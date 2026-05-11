Dla wielu ludzi Rodzinne Ogródki Działkowe to tylko kawałek trawnika, grill i miejsce na wypicie porannej kawy w weekend. Dla mnie moja działka numer siedemdziesiąt dwa była prawdziwym sanktuarium. Kiedy mój mąż odszedł niespodziewanie w pewien chłodny listopadowy poranek, z mojego świata zniknęły wszystkie kolory. Została tylko przejmująca cisza w naszym dwupokojowym mieszkaniu i głośne tykanie starego zegara w przedpokoju, którego dźwięku nagle nie mogłam znieść.

Potrzebowałam celu

Przetrwałam zimę tylko dlatego, że w lutym trzeba było wysiać nasiona na rozsady. Skupiłam się na małych doniczkach ustawionych na każdym dostępnym parapecie. Patrzyłam, jak z ciemnej, wilgotnej ziemi wychylają się blade, zielone łebki. To dawało mi dziwne poczucie celu. Wiosną, kiedy wreszcie mogłam pojechać na działkę, spędzałam tam całe dnie. Ziemia leczyła moje serce. Wkładałam ręce w chłodną glebę, wyrywając najmniejsze chwasty, i w ten sposób wyrywałam też swoje czarne myśli.

Szklarnia, którą mój mąż zbudował własnymi rękami ze starych okien, stała się moim królestwem. Moje pomidory malinowe nie miały sobie równych w całej okolicy. Rosły wielkie, soczyste, o zapachu, którego nie znajdzie się w żadnym sklepie. Z kolei przed drewnianą altanką w równych rzędach stały donice z pelargoniami. Rozrastały się w gęste, czerwone i różowe kaskady. Sąsiedzi zatrzymywali się przy mojej furtce, żeby podziwiać ten widok. Byłam z tego dumna. To było moje miejsce, mój porządek, moja oaza spokoju, do której nikt obcy nie miał wstępu.

Sąsiad zaniedbywał swoją działkę

Mój spokój został zburzony na początku maja. Sąsiednia działka, należąca przez lata do starszej, miłej pani, została sprzedana. Nowym właścicielem okazał się młody mężczyzna. Miał na imię Tomasz i od samego początku wzbudzał mój niepokój. Nie chodziło o to, że był niemiły. Zawsze kłaniał się z uśmiechem, mówił dzień dobry, ale zupełnie nie miał pojęcia o pracy w ogrodzie.

Zamiast przekopać ziemię i zaplanować grządki, przywiózł stary leżak, postawił go na środku trawnika i rzadko z niego wstawał. Towarzyszyła mu córka, nastolatka o imieniu Zosia. Zosia zawsze nosiła duże słuchawki na uszach, patrzyła w ekran telefonu i wydawała się całkowicie nieobecna. Siedziała na drewnianym pieńku przy płocie z siatki, oddzielającym nasze działki, i milczała.

Z każdym tygodniem sąsiednia działka zarastała coraz bardziej. Trawa sięgała kolan, a mlecze i osty rozsiewały się we wszystkich kierunkach. Patrzyłam z przerażeniem, jak biały puch z ich nasion niesie się z wiatrem prosto na moje starannie wypielęgnowane rabaty. Moja irytacja rosła z każdym dniem. Nie mogłam znieść tego niedbalstwa.

W końcu nie wytrzymałam. Podeszłam do siatki, opierając ręce na biodrach.

– Przepraszam pana bardzo – zaczęłam, starając się, by mój głos brzmiał uprzejmie, ale stanowczo. – Czy zamierza pan w ogóle skosić tę trawę? Chwasty przechodzą na moją stronę. Trzeba o to dbać, to jest obowiązek każdego działkowca.

Tomasz podniósł wzrok znad jakiejś książki. Wyglądał na bardzo zmęczonego. Miał cienie pod oczami i zgarbione ramiona.

– Oczywiście, pani sąsiadko. Bardzo przepraszam – odpowiedział cicho. – Obiecuję, że w weekend przywiozę kosiarkę. Po prostu brakuje mi czasu.

Zosia nawet nie podniosła głowy. Wzruszyłam tylko ramionami i wróciłam do swoich pomidorów. Słowa to jedno, a czyny to drugie. Kosiarki w tamten weekend nie przywiózł.

Ktoś niszczył moje rośliny

Prawdziwy dramat zaczął się kilka dni później. Przyszłam na działkę wcześnie rano, tuż po wschodzie słońca. Rosa jeszcze błyszczała na trawie. Podeszłam do altanki i zamarłam. Trzy wielkie donice z moimi najpiękniejszymi pelargoniami leżały przewrócone na ścieżce. Ziemia była rozsypana, a kruche, zielone łodygi połamane. Czerwone płatki leżały na szarych płytkach chodnikowych jak smutne łzy.

Poczułam dławienie w gardle. Kto mógł zrobić coś takiego? Mój ogród był szczelnie ogrodzony. Od razu pomyślałam o nowych sąsiadach. Może to ta cicha, zbuntowana dziewczyna zrobiła to złośliwie? Może rzuciła czymś przez siatkę? Zbierałam połamaną ziemię i rośliny, starając się powstrzymać łzy. Posadziłam ocalałe pędy z powrotem do ziemi, mając nadzieję, że się przyjmą.

Sytuacja powtórzyła się dwa dni później. Tym razem ktoś podeptał małą grządkę z rzodkiewkami tuż przy siatce oddzielającej mnie od Tomasza i Zosi. W ziemi widniały dziwne, nieregularne ślady. Moja złość osiągnęła zenit. Czułam się atakowana. Mój azyl przestał być bezpieczny.

Podzieliłam się moimi podejrzeniami z inną sąsiadką z alejki.

– Mówię ci, Krysia, ta dzisiejsza młodzież nie ma za grosz szacunku do cudzej pracy – żaliłam się, opierając się na grabiach. – Siedzi tylko w tym telefonie, a potem z nudów niszczy, co popadnie. Pewnie przechodzą przez dziurę w siatce na samym końcu ogrodu.

– Trzeba to zgłosić do zarządu – przytaknęła Krysia, kiwając głową ze zrozumieniem. – Nie możesz tego tak zostawić.

Postanowiłam jednak wziąć sprawy we własne ręce. Musiałam mieć dowód. Tego samego dnia nie wróciłam do domu o stałej porze. Usiadłam w głębi altanki, nie zapalając światła, i czekałam. Zrobiło się szaro, a potem zupełnie ciemno. Komary niemiłosiernie cięły mnie po kostkach, ale byłam zdeterminowana.

Tego się nie spodziewałam

Było po dwudziestej pierwszej, kiedy usłyszałam szelest. Dźwięk dobiegał z zarośniętej części działki Tomasza. Wstrzymałam oddech i wyjrzałam przez okienko altanki. Usłyszałam cichy odgłos. Ktoś przeciskał się przez wąską szczelinę z tyłu działki, tuż za moimi krzewami porzeczek.

Wyszłam cicho z altany, trzymając w ręku małą latarkę. Skradałam się po trawie, gotowa nakryć wandala. Nagle usłyszałam stłumiony szept.

– Chodź tutaj, maleńki. No chodź, mam coś dla ciebie. Tylko cicho.

To był głos Zosi. Serce zabiło mi mocniej z oburzenia. Złapałam ją! Włączyłam latarkę i skierowałam snop światła prosto na krzaki porzeczek.

– Mam cię! – zawołałam głośno. – Co ty tutaj robisz po ciemku?!

Światło latarki wyłowiło z mroku skuloną postać Zosi. Dziewczyna zasłoniła oczy ręką. Była przerażona. Jednak to, co zobaczyłam obok niej, sprawiło, że złość wyparowała ze mnie w ułamku sekundy. Do nogi nastolatki tulił się mały, niesamowicie brudny i chudy pies o sterczących uszach. Trząsł się z zimna lub ze strachu. Na ziemi leżała plastikowa miseczka z resztkami jakiegoś jedzenia.

– Proszę mu nic nie robić! – krzyknęła Zosia, zasłaniając psa własnym ciałem. – To nie jego wina! On szukał jedzenia.

Opuściłam latarkę, całkowicie zbita z tropu.

– To twój pies? – zapytałam cicho.

– Nie – pociągnęła nosem, a w jej głosie usłyszałam łzy. – Znalazłam go tydzień temu koło przystanku. Ktoś go chyba wyrzucił. Tata nie pozwala mi go zabrać do domu. Mówi, że nie mamy na to warunków. Ukryłam go tutaj, na pani działce, bo tu jest bezpiecznie i cicho. Przynoszę mu jedzenie. To on niechcący zrzucił te donice, kiedy czegoś szukał. Bardzo panią przepraszam. Odpracuję to, naprawdę.

Stałam w milczeniu, patrząc na dziewczynę i trzęsącego się kundelka. Nagle usłyszałyśmy ciężkie kroki na ścieżce i światło innej latarki omiotło mój ogród.

– Zosia?! Jesteś tu?! – głos Tomasza brzmiał na spanikowany.

Zobaczył nas i stanął jak wryty przy furtce.

Porozmawialiśmy szczerze

Otworzyłam furtkę i zaprosiłam ich oboje do mojej altanki. Zapaliłam starą lampkę z abażurem, która dawała ciepłe, żółte światło. Psu nalałam wody do czystego spodka, a Zosi i Tomaszowi zaparzyłam herbaty z melisy. Siedzieliśmy w ciszy, dopóki Tomasz nie ukrył twarzy w dłoniach.

– Bardzo panią przepraszam za to zamieszanie – zaczął cicho, patrząc na blat stołu. – Nie miałem pojęcia o psie.

– Dlaczego pan nie skosił tej trawy? – zapytałam wprost, ale już bez złości, po prostu z ciekawości.

Tomasz wziął głęboki oddech i popatrzył na mnie wzrokiem człowieka całkowicie pokonanego przez życie.

– Kupiłem tę działkę z myślą o Zosi. Niedawno... niedawno zostaliśmy sami. Moja żona po prostu zniknęła z naszego życia. Zosia zamknęła się w sobie, przestała wychodzić z pokoju, przestała rozmawiać z rówieśnikami. Myślałem, że własny kawałek zieleni wyciągnie ją z domu, że da nam przestrzeń. Ale ja pracuję na dwa etaty, żeby spłacić kredyt za mieszkanie. Kiedy tu przychodzę, nie mam już siły stać na nogach. Nie znam się na nawozach, chwastach i przycinaniu drzew. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze.

Zosia siedziała cicho, głaszcząc po głowie śpiącego u jej stóp pieska. Dotarło do mnie, jak bardzo się pomyliłam. Widziałam w nich intruzów, którzy chcą zniszczyć mój porządek. Tymczasem byli to ludzie tacy sami jak ja. Zagubieni, samotni, próbujący poradzić sobie ze stratą na swój własny, nieudolny sposób. Ta zarośnięta działka nie była wyrazem braku szacunku do innych, była krzykiem o pomoc.

Spojrzałam na moje nasiona, na równo poukładane narzędzia. Miałam tyle wiedzy i tyle czasu, którymi nie miałam się z kim podzielić.

– Dobrze – powiedziałam, odstawiając kubek z herbatą. – Jutro o dziewiątej rano zaczynamy od pana trawnika. Ja pokażę panu, jak odpalić moją starą kosiarkę spalinową. A ty, Zosiu – zwróciłam się do dziewczyny, która popatrzyła na mnie wielkimi oczami – pomożesz mi przesadzić resztę pelargonii. Zobaczymy też, co da się zrobić w kwestii tego małego uciekiniera.

Nasze relacje były przyjacielskie

Kolejne tygodnie całkowicie odmieniły mój rytm dnia. Tomasz okazał się niezwykle pracowitym człowiekiem, potrzebował tylko kogoś, kto pokieruje jego działaniami. Wykarczowaliśmy chwasty, przygotowaliśmy małą rabatę na warzywa. Moje sadzonki pomidorów znalazły nowe miejsce po drugiej stronie siatki.

Największą zmianę zauważyłam jednak w Zosi. Dziewczyna powoli wyciągała z uszu słuchawki. Zaczęła zadawać pytania. Dziwiła się, że pomidory trzeba podwiązywać, i cieszyła się jak dziecko, kiedy pierwsza posiana przez nią rzodkiewka wyjrzała z ziemi. Pokazałam jej, jak rozróżniać chwasty od młodych siewek kwiatów. Miała wyjątkowo dobrą rękę do roślin.

A co do psa... Cóż, po długich rozmowach i mojej obietnicy, że będę się nim opiekować na działce podczas ich nieobecności, Tomasz zgodził się go zatrzymać. Nazwali go Burek. Biegał teraz radośnie pomiędzy naszymi rabatami, ale jakimś cudem szybko nauczył się, że na grządki z pomidorami nie wolno wchodzić.

Siedziałam pod koniec lata na ławeczce przed altanką. Słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo. Po mojej lewej stronie rosły potężne, owocujące krzaki malinówek. Po prawej, na działce Tomasza, Zosia właśnie podlewała równiutkie rzędy sałaty, a Burek biegał wokół węża ogrodowego, próbując łapać krople wody.

Uśmiechnęłam się sama do siebie. Działka nadal była dla mnie wszystkim, ale to słowo „wszystko” nabrało zupełnie nowego znaczenia. Rośliny potrzebują słońca i wody, żeby rosnąć. Ludzie potrzebują drugiego człowieka. Mój mąż na pewno by to zrozumiał. Widok tego życia, które tętniło teraz nie tylko w ziemi, ale i wokół mnie, był najpiękniejszym plonem, jakiego kiedykolwiek udało mi się doczekać.

Janina, 71 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

