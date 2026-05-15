Myślałam, że to będzie spełnienie naszych najskrytszych marzeń i podróż, którą będziemy wspominać do końca życia. Nie wiedziałam, że ten rzekomo luksusowy wyjazd został kupiony za pożyczone pieniądze, a słoneczny raj zamieni się w festiwal udawania przed znajomymi z biura. Zamiast cieszyć się szumem oceanu, musieliśmy reżyserować sztuczne uśmiechy do zdjęć, podczas gdy w rzeczywistości tonęliśmy w długach i wzajemnych pretensjach.

Zaczęło się życie na pokaz

Mój mąż, Błażej, zawsze miał ogromną potrzebę imponowania innym. Odkąd dostał awans w dużej firmie technologicznej, jego priorytety uległy całkowitej zmianie. Nagle zaczęło mieć znaczenie to, jakiej marki nosi koszule, jakim samochodem przyjeżdża pod biurowiec i gdzie spędza wolny czas. Kiedyś potrafiliśmy pojechać pod namiot w Bieszczady i śmiać się do łez, jedząc konserwy. Teraz każda nasza aktywność musiała wyglądać tak, jakbyśmy zostali wycięci z katalogu o luksusowym stylu życia.

W jego dziale panowała nieformalna rywalizacja. Koledzy prześcigali się w opowieściach o tym, gdzie spędzili weekend i w jakich restauracjach jedli kolację. Największym rywalem Błażeja był Dawid, człowiek, który niedawno wrócił z dwutygodniowego pobytu na Malediwach. Błażej nie mógł tego znieść. Chodził po domu poddenerwowany, ciągle przeglądając media społecznościowe Dawida i prychając z lekceważeniem.

Wiosną zaczęliśmy planować nasz coroczny urlop. Zasugerowałam, żebyśmy pojechali do Chorwacji. Znalazłam piękny, kameralny pensjonat niedaleko Dubrownika, mieliśmy tam spokój, słońce i wspaniałe widoki. Byliśmy tam trzy lata temu i bardzo mi się podobało.

– Do Chorwacji to sobie mogą jeździć studenci i rodziny z małymi dziećmi – rzucił Błażej, nie podnosząc nawet wzroku znad laptopa. – To są wakacje dla przeciętniaków. Dawid na pewno by mnie wyśmiał, gdybym mu powiedział, że jadę na Bałkany. Prawdziwi ludzie sukcesu jeżdżą znacznie dalej.

– Przecież my nie jesteśmy bogaczami – próbowałam przemówić mu do rozsądku. – Mamy kredyt na mieszkanie, a samochód wymaga naprawy. Nie musimy nikomu niczego udowadniać.

Błażej tylko machnął ręką, co miało uciąć dyskusję. Myślałam, że temat został zamknięty i ostatecznie pojedziemy w jakieś skromniejsze miejsce. Bardzo się myliłam.

Niespodzianka miała ukryty haczyk

To był zwykły czwartek, kiedy Błażej wrócił z pracy wyjątkowo wcześnie. Miał na twarzy szeroki uśmiech, a w ręku trzymał grubą, błękitną kopertę z logo znanej agencji turystycznej. Położył ją na stole w kuchni ruchem pełnym triumfu.

– Otwórz – powiedział dumnie.

Z bijącym sercem wyciągnęłam z koperty kolorowe broszury i wydruki rezerwacji. Moje oczy natychmiast wyłapały pogrubiony napis: Jamajka. Dwa tygodnie w luksusowym kurorcie, bezpośrednie loty, białe plaże i palmy pochylające się nad turkusową wodą. Zamarłam z wrażenia. Z jednej strony poczułam ogromną ekscytację, bo przecież nigdy w życiu nie byłam poza Europą. Z drugiej strony, w głowie natychmiast zapaliła mi się czerwona lampka. Wiedziałam doskonale, ile mamy oszczędności na wspólnym koncie. Kwota ta nie wystarczyłaby nawet na połowę biletów lotniczych w tamte strony.

– Skąd wziąłeś na to pieniądze? – zapytałam cicho, czując, jak radosne podniecenie powoli ustępuje miejsca narastającej panice.

– Wziąłem pożyczkę gotówkową. Nic się nie martw, raty są rozłożone na trzy lata, nawet tego nie odczujemy – odpowiedział tonem, jakby mówił o zakupie nowej mikrofalówki.

– Zwariowałeś?! – podniosłam głos. – Zadłużyłeś nas na gigantyczną kwotę tylko po to, żeby polecieć na wakacje? Przecież my tego nie spłacimy!

– To nie są tylko wakacje, Ewa. To jest inwestycja w mój wizerunek – odpowiedział z pełnym przekonaniem. – W mojej branży musisz pokazywać, że powodzi ci się doskonale. Tylko wtedy traktują cię poważnie. Jak Dawid zobaczy zdjęcia z Jamajki, to zblednie z zazdrości.

Byłam wściekła, ale klamka zapadła. Rezerwacja była opłacona w całości, a koszty ewentualnej rezygnacji pochłonęłyby większość kwoty. Następnego dnia zadzwoniłam do mojej mamy, żeby się wyżalić. Zawsze potrafiła spojrzeć na moje problemy z boku i doradzić.

– Dziecko, przecież żyjecie ponad stan – powiedziała cicho do słuchawki. – Znam Błażeja i wiem, że jest bardzo ambitny, ale pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Zobaczysz, te wakacje nie przyniosą wam radości, jeśli fundamentem jest oszustwo i długi. Uważaj na siebie.

Mimo tych mądrych słów, wkrótce sama dałam się wciągnąć w tę iluzję. Błażej zaczął kupować nowe, markowe ubrania na wyjazd, przekonując mnie, że na zdjęciach musimy wyglądać idealnie. Chodziliśmy po galeriach handlowych, a on wydawał kolejne setki złotych z karty kredytowej na designerskie koszule, kapelusze i okulary przeciwsłoneczne.

Zderzyliśmy się z rzeczywistością

Podróż była wyczerpująca. Kilkunastogodzinny lot w klasie ekonomicznej, w ciasnych fotelach, zupełnie nie przypominał luksusu, o którym marzył mój mąż. Kiedy wylądowaliśmy w Montego Bay, uderzyła nas fala dusznego, gorącego powietrza. Byliśmy zmęczeni i marzyliśmy tylko o tym, żeby dotrzeć do hotelu i położyć się w czystej pościeli.

Gdy nasz transfer dotarł pod bramy kurortu, wszystko wyglądało jak z bajki. Marmurowe podłogi w holu, ogromne żyrandole, tropikalne kwiaty w wielkich wazach. Błażej od razu wyciągnął telefon i zaczął nagrywać relacje, dumnie relacjonując nasz przyjazd. Niestety, uśmiech szybko zniknął z jego twarzy, gdy podeszliśmy do recepcji.

Okazało się, że z powodu napiętego budżetu Błażej wykupił najtańszą opcję zakwaterowania. Nasz pokój nie znajdował się w głównym budynku z widokiem na ocean, jak na zdjęciach w katalogu. Zostaliśmy zaprowadzeni na same tyły ogromnego kompleksu. Nasz balkon wychodził bezpośrednio na wielkie wentylatory z hotelowej kuchni, które głośno buczały, a w powietrzu unosił się ciężki zapach smażonego tłuszczu.

– Musimy to zamienić! – Błażej natychmiast zaczął kłócić się z recepcjonistą.

– Bardzo mi przykro, proszę pana – odpowiadał na wszystko spokojnie pracownik hotelu. – Taki standard państwo opłacili. Zmiana pokoju na taki z widokiem na plażę wymaga dopłaty.

Dopłata była spora, a my nie mieliśmy już żadnych rezerw finansowych. Musieliśmy zostać w dusznym, głośnym pokoju. Błażej był wściekły, ale szybko znalazł na to rozwiązanie. Stwierdził, że w pokoju będziemy tylko spać, a całe dnie spędzimy na plaży, robiąc zdjęcia, które udowodnią światu, jak świetnie się bawimy.

Najważniejsze były idealne kadry

Kolejne dni przypominały pracę na planie filmowym, z tą różnicą, że reżyser był wyjątkowo nerwowy, a aktorzy grali pod przymusem. Błażej nie potrafił się zrelaksować. Zamiast pływać w ciepłej wodzie czy spacerować wzdłuż brzegu, nieustannie szukał idealnych kadrów. Kazał mi stawać w sztucznych pozach na tle palm, poprawiał moje włosy, krytykował, że uśmiecham się zbyt mało entuzjastycznie.

– Przecież wyglądasz, jakbyś była tu za karę! – denerwował się, sprawdzając zrobione przed chwilą zdjęcie. – Wyprostuj się, pokaż tę nową sukienkę. Dawid wczoraj wrzucił zdjęcie z nowym samochodem, musimy pokazać, że my mamy lepsze życie.

Czułam się upokorzona i nieszczęśliwa. Wokół nas ludzie po prostu odpoczywali, czytali książki, śmiali się i cieszyli swoim towarzystwem. My zachowywaliśmy się jak pracownicy agencji reklamowej. Co gorsza, pogoda drastycznie się popsuła. Rozpoczęła się pora deszczowa, o której Błażej nie doczytał, wybierając termin w promocji. Przez trzy dni lało niemal bez przerwy. Siedzieliśmy w naszym ponurym pokoju, słuchając buczenia kuchennych wentylatorów i uderzających o szybę kropel deszczu. Błażej był zdesperowany. Wykorzystywał każdą, nawet najkrótszą przerwę w opadach, żeby wybiec na zewnątrz i zrobić zapas zdjęć na kilka dni w przód, udając, że pogoda jest idealna.

Chciałam zwiedzić wyspę, zobaczyć lokalne plantacje owoców, poznać kulturę, ale wycieczki fakultatywne organizowane przez hotel były bardzo drogie. Błażej, chcąc zaoszczędzić, znalazł w internecie ofertę lokalnego przewoźnika, który obiecywał całodniową wyprawę na piękne wodospady za ułamek ceny.

Wycieczka to była katastrofa

To miał być punkt kulminacyjny naszego wyjazdu. Wstaliśmy wcześnie rano i wsiedliśmy do starego, rozklekotanego busa, w którym nie działała klimatyzacja. Droga była kręta, wyboista i pełna błota po ostatnich deszczach. Podróż trwała cztery godziny, w upale i zaduchu. Kiedy w końcu dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że słynne wodospady po ulewach zamieniły się w strumienie mętnej, brązowej wody. Roiło się tam od owadów, a my nie mieliśmy odpowiednich ubrań, bo Błażej kazał mi założyć elegancką letnią sukienkę na potrzeby zdjęć.

Zamiast cieszyć się naturą, próbowaliśmy oganiać się od komarów, zapadając się po kostki w błocie. Moje nowe, jasne sandały zostały całkowicie zniszczone, a sukienka pobrudziła się nie do wyprania.

– Zrób mi tu zdjęcie – zarządził Błażej, stając na śliskim kamieniu i napinając mięśnie.

– Błażej, proszę cię, zejdź stamtąd, jest ślisko – powiedziałam, trzymając jego drogi telefon w drżących dłoniach. – Wracajmy do busa, jestem cała pogryziona, a tu strasznie śmierdzi.

– Tylko jedno zdjęcie! Musi być widać ten wodospad z tyłu! – krzyknął, robiąc krok w tył.

Jego stopa nagle ześlizgnęła się z mokrego głazu. Stracił równowagę i z głośnym pluskiem wpadł do mętnej, płytkiej wody. Nie stało mu się nic złego, ale był cały umazany błotem. Przerażona podbiegłam do brzegu, wyciągając do niego rękę. W tym samym momencie potknęłam się o wystający korzeń. Aparat wypadł mi z rąk i poleciał prosto do wody, uderzając o kamienie. Zapadła głucha cisza, przerywana tylko szumem brązowego wodospadu.

Miałam już dosyć tego udawania

Błażej wygrzebał się z błota i rzucił w stronę miejsca, gdzie wpadł jego telefon. Wyciągnął ociekające wodą urządzenie z pękniętym ekranem. Ekran był całkowicie czarny. Żadne przyciski nie reagowały. Spojrzał na mnie wzrokiem pełnym autentycznej rozpaczy. Nie martwił się tym, że jest cały w błocie, że wycieczka okazała się koszmarem, ani że ja mam zadrapaną nogę.

– Mój telefon... – wyszeptał, bliski płaczu. – Tam były wszystkie zdjęcia z ostatnich pięciu dni. Te z plaży. Te w nowej koszuli. Nie zdążyłem ich zgrać do chmury. Nie mam nic.

– Błażej, to tylko telefon – próbowałam go uspokoić, choć w głębi duszy czułam narastającą ulgę. – Jesteśmy na wakacjach. Ważne, że nic ci się nie stało.

– Nie rozumiesz?! – wybuchnął. – Po co my tu w ogóle przyjechaliśmy, skoro nie mogę tego pokazać?! Jak ja teraz wytłumaczę w pracy, że byłem na Jamajce i nie mam stamtąd ani jednego dobrego zdjęcia?! Dawid pomyśli, że wszystko zmyśliłem!

Patrzyłam na mojego męża, umazanego rzecznym mułem, dygoczącego z nerwów pośrodku dusznej dżungli, i po raz pierwszy od dawna zobaczyłam go bardzo wyraźnie. Zobaczyłam zagubionego człowieka, który stał się niewolnikiem opinii innych ludzi. Człowieka, który zaciągnął ogromny dług, zrujnował nasz odpoczynek i zignorował moje potrzeby, tylko po to, by zyskać aprobatę kogoś, kogo nawet tak naprawdę nie lubił.

Reszta wyjazdu upłynęła nam w lodowatej atmosferze. Błażej był zgaszony i obrażony na cały świat. Nie miał telefonu, a ja odmówiłam robienia ustawianych zdjęć swoim starym aparatem. Przez ostatnie dni po prostu siedzieliśmy na leżakach. Ja w końcu zaczęłam czytać książkę, a on patrzył w przestrzeń, prawdopodobnie układając w głowie wymówki dla kolegów z biura.

Musiałam przerwać tę farsę

Wróciliśmy do Polski wyczerpani, milczący i przytłoczeni powrotem do rzeczywistości. Lot powrotny dłużył się w nieskończoność. Kiedy otworzyliśmy drzwi naszego mieszkania, nie czułam radości z powrotu, a jedynie ciężar tego, co nas czeka.

Pierwsze pismo z banku przypominające o racie pożyczki przyszło zaledwie tydzień po naszym powrocie. Kiedy zobaczyłam kwotę, jaką będziemy musieli co miesiąc oddawać z naszego budżetu, zrobiło mi się słabo. Błażej w pracy powiedział kolegom, że ukradli mu telefon i dlatego stracił wszystkie zdjęcia. Dawid skomentował to pobłażliwym uśmiechem, co sprawiło, że mój mąż chodził wściekły przez kolejne trzy dni.

Wtedy zrozumiałam, że dłużej nie mogę tak żyć. Przeprowadziliśmy bardzo poważną rozmowę. Powiedziałam mu, że jeśli jeszcze raz postawi opinię obcych ludzi ponad nasze bezpieczeństwo finansowe i nasz związek, to odejdę. Powiedziałam, że nienawidzę tego, kim się stał przez tę korporacyjną rywalizację.

Siedzieliśmy przy kuchennym stole do późnej nocy. Początkowo się bronił, ale w końcu pękł. Przyznał, że jest zmęczony ciągłym udawaniem kogoś lepszego i że ten wyjazd był ogromnym błędem. Obiecał, że znajdzie dodatkowe zajęcie, żeby szybciej spłacić dług, który zaciągnął bez mojego pełnego zrozumienia.

Dziś mija rok od tamtego feralnego urlopu. Wciąż spłacamy naszą jamajską porażkę. Błażej zrezygnował z walki o pozycję największego snoba w dziale i zaczął bardziej doceniać to, co mamy na co dzień. W tym roku nie jedziemy nigdzie. Spędzimy urlop w domu, jeżdżąc rowerami za miasto i robiąc pikniki na trawie. I choć nie zrobimy stamtąd ani jednego zdjęcia na pokaz, to wiem, że to będą najlepsze i najszczersze wakacje, na jakie nas w tej chwili stać.

Ewa, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

