Dzień Mężczyzny nigdy nie był dla mnie szczególnie ważny. Zwykle kończył się życzeniami od kolegów z pracy i śmiesznym kubkiem od żony. W tamtym roku było jednak inaczej. Kiedy wróciłem do domu, Marta czekała w kuchni z dziwnie poważną miną i małym pudełkiem w dłoni. Myślałem, że to kolejny drobiazg. Nie miałem pojęcia, że za chwilę świat, który układałem sobie przez lata, zacznie się chwiać.

To była ogromna niespodzianka

Wszedłem do mieszkania trochę zmęczony po pracy. Zdjąłem kurtkę i od razu poczułem zapach świeżej herbaty.

– Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzny – powiedziała Marta z uśmiechem, opierając się o blat kuchenny.

– Dziękuję. Co tym razem? Skarpetki czy kubek? – zażartowałem.

– Nic z tych rzeczy.

Wyciągnęła rękę. Na dłoni trzymała małe pudełko przewiązane cienką wstążką.

– Otwórz.

Usiadłem przy stole i powoli rozwiązałem kokardkę. W środku była mała, plastikowa rzecz. Najpierw nawet nie zrozumiałem, na co patrzę.

– Marta… – zmarszczyłem brwi.

Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to test ciążowy.

Spojrzałem na nią. Stała nieruchomo, jakby wstrzymała oddech.

– To żart? – zapytałem.

– Nie.

– Marta…

– Wiem, co powiesz – przerwała mi cicho. – Ale chciałam, żebyś się dowiedział właśnie dziś.

Byłem zły na żonę

Czułem, jak w gardle robi mi się sucho. Odłożyłem test na stół tak ostrożnie.

– Przecież… rozmawialiśmy o tym – powiedziałem powoli. – Wiele razy.

– Rozmawialiśmy.

– I wiedziałaś, że ja nie chcę mieć dzieci.

W kuchni zrobiło się cicho. Z ulicy dobiegał odgłos przejeżdżającego autobusu. Marta usiadła naprzeciwko mnie.

– Wiem.

– Więc dlaczego… – urwałem, wskazując ręką na test.

– Bo czasem życie nie układa się według planu.

Pokręciłem głową.

– Nie, Marta. My mieliśmy plan.

Pamiętałem tę rozmowę sprzed kilku lat, jeszcze przed ślubem. Siedzieliśmy wtedy na ławce nad rzeką.

– Ja naprawdę nie czuję się człowiekiem, który powinien być ojcem – powiedziałem wtedy.

– Rozumiem – odpowiedziała spokojnie.

– Jesteś zła? – zapytała Marta cicho.

Westchnąłem ciężko.

– Nie wiem.

Wstałem od stołu i podszedłem do okna. Na parkingu ktoś właśnie zamykał samochód.

– Kiedy się dowiedziałaś? – zapytałem.

– Dwa dni temu.

– I przez dwa dni nic nie mówiłaś?

– Chciałam znaleźć odpowiedni moment.

Odwróciłem się do niej.

– Dzień Mężczyzny uznałaś za odpowiedni moment?

Na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu.

– Pomyślałam, że to będzie symboliczne.

Ona się cieszyła, ja nie umiałem

Nie odpowiedziałem. W mojej głowie pojawiały się obrazy, których nigdy wcześniej tam nie było: małe łóżeczko, zabawki na podłodze, płacz w środku nocy. Zawsze powtarzałem, że to nie dla mnie.

– Powiedz coś – poprosiła Marta.

Usiadłem z powrotem przy stole.

– Co ty czujesz? – zapytałem.

Na chwilę spuściła wzrok.

– Strach. I radość jednocześnie.

– A jeśli ja nie będę umiał się z tego cieszyć?

Podniosła na mnie oczy.

– To będziemy się tego uczyć razem.

Milczałem dłuższą chwilę.

– A jeśli nie chcę się tego uczyć? – powiedziałem w końcu.

Tym razem to ona długo nie odpowiadała.

W końcu powiedziała bardzo spokojnie:

– Wtedy będziemy musieli zdecydować, co dalej z nami.

Po raz pierwszy od wielu lat poczułem, że coś w naszym małżeństwie naprawdę może się zmienić. I nie miałem pojęcia, czy jestem na to gotowy.

Nie chciałem być ojcem

Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Marta leżała obok mnie cicho, odwrócona plecami. Zwykle przed snem jeszcze chwilę rozmawialiśmy, ale tym razem między nami była tylko ciężka cisza. Patrzyłem w sufit i próbowałem uporządkować myśli. Dziecko. Słowo, które dla wielu ludzi było powodem do radości, dla mnie od lat oznaczało coś zupełnie innego. Odpowiedzialność, której nigdy nie chciałem brać. Strach, że nie będę potrafił być kimś, na kim można polegać.

Rano wstałem wcześniej niż Marta. W kuchni zaparzyłem kawę i usiadłem przy stole. Ten sam stół, przy którym dzień wcześniej zobaczyłem test.

Usłyszałem ciche kroki.

– Nie śpisz? – zapytała Marta.

– Już nie.

Usiadła naprzeciwko mnie. Miała na sobie sweter, który zawsze zakładała w chłodne poranki.

– Myślałam, że wyjdziesz wcześniej do pracy – powiedziała.

– Też tak myślałem.

Przez chwilę oboje milczeliśmy.

– Nadal jesteś zły? – zapytała w końcu.

– Nie chodzi o złość.

– To o co?

Zastanowiłem się chwilę.

– O to, że całe życie wyobrażałem sobie inaczej.

Byłem szczery

Marta skinęła głową.

– Wiem.

– Naprawdę wiesz?

Podniosła na mnie spokojne spojrzenie.

– Tak. Bo pamiętam każdą naszą rozmowę o tym.

Westchnąłem.

– To dlaczego nie jesteś na mnie zła?

– A powinnam?

– Większość ludzi byłaby.

Marta przez chwilę mieszała łyżeczką w kubku z herbatą.

– Może trochę się bałam, że zareagujesz właśnie tak – przyznała.

– Czyli jednak liczyłaś, że się ucieszę.

– Liczyłam, że spróbujesz to zrozumieć.

Pokręciłem głową.

– Marta, ja nawet nie wiem, czy potrafię być ojcem.

– Nikt tego nie wie na początku.

– Nie, ty nie rozumiesz.

Przesunąłem dłonią po czole.

– Mój ojciec też nie wiedział.

W kuchni zrobiło się jeszcze ciszej. Marta spojrzała na mnie uważnie.

– Rzadko o nim mówisz.

– Bo nie ma o czym.

Pamiętałem go głównie jako człowieka, który zawsze był gdzieś indziej. Fizycznie obecny, ale myślami daleko. Rozmowy z nim przypominały rozmowy z kimś, kto tylko czeka, aż skończysz mówić.

– Zawsze bałem się, że będę taki sam – powiedziałem cicho.

Mam mądrą żonę

Marta długo milczała. W końcu wstała i podeszła do mnie. Oparła dłonie o stół.

– Posłuchaj mnie uważnie – powiedziała spokojnie.

Spojrzałem na nią.

– Ty nie jesteś swoim ojcem.

– Skąd wiesz?

– Bo ty się martwisz, czy będziesz dobrym ojcem.

Nie odpowiedziałem.

– Człowiek, który się nad tym zastanawia, już jest o krok dalej niż ktoś, kto w ogóle o tym nie myśli – dodała.

Pokręciłem głową.

– To nie takie proste.

– Wiem.

Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu.

– A jeśli powiem ci coś jeszcze? – zapytała nagle.

– Co takiego?

Usiadła z powrotem na krześle.

– Wczoraj byłam u mojej siostry.

– I?

– Opowiedziałam jej o wszystkim.

– I co powiedziała?

Na twarzy Marty pojawił się lekki uśmiech.

– Że jesteś najbardziej upartym człowiekiem, jakiego zna.

– To bardzo miłe.

– Ale powiedziała też coś jeszcze.

– Co?

Marta spojrzała mi prosto w oczy.

– Że kiedy kilka miesięcy temu odwiedziliśmy ją i jej syn biegał po ogrodzie… ty bawiłeś się z nim prawie godzinę.

Przypomniałem sobie tamten dzień

Mały Staś ciągnął mnie za rękaw, pokazując swoje plastikowe samochody.

– To był tylko jeden dzień – mruknąłem.

– A on przez tydzień potem mówił, że jesteś jego ulubionym wujkiem.

Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Marta wzięła głęboki oddech.

– Nie oczekuję, że nagle będziesz skakał z radości – powiedziała. – Ale chciałabym, żebyś przynajmniej dał temu szansę.

Patrzyłem na kubek z kawą. Była już zupełnie zimna.

– Nie wiem, czy potrafię – powiedziałem w końcu.

– A czy potrafisz spróbować?

To pytanie zostało ze mną na długo. Bo pierwszy raz od wczoraj poczułem, że może problem nie polegał na tym, że nie chcę być ojcem. Może problem polegał na tym, że przez całe życie bałem się nim zostać.

Przestałem się bać

Przez kolejne dni temat dziecka właściwie nie wracał. Marta nie naciskała, a ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Funkcjonowaliśmy obok siebie trochę ostrożniej niż zwykle, jakby każde z nas uważało, żeby nie nadepnąć na coś kruchego. Pewnego popołudnia wróciłem z pracy wcześniej niż zazwyczaj. W mieszkaniu panowała cisza.

– Marta? – zawołałem.

– W sypialni.

Kiedy wszedłem, siedziała na łóżku z notesem na kolanach.

– Co robisz? – zapytałem.

Szybko zamknęła notes.

– Nic takiego.

– Pokaż.

– Nie.

– Marta.

Westchnęła i podała mi zeszyt. Na pierwszej stronie był tytuł napisany starannym pismem: „Pomysły na imiona”. Spojrzałem na nią zdziwiony.

– Już?

Wzruszyła lekko ramionami.

– Musiałam czymś zająć głowę.

Przewróciłem kilka stron. Były tam różne imiona, niektóre podkreślone, inne przekreślone.

– To twoje ulubione? – zapytałem.

– Nie wszystkie.

Usiadłem obok niej na łóżku.

– A które najbardziej?

Marta wskazała jedno z nich.

– To.

Przeczytałem je w ciszy. Potem zamknąłem zeszyt.

Zwierzyłem się żonie

– Wiesz… – zacząłem powoli. – Kiedy byłem mały, mój ojciec prawie nigdy nie przychodził na szkolne występy.

Marta spojrzała na mnie uważnie.

– Pamiętam jeden taki dzień – ciągnąłem dalej. – Stałem na scenie i ciągle patrzyłem w stronę drzwi. Myślałem, że może jednak przyjdzie.

– Przykro mi – powiedziała cicho.

– Wtedy obiecałem sobie jedną rzecz.

– Jaką?

– Że jeśli kiedyś będę miał dziecko, nie zrobię mu czegoś takiego.

W pokoju zrobiło się bardzo cicho.

– Czyli jednak kiedyś o tym myślałeś – zauważyła Marta.

Uśmiechnąłem się lekko.

– Chyba tylko przez chwilę.

Przez moment oboje milczeliśmy. Potem Marta zapytała bardzo ostrożnie:

– Czy to znaczy, że trochę zmieniłeś zdanie?

Zastanowiłem się.

– Nadal się boję – przyznałem.

– Ja też.

– Naprawdę?

– Oczywiście. Przecież nigdy wcześniej tego nie robiłam.

Parsknąłem cicho śmiechem. To był pierwszy raz od kilku dni. Spojrzałem na jej brzuch, który na razie w ogóle się nie zmienił. A jednak nagle wydawał się ważniejszy niż wszystko inne.

– Marta – powiedziałem.

– Tak?

– Jeśli mamy przez to przejść… to chciałbym spróbować zrobić to dobrze.

Przez sekundę patrzyła na mnie, jakby nie była pewna, czy dobrze usłyszała.

– Naprawdę?

– Naprawdę.

Nagle przytuliła mnie tak mocno, że aż się zachwiałem.

– Dziękuję – szepnęła.

– Jeszcze mi nie dziękuj – zaśmiałem się. – Nawet nie wiem, jak zmienia się pieluchy.

– Nauczymy się.

Paweł, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: