Patrzyłam na wibrujący na blacie telefon, a na ekranie migało zdjęcie mojej córki. Potem dzwonił syn, a na końcu siostra. Zamiast odebrać, wyciszyłam urządzenie i poszłam do ogrodu. Pierwszy raz w życiu postanowiłam, że nie będę brać udziału w tym teatrze pozorów.

Nie odebrałam

Słońce leniwie przedzierało się przez koronkowe firanki w kuchni, rzucając złote refleksy na stół dębowy, przy którym siedziałam. Był dwudziesty szósty maja. Dla wielu kobiet to data pełna wzruszeń, laurek pieczołowicie przechowywanych w szufladach i zapachu wiosennych kwiatów. Dla mnie od kilku lat ten dzień wiązał się wyłącznie z narastającym uciskiem w klatce piersiowej i poczuciem całkowitego niezrozumienia. Zaparzyłam sobie ulubioną herbatę z malinami, usiadłam przy stole i patrzyłam przez okno na kwitnące rododendrony. W domu panowała idealna, niemal kojąca cisza. Wiedziałam jednak, że ta cisza jest tylko chwilowa. Zbliżała się dziewiąta rano. Zgodnie z wieloletnim, niewypowiedzianym na głos harmonogramem, o tej porze moja córka zazwyczaj stała w korku w drodze na zajęcia pilatesu. To był jej czas na „załatwianie spraw rodzinnych”.

Punktualnie o dziewiątej zero dwie ekran mojego telefonu się rozświetlił. Na wyświetlaczu pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej, idealnie uczesanej Karoliny. Znałam ten scenariusz na pamięć. Gdybym odebrała, usłyszałabym w tle szum silnika samochodowego, a potem szybką, wyrecytowaną na jednym tchu formułkę:

„Wszystkiego najlepszego mamo, dużo zdrowia, spokoju, przepraszam, że tak krótko, ale mam urwanie głowy, zadzwonię wieczorem”.

Oczywiście wieczorem nigdy nie dzwoniła. Moja dłoń zawisła nad zieloną słuchawką na ekranie. Czułam, jak ściska mnie w gardle. Zrozumiałam w ułamku sekundy, że jeśli usłyszę ten pośpieszny, mechaniczny ton, pęknie we mnie coś, co próbowałam sklejać przez ostatnie miesiące. Zamiast przesunąć palcem po szkle, nacisnęłam boczny przycisk. Ekran zgasł. Telefon przestał wibrować.

Miałam wyrzuty sumienia

Około dziesiątej trzydzieści zaczął dzwonić mój syn. O dziesiątej trzydzieści zawsze miał przerwę śniadaniową w swoim biurze. Jego telefony wyglądały nieco inaczej niż telefony siostry. Kamil dzwonił z poczucia obowiązku, ale zawsze przy okazji próbował załatwić jakiś swój interes. Gdybym teraz wcisnęła zielony przycisk, usłyszałabym, jak przeżuwa kanapkę i rzuca szybkie:

„Mamuś, wszystkiego naj, naj, żebyś nam żyła sto lat”.

A sekundę później płynnie przeszedłby do głównego powodu kontaktu. Prawdopodobnie zapytałby, czy mogłabym podjechać do nich w weekend zająć się psem, bo mają wyjazd integracyjny, albo czy nie ugotowałabym tego mojego rosołu na niedzielę, bo oni nie mają czasu na zakupy. Dzień Matki w ich wykonaniu nie był dniem, w którym to ja byłam ważna.

Był kolejną pozycją na długiej liście zadań do odhaczenia między spotkaniem z klientem a odbiorem prania z pralni. Byli dorośli, mieli swoje życie, doskonale to rozumiałam. Sama też byłam kiedyś zabiegana. Jednak różnica polegała na tym, że ja zawsze potrafiłam znaleźć piętnaście minut, aby usiąść, skupić się wyłącznie na rozmowie z moją mamą i zapytać ją szczerze, jak się czuje. Bez pośpiechu, bez załatwiania spraw przy okazji.

Moje dzieci traktowały mnie jak niezawodną instytucję. Byłam całodobowym pogotowiem ratunkowym na wypadek problemów, bezpłatną pomocą domową i wsparciem logistycznym. Kiedy nie potrzebowali mojej pomocy, stawałam się niewidzialna. Patrzyłam na milczący telefon. Kamil zadzwonił drugi raz. Potem napisał krótką wiadomość, ale nie odczytałam jej. Czułam dziwną mieszankę ulgi i wyrzutów sumienia. Tłumiłam w sobie ten bunt od dawna. Zawsze starałam się być wyrozumiała. Zawsze tłumaczyłam ich przed samą sobą, że tacy są młodzi, robią kariery, budują domy i to naturalne, że nie mają głowy do takich świąt. Ale dzisiaj to kłamstwo przestało na mnie działać.

Chciałam odzyskać spokój

Postanowiłam, że ten dzień spędzę na własnych zasadach. Zostawiłam telefon na blacie w kuchni, ubrałam stary, poplamiony farbą sweter i poszłam do garażu, który dwa lata temu przerobiłam na swoją małą pracownię. Odnowa starych mebli była moją pasją, o której dzieci mówiły z pobłażliwym uśmiechem. Karolina twierdziła, że znoszę do domu niepotrzebne graty, a Kamil uważał, że powinnam zająć się czymś bardziej eleganckim. Nie rozumieli, że w ścieraniu starych warstw lakieru i nakładaniu świeżego wosku na dębowe deski odnajdywałam głęboki spokój.

Na warsztacie czekała na mnie stara, przedwojenna toaletka. Jej politura była popękana, a w szufladach brakowało kilku uchwytów. Przeciągnęłam dłonią po szorstkim drewnie. Wzięłam do ręki papier ścierny i zaczęłam metodyczną, powolną pracę. Rytmiczny dźwięk tarcia wypełnił przestrzeń. Z każdym ruchem rąk czułam, jak uchodzi ze mnie napięcie gromadzone od tygodni. Pył opadał na moje ręce, zapach pszczelego wosku i surowego drewna mieszał się z chłodnym powietrzem garażu. To był mój świat. Świat, w którym nikt ode mnie niczego nie wymagał, nikt nie oczekiwał, że będę zawsze dyspozycyjna i uśmiechnięta.

Około południa wróciłam do kuchni po szklankę wody. Ekran telefonu pokazywał piętnaście nieodebranych połączeń. Karolina, Kamil, a teraz jeszcze moja starsza siostra.

Nie chciałam udawać

Obecność numeru Danuty na liście nieodebranych połączeń tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że podjęłam dobrą decyzję. Siostra nie dzwoniła z okazji Dnia Matki po to, by życzyć mi miłego dnia. Dzwoniła po to, by zrelacjonować mi z detalami, jak wspaniałe, luksusowe i przemyślane prezenty dostała od swoich córek. Wyobraziłam sobie jej tryumfalny ton.

Zaczęłaby od szybkiego pytania o to, co dostałam, by natychmiast, nie czekając na moją odpowiedź, przejść do opowieści o gigantycznym bukiecie z dostawą do drzwi i voucherze na drogie zabiegi kosmetyczne. Nasze rozmowy od zawsze przypominały ukryte zawody, w których siostra musiała udowodnić swoją wyższość jako matka i kobieta.

Kiedyś te rozmowy wpędzały mnie w kompleksy. Zastanawiałam się, co zrobiłam źle w procesie wychowania, że moje dzieci nie potrafią okazać mi podobnej uwagi. Dopiero z biegiem lat zrozumiałam, że siostrzenice kupują te prezenty głównie ze strachu przed jej fochami i wielodniowym obrażaniem się. Kupowały sobie święty spokój.

Moje dzieci z kolei nie bały się mnie wcale, co samo w sobie było dobre, ale doprowadziło do tego, że przestały się w ogóle starać. Odsunęłam telefon z powrotem na środek stołu, jakby był przedmiotem, który parzy. Nie miałam zamiaru grać w grę Danki. Nie miałam zamiaru udawać przed nią, że Karolina i Kamil zasypali mnie wyrazami miłości, ani tym bardziej słuchać jej fałszywego współczucia, gdybym wyznała prawdę. Wróciłam do garażu. Szlifowałam toaletkę z taką energią, że aż rozbolały mnie ramiona.

Zagotowałam się

Była szesnasta, gdy usłyszałam dzwonek do bramki. Dźwięk był ostry i natarczywy. Ktoś trzymał palec na przycisku znacznie dłużej, niż to było konieczne. Odłożyłam bawełnianą szmatkę nasączoną woskiem i wyjrzałam przez małe okienko w drzwiach garażowych. Na podjeździe stał samochód Karoliny, a za nim, o dziwo, parkował właśnie wóz Kamila. Moje dzieci przyjechały niemal w tym samym czasie. Otrzepałam ręce z pyłu, zdjęłam roboczy sweter i powolnym krokiem ruszyłam w stronę drzwi wejściowych. Kiedy je otworzyłam, stali na ganku. Karolina trzymała w ręku bukiet owinięty w szeleszczący papier, a Kamil przestępował z nogi na nogę, nerwowo zerkając na zegarek.

– Mamo, co ty wyprawiasz? – Karolina stanęła w progu z nienaturalnie wyprostowanymi plecami, nie czekając nawet na powitanie. – Dzwonię od rana. Kamil też. Martwiliśmy się! Myśleliśmy, że coś ci się stało.

W jej głosie nie było słychać troski. Była tam tylko źle tłumiona irytacja.

– Nic mi nie jest – odpowiedziałam spokojnie, patrząc im prosto w oczy. Oparłam się o futrynę i nie zaprosiłam ich do środka. – Mam się świetnie.

– To dlaczego nie odbierasz? – Kamil rzucił z wyrzutem, wpychając ręce do kieszeni marynarki. – Przecież wiesz, że miałem dzisiaj ważne spotkania. Musiałem wszystko przełożyć i przyjechać, sprawdzić, czy żyjesz.Poza tym mieliśmy ustalić szczegóły opieki nad Maksem w ten weekend.

Czułam, jak narasta we mnie złość. Patrzyłam na dwójkę dorosłych ludzi, których wykarmiłam, którym poświęciłam najlepsze lata swojego życia.

– Nie odebrałam, bo nie miałam na to ochoty – powiedziałam głosem tak cichym, że oboje musieli pochylić się do przodu, by mnie usłyszeć.

Miałam dość

Karolina zamrugała gwałtownie, a jej twarz przybrała wyraz całkowitego zdumienia.

– Nie miałaś ochoty? – powtórzyła z niedowierzaniem. – Mamo, jest Dzień Matki. Przywiozłam ci kwiaty. Specjalnie zjechałam z trasy.

Spojrzałam na smętne rośliny w błyszczącej folii. Prawdopodobnie kupiła je dziesięć minut wcześniej, płacąc przy kasie razem z rachunkiem za paliwo.

– Bardzo was kocham. Zawsze was kochałam i nic tego nie zmieni. Jednak nie chcę waszych życzeń wypowiadanych w biegu. Nie chcę być przystankiem między pilatesem a kosmetyczką. Nie chcę wysłuchiwać gotowych formułek, z których gładko przechodzicie do próśb o darmową opiekę nad psem albo domowe jedzenie.

Kamil otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale uniosłam dłoń, powstrzymując go.

– Przez lata udawałam, że mi to wystarcza. Czekałam na te pięciominutowe rozmowy, tłumacząc was przed samą sobą. Jednak dzisiaj uznałam, że mam dość. Nie musicie celebrować tego dnia, to nie jest żaden przymus. Wolałabym jednak, żebyście nie dzwonili wcale, niż dzwonili po to, by tylko odhaczyć obowiązek na swojej liście zadań i poczuć się lepiej ze sobą. Nie potrzebuję litości ani wyuczonej uprzejmości.

Zapadła cisza. Gęsta, ciężka cisza, w której słychać było tylko szum wiatru w koronach starych brzóz rosnących za domem. Karolina opuściła rękę z kwiatami. Jej twarz pobladła, a irytacja zniknęła, ustępując miejsca czemuś, co przypominało zawstydzenie. Kamil wpatrywał się w czubki swoich drogich butów, nie będąc w stanie znieść mojego wzroku.

– Mamo... ja... – zaczęła córka, ale zabrakło jej słów.

– Zostawcie te kwiaty na ławce – powiedziałam łagodnie, ale stanowczo. – Wróćcie do swoich spraw. Ja wracam do swoich. Jeżeli kiedyś znajdziecie czas, żeby po prostu posiedzieć ze mną na tarasie, bez patrzenia na zegarek i bez interesu do załatwienia, moje drzwi będą zawsze otwarte. Ale nie dzisiaj.

Zanim zdążyli zareagować, wycofałam się do przedpokoju i zamknęłam za sobą drzwi. Usłyszałam jeszcze stłumione, niespokojne szepty na ganku, a potem odgłos odpalanych silników. Zostałam sama w przedpokoju. Spodziewałam się, że wybuchnę płaczem, że poczuję miażdżący smutek samotności. Zamiast tego z moich ramion spadł ogromny, niewidzialny ciężar. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów stanęłam we własnej obronie. Zburzyłam pomnik uległej matki, która zadowala się resztkami uwagi. A potem wróciłam do garażu. Usiadłam na stołku, spojrzałam na toaletkę, która z każdym moim ruchem odzyskiwała dawny blask, i uśmiechnęłam się do siebie. Wiedziałam, że relacje z moimi dziećmi po dzisiejszym dniu będą wymagały trudnej i bolesnej przebudowy. I byłam gotowa na ten proces.

Joanna, 66 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

