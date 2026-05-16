Od samego rana krzątałam się po kuchni, starając się, by wszystko wypadło idealnie. Powietrze w moim niewielkim mieszkaniu wypełniał aromat pieczonego kurczaka z majerankiem, ulubionego dania mojej córki, Julii. Zawsze powtarzała, że nikt nie potrafi tak doprawić mięsa jak ja. Na kuchennym blacie stygła szarlotka, z której unosił się słodki zapach cynamonu i pieczonych jabłek. Wyciągnęłam z kredensu moją najlepszą, porcelanową zastawę – tę samą, którą dostaliśmy z mężem w prezencie ślubnym. Używałam jej tylko na specjalne okazje, a wizyta mojej jedynej córki z pewnością do takich należała. Szczególnie że był Dzień Matki.

Czekałam na córkę

Julia była dorosłą kobietą, miała swoje życie, wymagającą pracę w dużej korporacji i mnóstwo obowiązków. Rozumiałam to doskonale, dlatego tak bardzo cieszyłam się na każdą chwilę, którą mogłyśmy spędzić razem. Ostatnio widziałyśmy się ponad dwa miesiące temu. Obiecała, że w tę niedzielę na pewno wpadnie na obiad, żebyśmy mogły na spokojnie porozmawiać, wypić kawę i nadrobić zaległości. Nakryłam stół dla dwóch osób. Biały obrus, eleganckie serwetki, wypolerowane sztućce. Zerknęłam na zegarek. Była czternasta piętnaście. Julia powinna pojawić się lada moment.

Przeszłam do przedpokoju, by poprawić fryzurę w lustrze. Mimo upływu lat wciąż starałam się dbać o swój wygląd. Założyłam nową, błękitną bluzkę, którą kupiłam specjalnie na tę okazję. W głowie układałam sobie listę tematów, o które chciałam ją zapytać: jak radzi sobie w nowym biurze, czy planuje urlop, jak tam jej kot. Ten dom był taki cichy, odkąd wyjechała na studia. Każdy jej powrót był dla mnie jak promień słońca wpadający przez pochmurne niebo.

Zamiast córki przyszedł kurier

Gdy rozległ się dzwonek do drzwi, niemal podskoczyłam z radości.

– Już idę! – zawołałam głośno, chociaż wiedziałam, że przez grube, dębowe drzwi pewnie mnie nie słyszy.

Przekręciłam klucz w zamku i otworzyłam z szerokim uśmiechem na twarzy. Jednak uśmiech błyskawicznie zamarł na moich ustach. Zamiast roześmianej twarzy mojej córki, zobaczyłam młodego chłopaka w stroju kuriera, trzymającego w ramionach gigantyczne, podłużne pudło ozdobione wielką, satynową kokardą.

– Pani Beata? – zapytał chłopak, zerkając na jakiś dokument przyklejony do kartonu.

– Tak, to ja – odpowiedziałam zawahawszy się na ułamek sekundy. – Ale ja niczego nie zamawiałam.

– To przesyłka opłacona z góry. Proszę tylko tutaj złożyć podpis – powiedział, podsuwając mi terminal.

Drżącą ręką nabazgrałam swoje nazwisko na ekranie urządzenia. Kurier wręczył mi ciężkie pudło, pożegnał się krótko i zniknął na klatce schodowej. Zostałam sama z tym dziwnym pakunkiem. Zamknęłam drzwi i powoli ruszyłam do salonu, czując, jak w moim wnętrzu rośnie niepokój. Położyłam pudło na stole, tuż obok starannie ułożonych sztućców. Złapałam za brzeg wstążki i pociągnęłam. Rozwiązała się z cichym szelestem. Uchyliłam wieko i od razu uderzył mnie zapach. Intensywny, ciężki, wręcz duszący. Odchyliłam bibułę ochronną. Wewnątrz leżał ogromny, niezwykle okazały bukiet białych lilii.

Czułam się jak na cmentarzu

Cofnęłam się o krok. Lilie. Śnieżnobiałe, o wielkich kielichach i długich, zielonych łodygach. Były z pewnością bardzo drogie, idealnie ułożone przez profesjonalnego florystę. Dla kogoś innego mogłyby być szczytem elegancji. Ale nie dla mnie.

Julia doskonale wiedziała, że nienawidzę tych kwiatów. Od lat kojarzyły mi się wyłącznie z jednym – z pogrzebami. To właśnie takie białe lilie spoczywały na trumnie mojego męża, a jej ojca. Ich słodkawy, ciężki zapach wypełniał kaplicę cmentarną w dniu, w którym żegnałam miłość mojego życia. Od tamtej pory nie mogłam znieść nawet widoku lilii w kwiaciarni, a ich aromat przyprawiał mnie o mdłości i wywoływał falę najczarniejszego smutku. Moja córka o tym wiedziała. Rozmawiałyśmy o tym niejednokrotnie.

Wśród zielonych liści dostrzegłam niewielką, elegancką kopertę. Wyjęłam ją powoli, czując, jak palce drżą mi ze zdenerwowania. Przecięłam krawędź papieru i wyciągnęłam zgrabny bilecik. Pismo nie należało do Julii, z pewnością wydrukowała je kwiaciarnia na podstawie jej internetowego zamówienia.

„Mamo, bardzo mi przykro, ale znów muszę zostać w biurze. Mamy awarię systemu i nie wyrwę się przed wieczorem. Smacznego obiadu. Kocham Cię, Julia”.

Przeczytałam te dwa zdania raz, potem drugi, a potem trzeci. Słowa zamazywały się przed moimi oczami. Nie przyjedzie. Znowu. To był trzeci raz w tym półroczu, kiedy odwoływała nasze spotkanie w ostatniej chwili. Ale to nie sama jej nieobecność zabolała mnie najbardziej. Najbardziej ranił mnie ten bukiet.

Byłam zawiedziona

Patrzyłam na te białe kwiaty i rozumiałam, czym tak naprawdę były. Były wygodnym, kosztownym substytutem obecności. Julia weszła na stronę internetową, wybrała najdroższy i najbardziej okazały bukiet z kategorii „Dla Mamy”, zapłaciła kartą i kliknęła „Wyślij”. Prawdopodobnie nawet nie spojrzała, jakie to kwiaty. Nie poświęciła ani sekundy, by zastanowić się, co mi wysyła. Liczył się tylko gest, odhaczenie obowiązku, uspokojenie własnego sumienia.

„Kupiłam mamie drogie kwiaty, więc nie może być na mnie zła” – tak zapewne pomyślała, wracając do swoich wykresów i tabelek.

– Dlaczego mi to robisz? – wyszeptałam w pustą przestrzeń salonu.

Łzy, które do tej pory próbowałam powstrzymać, w końcu popłynęły po moich policzkach. Czułam się tak potwornie samotna. Ten dom, jeszcze przed chwilą pełen zapachów jedzenia i nadziei, nagle stał się zimny i obcy. Aromat kurczaka i szarlotki mieszał się z duszącym zapachem lilii, tworząc mieszankę, od której robiło mi się niedobrze.

Wzięłam bukiet w dłonie. Był ciężki. Nie chciałam tych kwiatów. Nie chciałam luksusowych prezentów, kurierów, eleganckich biletów z wydrukowanymi wyznaniami miłości. Chciałam tylko mojej córki. Chciałam, żeby usiadła naprzeciwko mnie, wzięła dokładkę ziemniaków i opowiedziała mi o swoim dniu.

Zaniosłam kwiaty do łazienki i włożyłam je do wanny. Nie miałam w domu wazonu, który by je pomieścił, a poza tym nie chciałam na nie patrzeć. Nie miałam siły wyrzucić ich na śmietnik, to wydawało mi się zbyt brutalne, ale nie mogłam znieść ich widoku w salonie.

Zjadłam obiad samotnie

Wróciłam do pokoju. Zabrałam z blatu jeden z porcelanowych talerzy i odniosłam go z powrotem do kredensu. Zwinęłam nieużywaną serwetkę. Sprzątnęłam niepotrzebne sztućce. Stół znów był nakryty tylko dla jednej osoby.

Poszłam do kuchni, wyjęłam kurczaka z piekarnika. Wyglądał pięknie, skórka była idealnie złocista i chrupiąca. Nałożyłam sobie niewielką porcję na talerz. Nalałam szklankę wody. Usiadłam przy stole, na swoim stałym miejscu. Naprzeciwko mnie stało puste krzesło, z którego biła głucha pustka.

Zjadłam pierwszy kęs. Jedzenie, choć doprawione tak jak zawsze, smakowało dziś jak trociny. Przełykałam z trudem, walcząc ze ściskiem w gardle. Z każdym kęsem docierała do mnie brutalna prawda o mojej starości. Moja córka żyła w swoim szybkim, nowoczesnym świecie, do którego ja już nie pasowałam. Byłam tylko punktem w jej kalendarzu, który można było przesunąć lub zamienić na przesyłkę kurierską, jeśli zaszła taka potrzeba.

Siedziałam tam jeszcze długo po tym, jak talerz był już pusty. Z łazienki, przez niedomknięte drzwi, sączył się powoli ten znajomy, cmentarny zapach lilii. Zapach pożegnania. Wiedziałam, że to nie jest pożegnanie z życiem, ale pożegnanie z iluzją. Iluzją tego, że wciąż jestem najważniejszą częścią świata mojej córki.

Beata, 60 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

