Dochodziła szósta rano. Świat za oknem wciąż tonął w szarawym półmroku, kiedy usłyszałam ciche stąpanie małych stóp po drewnianych panelach. Zanim zdążyłam otworzyć oczy, poczułam na policzku ciepłą dłoń czteroletniej Lenki. W jej małych paluszkach spoczywał ulubiony pluszowy zając.

– Babciu, zrobisz mi kakao? – zapytała szeptem.

Opiekowałam się wnukami

Podniosłam się z trudem, czując znajome strzykanie w krzyżu. Moje stawy od dawna domagały się odpoczynku, ale w tym domu słowo „odpoczynek” wykreślono ze słownika ponad rok temu. Narzuciłam szlafrok i wzięłam wnuczkę na ręce. Przechodząc korytarzem, spojrzałam na zamknięte drzwi pokoju mojej córki Roksany.

Zza drzwi nie dobiegał żaden dźwięk. Wróciła około czwartej nad ranem. Słyszałam, jak potyka się o buty w przedpokoju, chichocząc cicho do telefonu. W kuchni zastałam już dziesięcioletnią Zuzię. Stała na stołku, próbując dosięgnąć szafki z płatkami śniadaniowymi. Na blacie leżały już przygotowane śniadaniówki dla niej i jej siedmioletniego brata Kacpra.

– Zuziu, przecież mówiłam, żebyś mnie obudziła – westchnęłam, odbierając od niej karton z mlekiem. – To moje zadanie, kochanie.

– Chciałam, żebyś pospała, babciu. Wczoraj wieczorem długo prasowałaś nasze rzeczy – odpowiedziała z powagą, która absolutnie nie pasowała do dziecka w jej wieku.

Dziesięcioletnia dziewczynka przejmowała obowiązki dorosłych, próbując odciążyć mnie, podczas gdy jej trzydziestopięcioletnia matka spała smacznie po kolejnej nocy spędzonej na tańcach i spotkaniach ze znajomymi. Przytuliłam Zuzię mocno. To nie tak miało wyglądać. Żadne z nas nie zasłużyło na ten scenariusz.

Lubiła imprezować

Wszystko zaczęło się sypać osiemnaście miesięcy temu. Małżeństwo córki rozpadło się po cichu, ale definitywnie. Jej mąż wyprowadził się do innego miasta, założył nową rodzinę, a z dziećmi widywał się rzadko, choć muszę przyznać, że regularnie przesyłał spore sumy na ich utrzymanie. Roksana stanęła w moich drzwiach z trzema walizkami, trójką zapłakanych dzieci i obietnicą, w którą naiwnie uwierzyłam.

– Mamo, tylko na kilka tygodni – mówiła wtedy, ocierając rozmazany tusz do rzęs. – Znajdę dobrą pracę, wynajmę nam mieszkanie. Potrzebuję tylko chwili, żeby stanąć na nogi. Przecież wiesz, że cię nie wykorzystam.

Na początku naprawdę się starała. Przeglądała ogłoszenia, bawiła się z Kacprem, czytała Lence bajki na dobranoc. Jednak z biegiem tygodni coś zaczęło się zmieniać. Odnowiła kontakty z koleżankami z czasów szkolnych, kobietami, które nigdy nie założyły rodzin i wiodły życie pełne spontanicznych wyjazdów, drogich kawiarni i wieczornych wyjść. Roksana zachłysnęła się tą iluzją wolności.

Zapomniała o dzieciach

Zamiast odkładać pieniądze z alimentów na nowe mieszkanie, zaczęła wracać do domu z torbami pełnymi markowych ubrań i kosmetyków. Kiedy próbowałam zwrócić jej uwagę, że dzieci potrzebują nowych butów na zimę, zbywała mnie machnięciem ręki.

– Mamo, przestań dramatyzować – powiedziała. – Jestem młodą kobietą. Rozwód zniszczył mi najpiękniejsze lata życia. Należy mi się odrobina przyjemności! Jutro pójdę do centrum handlowego i kupię im te buty.

Oczywiście nigdy ich nie kupiła. Kupiłam je ja, z mojej skromnej emerytury. Koleżanka przysyłała mi zdjęcia z wyjazdu do Rzymu i Wenecji, a ja w tym czasie uczyłam Kacpra tabliczki mnożenia i cerowałam rajstopki Lenki. Nie żałowałam ani jednej złotówki wydanej na wnuki, ale czułam narastający gniew na własną córkę, która uważała, że macierzyństwo to rola, z której można zrezygnować, gdy staje się niewygodna.

Najbardziej martwiłam się o Zuzię. Zawsze była mądrą i wrażliwą dziewczynką, ale przez ostatni rok zmieniła się nie do poznania. Zamiast bawić się z rówieśniczkami po szkole, wracała prosto do domu. Często przyłapywałam ją na tym, jak poprawiała Lence włosy albo tłumaczyła Kacprowi zadanie z przyrody, naśladując przy tym mój ton głosu.

Była załamana

Pewnego dnia nakryłam ją w łazience. Siedziała na brzegu wanny i cicho płakała, trzymając w rękach zaproszenie na szkolny bal przebierańców.

– Słoneczko, co się stało? – zapytałam, siadając obok niej.

– Nic, babciu – pociągnęła nosem, próbując schować kartkę.

– Przecież widzę, że coś cię trapi. Możesz mi o wszystkim powiedzieć.

Zuzia spojrzała na mnie, a w jej oczach zobaczyłam dojrzałość, której nie powinno mieć żadne dziecko.

– Mama obiecała, że uszyje mi strój wróżki. Rozmawiałyśmy o tym w zeszłym tygodniu. Mówiła, że kupimy błyszczący materiał. A wczoraj powiedziała, że nie ma czasu, bo jedzie z ciocią Magdą na cały weekend za miasto. Babciu, dlaczego ona nigdy nie ma dla nas czasu? Czy my jesteśmy aż tak bardzo nieznośni?

Moje serce rozpadło się na tysiąc kawałków. Przez chwilę brakowało mi słów. Jak wytłumaczyć dziecku, że jego matka jest po prostu skrajną egoistką? Że jej chęć zabawy i bycia w centrum uwagi wygrywa z potrzebą bycia obecną w życiu własnych dzieci?

Miała swoje życie

– Posłuchaj mnie uważnie, Zuziu – powiedziałam stanowczo. – Jesteście najwspanialszymi, najmądrzejszymi dziećmi na świecie. Mama po prostu się pogubiła. Szuka samej siebie, ale robi to w bardzo niemądry sposób. To nie jest wasza wina. Nigdy w to nie wątp. A strój wróżki uszyjemy razem. Wyciągnę moją starą maszynę, kupimy najpiękniejszy tiul w mieście i będziesz wyglądać jak prawdziwa księżniczka.

Zuzia uśmiechnęła się słabo i przytuliła do mnie, ale wiedziałam, że żaden najpiękniejszy strój nie zastąpi jej obecności matki. Kroplą, która ostatecznie przelała czarę goryczy, był szkolny występ Kacpra z okazji powitania wiosny.

Wnuczek przygotowywał się do niego od miesiąca. Dostał główną rolę – miał grać Wiosennego Duszka i wygłosić najdłuższy wierszyk z całej klasy. Codziennie po południu stawał na środku dywanu w salonie i deklamował swoje kwestie, robiąc przy tym zabawne miny. Tym razem Roksana zarzekała się, że będzie obecna.

– Mamo, no weź, przecież nie przegapiłabym występu mojego synka – mówiła z oburzeniem, kiedy dwa dni przed wydarzeniem przypominałam jej o dacie. – Będę siedzieć w pierwszym rzędzie i robić mnóstwo zdjęć!

Dała plamę

W dniu występu emocje w domu sięgały zenitu. Kacper nie mógł zjeść śniadania z przejęcia. Roksana rano wybiegła w pośpiechu, rzucając przez ramię, że musi załatwić coś ważnego na mieście, ale na pewno zjawi się w szkole na czas.

O szesnastej siedziałam już w szkolnej auli, z Lenką na kolanach i Zuzią u boku. Zajęłam dla Roksany miejsce obok nas. Co kilka minut zerkałam na zegarek. Szesnasta dziesięć. Szesnasta dwadzieścia. Przedstawienie miało się zaraz zacząć. Wybrałam numer córki. Raz, drugi, trzeci. Abonent był czasowo niedostępny.

Gdy na scenę weszły dzieci, poczułam ucisk w żołądku. Kacper stał w pierwszym rzędzie, ubrany w zielony kostium. Jego wzrok gorączkowo skanował publiczność. Zobaczył mnie i dziewczynki. Uśmiechnął się, ale od razu jego oczy powędrowały na puste krzesło obok. Widziałam, jak entuzjazm znika z jego twarzy.

Wygłosił swój wierszyk bezbłędnie, ale nie było w tym radości. Kiedy po występie podbiegł do nas, nie pytał o mamę. Udawał, że wszystko jest w porządku, ale jego milczenie było głośniejsze niż jakikolwiek krzyk. W tamtym momencie podjęłam decyzję. Koniec z wymówkami. Koniec z udawaniem, że sytuacja jest tymczasowa.

Miarka się przebrała

Córka wróciła do domu w niedzielę późnym popołudniem. Weszła do przedpokoju z uśmiechem na ustach, nucąc pod nosem jakąś wesołą melodię. Dzieci bawiły się w swoim pokoju.

– O, cześć mamo! – rzuciła radośnie. – Ale miałyśmy fantastyczny wyjazd! Dziewczyny wynajęły wspaniały domek. Wyobraź sobie, że…

– Gdzie byłaś w piątek o szesnastej? – przerwałam jej.

Jej uśmiech lekko zrzedł.

– Ojej… występ Kacpra – powiedziała, uderzając się dłonią w czoło z przesadnym dramatyzmem. – Kompletnie mi wyleciało z głowy! Dziewczyny zorganizowały wyjazd szybciej, niż myślałam. Ale przecież nic się nie stało, prawda? Ty tam byłaś. Wytłumaczę mu to i wszystko będzie super.

– Nic nie będzie super. Od półtora roku jesteś w tym domu jedynie gościem, który brudzi, wymaga obsługi i całkowicie ignoruje to, że obok dorastają jej dzieci. Zuzia pełni rolę matki dla Lenki. Kacper przestał o ciebie pytać, bo wie, że znów go zawiedziesz. A ja stałam się waszą służącą.

– Jak możesz tak mówić?! – oburzyła się, podnosząc głos. – Przechodzę kryzys! Szukam swojej drogi! Nie masz prawa mnie oceniać! Powinnaś mnie wspierać!

Miała pretensje

– Wspieram cię każdego dnia, kiedy gotuję twoim dzieciom obiad, kiedy robię z nimi lekcje i kiedy tłumaczę im, dlaczego ich matka znów wybrała imprezę zamiast spaceru z nimi! Alimenty, które dostajesz na dzieci, wydajesz na własne zachcianki. Dzieci rosną, potrzebują ubrań, potrzebują wyprawek do szkoły. Ja daję z siebie wszystko, ale moja emerytura nie jest z gumy.

– Wypominasz mi pieniądze? – fuknęła, zakładając ręce na piersi.

– Wypominam ci brak odpowiedzialności. Dojrzałość nie polega na kupowaniu nowych butów za pieniądze przeznaczone na własne dzieci. Masz dwa wyjścia – powiedziałam w końcu. – Albo od jutra bierzesz się w garść, zaczynasz szukać pracy, zajmujesz się swoimi dziećmi po południu, przejmujesz ich wychowanie i zaczynasz dokładać się do domowego budżetu… Albo się stąd wyprowadzasz.

Wytrzeszczyła oczy. Widać było, że nigdy nie spodziewała się po mnie takiego ultimatum.

– Wyrzucasz mnie? Wyrzucasz własną córkę na bruk?

– Nie, daję ci wybór. Ale jeśli wyjdziesz, dzieci zostają ze mną. Wystąpię do sądu o formalne ustalenie miejsca ich pobytu u mnie i przyznanie mi nad nimi opieki. Nie pozwolę, żebyś ciągała je ze sobą albo zostawiała z przypadkowymi znajomymi. One potrzebują stabilizacji.

Zostawiła dzieci

Bez słowa odwróciła się i poszła do swojego pokoju. Przez godzinę słyszałam tylko otwieranie i zamykanie szafek. Następnie wyszła na korytarz z jedną dużą walizką. Zuzia i Kacper wyszli ze swojego pokoju, patrząc to na matkę, to na mnie.

– Zatrzymam się na razie u koleżanki – powiedziała, nie patrząc mi w oczy. Kucnęła przed dziećmi. – Mamusia musi na jakiś czas wyjechać. Bądźcie grzeczni dla babci, dobrze? Niedługo was odwiedzę.

Zuzia nic nie powiedziała, tylko kiwnęła głową. Kacper przytulił się do jej ramienia, a Lenka po prostu ssała palec, nie do końca rozumiejąc, co się dzieje. Kiedy zamknęły się za nią drzwi wejściowe, w domu zapanowała cisza. Czekałam na wybuch płaczu, na histerię, ale nic takiego nie nastąpiło. Zuzia wzięła Lenkę za rękę.

– Babciu, to co jemy na kolację? – zapytała spokojnie, jakby właśnie z naszego domu wyszedł listonosz, a nie jej własna matka.

Zastępuję im matkę

Od tamtego wieczoru minęły trzy miesiące. Roksana wpadła zaledwie dwa razy, za każdym razem na niecałą godzinę, obładowana tanimi słodyczami. Złożyłam w urzędach odpowiednie dokumenty. Machina prawna ruszyła, a ja formalnie stałam się dla dzieci kimś więcej niż tylko babcią.

Moje marzenia o spokojnej emeryturze, podróżach z koleżankami i porannym czytaniu książek bezpowrotnie odeszły w niepamięć. Moje stawy wciąż bolą, a wieczorami padam ze zmęczenia na łóżko. Jednak kiedy przed snem sprawdzam, czy wszystkie moje wnuki są przykryte ciepłymi kołdrami, a Kacper przez sen mruczy „kocham cię, babciu”, wiem jedno.

Wychowanie tej trójki to najtrudniejsze zadanie, jakie przyniosło mi życie. Ale nie oddałabym ich za nic w świecie. Być może zawiodłam jako matka Roksany, skoro wyrosła na tak niedojrzałą osobę, ale dostałam od losu drugą szansę. I tym razem zamierzam zrobić wszystko, by te dzieci wiedziały, co to znaczy prawdziwa, bezwarunkowa miłość, której nikt nie porzuci dla weekendowej zabawy.

Barbara, 64 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: