Przez dekadę budowaliśmy idealne życie, w którym dla mnie zawsze brakowało jednego, najważniejszego elementu. Kiedyś oddałabym wszystko za jego słowa o powiększeniu rodziny, ale gdy w końcu je wypowiedział, poczułam tylko przeraźliwą pustkę. Zamiast planować wystrój pokoiku dla niemowlaka, w głowie układam plan ucieczki.

Zawsze było inne wielkie wyzwanie

Kiedy braliśmy ślub, miałam dwadzieścia sześć lat i głowę pełną marzeń. W mojej wizji przyszłości dom tętnił życiem, w salonie walały się klocki, a niedzielne poranki spędzaliśmy na budowaniu bazy z koców. Adam kiwał głową, uśmiechał się i zapewniał, że też tego pragnie. Tyle tylko, że jego pragnienie zawsze było uwarunkowane jakąś zewnętrzną okolicznością. Najpierw musieliśmy kupić własne mieszkanie. Kiedy już dostaliśmy klucze do wymarzonego lokum na obrzeżach miasta, uznał, że najpierw trzeba je wykończyć na najwyższym poziomie.

Czekałam cierpliwie. Pracowałam w biurze rachunkowym, odkładałam każdy grosz, byle tylko szybciej spłacić część zobowiązań. Minęły trzy lata. Moja siostra, Magda, urodziła w tym czasie bliźniaki. Pamiętam, jak pojechałam do niej z wielkim pluszowym misiem. Trzymałam na rękach małego Kacperka i czułam, jak po policzkach płyną mi łzy.

Po powrocie do domu zrobiłam pyszną kolację i zapaliłam świece.

– Adam, może to już czas? – zapytałam cicho, patrząc mu prosto w oczy. – Jesteśmy ustatkowani, mamy gdzie mieszkać.

– Skarbie, przecież wiesz, że czekam na awans – odpowiedział z lekkim zniecierpliwieniem, nakładając sobie porcję makaronu. – Jeśli zostanę kierownikiem działu, będziemy mieli finansową poduszkę. Nie chcę, żebyśmy musieli liczyć każdy grosz. Daj mi jeszcze rok.

Ten rok zamienił się w kolejne dwa. Awans nadszedł, ale wraz z nim pojawił się nowy pomysł. Adam stwierdził, że mieszkanie jest jednak za małe i powinniśmy zbudować dom. Tłumaczył, że dziecko musi mieć własny pokój, ogród, przestrzeń do biegania, bezpieczną okolicę. Jego argumenty brzmiały logicznie, wręcz odpowiedzialnie. Każdy z boku powiedziałby, że trafił mi się wspaniały, rozsądny mężczyzna. Nikt nie widział, jak płaczę w poduszkę za każdym razem, gdy kolejna znajoma z pracy przynosiła radosną nowinę.

Z czasem przestałam pytać. Przestałam inicjować rozmowy o przyszłości. Zbudowałam wokół siebie mur, który miał mnie chronić przed ciągłym odrzuceniem moich potrzeb.

Znalazłam sobie inny cel

Kiedy skończyłam trzydzieści dwa lata, coś we mnie się przełamało, ale w zupełnie inny sposób, niż się spodziewałam. Zamiast rozpaczać, poczułam nagłą potrzebę zmiany. Skoro nie mogłam przelać swojej miłości i energii na wychowanie małego człowieka, postanowiłam stworzyć coś własnego. Rzuciłam bezpieczną pracę w biurze i otworzyłam pracownię projektowania ogrodów.

Rośliny stały się moim żywiołem. Spędzałam dni na świeżym powietrzu, szkicowałam układy rabat, dobierałam gatunki kwiatów dla klientów. Moja firma zaczęła prężnie działać, a ja odzyskałam radość życia. Adam był zachwycony moim sukcesem. Widział we mnie niezależną, silną kobietę, która do tego dużo zarabia. Dom w końcu powstał, a ja z pasją zajęłam się urządzaniem otaczającej go przestrzeni.

Staliśmy się idealnym małżeństwem z okładki katalogu. Mieliśmy piękny dom, dwa luksusowe samochody na podjeździe, wyjeżdżaliśmy na zagraniczne wakacje. Mijaliśmy się jednak w korytarzu. Moja siostra Magda, widząc nas podczas rodzinnych spotkań, często marszczyła brwi.

– Wy w ogóle ze sobą rozmawiacie? – zapytała mnie kiedyś, gdy pomagałam jej zbierać talerze po obiedzie.

– Oczywiście – odpowiedziałam gładko. – Wczoraj dyskutowaliśmy o wymianie kostki na podjeździe.

– Wiesz, o co mi chodzi – westchnęła Magda. – Żyjecie tak… obok siebie. Kiedyś patrzyłaś na niego inaczej.

Zbyłam jej słowa milczeniem, ale wiedziałam, że ma rację. Moje uczucie do Adama powoli wypalało się przez te wszystkie lata ciągłego czekania. Przestałam widzieć w nim partnera, z którym chcę budować intymny świat. Stał się moim współlokatorem, wspólnikiem w sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwie zwanym małżeństwem. Nauczyłam się żyć bez marzenia o byciu mamą. Zaakceptowałam to, a moja firma w pełni zaspokajała moją potrzebę kreacji i opieki.

Miał dla mnie niespodziankę

To był wtorek, zupełnie zwyczajny, deszczowy dzień. Wróciłam do domu późnym popołudniem, zmęczona po trudnych negocjacjach z dostawcą krzewów. Zdjęłam przemoczone buty i rzuciłam kluczyki na komodę w przedpokoju. W domu panowała dziwna cisza, ale z kuchni dobiegał zapach pieczonego łososia. Adam stał przy wyspie kuchennej, ubrany w elegancką koszulę, i uśmiechał się szeroko.

– Co to za okazja? – zapytałam, odkładając torebkę.

– Chodź na górę, chcę ci coś pokazać – powiedział tajemniczo, wycierając dłonie w ręcznik.

Poszłam za nim po drewnianych schodach. Skierował się do najmniejszego pokoju na piętrze, tego, który od lat służył nam za graciarnię i składzik na rzadko używane rzeczy. Pchnął drzwi. Zamarłam w progu. Pokój był całkowicie uprzątnięty. Na środku, na jasnym dywanie, stał mały, drewniany koń na biegunach. Obok leżał elegancko zapakowany zestaw malutkich ubranek i para miniaturowych, białych trampek.

Spojrzałam na Adama, kompletnie zdezorientowana. Moje serce zamiast zabić szybciej z radości, skurczyło się z zimna.

– Myślę, że jesteśmy gotowi – powiedział dumnie, stając za mną i kładąc dłonie na moich ramionach. – Dom stoi, kredyt prawie spłacony, oboje mamy stabilne pozycje. W zeszłym tygodniu dostałem wyniki roczne w firmie, jestem zabezpieczony na lata. Możemy zaczynać. Jutro możemy jechać oglądać wózki.

Patrzyłam na te małe białe buciki i czułam narastającą panikę. On oczekiwał, że rzucę mu się na szyję. Że zapłaczę ze szczęścia, jak na filmach. Że jego łaskawe pozwolenie na spełnienie mojego dawnego marzenia wymaże dziesięć lat samotności w tym pragnieniu.

– Nic nie mówisz – zauważył, a jego ton stracił nieco na radosnym brzmieniu. Odsunęłam się o krok, zrzucając jego dłonie z moich ramion.

– Bo nie wiem, co powiedzieć – odpowiedziałam głucho. – Skąd ten pomysł właśnie teraz?

– Jak to skąd? – Adam zaśmiał się nerwowo. – Przecież zawsze tego chciałaś. Czekałem na idealny moment i oto on. Mamy wszystko, czego potrzeba.

Nie potrafiłam już ukryć prawdy

Patrzyłam na mężczyznę, z którym spędziłam ponad dekadę. Nagle dotarło do mnie z przerażającą jasnością, jak bardzo jesteśmy od siebie daleko. On traktował posiadanie potomstwa jak kolejny projekt do odhaczenia na swojej liście sukcesów. Dom, samochód, awans, a teraz, jako zwieńczenie dzieła, potomek, dla którego łaskawie przygotował miejsce w harmonogramie.

– Problem w tym, Adam, że ja już nie chcę – wypowiedziałam te słowa, a ich brzmienie w pustym pokoju wydało mi się nienaturalnie głośne.

– Co ty wygadujesz? – zmarszczył czoło, podchodząc bliżej. – Przecież pamiętam, jak o to prosiłaś. Pamiętam, jak patrzyłaś na dzieci Magdy.

– Tak, prosiłam – mój głos drżał, ale nie z powodu smutku, tylko z dawno tłumionego żalu, który teraz znalazł ujście. – Prosiłam pięć lat temu. Osiem lat temu. Kiedy jeszcze wierzyłam, że wspólnie budujemy coś więcej niż tylko majątek. Czekałam, aż znajdziesz na nas czas, ale zawsze było coś ważniejszego. Twoja kariera, twoje wizje, twoje bezpieczeństwo.

– Robiłem to dla nas! – podniósł głos. – Żeby naszej rodzinie niczego nie brakowało!

– Nie! – przerwałam mu gwałtownie. – Robiłeś to dla siebie. Bo ty musiałeś mieć wszystko pod kontrolą. Zmusiłeś mnie, żebym pogrzebała swoje największe marzenie, bo nie pasowało do twojego arkusza kalkulacyjnego. A ja to zrobiłam. Przeszłam żałobę po tej wizji życia. Odnalazłam nowy sens, zbudowałam siebie na nowo, bez tego marzenia.

Zapadła ciężka, gęsta cisza. Adam stał z otwartymi ustami, patrząc na mnie, jakby widział zupełnie obcą osobę. Może rzeczywiście nią byłam. Kobieta, z którą brał ślub, dawno już zniknęła.

– I co teraz? – zapytał w końcu cicho, patrząc na drewnianego konika na biegunach. – Po prostu przekreślisz to wszystko? Zmieniasz zdanie z dnia na dzień?

– Nie z dnia na dzień. To trwało lata, tylko ty tego nie zauważyłeś. Nie zapytasz mnie nawet, co czuję teraz. Po prostu założyłeś, że wciąż czekam w kącie, aż dasz mi sygnał do startu.

Odwrotu dawno nie było

Tamten wieczór zmienił dynamikę w naszym domu na zawsze. Adam próbował jeszcze rozmawiać, przekonywać, organizował wyjścia do restauracji, nagle zaczął interesować się moją pracą. Zrozumiał, że traci grunt pod nogami, więc próbował nadrobić stracony czas. Ale dla mnie było już za późno. Naczynie, które latami stało puste, w końcu obróciło się w pył.

Każdego dnia, patrząc na niego, widziałam człowieka, który decydował o moim życiu, wcale nie pytając mnie o zgodę. Zrozumiałam, że jeślibym teraz uległa, znowu całkowicie poddałabym się jego harmonogramowi. Wychowywalibyśmy to dziecko w chłodnym domu, pod nadzorem perfekcyjnego planu, w którym nie ma miejsca na spontaniczność.

Siedzę teraz w mojej pracowni, otoczona szkicami nowych ogrodów. Za oknem pada deszcz, a ja piję ciepłą herbatę z malinami. Wczoraj wieczorem, po długiej i bolesnej rozmowie, położyłam na stole w salonie wizytówkę prawnika. Powiedziałam Adamowi, że chcę separacji, a docelowo rozwodu.

Zobaczyłam w jego oczach łzy, ale nie mogłam zaoferować mu pocieszenia. Nie czułam nienawiści, jedynie ogromne, nieodwracalne zmęczenie tym związkiem. Wybrałam wolność i samą siebie. Może kiedyś, z kimś innym, zdecyduję się na powiększenie rodziny. A może resztę życia poświęcę swoim ogrodom, podróżom i sobie. Niezależnie od tego, co przyniesie los, po raz pierwszy od dekady to ja trzymam w rękach ster swojego życia. I nie zamierzam go już nikomu oddawać.

Agnieszka, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: