Kilka lat wcześniej razem z Pawłem kupiliśmy działkę pod miastem. Stało tam tylko kilka drzew i krzywa brama z siatki, ale dla mnie to było miejsce, w którym miało zacząć się nasze prawdziwe życie. Każdy etap budowy oglądałam z przejęciem. Dlatego pewnego wieczoru, gdy z daleka spojrzałam w stronę niedokończonego domu i zobaczyłam światło w jednym z okien, poczułam niepokój, którego długo nie potrafiłam sobie wytłumaczyć.

To nie dawało mi spokoju

Z początku próbowałam wytłumaczyć to sobie rozsądnie. Budowa była wciąż otwarta, robotnicy przyjeżdżali o różnych porach, czasem coś poprawiali, czasem coś sprawdzali. Paweł powtarzał to spokojnym tonem, jakby mówił o czymś zupełnie oczywistym.

– Na budowie często zostają lampy robocze – powiedział któregoś wieczoru, gdy znowu wspomniałam o świetle. – Podłączają je do przedłużacza i świecą się nawet kilka dni.

Skinęłam głową, ale w środku czułam dziwne ukłucie. To światło nie wyglądało jak przypadkowa lampa. Pojawiało się tylko wieczorami. Najczęściej w weekendy.

Z czasem zaczęłam zwracać uwagę na rzeczy, których wcześniej nie zauważałam. Paweł coraz częściej wychodził z domu wieczorem.

– Muszę podjechać na działkę – mówił, zakładając kurtkę. – Ekipa zostawiła materiały na zewnątrz. Lepiej je schować.

Innym razem:

– Zadzwonił elektryk. Chce jutro coś sprawdzić, ale nie pamiętam, gdzie jest rozdzielnia.

Zawsze miał jakiś powód. Zawsze brzmiał przekonująco. A jednak za każdym razem, gdy zamykały się za nim drzwi, w mieszkaniu robiło się dziwnie pusto.

Któregoś popołudnia pojechałam na działkę sama. Chciałam zobaczyć postępy prac i zrobić kilka zdjęć. Pogoda była chłodna, ale słoneczna. Na miejscu spotkałam sąsiada z działki obok, Grzegorza. Stał przy ogrodzeniu i przyglądał się naszej budowie.

– Dzień dobry – powiedziałam, podchodząc bliżej.

– O, dzień dobry. To pani jest właścicielką tego domu?

– Tak, budujemy go z mężem.

Grzegorz skinął głową i przez chwilę patrzył na ściany budynku.

– Ładny projekt – mruknął. – Czasem widzę tu światło wieczorem.

Serce zabiło mi szybciej.

– Naprawdę?

– Tak. Myślałem, że już tu mieszkacie.

– Nie… jeszcze nie.

– Aha – odpowiedział, jakby to było coś zwyczajnego. – Bo czasem stoi tu samochód w nocy.

Przez chwilę milczałam.

– Jaki samochód?

– Trudno powiedzieć. Ciemny. Zwykle przyjeżdża późno.

Uśmiechnęłam się nerwowo.

– To pewnie ktoś z ekipy.

– Możliwe – wzruszył ramionami.

Rozmowa się skończyła, ale jego słowa zostały w mojej głowie na długo.

Wieczorem zapytałam o to Pawła.

– Sąsiad mówił, że czasem stoi tam samochód – powiedziałam, mieszając herbatę.

Paweł spojrzał na mnie krótko.

– Ludzie często zawracają na tej drodze – odparł. – To nic dziwnego.

– A to światło?

Westchnął cicho.

– Edyta, naprawdę się tym przejmujesz?

– Po prostu pytam.

– Pewnie ktoś zostawił lampę. Albo elektryk coś sprawdzał.

Jego odpowiedzi były logiczne. A jednak zauważyłam coś, czego wcześniej nie widziałam. Kiedy mówił o budowie, przestał patrzeć mi w oczy. Zamiast tego spoglądał gdzieś obok. Jakby bardzo pilnował, żeby nie powiedzieć za dużo. Właśnie wtedy pomyślałam, że to światło może oznaczać coś więcej.

Sama musiałam się przekonać

Kilka dni później obudziłam się nagle w środku nocy. W mieszkaniu panowała cisza, ale coś od razu wydało mi się nie tak. Sięgnęłam ręką na drugą stronę łóżka. Pościel była zimna. Usiadłam powoli i spojrzałam w stronę drzwi sypialni. Były uchylone, a z korytarza nie dochodził żaden dźwięk. Wstałam i zajrzałam do salonu. Było pusto.

Dopiero po chwili zauważyłam, że u mnie na ekranie świeci się powiadomienie. Krótka wiadomość: „Jadę na budowę. Coś z instalacją elektryczną. Wrócę za godzinę”. Przeczytałam ją dwa razy. Godzina pierwsza w nocy.

Usiadłam na kanapie i przez chwilę patrzyłam w okno. W głowie miałam słowa sąsiada i obraz światła w niedokończonym domu. Coś we mnie nie dawało spokoju. Najpierw próbowałam zignorować tę myśl. Powtarzałam sobie, że to tylko instalacja, że Paweł po prostu chce coś sprawdzić. Ale im dłużej siedziałam w ciszy mieszkania, tym bardziej czułam, że nie potrafię zostać w miejscu.

W końcu wstałam. Założyłam sweter, wzięłam kluczyki i po cichu wyszłam z domu. Droga na działkę zajmowała niecałe piętnaście minut. Noc była chłodna, a ulice prawie puste. Jechałam powoli, próbując uspokoić myśli. „Jeśli tam nikogo nie będzie, po prostu wrócę” – powtarzałam sobie.

Kiedy skręciłam w wąską drogę prowadzącą do naszej działki, od razu zobaczyłam znajomy kształt budynku na wzgórzu. I światło. Dokładnie to samo światło, które widywałam z daleka przez ostatnie tygodnie.

Zaparkowałam samochód kawałek dalej, za linią drzew. Nie chciałam, żeby ktoś zauważył, że przyjechałam. Silnik zgasł, a wokół zapadła cisza. Przez chwilę siedziałam w samochodzie, wpatrując się w oświetlone okno. Serce biło mi szybciej z każdą sekundą. W końcu wysiadłam.

Ziemia pod butami była wilgotna, a wiatr lekko poruszał taśmą zabezpieczającą przy ogrodzeniu. Kiedy podeszłam bliżej domu, zobaczyłam coś jeszcze. Obok budynku stał samochód. Ciemny. Rozpoznałam go od razu. To był samochód Pawła.

Zatrzymałam się kilka metrów od wejścia. Drzwi były lekko uchylone, a ze środka sączyło się ciepłe światło lampy. Weszłam powoli do środka. Dom w nocy wyglądał zupełnie inaczej niż za dnia. Surowe ściany rzucały długie cienie, a echo moich kroków odbijało się od pustych pomieszczeń.

Wtedy poczułam coś jeszcze. Zapach. Nie pachniało jak na budowie. Czuć było jedzenie… i delikatne perfumy. Zmarszczyłam brwi. Z jednego z pomieszczeń dobiegały przytłumione dźwięki. Czyjś głos. A potem cichy śmiech. Zamarłam. To nie brzmiało jak ktoś sprawdzający instalację.

Powoli podeszłam bliżej, starając się nie robić hałasu. Światło padało z pokoju po lewej stronie. Zanim jednak tam zajrzałam, spojrzałam do pomieszczenia obok. Wtedy zobaczyłam coś, co sprawiło, że serce na moment mi stanęło. W rogu leżał materac. Obok niego koc, poduszki i torba z ubraniami. Na skrzynce budowlanej stała lampka, dwa kubki i plastikowa torba z jedzeniem. To nie wyglądało jak przypadkowy bałagan. To wyglądało jak miejsce, w którym ktoś spędzał tu wiele wieczorów. Wtedy z sąsiedniego pokoju znów dobiegł śmiech. I głos Pawła.

Prawda było jak echo w pustym domu

Stałam w półmroku i przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Głos Pawła dochodził z pokoju obok, spokojny, swobodny – zupełnie inny niż ten, którym mówił do mnie w ostatnich tygodniach.

– Naprawdę myślisz, że nikt się nie zorientuje? – usłyszałam kobiecy głos.

Zamarłam. Nie znałam tego głosu. Paweł zaśmiał się cicho.

– Spokojnie. Nikt tu nie przyjeżdża o tej porze.

Serce zaczęło mi walić tak mocno, że bałam się, że zaraz mnie zdradzi. Zrobiłam krok w stronę drzwi i zajrzałam do środka. Najpierw zobaczyłam Pawła. Stał przy prowizorycznym stole zrobionym z desek i skrzynek. W ręku trzymał kubek. Wyglądał tak swobodnie, jakby to miejsce było jego drugim salonem.

A potem zobaczyłam ją. Kobieta siedziała na składanym krześle. Miała długie jasne włosy i sweter zarzucony na ramiona. Kiedy się uśmiechała, Paweł patrzył na nią w sposób, którego dawno nie widziałam. W tej jednej chwili wszystko stało się jasne. Materac. Światło w oknie. Nocne wyjazdy. To nie był przypadek. To było miejsce, do którego przyjeżdżali razem.

Poczułam jakiś impuls. Zanim zdążyłam się zastanowić, zrobiłam krok do przodu. Podłoga pod moją stopą skrzypnęła. Oboje odwrócili się w moją stronę. Przez sekundę panowała zupełna cisza. Paweł pobladł.

– Edyta…?

Kobieta spojrzała najpierw na niego, potem na mnie. Jej uśmiech zniknął.

– Kim ona jest? – zapytała cicho.

Przez chwilę nikt się nie odezwał. W końcu zrobiłam jeszcze jeden krok i zatrzymałam się na środku niedokończonego pomieszczenia.

– Jestem jego żoną – powiedziałam spokojnie.

Kobieta powoli wstała z krzesła.

– Ale Paweł… – zaczęła.

On jej nie słuchał. Patrzył tylko na mnie, jakby próbował zrozumieć, skąd się tu wzięłam.

– Co ty tu robisz? – zapytał nerwowo.

Roześmiałam się krótko, choć wcale nie było mi do śmiechu.

– Mogłabym zadać dokładnie to samo pytanie.

Paweł odstawił kubek na skrzynkę.

– Edyta, to nie jest tak, jak myślisz.

Spojrzałam na materac w sąsiednim pokoju, na torbę z ubraniami i na jedzenie rozłożone na stole.

– Naprawdę? – powiedziałam cicho.

Kobieta stała obok niego, wyraźnie spięta.

– Paweł mówił, że jesteście w trakcie rozstania – odezwała się nagle.

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż wszystko inne tej nocy. Powoli odwróciłam się w stronę Pawła.

– Tak jej powiedziałeś?

Paweł zacisnął usta.

– To… skomplikowane.

Pokręciłam głową. Wskazałam ręką na ściany wokół nas.

– Ten dom miał być naszym nowym początkiem.

Cisza w pomieszczeniu zrobiła się ciężka.

– A ty zrobiłeś z niego swoje sekretne miejsce na romans.

Paweł próbował coś powiedzieć, ale chyba żadne słowa nie chciały mu przejść przez gardło. Patrzyłam na te ściany i przypominałam sobie wszystkie chwile z ostatnich dwóch lat. Wybieranie projektu. Rozmowy o ogrodzie. Plany na przyszłość. Nagle wszystko wyglądało inaczej. Jak scena z życia, które istniało tylko w mojej głowie.

To już nie był mój dom

Paweł próbował jeszcze coś mówić, ale jego słowa docierały do mnie jak przez mgłę.

– Edyta, proszę… możemy to wyjaśnić – powiedział w końcu.

Spojrzałam na niego spokojnie.

– Wyjaśnić co? Zdradę?

Nie odpowiedział od razu. Patrzył raz na mnie, raz na kobietę stojącą obok niego.

– To wszystko… jakoś samo się wydarzyło – powiedział w końcu.

– Jakoś? – powtórzyłam.

Wskazałam na materac w sąsiednim pomieszczeniu.

– Materac sam się tu pojawił? Jedzenie też? Ona? I ta cała historia?

Kobieta, która przed chwilą stała obok niego, zrobiła krok do tyłu.

– Paweł, ja nic o tym nie wiedziałam – powiedziała cicho. – Myślałam, że naprawdę się rozstajecie.

Mąż przetarł twarz dłonią i próbował jej coś odpowiedzieć.

– Nie tłumacz się przed nią – przerwałam mu. – Tłumacz się mnie, swojej żonie.

W pomieszczeniu zapadła cisza. Patrzyłam na niego i czułam coś dziwnego. Nie był to już gniew. Bardziej coś w rodzaju zmęczenia.

Wszystko się zmieniło

Przez moment zobaczyłam przed oczami wszystkie sceny z ostatnich miesięcy. Nasze rozmowy o kuchni. Wybieranie płytek. Plany na ogród. Nagle zrozumiałam coś bardzo prostego. Ten dom od dawna nie był już naszym wspólnym marzeniem. Dla mnie był przyszłością. Dla niego – wygodnym miejscem do ukrywania sekretów.

Odwróciłam się w stronę drzwi.

– Edyta, poczekaj – powiedział Paweł.

Zatrzymałam się, ale się nie odwróciłam.

– Nie musisz już nic mówić – odpowiedziałam spokojnie.

– Chcę to naprawić.

Pokręciłam lekko głową.

– Nie naprawia się czegoś, co od dawna jest zniszczone.

Wyszłam z domu i zamknęłam za sobą drzwi. Nocne powietrze było chłodne, ale po raz pierwszy od wielu tygodni poczułam, że mogę spokojnie oddychać. Wsiadłam do samochodu i jeszcze przez chwilę patrzyłam na budynek na wzgórzu. Światło w oknie nadal się paliło. Jeszcze kilka godzin wcześniej to światło budziło we mnie niepokój. Teraz było tylko zwykłą lampą w miejscu, które przestało mieć dla mnie znaczenie.

Kilka miesięcy później rozwiedliśmy się, a ja dostałam spłatę swojej części działki i domu. Nie chciałam już wracać do tego miejsca ani do wspomnień z nim związanych. Zaczęłam wszystko od początku zupełnie gdzie indziej.

Czasem jednak, kiedy wieczorem przejeżdżam obok niedokończonych budów albo pustych domów, przypomina mi się tamta noc. I to jedno światło w oknie. Czasem jedno małe światło potrafi pokazać prawdę, której wcześniej wcale nie chcieliśmy zobaczyć.

Edyta, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

