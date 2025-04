To miał być wesoły, rodzinny wyjazd na narty. Tymczasem nasz pobyt w górach zaczął się pechowo. Bo gdy dotarliśmy na miejsce…

No to się wpakowaliśmy!

Właściciel zdumiał się na nasz widok. Widocznie pan Bronek zapomniał go poinformować, że się tu zatrzymamy.

– Jest tam ktoś? Halo?! – zapukałem w ciemną okiennicę, po czym przetarłem rękawem nieco przybrudzoną szybę, starając się cokolwiek dojrzeć.

Moja żona westchnęła ciężko i zniecierpliwiona dotknęła mojego ramienia.

– No mówię ci, nikogo nie ma – syknęła zdenerwowana. – To jakiś oszust, ten właściciel, ten… Jak mu tam było?

– G. – przypomniałem. – Tylko nie denerwuj się, wszystko się wyjaśni…

Choć sam do końca nie wierzyłem we własne słowa, nie pozostało mi nic innego poza optymizmem. Bo sprawa wyglądała beznadziejnie. Pensjonat, w którym zarezerwowałem pokoje dla nas i dla dzieci, wyglądał na kompletnie opustoszały.

Był środek sezonu, więc nawet jeśli większość gości poszła skorzystać z okolicznych wyciągów narciarskich, to jednak ktoś powinien w środku zostać. Tymczasem nie było widać żadnego światełka. Jakby tego było mało, właściciel nie odbierał komórki, a automatyczna sekretarka informowała, że jest przepełniona…

– Co się wyjaśni?! – piekliła się Małgosia. – Przecież to jasne jak słońce! Tu nie ma żadnego pensjonatu, a ten G. pobrał od ludzi zaliczki i zwiał za granicę!

– Kotku, to bez sensu – pokręciłem głową. – Z zaliczek za te kilkanaście marnych pokoi długo by tam nie pożył...

– Mógł każdy pokój sprzedać sto razy!

– Wtedy kręciłby się tu cały tłum oszukanych... – starałem się myśleć logicznie.

– Państwo do pensjonatu? – usłyszeliśmy głos za naszymi plecami.

Kłócąc się zaciekle, nawet nie usłyszeliśmy, jak drzwi się otwarły i stanął w nich starszy mężczyzna. Twarz miał lekko szarawą, oczy podkrążone, a na nogach, mimo przejmującego zimna, zwykłe kapcie. Na pidżamę narzucił rozpiętą baranicę, w ręku trzymał pięcioramienny świecznik.

– Tak, mieliśmy tu zarezerwowane pokoje – potwierdziła moja żona.

– Pan G. państwa nie poinformował – bardziej stwierdził, niż zapytał.

– O czym?! – spytaliśmy jednocześnie.

– Kilka dni temu podczas wichury zdarzyła się poważna awaria prądu, w okolicy zerwało większość linii. A potem przyszły te trzaskające mrozy… – zaczął wyjaśniać starszy pan. – Do naszego pensjonatu prąd mają doprowadzić najwcześniej za tydzień. Pan G. odwołał wszystkich turystów i zwrócił im pieniądze…

– Ale nas nie poinformował!

– Bardzo mi przykro, nic na to nie poradzę – staruszek rozłożył ręce. – Ja tu tylko dobytku pilnuję, żeby go nikt nie rozkradł, zanim prąd doprowadzą.

– Ale my się nie mamy gdzie zatrzymać… – zmartwiła się Małgosia. – Jechaliśmy tu pół dnia, teraz jest już ciemno, środek sezonu, nic nie znajdziemy...

– A czy nie moglibyśmy się zatrzymać u państwa? – spytałem ostrożnie.

– Właściwie czemu nie – mężczyzna spojrzał na nas z wahaniem. – Tylko... strasznie tu zimno. Jest pokój z kominkiem, można napalić, ale to niewiele da. A ciepłej wody mogę na kuchni zagrzać…

Nie mieliśmy innego wyjścia

Sądząc po wzroku Małgosi, przeszkadzało nam bardzo. Z drugiej strony – byliśmy kompletnie wykończeni, nie mieliśmy na nic siły, więc przez jedną noc chyba nic nam się nie stanie, jak pośpimy w tych spartańskich warunkach. A jutro poszukamy sobie czegoś innego – uznaliśmy. Dlatego zgodziliśmy się na propozycję człowieka w baranicy, który przedstawił nam się jako „pan Bronek”. Złożyliśmy bagaże, napaliliśmy w kominku, zagrzaliśmy wodę na kuchennym piecu. A potem przytuliliśmy się w czwórkę z dziećmi na jednym wielkim łożu i tak, ogrzewając się nawzajem, zapadliśmy w sen.

Wstaliśmy rano, o dziwo, całkiem wypoczęci. Pana Bronka już nie było. Gorzej, że nie było także nic na śniadanie, dlatego trzeba było od razu wyruszyć do sklepu. A potem objechaliśmy całą okolicę w poszukiwaniu jakiegoś lokum niepozbawionego prądu. Okazało się to niełatwe, bo wichury i mrozy zrobiły swoje i wszędzie był nadkomplet. A nawet jeśli gdzieś znalazło się wolne miejsce, to zdecydowanie nie na naszą kieszeń.

Zrozpaczona Małgosia była nawet gotowa „symbolicznie” zjechać parę razy na nartach i wracać do domu. Jednak dzieci nie chciały nawet słyszeć o wyjeździe.

– Mamusiu, zostańmy tutaj, proszę! – synek uczepił się jej rękawa.

– Stasiu, przecież sam widziałeś, że nie ma miejsc… – westchnęła zrezygnowana.

– Zostańmy w naszym pensjonacie – włączyła się Marysia. – Tam jest tak fajowo! I jest pan Bronek i… nie ma nikogo innego, możemy się wszędzie bawić…

– Ale jest lodowato i nie ma telewizji.

– Nieważne! – zapewnił nas Stasio.

– Śpimy przecież razem. Tam jest taki fajny klimat. Ten kominek… I wszędzie chodzimy ze świecznikiem. Zostańmy!

Po krótkiej naradzie z żoną doszliśmy do wniosku, że wieczorem, po powrocie

z nart spytamy pana Bronka, czy możemy pozostać w pensjonacie, oczywiście po promocyjnej cenie. Wyszło na to, że tak. Pan Bronek ucieszył się nawet, że nocami będzie w pensjonacie więcej osób. Obiecał sam wszystko ustalić z właścicielem, pensjonatu, panem G. Ba, nawet zaoferował się, że jego żona, Antonina, będzie nam przygotowywać kolacje. Tylko o śniadania będziemy musieli zadbać sami, bo on rano musi wcześnie wychodzić.

Ta para była niesamowita

Trzeba przyznać, że tydzień zapowiadający się jako katastrofa okazał się całkiem udany. W dzień jeździliśmy na nartach, a wieczorem wracaliśmy do naszego spokojnego pensjonatu na uboczu. Tam czekali na nas z kolacją pan Bronek i pani Antonina.

Dzieci uwielbiały z nimi rozmawiać, a oni byli fantastycznymi gawędziarzami. Szczególnie barwnie opowiadali o okresie przedwojennym, sypali anegdotami jak z rękawa. Moja żona zażartowała nawet, że „są tacy niedzisiejsi”. Nie przypuszczała nawet, jak bardzo…

Cieszyliśmy się z pobytu w górach. Sam nie wiem, czy większą frajdę sprawiały nam codzienne wyjazdy na narciarskie stoki, czy długie wieczory, które spędzaliśmy w już nieco ogrzanym pensjonacie, w tajemniczym i niepokojącym półmroku świec i ognia z kominka. Mimo że znajdował się on na uboczu i był całkowicie pusty, czuliśmy się w nim bezpiecznie.

Pan Bronek chyba bardzo poważnie traktował swoje obowiązki stróża, bo nigdy nie widzieliśmy, żeby kładł się spać. Kiedy my już leżeliśmy w naszym wspólnym łóżku (żeby było cieplej), on krążył po pokojach lub wokół domu. Robił to albo samotnie, albo z panią Antoniną.

Dziwiliśmy się, bo przecież najwyraźniej oboje wstawali wcześnie rano do pracy. Że też w tym wieku dają radę robić na dwóch etatach... W końcu uznaliśmy z żoną, że muszą być oboje po prostu ze starego, dobrego materiału, który jest w stanie wiele wytrzymać. Poza tym ujmowało nas to, jak bardzo wciąż się kochają. Zauważyłem, że kiedy tylko mogli i nie przeszkadzały im w tym wykonywane obowiązki, trzymali się wciąż za ręce albo do siebie przytulali. I patrzyli na siebie tak ciepło, z prawdziwym uczuciem...

Ostatniego dnia pobytu spakowaliśmy się już z samego rana. Do pensjonatu mieliśmy zamiar wrócić tylko na chwilkę, żeby wpakować do samochodu resztę bagaży i pożegnać się z panem Bronkiem i panią Antoniną. Już z daleka jednak zobaczyliśmy, że pensjonat jest jasno oświetlony. Kiedy weszliśmy do środka, przywitał nas jakiś nieznany nam mężczyzna.

– G., miło mi – przedstawił się. – Niestety, jeszcze nie możemy państwa przyjąć, dopiero co naprawiliśmy prąd…

– Ale my już wyjeżdżamy. To my tu mieszkaliśmy przez ostatni tydzień – uśmiechnęła się moja żona, a ja chwyciłem stojące z boku walizki.

– Jak to państwo mieszkaliście? – zdziwił się właściciel pensjonatu.

– To pan Bronek nie powiedział? Postanowiliśmy zostać mimo braku prądu.

– Ja nie znam żadnego pana Bronka…

Spojrzeliśmy z żoną po sobie, nic z tego nie rozumiejąc. O co tu chodzi?!

– Przecież on pilnował pensjonatu przez ten tydzień – zacząłem niepewnie.

– Ja nie potrzebuję nikogo do pilnowania pensjonatu – wzruszył ramionami pan G. – Ludzie w okolicy wierzą, że u mnie jakaś para duchów mieszka, dlatego żaden złodziej w promieniu pięćdziesięciu kilometrów nie odważy się mnie okraść… Halo, proszę państwa, co się stało? Dlaczego państwo tak pędzicie?

A my, już nie słuchając pana Gąsienicy, w pośpiechu wrzuciliśmy bagaże do auta, po czym ruszyłem z kopyta, aż wytrysnęły spod kół fontanny śniegu i obsypały właściciela pensjonatu. W tym hałasie ledwo usłyszeliśmy jego ostatnie słowa:

– I proszę nas jeszcze kiedyś odwiedzić!

