Nigdy się nie dowiem, czy mama miała świadomość, że odchodzi. Myślę, że tak, choć do końca była dzielna i pełna optymizmu.

Nie chciała robić kłopotu

Moja mama miała niezwykłe podejście do życia. Nawet w największym łobuzie potrafiła dostrzec cień dobra. Zawsze powtarzała, że jej jedyny majątek to troje dzieci i sześcioro wnucząt. Choć jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu, długo nie zorientowałam się, że mama choruje. Wierzyłam jej, gdy gorsze samopoczucie zrzucała na problemy z kręgosłupem. Dopiero kiedy zasłabła na moich imieninach, zdecydowałam, że trzeba wezwać pogotowie.

– Nie chcę wam robić kłopotu… – próbowała mnie powstrzymać.

Nie słuchałam jej.

– Masakra – skomentowała lekarka następnego dnia, oglądając wyniki badań mamy. – Liczne, rozsiane przerzuty. Dawno nie widziałam takiego spustoszenia…

– Ukrywała przed nami, że ją boli. Powtarzała, że nic jej nie jest.

Lekarka spojrzała z niedowierzaniem, a przecież mówiłam prawdę. Właśnie taka była mama. Zawsze starała się radzić sobie w życiu sama. A nie miała lekko. Była jeszcze młoda, gdy tata zginął w wypadku na budowie. Nie wyszła drugi raz za mąż. Skupiła się na tym, by nas wychować i wykształcić. Była taka dumna, że Tadeusz został inżynierem elektronikiem, Agnieszka urzędniczką, a ja pielęgniarką.

Mama bardzo się cieszyła, że założyliśmy rodziny, urodziły nam się dzieci. Wiele razy proponowaliśmy jej, aby zamieszkała u któregoś z nas, ale zawsze odmawiała. Nie chciała opuszczać podmiejskiego domu, w którym się wychowaliśmy.

– Kiedy tylko zechcecie, przyjeżdżajcie, moi kochani – zachęcała.

Chętnie korzystaliśmy z zaproszenia. Wpadaliśmy do mamy z naszymi małżonkami i pociechami. Pamiętam, jak wspólnie wracałyśmy pamięcią do chwil, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Dopiero po latach zrozumiałam, że jej decyzja, by zostać w starym domu, była słuszna. Tak dobrze się tam czuliśmy…

Wiedziałam, że odchodzi

– Z mamą jest bardzo źle… – powiedziałam do Tadeusza i Agnieszki. Wyjaśniłam, co oznacza postawione rozpoznanie.

– Zrób wszystko, żeby nie cierpiała – poprosiła siostra.

Z posępnymi minami pojawiliśmy się przy jej szpitalnym łóżku. Ku mojemu zdumieniu, mama siedziała oparta o poduszkę i najspokojniej w świecie obierała nożykiem jabłko! Jakby nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji! Tadeusz szeroko otworzył oczy, Aga też nie kryła zdziwienia. Wszyscy staraliśmy się uśmiechać, ale marnie nam to wychodziło.

– No, jesteście nareszcie, moi kochani! Siadajcie! – mama wskazała na taborety. – I co tam pani doktor zobaczyła w moim brzuchu? Coś z kręgosłupem, prawda? A nie mówiłam? Nie warto było robić tyle zachodu – machnęła ręką.

Wymieniłyśmy z siostrą znaczące spojrzenia. Co tu mówić? Przecież mama była umierająca!

– Mamuś, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mamy wspaniałych fachowców. Zajmą się tobą jak należy – zapewniłam.

– A co to, nie mają nic ważniejszego do roboty? – rozłożyła dłonie. – Czy ja jestem aż tak ważna?!

Tadeusz przysiadł na brzegu łóżka, Agnieszka przykucnęła obok. Ja trzymałam mamę za rękę.

– Mamo, co ty wygadujesz? – odezwałam się. – Jesteś bardzo ważna. Dla nas najważniejsza.

– Bardzo cię wszyscy kochamy – głos brata załamał się.

Agnieszka odwróciła twarz, by ukryć, że płacze.

– Duszno tu – rozładowała atmosferę mama. – Otworzyłbyś okno, Tadzik, wpuścił trochę powietrza.

Tadeusz podszedł do okna, dyskretnie ocierając łzę. Agnieszka poprawiła mamie poduszkę.

– Ja nie lubię leżeć z założonymi rękami. Jeśli jestem chora, niech mi dadzą jakieś pigułki i pozwolą wrócić do domu! – powiedziała z właściwą sobie swadą. – Obiecałam Agniesi wyhaftować obrus. Robota niedokończona. Czas tu tylko marnuję…

– Napij się, mamo – podałam jej butelkę wody. Wiedziałam, że po badaniu powinna dużo pić.

– Aż tyle? Opiję się i dopiero zacznę rozrabiać na oddziale! – wrócił jej humor.

Trzy pacjentki na sali odpowiedziały śmiechem. Nam też pojaśniały twarze.

To było nasze pożegnanie

Zdaliśmy sobie sprawę, że mama czuje się w miarę dobrze i najprawdopodobniej nie wie, jak bardzo jest chora. Wkrótce usnęła, a my wyszliśmy na korytarz. Poprosiliśmy kapelana, by przy porannym obchodzie nie zapomniał o niej.

– Zajrzę do niej jeszcze dziś po wieczornej mszy – zapewnił.

Westchnął, gdy powiedziałam mu, jakie jest rozpoznanie.

– Wiedzieliśmy, że medycyna nie przedłuży mamie życia. Ale zależało nam na tym, żeby nie cierpiała.

– Ona całe życie była bardzo pogodna – przypomniała Agnieszka. – I tyle w niej pokory. Ja bym chyba zwariowała, gdybym się dowiedziała, że mam zaawansowanego nieoperacyjnego raka – siostra z wielkim trudem panowała nad emocjami.

Tadeuszowi oczy wypełniły się łzami. Widziałam, że cały drży.

– Nie chcemy, żeby cierpiała, to dla nas najważniejsze – wyszeptał.

Kapelan powiedział, że cierpienie jest tym wymiarem ludzkiej egzystencji, którego nie chcemy, i który z całych sił pragniemy wyeliminować. I to zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym.

– Jest to w pełni zrozumiałe. Przecież sensem naszego istnienia jest szczęście – zaznaczył.

Zostałam w szpitalu i czuwałam przy mamie całą noc. Rankiem byłam już bardzo zmęczona. Koleżanka zaproponowała, abym położyła się na kozetce w pokoju socjalnym. Zasnęłam, ledwie przyłożyłam głowę do poduszki.

– Monika! Obudź się! Z twoją mamą jest źle! – usłyszałam nad sobą głos koleżanki.

Pognałam do sali, na której leżała. Była nieprzytomna. Badało ją dwóch lekarzy, w tym ordynator. To on zadecydował, że trzeba mamę przewieźć na OIOM.

Przez kolejne dni mama była nieprzytomna, nie reagowała na dźwięki, światło. Głaskałam ją po ręce i mówiłam, że bardzo ją kochamy. Trzeciego dnia, gdy byliśmy u niej we troje, niespodziewanie otworzyła oczy. Popatrzyła na Agnieszkę, na Tadeusza i na mnie. A potem westchnęła i… zasnęła na zawsze.

Takie było jej pożegnanie. Bez słów, ale bardzo wymowne. Spojrzała na nas z miłością i odeszła.

– Teraz jest szczęśliwa w domu Ojca – pocieszał mnie kapelan. – Wyspowiadała się, przyjęła komunię świętą. Spełniło się także to, czego pragnęliście: cierpienie, jakie niesie ze sobą ta straszna choroba, zostało jej darowane.

– Chciałam jej podziękować za wszystko, ale nie zdążyłam – wyszeptałam, nie panując nad łzami.

– Proszę sobie nie czynić wyrzutów. Do końca byliście przy mamie, ona na pewno to czuła.

Jeszcze wiele łez wylałam, porządkując rzeczy w domu mamy. Pomagała mi Agnieszka. Dla niej najtrudniejsza była chwila, gdy wzięła do ręki obrus, którego mama nie zdążyła wyhaftować do końca.

– Będę nim nakrywać stół w najważniejsze święta. To moja najcenniejsza pamiątka po mamie – powiedziała, głaszcząc haftowane, na wpół rozkwitłe kwiaty.

O tym, jaka była nasza mama, będę jeszcze długo przypominać moim dzieciom. Myślę, że to docenią. I może kiedyś, w przyszłości, też będą takie, jak ona.

