnia, żeby ktoś z rodziny nie dzwonił. Jedni chcieli „wyjaśnień”, inni plotkowali. Ciotka Halina rozpowiadała, że to Igor „omotał” jej siostrę. Ktoś inny, że teściowa przechodzi kryzys wieku. A może po prostu wreszcie przestała udawać? Nie wiem. I chyba nie chcę już wiedzieć.

Z mężem zgodziliśmy się, że na razie damy sobie czas. Na przetrawienie wszystkiego, na poukładanie. Nie będziemy odwiedzać teściowej. Nie z powodu jej wyborów, ale sposobu, w jaki nam je zaserwowała. Czasem myślę, że może właśnie o to jej chodziło. Żeby zburzyć wszystko i zobaczyć, kto co z tym zrobi.

Jedno wiem na pewno – ten Sylwester był granicą. Wszystko, co było przed, wydaje się teraz sztuczne. A to, co po – to już zupełnie inna historia.

Justyna, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: