Minęło już trochę czasu, a ja wciąż pamiętam zapach tamtych perfum. Stały na półce w łazience jeszcze długo po tym, jak ona zniknęła. Długo wmawiałem sobie, że wszystko da się wytłumaczyć. Że za chwilę zadzwoni, że wróci. Dopiero później zrozumiałem, że prezent z 10 marca nie był początkiem czegoś dobrego. Był pożegnaniem, którego wtedy nie potrafiłem rozpoznać.

Dzień wydawał się wyjątkowy

10 marca wróciłem z pracy trochę wcześniej niż zwykle. W klatce schodowej pachniało świeżo upieczonym ciastem od sąsiadki z parteru, a w mieszkaniu panowała cisza. Już miałem zdjąć kurtkę, gdy z kuchni wychyliła się Marta.

– Jesteś! – powiedziała z uśmiechem, który od razu mnie zaskoczył.

Ostatnio między nami bywało raczej chłodno. Nie kłóciliśmy się, ale też niewiele rozmawialiśmy. Każde z nas żyło trochę obok drugiego.

– Dzisiaj Dzień Mężczyzny – dodała i wyciągnęła rękę za plecy. – Mam coś dla ciebie.

– Serio? – zaśmiałem się. – Myślałem, że takie święta to tylko pretekst do żartów w pracy.

Podała mi niewielkie pudełko owinięte w szary papier.

– Otwórz.

W środku były perfumy. Elegancka, ciężka butelka z ciemnego szkła. Przez chwilę tylko na nią patrzyłem.

– Marta… one musiały kosztować majątek.

– Nie przesadzaj – machnęła ręką. – Chciałam zrobić ci przyjemność.

Podszedłem i objąłem ją w pasie. Poczułem znajomy zapach jej szamponu.

– Dziękuję – powiedziałem.

– Sprawdź, jak pachną – zachęciła.

Psiknąłem raz na nadgarstek. Zapach był głęboki, trochę drzewny, zupełnie inny niż te, których zwykle używałem.

– Pasują do ciebie – stwierdziła cicho.

Dziwnie na mnie patrzyła. Jakby próbowała zapamiętać każdy szczegół.

Żona dziwnie się zachowywała

Wieczór minął spokojnie. Zjedliśmy kolację, rozmawialiśmy o drobiazgach. O pracy, o tym, że sąsiad z góry znowu remontuje łazienkę. W pewnym momencie Marta zapytała:

– Jesteś szczęśliwy?

Uniósłem brwi.

– Skąd takie pytanie?

Wzruszyła ramionami.

– Tak po prostu.

– Jasne, że jestem – odpowiedziałem. – A ty?

Na chwilę odwróciła wzrok w stronę okna.

– Staram się – powiedziała po chwili.

Potem nagle wstała i zaczęła zbierać talerze.

– Zostaw, ja to zrobię – zaproponowałem.

– Nie, dziś ja – uśmiechnęła się.

Była tego wieczoru niezwykle czuła. Usiadła obok mnie na kanapie, oparła głowę na moim ramieniu. Dawno tak nie było.

– Pamiętasz naszą pierwszą wycieczkę nad jezioro? – zapytała nagle.

– Tę, kiedy zgubiliśmy drogę?

Zaśmiała się.

– Właśnie tę.

Rozmawialiśmy jeszcze długo. O starych historiach, o ludziach, których dawno nie widzieliśmy. Kilka razy łapałem się na tym, że Marta patrzy na mnie w dziwny sposób. Jak ktoś, kto chce coś powiedzieć, ale nie potrafi. Kiedy w końcu poszliśmy spać, przytuliła się do mnie mocniej niż zwykle.

– Dziękuję, że jesteś – szepnęła.

– Zawsze byłem – odpowiedziałem zaspany.

Przez chwilę miałem wrażenie, że chce coś dodać, ale nic nie powiedziała. Rano obudziłem się pierwszy. Marta jeszcze spała, odwrócona do mnie plecami. Na stoliku nocnym stała butelka perfum. Psiknąłem odrobinę w powietrze. Zapach od razu wypełnił pokój. Nie miałem wtedy pojęcia, że to będzie ostatni poranek, kiedy widzę ją w naszym łóżku.

Zaniepokoiłem się

Następnego dnia wróciłem do domu późnym popołudniem. Już na klatce schodowej miałem dziwne wrażenie, że coś jest nie tak. Zwykle Marta o tej porze krzątała się w kuchni, a przez drzwi było słychać radio albo stukot garnków. Tym razem panowała cisza. Otworzyłem drzwi i zawołałem:

– Marta? Już jestem.

Nikt nie odpowiedział. Zdjąłem buty i zajrzałem do kuchni. Na blacie stał tylko kubek po herbacie. W zlewie nie było ani jednego talerza.

– Marta? – powtórzyłem głośniej.

Przeszedłem do salonu. Kanapa była idealnie równa, koc starannie złożony. Jakby nikt tam nie siedział od wielu godzin. Serce zaczęło mi bić szybciej. Wyjąłem telefon i zadzwoniłem do niej. Po kilku sygnałach włączyła się poczta.

– Dziwne… – mruknąłem pod nosem.

Poszedłem do sypialni. Dopiero tam zauważyłem pierwszą rzecz, która mnie zaniepokoiła naprawdę. Szafa była uchylona. Otworzyłem ją szerzej i przez chwilę tylko patrzyłem. Połowa półek była pusta. Nie było jej ulubionego płaszcza, nie było kilku sukienek, które wisiały tam od lat.

– Marta…? – powiedziałem cicho, jakby miała nagle wyjść z łazienki.

Żona zostawiła mi wiadomość

Wtedy zobaczyłem kopertę na komodzie. Moje imię było napisane jej charakterem pisma. Usiadłem na łóżku i przez chwilę obracałem kopertę w dłoniach. Nagle zrobiło mi się gorąco.

– To jakiś żart… – powiedziałem sam do siebie.

W końcu ją otworzyłem. Inormacja była krótka.

„Kamil,

wiem, że to dla ciebie będzie trudne. Dla mnie też było. Od dawna czuję, że nasze życie przestało być prawdziwe. Próbowałam jeszcze przez chwilę udawać, że wszystko jest dobrze. Wczorajszy prezent był chyba ostatnią rzeczą, którą mogłam dla ciebie zrobić bez poczucia ciężaru na sercu. Nie potrafię już dłużej zostać. Proszę, nie szukaj mnie. Marta.”

Przeczytałem to raz. Potem drugi. I trzeci.

– Co to ma znaczyć… – szepnąłem.

Wstałem gwałtownie i znowu zadzwoniłem. Telefon znów milczał.

Zabrała wszystkie pieniądze

Wtedy przypomniałem sobie coś jeszcze. Otworzyłem aplikację bankową w telefonie. Przez chwilę ekran się ładował. A potem zobaczyłem saldo. Zero. Patrzyłem na liczby, które jeszcze wczoraj wyglądały zupełnie inaczej.

– Nie… to niemożliwe…

Sprawdziłem historię operacji. Kilka dużych przelewów wykonanych rano. Rano. Czyli wtedy, kiedy jeszcze spałem. Usiadłem ciężko przy stole w kuchni. W głowie wciąż miałem jej słowa z poprzedniego wieczoru.

„Jesteś szczęśliwy?”

Wstałem powoli i poszedłem do łazienki. Na półce stała butelka perfum, które mi dała. Wziąłem ją do ręki i nacisnąłem atomizer. Zapach natychmiast rozszedł się w powietrzu. Ten sam, który czułem wczoraj wieczorem, kiedy siedziała obok mnie na kanapie. Nagle przypomniałem sobie jej spojrzenie. To, jak długo na mnie patrzyła. Jakby próbowała zapamiętać mnie na przyszłość.

– To dlatego… – powiedziałem cicho.

Perfumy były na pożegnanie. Stałem tak jeszcze chwilę, trzymając butelkę w dłoni, a w mieszkaniu panowała taka cisza, jakby ktoś zabrał z niego całe życie. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że wczorajszy wieczór był prawdopodobnie ostatnią normalną rozmową, jaką z nią odbyłem. A ja niczego nie zauważyłem.

Byłem w szoku

Przez pierwsze dni chodziłem po mieszkaniu jak ktoś, kto zgubił drogę we własnym domu. Otwierałem szafy, jakbym liczył, że Marta nagle z nich wyjdzie i powie, że to wszystko było nieporozumieniem, ale szafa wciąż była w połowie pusta. Jej telefon nadal milczał. A konto bankowe nie zmieniało swojego stanu. Kilka razy próbowałem jeszcze dzwonić. Za każdym razem kończyło się tak samo. W końcu przestałem.

Najtrudniejsze były wieczory. Siadałem na kanapie i automatycznie spoglądałem na miejsce obok siebie. Przez lata Marta zawsze siedziała właśnie tam, z nogami podwiniętymi pod kocem. Pewnego dnia zadzwoniła moja siostra.

– Jak się trzymasz? – zapytała ostrożnie.

– W porządku – skłamałem.

Chwilę milczała.

– Słuchaj… może przyjedziesz do mnie na kilka dni? Zmienisz otoczenie.

– Nie teraz – odpowiedziałem. – Muszę ogarnąć kilka spraw.

Nie powiedziałem jej wtedy o wszystkim. O pustym koncie, o liście, o tym, że wciąż nie rozumiem, kiedy właściwie Marta przestała być częścią mojego życia. Któregoś wieczoru znowu stanąłem w łazience przed półką. Perfumy, które mi podarowała, nadal tam stały. Wziąłem butelkę do ręki.

– Dlaczego po prostu nie powiedziałaś? – zapytałem cicho, choć wiedziałem, że nikt nie odpowie.

Psiknąłem odrobinę na nadgarstek. Zapach był dokładnie taki sam jak tamtego dnia. Wtedy zrozumiałem coś, czego wcześniej nie chciałem przyjąć do wiadomości. Tamten wieczór nie był nagłym pomysłem. Ona planowała to od dawna. Uśmiech przy kolacji. Wspomnienia z dawnych lat. Pytanie o szczęście. A potem ten prezent. To wszystko było jej sposobem, żeby odejść bez kłótni, bez scen. Żeby zostawić za sobą coś miłego zamiast ciężkich słów. Kilka tygodni później zamknąłem nasze wspólne konto i zacząłem porządkować dokumenty. Spakowałem też część jej rzeczy, które zostały. Nie z gniewu. Po prostu z poczucia, że pewien rozdział naprawdę się skończył. Perfum jednak nie wyrzuciłem.

Kamil, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

