Kiedy Krzysiek kupił drogie buty do biegania, pomyślałam, że to kolejny niewinny kaprys. Cieszyłam się, że wreszcie dba o zdrowie i znajduje pasję, która dodaje mu energii. Nie miałam pojęcia, że ta energia była mu potrzebna do prowadzenia podwójnego życia, a jego nowa trasa biegowa prowadziła prosto w ramiona innej kobiety.

Na wiosnę jakby się obudził

Maj tamtego roku był wyjątkowo ciepły. Wieczory pachniały kwitnącym bzem, a słońce zachodziło na tyle późno, że dni wydawały się ciągnąć w nieskończoność. Byliśmy małżeństwem od pięciu lat i nasze życie wpadło w bezpieczną, choć nieco przewidywalną rutynę. Ja byłam pochłonięta swoją pracą. Jako architektka krajobrazu wygrałam przetarg na rewitalizację dużego miejskiego skweru. Projekt „Zielony Zakątek” spędzał mi sen z powiek, wymagał dziesiątek spotkań, analizowania próbek gleby i dobierania roślin, które przetrwają miejskie warunki.

Krzysiek, pracujący w branży logistycznej, nagle zaczął narzekać na brak ruchu. Pewnego czwartku wrócił z wielkim pudłem ze sklepu sportowego. Wyciągnął z niego neonowe, profesjonalne buty do biegania, oddychające koszulki i specjalistyczny zegarek z GPS-em. Twierdził, że musi zrobić formę na nasz planowany sierpniowy wyjazd do Grecji.

Początkowo biegał dwa razy w tygodniu. Wychodził około dwudziestej, kiedy ja zazwyczaj rozkładałam na stole w salonie wielkie płachty z projektami alejek i nasadzeń. Wracał po godzinie, zmęczony, mocno zziajany, z kroplami potu na czole. Zawsze od razu szedł pod prysznic. Byłam z niego dumna. Podziwiałam jego zapał, zwłaszcza że nigdy wcześniej nie przejawiał miłości do sportu. Z czasem treningi stały się częstsze. Wychodził we wtorki, czwartki, a potem także w niedzielne poranki.

Nie chciałam słuchać ostrzeżeń

Mój projekt pochłaniał mnie coraz bardziej. Musiałam koordynować dostawy rzadkich gatunków krzewów i negocjować z wykonawcami, którzy ciągle przesuwali terminy. Często spotykałam się z moją przyjaciółką i zarazem asystentką przy projekcie, Sylwią. Znałyśmy się od lat, a ona znała Krzyśka jeszcze z czasów naszych studiów.

Siedziałyśmy w kawiarni niedaleko przyszłego „Zielonego Zakątka”, przeglądając katalogi z ławkami parkowymi. Sylwia patrzyła na mnie uważnie znad parującej filiżanki zielonej herbaty.

– Marta, nie uważasz, że Krzysiek ostatnio dziwnie się zachowuje? – zapytała, odkładając długopis na stół.

– Dziwnie? – zdziwiłam się, nie podnosząc wzroku znad katalogu. – Jest po prostu zmęczony pracą i zafiksowany na tym swoim bieganiu. Wiesz, jacy są mężczyźni, jak już znajdą sobie nowe hobby.

– Wiem, ale widziałam go wczoraj na osiedlu za rzeką. Ja wracałam od klientki, a on szedł chodnikiem. W zwykłych ciuchach, nie w stroju sportowym. A przecież wtedy mówił ci, że ma ważne spotkanie w firmie i zostanie do późna.

– Przestań! – byłam skołowana. – To nieprawda! Musiałaś kogoś z nim pomylić.

– Czyżby? – Sylwia nie była przekonana. – Zastanów się nad tym, proszę. Jesteś tak pochłonięta tymi krzewami, że nie zauważasz, co się dzieje we własnym domu.

Zignorowałam jej słowa. Byłam zła, że próbuje zasiać we mnie wątpliwości. Przecież ufałam mężowi bezgranicznie. Tłumaczyłam sobie, że Sylwia jest po prostu przewrażliwiona po swoim własnym, trudnym rozstaniu, które przeżyła rok wcześniej.

Tablet odsłonił dziwną prawdę

Tydzień później pracowałam w domu. Był wtorek, standardowy dzień treningowy mojego męża. Krzysiek wyszedł o dziewiętnastej trzydzieści, rzucając szybkie pożegnanie i zamykając drzwi. Mój laptop odmówił posłuszeństwa, zaczął się aktualizować i całkowicie zablokował mi dostęp do poczty. Musiałam pilnie wysłać kosztorys do urzędu miasta, więc sięgnęłam po nasz domowy tablet, z którego oboje rzadko korzystaliśmy.

Odblokowałam ekran i otworzyłam przeglądarkę. Zanim zdążyłam wpisać adres poczty, na górze ekranu wyskoczyło powiadomienie z aplikacji sportowej. Przypomniałam sobie, że Krzysiek kiedyś synchronizował swój nowy zegarek właśnie przez ten tablet. Powiadomienie informowało o zakończeniu treningu i podsumowaniu trasy.

Zwykła ciekawość sprawiła, że kliknęłam ikonę. Chciałam zobaczyć, ile kilometrów przebiegł tego wieczoru. Aplikacja otworzyła się, ukazując mapę miasta z narysowaną czerwoną linią, która oznaczała trasę biegacza. Zmarszczyłam brwi, wpatrując się w ekran.

Trasa zaczynała się pod naszym blokiem. Czerwona linia ciągnęła się szybkim tempem przez dwa kilometry, aż do osiedla po drugiej stronie rzeki. Dokładnie tego samego, o którym wspominała Sylwia. Ale najdziwniejsze nie było miejsce docelowe. Najdziwniejszy był czas. Aplikacja pokazywała, że bieg trwał łącznie osiemnaście minut. Zatrzymanie nastąpiło przy konkretnej ulicy, gdzie GPS przestał rejestrować ruch na równe pięćdziesiąt minut. Po tym czasie czerwona linia znowu ożyła, wracając do naszego domu w czternaście minut.

Wpatrywałam się w statystyki, czując, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Mój mąż nie biegał przez godzinę. Biegł przez kilkanaście minut do konkretnego budynku, spędzał tam niemal godzinę w całkowitym bezruchu, a potem wracał.

Zaczęłam dostrzegać szczegóły

Nie mogłam skupić się na kosztorysach. Moje dłonie drżały, gdy przewijałam historię treningów w aplikacji. W każdym przypadku schemat był identyczny. Wtorek, czwartek, niedziela. Zawsze ten sam adres docelowy. Zawsze około pięćdziesięciu minut spędzonych w jednym miejscu.

Zaczęłam przypominać sobie drobne szczegóły z ostatnich tygodni. Krzysiek zaczął nosić telefon ze sobą do łazienki. Zmienił hasło blokady ekranu, tłumacząc to nowymi wymogami bezpieczeństwa w jego firmie. Przestał zostawiać na wierzchu swoje rzeczy. A jego pot po powrocie z treningu? Nagle przypomniałam sobie, że jego koszulka zawsze była mokra z przodu i na plecach, ale pod pachami pozostawała dziwnie sucha, a jego twarz nigdy nie była zaczerwieniona od wysiłku.

Musiałam poznać prawdę. W czwartek postanowiłam działać. Powiedziałam Krzyśkowi, że jestem wyczerpana pracą i idę spać wcześniej. Położyłam się do łóżka, gasząc światło w sypialni. Usłyszałam, jak w przedpokoju wiąże swoje profesjonalne buty, a po chwili zamek w drzwiach wejściowych cicho trzasnął.

Odczekałam pięć minut. Wstałam, ubrałam ciemną kurtkę i zbiegłam po schodach do podziemnego garażu. Wsiadłam do samochodu i pojechałam prosto pod adres, który zapamiętałam z mapy w aplikacji. Zaparkowałam kilka budynków dalej, w cieniu wysokich drzew.

Czekałam zaledwie chwilę. Zobaczyłam go, jak wolnym truchtem zbliża się do nowoczesnego bloku. Nie wyglądał na zmęczonego. Zatrzymał się przed klatką schodową, poprawił włosy, odetchnął głęboko i zadzwonił domofonem. Drzwi wejściowe otworzyły się z cichym brzęczeniem, ale on nie wszedł do środka. Zamiast tego z klatki wyszła młoda kobieta o długich, ciemnych włosach. Uśmiechnęła się szeroko, a on bez wahania objął ją w talii. Patrzyli na siebie w sposób, który nie pozostawiał żadnych złudzeń. Nie widziałam w jego oczach zmęczenia po treningu, widziałam fascynację, której od dawna nie rezerwował dla mnie. Weszli razem do budynku.

Siedziałam w samochodzie, a łzy same płynęły mi po policzkach. Czułam ogromny ciężar w klatce piersiowej. Moje bezpieczne, poukładane życie rozpadło się na małe kawałki na zwykłym, miejskim parkingu.

Próbował się wywinąć

Wróciłam do domu przed nim. Usiadłam na kanapie w salonie, zapalając tylko małą lampkę z boku. Nie płakałam. Złość wypaliła we mnie wszystkie łzy, zostawiając jedynie chłodną determinację. Otworzyłam na tablecie aplikację z mapą i położyłam urządzenie na środku stołu.

Usłyszałam klucz w zamku punktualnie o dwudziestej pierwszej. Krzysiek wszedł do przedpokoju, zrzucając buty z głośnym tąpnięciem.

– Kochanie, nie śpisz? – zawołał, wchodząc do salonu.

Miał mokrą koszulkę i lśniące od wody czoło. W ręku trzymał pustą plastikową butelkę. Teraz wszystko wydawało się tak oczywiste. Polewał się wodą przed wejściem do klatki, żeby symulować intensywny wysiłek.

– Jak było na treningu? – zapytałam spokojnie, nie wstając z kanapy.

– Świetnie, chociaż strasznie duszno na zewnątrz – odpowiedział, ocierając twarz dłonią. – Forma rośnie, robię coraz lepsze czasy na kilometr.

– A na osiedlu za rzeką też było duszno? – zapytałam, wskazując wzrokiem na leżący na stole tablet.

Zamarł. Jego ręka, którą właśnie zamierzał zdjąć koszulkę, opadła wzdłuż ciała. Spojrzał na podświetlony ekran, na którym wyraźnie widniała czerwona trasa z zatrzymaniem trwającym pięćdziesiąt minut.

– O czym ty mówisz? – spróbował się uśmiechnąć, ale był to nerwowy, sztuczny grymas. – Biegałem po parku...

– Przestań – przerwałam mu, a mój głos był zimny jak lód. – Widziałam cię. Pojechałam za tobą. Widziałam, jak witałeś się z tą kobietą. Widziałam, jak wchodzicie do jej mieszkania. Nie kłam więcej, bo to tylko pogarsza sprawę.

Zapadła cisza. Słyszałam tylko tykanie zegara na ścianie i przyspieszony oddech mojego męża. Nie potrafił wymyślić kolejnego kłamstwa. Jego ramiona opadły, a maska zaangażowanego sportowca całkowicie z niego zeszła.

– To nie miało tak wyglądać... – zaczął cicho, patrząc w podłogę. – Ja po prostu pogubiłem się w tym wszystkim. Ty zawsze miałaś swoje projekty, swoje plany, a ja czułem się...

– Nawet nie próbuj zwalać tego na moją pracę – ucięłam ostro, wstając z kanapy. – Wybór, żeby prowadzić podwójne życie, należał wyłącznie do ciebie. Oblewanie się wodą z butelki na klatce schodowej wymagało całkiem sporo planowania, nie uważasz? To nie było zagubienie. To była wyrachowana zdrada.

Postawiłam na swoje ogrody

Następnego dnia Krzysiek spakował swoje rzeczy do dwóch dużych walizek. Obserwowałam, jak wynosi je do samochodu. Nie było krzyków ani rzucania talerzami. Była tylko dojmująca pustka i świadomość, że pięć lat mojego życia opierało się na iluzji. Odeszłam od drzwi, gdy tylko odjechał. Od razu zadzwoniłam do Sylwii. Przyjechała w ciągu dwudziestu minut z pudełkiem lodów i wsparciem, którego tak bardzo potrzebowałam. Przyznałam jej rację. Podziękowałam, że miała odwagę mi o tym powiedzieć, nawet jeśli na początku nie chciałam jej słuchać.

Proces rozwodowy potrwał kilka miesięcy. Nie było łatwo, zwłaszcza na początku, kiedy musiałam na nowo zdefiniować swoją tożsamość jako singielka. Były dni pełne zwątpienia i wieczory, kiedy czułam dojmującą samotność. Ale miałam swój cel.

W połowie września nastąpiło oficjalne otwarcie „Zielonego Zakątka”. Miejsce wyglądało zjawiskowo. Nowe alejki tonęły w barwach późno kwitnących kwiatów, a nowoczesne ławki zapełniły się ludźmi. Stałam na środku tego skweru, czując wiatr we włosach i ogromną satysfakcję w sercu. Stworzyłam coś pięknego z kawałka zapomnianej ziemi.

Zrozumiałam wtedy, że potrafię stworzyć coś pięknego również z mojego własnego życia, które na nowo musiałam posadzić na zgliszczach dawnego związku. Wyszłam z tej sytuacji silniejsza i bardziej świadoma własnej wartości. Teraz sama decyduję, kto ma prawo wejść do mojego życia, a kto nie jest tego wart.

Marta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

