Myślałam, że wyjazd nad polskie morze na początku czerwca to najgorszy pomysł, na jaki mogłam wpaść po rozwodzie. Zimny wiatr, puste plaże i dojmująca samotność miały być moim jedynym towarzystwem, ale jeden pochmurny poranek i niespodziewany błysk w mokrym piasku sprawiły, że mój los odwrócił się o sto osiemdziesiąt stopni.

Chciałam odpocząć od codzienności

Kiedy trzaskają za kimś drzwi i wiesz, że ten ktoś już nie wróci, w mieszkaniu zapada specyficzna cisza. To nie jest zwykły brak dźwięków. To ciężka, niemal namacalna pustka, która osiada na meblach, w kątach, a przede wszystkim na sercu. Moje małżeństwo nie zakończyło się wielką awanturą ani nagłym trzęsieniem ziemi. Po prostu przez lata oddalaliśmy się od siebie tak bardzo, aż pewnego dnia staliśmy się dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. Kiedy podpisaliśmy dokumenty rozwodowe, poczułam jedynie ulgę wymieszaną z potwornym zmęczeniem.

Zostałam sama w naszym, a teraz już tylko moim, warszawskim mieszkaniu. Znajomi radzili, żebym rzuciła się w wir pracy albo wyjechała w jakieś ciepłe kraje, żeby naładować baterie. Ale ja nie miałam ochoty na słońce, tłumy uśmiechniętych turystów i sztuczną radość. Chciałam uciec tam, gdzie krajobraz będzie pasował do mojego nastroju. Wybór padł na Świnoujście. Na początku czerwca, przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, to miasto jest ciche, spokojne i nieco uśpione. Wynajęłam mały pokój blisko promenady, spakowałam grube swetry, wiatrówkę i postanowiłam po prostu tam być. Bez planu, bez oczekiwań, bez pośpiechu.

Pierwsze dni upływały mi na długich, samotnych spacerach. Wstawałam wcześnie rano, robiłam sobie w termosie gorącą herbatę malinową i szłam w stronę słynnego wiatraka, Stawy Młyny. Wiatr od morza był lodowaty, a niebo zazwyczaj przybierało odcień stalowej szarości. Czułam się jak jedyna osoba na świecie. Mijali mnie tylko nieliczni spacerowicze, najczęściej starsze osoby z psami. Szybko zorientowałam się, że brak słońca i niska temperatura uniemożliwiają przesiadywanie na piasku z książką. Zaczęłam się najzwyczajniej w świecie nudzić. To właśnie ta nuda pchnęła mnie do zajęcia, które pamiętałam z czasów dzieciństwa. Zaczęłam patrzeć pod nogi.

To było jak medytacja

Poszukiwanie bursztynów to zajęcie, które wymaga cierpliwości i specyficznego rodzaju skupienia. Na początku czerwca morze często wyrzuca na brzeg mnóstwo wodorostów, połamanych gałązek i drobnych kamyków. Wystarczyło iść brzegiem, tam, gdzie fale delikatnie omywają piasek, i uważnie wpatrywać się w tę wielobarwną mieszaninę.

Początkowo szło mi kiepsko. Schylałam się po każdy żółtawy kamyk, który okazywał się zwykłym kawałkiem szkła lub pospolitym otoczakiem. Jednak z każdym dniem moje oko stawało się coraz bardziej wyczulone. Nauczyłam się odróżniać matowy blask bursztynu od innych morskich śmieci. Moja kolekcja rosła bardzo powoli. Miałam kilka drobnych, wielkości ziarenka grochu, miodowych okruszków, które trzymałam w małym słoiczku po kremie.

To poszukiwanie stało się moją medytacją. Kiedy wpatrywałam się w piasek, nie myślałam o pustym mieszkaniu w Warszawie. Nie analizowałam tego, co poszło nie tak w moim małżeństwie. Nie zastanawiałam się, czy jeszcze kiedykolwiek kogoś poznam i czy potrafię w ogóle od nowa zaufać drugiemu człowiekowi. Liczył się tylko szum fal, krzyk mew i kolejny krok. Czułam, jak chłodne powietrze oczyszcza mój umysł. Świnoujście, ze swoimi szerokimi, pustymi plażami, działało jak balsam.

W nocy z wtorku na środę nad wybrzeżem przeszła dość silna wichura. Słyszałam, jak wiatr gwiżdże w szparach okien mojego wynajętego pokoju. Wiedziałam, że takie noce oznaczają jedno. Rano morze odda to, co kryje na dnie. Wstałam o świcie, ubrałam się najcieplej jak mogłam i ruszyłam na plażę.

Znalazłam coś niezwykłego

Plaża wyglądała zupełnie inaczej niż wczoraj. Była zasłana dywanem wyrzuconych przez fale muszli, czarnych patyków i splątanych glonów. Powietrze pachniało jodem tak intensywnie, że aż kręciło w nosie. Szłam wolno, odgarniając czubkiem buta większe stosy wodorostów. Znalazłam dwa naprawdę ładne, spore kawałki bursztynu. Jeden był ciemnobrązowy, prawie czarny, drugi miał piękny, słoneczny odcień. Byłam z siebie bardzo dumna.

Zawróciłam, gdy doszłam prawie do granicy z Niemcami. Chciałam wracać do miasta na ciepłe śniadanie. Wtedy przy linii wody zauważyłam coś nietypowego. Z plątaniny morskiej trawy nie wystawał żółty kamyk, ale coś, co odbiło mdłe, poranne światło w zupełnie inny sposób. To był metaliczny błysk.

Podeszłam bliżej i kucnęłam. Delikatnie rozsunęłam palcami mokry piasek i wodorosty. Moim oczom ukazał się niewielki, okrągły przedmiot na zerwanym, srebrnym łańcuszku. Podniosłam go ostrożnie. Był ciężki, chłodny i pokryty warstwą morskiego osadu. Przetarłam go kciukiem. To był stary, srebrny kompas kieszonkowy. Szkiełko było lekko porysowane, ale całe. Igła wewnątrz wciąż swobodnie się poruszała, wskazując północ.

Odwróciłam przedmiot na drugą stronę. Na gładkim srebrze wygrawerowano wyraźny, choć lekko zatarty już napis. Przez chwilę mrużyłam oczy, próbując odczytać litery. „Obyś zawsze odnalazł drogę do domu. H. 1985”. Serce zabiło mi mocniej. To nie była zwykła błyskotka kupiona na straganie z pamiątkami. To była rzecz z duszą, niosąca w sobie czyjąś historię, czyjeś emocje. Zacisnęłam dłoń na kompasie. Zrozumiałam, że ktoś musiał go zgubić całkiem niedawno, może wczoraj podczas spaceru, a nocny sztorm wyrzucił go z powrotem na brzeg. Poczułam nagłą, silną potrzebę odnalezienia właściciela.

Postanowiłam poszukać tej osoby

Zamiast wrócić do pokoju, skierowałam kroki do małej kawiarni przy promenadzie, w której kupowałam kawę na wynos. Znałam już z widzenia sympatyczną właścicielkę, która zawsze rano wypiekała świeże drożdżówki. Weszłam do środka, przynosząc ze sobą zapach wiatru i morza. Zamówiłam dużą czarną kawę i położyłam srebrny kompas na ladzie.

– Znalazłam to przed chwilą na plaży – powiedziałam, przesuwając przedmiot w stronę kobiety. – Wygląda na cenną pamiątkę. Myśli pani, że ktoś miejscowy mógł to zgubić?

Kobieta wytarła ręce w fartuch i pochyliła się nad znaleziskiem. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia.

– Ależ to piękne – szepnęła. – Nigdy czegoś takiego u nikogo nie widziałam. Przed sezonem kręci się tu mało turystów, głównie miejscowi na spacerach, no i trochę kuracjuszy w sanatoriach. Trudno będzie zgadnąć, czyje to.

– Muszę spróbować. Ma wygrawerowaną dedykację. Ktoś na pewno bardzo za tym tęskni.

– Wie pani co? – Właścicielka uśmiechnęła się ciepło. – Mam tu tablicę korkową, gdzie ludzie wieszają ogłoszenia o zaginionych psach albo wolnych pokojach. Proszę napisać karteczkę. Ja też popytam stałych bywalców. Przed sezonem wszyscy się tu jako tako kojarzymy.

Wypisałam na kartce krótką informację o znalezieniu srebrnego przedmiotu, celowo nie podając szczegółów, żeby uniknąć oszustów, i zostawiłam swój numer telefonu. Resztę dnia spędziłam nerwowo zerkając na komórkę. Nikt nie dzwonił. Wieczorem wyciągnęłam kompas z kieszeni i położyłam go na nocnym stoliku. Wpatrywałam się w poruszającą się igłę. „Obyś zawsze odnalazł drogę do domu”. Zastanawiałam się, gdzie teraz jest mój dom. Czy tam, gdzie zostały moje rzeczy, czy może tam, gdzie w końcu poczuję spokój?

Właściciel zguby zjawił się sam

Kolejnego dnia rano niebo się przejaśniło. Nieśmiałe promienie słońca przebijały się przez chmury, obiecując nieco cieplejszy dzień. Zgodnie ze swoim nowym rytuałem, ruszyłam na plażę. Miałam kompas w kieszeni kurtki, co chwilę sprawdzając dłonią, czy na pewno tam jest.

Szłam powoli, kiedy w oddali, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie wczoraj dokonałam odkrycia, zauważyłam sylwetkę mężczyzny. Nie spacerował spokojnie. Chodził tam i z powrotem, nachylając się co chwilę, grzebiąc kijkiem w wyrzuconych przez morze wodorostach. Miał na sobie granatową kurtkę z kapturem i wyglądał na bardzo zdeterminowanego.

Podeszłam bliżej, czując dziwne mrowienie w żołądku. Mężczyzna miał na oko pięćdziesiąt lat, lekko posiwiałe skronie i wyraz twarzy zdradzający głębokie zmartwienie. Kiedy znalazłam się w odległości kilku kroków, podniósł wzrok.

– Dzień dobry – odezwałam się pierwsza, przełamując nieśmiałość. – Przepraszam, że przeszkadzam. Szuka pan czegoś?

Mężczyzna wyprostował się i westchnął ciężko. Przetarł twarz dłonią, a w jego oczach dostrzegłam szczery smutek.

– Dzień dobry. Tak... Zgubiłem wczoraj coś bardzo dla mnie ważnego. Chodziłem tędy po południu, zerwał się wiatr. Musiało mi wypaść z kieszeni, łańcuszek od dawna był osłabiony. Szukam od świtu, ale w nocy był sztorm, pewnie morze to zabrało.

– A co to dokładnie było? – zapytałam, wsuwając dłoń do kieszeni, by objąć palcami chłodny metal.

Spojrzał na mnie uważnie, jakby oceniał, czy warto zwierzać się obcej kobiecie na pustej plaży.

– Stary kompas. Taki kieszonkowy, ze srebra. Dostałem go od ojca lata temu – zamilkł na moment, patrząc na fale. – Miał dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Odkąd owdowiałem, nosiłem go zawsze przy sobie. To był taki mój talizman.

Nie potrzebowałam słyszeć nic więcej. Wyciągnęłam zaciśniętą dłoń w jego stronę i powoli ją otworzyłam. Na mojej dłoni spoczywał srebrny kompas. Odbijał pierwsze tego dnia promienie słońca.

Mężczyzna zamarł. Patrzył to na moją dłoń, to na moją twarz, jakby nie wierzył własnym oczom.

– Dobry Boże... – wydusił z siebie ledwo słyszalnym szeptem. Zrobił krok do przodu i drżącymi palcami dotknął kompasu, jakby upewniając się, że to nie jest przywidzenie. – Gdzie pani to znalazła?

– Niedaleko stąd, wczoraj rano. Leżał zaplątany w glony po nocnej wichurze.

– Nawet pani nie wie, co to dla mnie znaczy – powiedział, przejmując ode mnie przedmiot i ściskając go oburącz na wysokości piersi. Zauważyłam, że w jego oczach pojawiły się łzy. – Mam na imię Tomasz. Od wczoraj odchodziłem od zmysłów. Myślałem, że przepadł na zawsze.

– Jestem Marta – uśmiechnęłam się, czując, jak ogromne napięcie, które nosiłam w sobie od miesięcy, nagle puszcza. – Bardzo się cieszę, że mogłam go zwrócić. Napis na odwrocie podpowiedział mi, że nie mogę się po prostu poddać i go zatrzymać.

Znalazłam nowy kierunek

Tomasz nie pozwolił mi tak po prostu odejść. Zaproponował, że w ramach wdzięczności zaprosi mnie na kawę i śniadanie. Poszliśmy do tej samej kawiarni, w której wczoraj zostawiłam ogłoszenie. Właścicielka od razu nas zauważyła i posłała mi szeroki, porozumiewawczy uśmiech. Kiedy ściągałam to niepotrzebne już ogłoszenie z tablicy korkowej, czułam, że zamykam pewien rozdział, a otwieram zupełnie nowy.

Przy stoliku spędziliśmy prawie trzy godziny. Rozmawialiśmy o wszystkim. O jego żonie, która odeszła cztery lata temu, i o moim małżeństwie, które wypaliło się powoli, nie zostawiając po sobie niczego prócz poczucia winy. Okazało się, że Tomasz jest architektem ze Szczecina, a do Świnoujścia przyjeżdża zawsze w czerwcu, by pracować w ciszy nad nowymi projektami. Słuchałam jego głosu, obserwowałam, z jaką delikatnością obraca w dłoniach odzyskany kompas i po raz pierwszy od bardzo dawna czułam się autentycznie widziana i słuchana.

Przez resztę mojego pobytu spotykaliśmy się codziennie. Wspólnie spacerowaliśmy po plaży, tym razem oboje patrząc pod nogi w poszukiwaniu bursztynów, choć największy skarb znaleźliśmy już w sobie nawzajem. Puste i zimne Świnoujście, którego tak bardzo się obawiałam, okazało się najcieplejszym miejscem na ziemi.

Kiedy po dwóch tygodniach wracałam pociągiem do Warszawy, nie wracałam do pustego mieszkania. Wracałam do przestrzeni, którą wreszcie byłam gotowa wypełnić własnym życiem. W torbie miałam słoiczek pełen drobnych bursztynów, a w telefonie zapisaną datę kolejnego spotkania z Tomaszem. Morze uczy pokory, zabiera to, co słabe, ale czasem wyrzuca na brzeg dokładnie to, czego potrzebujemy, by znowu odnaleźć właściwy kurs. Ja swój właśnie odnalazłam.

Marta, 46 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: