Zawsze uważałam się za twardo stąpającą po ziemi realistkę. Moje życie w Warszawie kręciło się wokół niekończących się spotkań z klientami, projektów i terminów, które zawsze były na wczoraj. Pewnego poranka, patrząc przez okno mojego biura na sznur samochodów stojących w korku, podjęłam decyzję. Potrzebowałam zmiany. Zamarzyłam o miejscu, w którym czas płynie wolniej, a powietrze pachnie słońcem i beztroską.

Potrzebowałam odpoczynku

Wybór padł na Kalymnos, niewielką grecką wyspę na Morzu Egejskim. W przeciwieństwie do gwarnych kurortów pełnych zgiełku, Kalymnos jawiła się jako spokojna oaza. Wynajęłam niewielki, biały domek z błękitnymi okiennicami, położony tuż przy plaży. Plan był prosty: zamierzałam pracować zdalnie przez kilka tygodni, a popołudnia spędzać na spacerach, czytaniu książek i odnajdywaniu wewnętrznego spokoju.

Już pierwszego dnia poczułam, że wyspa ma w sobie coś magicznego. Wszechobecny zapach dzikiego tymianku i oregano mieszał się z rześką morską bryzą. Ludzie nigdzie się nie spieszyli, uśmiechali się do siebie na wąskich uliczkach, a ja po raz pierwszy od dawna odetchnęłam pełną piersią. Wieczorem postanowiłam uczcić swój przyjazd kolacją w pobliskiej, rodzinnej tawernie.

Usiadłam przy stoliku nakrytym pasiastym obrusem, wsłuchując się w szum fal uderzających o brzeg. Wtedy podszedł do mnie on. Miał na imię Nikos. Przyniósł mi kartę dań, ale zamiast rutynowego pytania o zamówienie, posłał mi uśmiech, który sprawił, że serce zabiło mi szybciej.

– Jesteś tu nowa – zauważył płynną angielszczyzną. – Znam tu każdego, a takiej twarzy na pewno bym nie zapomniał.

– Przyjechałam z Polski – odpowiedziałam, czując, że nieznacznie się czerwienię. – Szukam spokoju.

– Trafiłaś w idealne miejsce. Jeśli chcesz, po mojej zmianie mogę ci pokazać fragmenty wyspy, których nie znajdziesz w żadnym przewodniku.

Zgodziłam się

Choć zazwyczaj byłam nieufna wobec nieznajomych, Nikos bił takim ciepłem i szczerością, że wszelkie moje obawy po prostu wyparowały. Tamtego wieczoru spacerowaliśmy długo wzdłuż wybrzeża. Opowiadał mi o historii swojej rodziny, o dziadku, który uczył go łowić ryby, i o przywiązaniu do tradycji.

Czułam się tak, jakbyśmy znali się od lat. Rozmawialiśmy o wszystkim – o moich marzeniach, o jego planach. Z każdym dniem spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu. Czułam, że z każdym dniem zakochuję się coraz mocniej. Nikos potrafił sprawić, że czułam się wyjątkowo. Zabierał mnie na ukryte w zatoczkach plaże, gdzie woda miała kolor idealnego turkusu. Moja siostra, z którą regularnie rozmawiałam przez komunikator internetowy, była zaniepokojona tempem rozwoju naszej relacji.

– Bądź ostrożna – mówiła z troską. – To wszystko brzmi jak bajka, ale ty ledwo go znasz. Greckie wakacje mają to do siebie, że odrywają nas od rzeczywistości.

– Nic nie rozumiesz – broniłam go z zapałem. – On jest inny. Nie zależy mu na blichtrze, ceni rodzinę i proste życie. Zresztą, sama zobaczysz, jak kiedyś nas odwiedzisz.

Miał plan wobec mnie

Postanowiłam przedłużyć swój pobyt. Zamiast planowanych trzech tygodni, zostałam na wyspie na całe dwa miesiące. Praca zdalna pozwalała mi na elastyczność, a wizja powrotu do chłodnej i deszczowej Warszawy wydawała się wręcz bolesna. Z biegiem czasu w naszych rozmowach coraz częściej zaczął pojawiać się temat trudności finansowych. Nikos skarżył się, że rodzinna tawerna potrzebuje generalnego remontu, a turyści coraz częściej omijają Kalymnos na rzecz większych wysp.

– Czasami myślę, że będę musiał to wszystko sprzedać. To dziedzictwo mojego ojca, ale koszty utrzymania są ogromne. Banki odmawiają mi kredytu.

– Może da się coś z tym zrobić? – zapytałam. Zależało mi na nim, a jego ból był moim bólem.

– Jest jedno wyjście – spojrzał na mnie z nadzieją w oczach. – Gdybym znalazł wspólnika, kogoś, kto zainwestowałby w rozbudowę… Myślałem o tobie. Gdybyśmy połączyli siły, moglibyśmy stworzyć tu coś wspaniałego. Pensjonat połączony z tawerną. Byłabyś współwłaścicielką. Moglibyśmy żyć tu razem, z dala od twojego stresującego życia w Warszawie.

Podsłuchałam go

W pierwszej chwili ta propozycja wydała mi się spełnieniem marzeń. Ja, prowadząca spokojne życie na greckiej wyspie u boku ukochanego mężczyzny. Jednak w głębi duszy odezwał się cichy głos ostrzegawczy. Kwota, o jakiej mówił Nikos, stanowiła dorobek mojego życia.

Poprosiłam o czas do namysłu, co wyraźnie go rozczarowało. Zrobił się chłodniejszy, bardziej zdystansowany. Przestał przynosić mi poranne pomarańcze, tłumacząc to nawałem obowiązków. Moje wątpliwości rosły. Postanowiłam przygotować mu niespodziankę i odwiedzić go w tawernie w godzinach porannych, zanim zacznie się ruch. Chciałam porozmawiać, zaoferować mniejszą pomoc finansową, taką, na którą mogłabym sobie pozwolić bez poczucia ryzyka.

Wchodząc na zaplecze tawerny, usłyszałam podniesione głosy. Zamarłam. Nikos rozmawiał ze swoją matką oraz młodą, ciemnowłosą dziewczyną. Mówili po grecku, jednak po kilku tygodniach spędzonych na wyspie potrafiłam już wyłapać pojedyncze słowa i intonację, która jednoznacznie wskazywała na kłótnię. Nagle dziewczyna przeszła na język angielski, wyraźnie poirytowana.

– Jak długo mam jeszcze czekać? Obiecałeś, że do wesela zdobędziesz te pieniądze! Mieliśmy spłacić długi przed ślubem, żeby zacząć czysto! Nie podoba mi się to, że spędzasz każdą noc z tą Polką! – płakała.

– To tylko interesy, kochanie. Nic dla mnie nie znaczy. Jak tylko przeleje środki na rzekomą spółkę, znajdę powód do rozstania. Wraca na swoją północ i nigdy więcej jej nie zobaczymy.

Nie mogłam uwierzyć

Świat zawirował, a powietrze nagle zrobiło się gęste i niemożliwe do oddychania. Mój grecki bóg, mój romantyczny wybawca, okazał się zwykłym manipulatorem, gotowym zrujnować mnie finansowo i emocjonalnie, byle tylko ratować swój biznes i przyszłe małżeństwo z inną kobietą.

Nie zastanawiając się długo, pchnęłam uchylone drzwi. Cała trójka odwróciła się w moją stronę jak na komendę. Twarz Nikosa pobladła, a w jego oczach pojawił się popłoch, którego nigdy wcześniej nie widziałam.

– Wszystko słyszałam – mój głos drżał, ale starałam się trzymać prosto.

– Pozwól mi wyjaśnić…

– Jesteś oszustem. Chciałeś pozbawić mnie oszczędności życia. Budowałeś na kłamstwie każdy nasz wspólny dzień.

Matka Nikosa założyła ręce na piersi, mierząc mnie chłodnym spojrzeniem, pozbawionym jakiejkolwiek skruchy. Dziewczyna patrzyła w podłogę, zaciskając dłonie. Nikos nagle przestał grać. Z jego twarzy zniknął czarujący uśmiech, ustępując miejsca złości i irytacji, że jego plan właśnie legł w gruzach.

– Czego się spodziewałaś? – rzucił nagle, a jego ton był lodowaty. – Że bogata bizneswoman z Europy Środkowej naprawdę znajdzie tu miłość? Życie to nie jest bajka. Próbowałem ratować moją rodzinę. Wykorzystałem okazję.

Dostałam nauczkę

Nie czekałam na nic więcej. Odwróciłam się na pięcie i wybiegłam z tawerny. Biegłam przez wąskie uliczki Kalymnos, nie zważając na palące słońce i łzy, które strumieniami płynęły po moich policzkach. Słońce świeciło tak samo jasno jak pierwszego dnia, morze szumiało niezmiennie spokojnie, a ja czułam się tak, jakby ktoś wyrwał mi serce i rozdeptał je na rozgrzanych kamieniach.

Wróciłam do wynajętego domku i w rekordowym tempie spakowałam swoje walizki. Nie chciałam spędzić na tej wyspie ani minuty dłużej. Jeszcze tego samego dnia kupiłam bilet na pierwszy prom na sąsiednią wyspę Kos, skąd miałam samolot do Polski. Stojąc na pokładzie promu, patrzyłam, jak zarysy Kalymnos znikają we mgle. Wyspa, która miała być moim rajem, okazała się najokrutniejszą życiową lekcją.

Lot do Warszawy upłynął mi w całkowitym milczeniu. Moja siostra czekała na mnie na lotnisku. Gdy tylko mnie zobaczyła, przytuliła mnie mocno, bez zadawania zbędnych pytań. Po prostu wiedziała.

Minęło wiele miesięcy, zanim zdołałam odbudować swoje zaufanie do samej siebie. Zrozumiałam, że przed własnym życiem nie da się uciec na słoneczną wyspę, a prawdziwe uczucie nie żąda w zamian ratowania cudzych długów. Zamiast greckiego wesela i życia jak w bajce, zyskałam bolesną mądrość, która ukształtowała mnie na nowo.

Karolina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

