Kiedy usłyszałam, że w jego życiu pojawił się ktoś inny, czułam, że mój świat rozsypuje się na drobne kawałki. Płakałam po nocach, wierząc, że straciłam absolutnie wszystko, na czym mi zależało. Szybko jednak miało się okazać, że nowa partnerka to najmniejszy z jego sekretów. Mój mąż przez lata w ukryciu budował finansową poduszkę, wmawiając mi każdego dnia, że ledwo wiążemy koniec z końcem. Dziś piję poranną kawę na tarasie, o którym zawsze marzyłam, a on ze łzami w oczach płaci za swoje własne kłamstwa.

Zawsze musieliśmy zaciskać pasa

Przez kilkanaście lat naszego małżeństwa żyłam w przekonaniu, że nasza sytuacja materialna jest dość trudna. Kamil prowadził firmę zajmującą się doradztwem dla przedsiębiorstw, ale codziennie po powrocie do domu powtarzał ten sam refren. Słuchałam o opóźnionych płatnościach, nieuczciwych kontrahentach i rosnących kosztach utrzymania biura. Wierzyłam w każde jego słowo. Pracowałam na etacie w dziale administracji w niewielkiej hurtowni i wszystkie moje zarobki szły na bieżące opłaty oraz zakupy spożywcze.

Kamil bardzo pilnował, żebyśmy nie wydawali za dużo. Pamiętam, jak trzy lata temu zepsuła nam się pralka. Poprosiłam go, żebyśmy kupili nowy, porządny model, bo stara psuła się już czwarty raz.

– Przecież wiesz, jak jest w tym miesiącu – wzdychał ciężko, przecierając twarz dłońmi. – Znowu dwóch klientów mi nie zapłaciło. Musimy wezwać fachowca, żeby to naprawił najtańszym kosztem. Nie stać nas na luksusy.

Czułam się winna, że w ogóle o to poprosiłam. Zrezygnowałam z kupna nowego płaszcza na zimę, chodziłam do najtańszego fryzjera raz na pół roku, a na wakacje jeździliśmy do domku letniskowego jego rodziców, bo hotele były rzekomo poza naszym zasięgiem. Moim wielkim, cichym marzeniem było otworzenie własnej pracowni florystycznej. Kiedyś nawet przygotowałam amatorski biznesplan i pokazałam go mężowi. Wyśmiał mnie, twierdząc, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto, a my musimy odkładać każdy grosz na czarną godzinę. Zgodziłam się. Przecież on znał się na biznesie lepiej.

Dziwny zapach dał mi do myślenia

Z czasem w naszym domu zaczęło wiać chłodem. Kamil wracał coraz później, tłumacząc to spotkaniami z kluczowymi klientami i próbą ratowania firmy. Był rozkojarzony, nieobecny, często zamykał się w gabinecie z telefonem w dłoni. Nasze rozmowy sprowadzały się do wymiany lakonicznych komunikatów o tym, co trzeba kupić na obiad i kto zapłaci rachunek za prąd.

Pewnego wieczoru, gdy wstawiałam do prania jego koszule, poczułam intensywny, obcy zapach perfum. To nie były delikatne cytrusowe nuty, których sama używałam. To był ciężki, słodki zapach, który jednoznacznie kojarzył się z kimś innym. Inną kobietą. Zaczęłam uważniej go obserwować. Zauważyłam, że zmienił hasło w telefonie, a w weekendy nagle musiał wyjeżdżać na rzekome konferencje szkoleniowe.

W końcu nie wytrzymałam. Usiedliśmy w salonie, a ja spojrzałam mu prosto w oczy.

– Powiedz mi prawdę – zaczęłam, czując, jak drży mi głos. – Kto to jest?

– O czym ty mówisz? – odparł z udawanym oburzeniem, krzyżując ręce na piersi. – Znowu wymyślasz problemy tam, gdzie ich nie ma.

– Znam cię od piętnastu lat. Zmieniłeś się. Nigdy cię nie ma w domu. Jeśli kogoś masz, powiedz mi to w twarz.

Milczał przez dłuższą chwilę. W końcu opuścił wzrok i westchnął. Opowiedział mi o drugiej kobiecie w jego życiu. Powiedział, że to świeża sprawa, że nasz związek od dawna był tylko formalnością, że nie potrafimy już ze sobą rozmawiać. Słuchałam tego wszystkiego jak przez gęstą mgłę. Ustaliliśmy, że Kamil wyprowadzi się na jakiś czas do wynajętego mieszkania, a ja zostanę w naszym segmencie, za który wciąż spłacaliśmy kredyt.

Jedna pomyłka zmieniła wszystko

Kilkanaście dni po jego wyprowadzce postanowiłam zrobić generalne porządki w jego dawnym gabinecie. Chciałam pozbyć się starych rachunków, niepotrzebnych papierów i wszystkiego, co przypominało mi o naszej porażce. Wyciągałam stosy dokumentów z dolnych szuflad masywnego biurka. Na samym dnie, w ukrytej przegródce pod teczkami z instrukcjami obsługi sprzętów domowych, znalazłam grubą, skórzaną teczkę.

Nie było na niej żadnych napisów. Z ciekawości otworzyłam zatrzask. W środku znajdowały się akty notarialne i wyciągi z kont bankowych, których nazw nigdy wcześniej nie słyszałam.

Zaczęłam czytać. Moje oczy biegały po kolejnych linijkach tekstu, a umysł nie potrafił przetworzyć tych informacji. Według dokumentów mój mąż, ten sam człowiek, który kazał mi oszczędzać na wymianie zepsutej pralki, był jedynym właścicielem trzech apartamentów w centrum miasta, które kupił za gotówkę i wynajmował. Mało tego, na wyciągach z zagranicznych kont widniały kwoty z sześcioma cyframi. Znajdowały się tam również umowy inwestycyjne w fundusze, o których istnieniu nie miałam pojęcia.

Siedziałam na podłodze, otoczona luksusowymi tajemnicami mojego męża, a po moich policzkach płynęły łzy. To nie były łzy rozpaczy po stracie ukochanego. To były łzy gniewu. Przez piętnaście lat byłam okłamywana. Każde jego narzekanie, każde odrzucone marzenie, każda zarwana noc, podczas której martwiłam się o naszą przyszłość, opierały się na precyzyjnie skonstruowanym kłamstwie.

Sama ułożyłam plan działania

Zamiast dzwonić do niego z awanturą, wzięłam głęboki oddech. Zrobiłam wyraźne zdjęcia każdemu dokumentowi, strona po stronie. Potem ostrożnie spakowałam teczkę, odłożyłam ją dokładnie w to samo miejsce i zamknęłam szufladę. Wiedziałam, że muszę działać mądrze i bez emocji.

Następnego dnia umówiłam się na spotkanie z najlepszym prawnikiem specjalizującym się w podziałach majątku, jakiego udało mi się znaleźć. Mecenas wysłuchał mojej historii, przejrzał wydrukowane przeze mnie fotografie dokumentów i uśmiechnął się lekko.

– Pani mąż popełnił klasyczny błąd – powiedział spokojnym tonem, odkładając kartki na stół. – Założył, że nigdy pani tam nie zajrzy. Wszystkie te nieruchomości i konta zostały założone w trakcie trwania waszego małżeństwa. Nie macie rozdzielności majątkowej, prawda?

– Nie mamy – potwierdziłam. – Zawsze ufałam mu w kwestiach finansowych.

– W takim razie te apartamenty i środki na kontach stanowią majątek wspólny. Ukrywanie ich przed panią działa wyłącznie na jego niekorzyść.

Przez kolejne miesiące przygotowywaliśmy się do rozprawy rozwodowej. Wynajęty specjalista potwierdził, że mąż żyje na bardzo wysokim poziomie, a jego nowa partnerka opływa w luksusy. Ja tymczasem udawałam załamaną porzuconą żonę. Kiedy Kamil dzwonił, żeby ustalić szczegóły podziału naszego skromnego w jego mniemaniu dorobku, mówiłam cichym, zrezygnowanym głosem.

– Przejmiesz ten stary samochód, a ja wezmę ten mniejszy – proponował łaskawie. – Co do domu, wystawimy go na sprzedaż, spłacimy kredyt i podzielimy się tym, co zostanie. Wiesz, że nie mam z czego cię spłacić. Sam teraz muszę wynajmować lokum.

Słuchając tego, musiałam mocno zaciskać zęby, żeby nie parsknąć śmiechem.

Zobaczyłam jego minę na sali sądowej

Nadszedł dzień rozprawy. Kamil stawił się w sądzie ubrany w skromny, nieco znoszony garnitur. Zapewne chciał zrobić wrażenie człowieka przytłoczonego życiem i problemami finansowymi. Patrzył na mnie z góry, z wyraźnym poczuciem wyższości. Jego adwokat zaczął przedstawiać sytuację majątkową mojego męża jako niezwykle skomplikowaną i mało obiecującą.

Wtedy głos zabrał mój pełnomocnik. Poprosił o dołączenie do akt sprawy dowodów wskazujących na rażące zatajenie majątku przez mojego męża. Kiedy sędzia zaczął wyczytywać numery ksiąg wieczystych i salda zagranicznych rachunków, twarz Kamila zmieniła kolor z jasnego na niemal bordowy. Przez moment nasze spojrzenia się spotkały. W jego oczach widziałam panikę i niedowierzanie. Zrozumiał, że jego idealny plan legł w gruzach.

– To nieporozumienie! – zaczął nerwowo gestykulować. – Te pieniądze nie należą do mnie, to środki firmowe, to inwestycje klientów!

Jednak dokumenty mówiły co innego. Wszystko było zapisane na jego nazwisko jako osoby fizycznej. Biorąc pod uwagę fakt zdrady oraz próbę ukrycia tak dużego majątku przed żoną, sąd nie miał litości. Rozprawa zakończyła się orzeczeniem o jego wyłącznej winie.

Zaczynam od zera z pełnym portfelem

Podział majątku był dla Kamila niezwykle bolesny. Musiał spłacić mi połowę wartości wszystkich ukrytych nieruchomości i oddać połowę zgromadzonych na tajnych kontach środków. Z dnia na dzień stałam się kobietą całkowicie niezależną finansowo. Mój były mąż próbował jeszcze negocjować, prosić, a nawet grozić pozwami, ale prawo było bezwzględnie po mojej stronie. Jego oszczędności stopniały o połowę, a nowa partnerka szybko straciła zainteresowanie, gdy okazało się, że Kamil musi zrezygnować z luksusowych wakacji na rzecz spłacania zasądzonej mi kwoty.

Za pieniądze, które uzyskałam po rozwodzie, spłaciłam resztę kredytu za nasz dom, który teraz należał tylko do mnie. Zrobiłam gruntowny remont, wymieniając wszystkie meble, które wybierał on. Kupiłam też niewielki, uroczy lokal użytkowy w dobrej dzielnicy.

Dziś rano otworzyłam drzwi mojej własnej pracowni florystycznej. Układając bukiety z piwonii i róż, uśmiecham się do siebie. Mam spokojne życie, rozwijający się biznes i poczucie absolutnej wolności. Nigdy bym nie pomyślała, że największym błogosławieństwem w moim życiu okaże się kłamstwo człowieka, który chciał mnie zostawić z niczym.

Martyna, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: