Piekł mnie każdy mięsień. Od bladego świtu krążyłam po naszym siedemdziesięciometrowym mieszkaniu ze ścierką, mopem i całym arsenałem środków czystości. W powietrzu unosił się niemal sterylny zapach cytrynowego płynu do podłóg, wymieszany z wonią wosku do mebli i pieczonego w piekarniku sernika. Była wczesna wiosna, za oknem nieśmiało przebijało się słońce, a ja czułam się tak, jakbym przygotowywała się do wizytacji sanepidu, a nie do niedzielnego obiadu z rodziną.

Sprzątałam wszystko na błysk

Poprawiłam symetrycznie ułożone poduszki na kanapie i przetarłam czoło wierzchem dłoni. Spojrzałam na mojego męża. Tomek siedział w fotelu, całkowicie pochłonięty przewijaniem wiadomości w telefonie. Nie przeszkadzało mu zamieszanie, nie zwracał uwagi na to, że od kilku godzin biegam wokół niego, starając się doprowadzić nasz dom do stanu absolutnej perfekcji.

– Tomek, mógłbyś chociaż schować te kable od ładowarek? – zapytałam, starając się ukryć narastające zmęczenie w głosie. – Za godzinę będzie twoja mama. Chcę, żeby wszystko wyglądało idealnie.

– Przesadzasz, kochanie – odpowiedział leniwie, nawet nie podnosząc wzroku znad ekranu. – Przecież mama nie przychodzi tu na inspekcję, tylko na kawę. Zresztą, zawsze u nas jest czysto. Nie rozumiem, po co ten cały stres.

Nie rozumiał. Nigdy nie rozumiał. Dla niego Krystyna była po prostu mamą, ukochaną rodzicielką, która od zawsze dbała o jego każdy kaprys. Dla mnie była surowym sędzią, który przy każdym spotkaniu potrafił jednym, precyzyjnym zdaniem zburzyć moją pewność siebie. Była emerytowaną dyrektorką szkoły i ten nawyk oceniania wszystkich z góry pozostał jej do dziś. Od dnia naszego ślubu czułam, że muszę nieustannie udowadniać, iż jestem godna jej jedynego syna.

Ignorowałam wiele sygnałów

Kiedy teraz o tym myślę, dostrzegam wszystkie sygnały ostrzegawcze, które zignorowałam na początku naszego związku. Byłam tak zakochana, tak zapatrzona w Tomka, że tłumaczyłam każde jego zachowanie szlachetnym przywiązaniem do rodziny. Uważałam, że mężczyzna, który szanuje swoją matkę, będzie dobrym mężem.

Nie zauważyłam, kiedy to ja stałam się dodatkiem do ich idealnej relacji. Przypomniałam sobie przygotowania do naszego wesela. Znalazłam piękną, kameralną salę w stylu rustykalnym. Tomek był zachwycony, dopóki nie pokazał zdjęć Krystynie. Uznała, że to przypomina stodołę i że jej znajomym nie wypada bawić się w takich warunkach. Zanim się zorientowałam, Tomek odwołał rezerwację i wpłacił zaliczkę w eleganckim, kryształowym pałacyku, który wybrała jego matka.

– Daj spokój, Sylwia – mówił mi wtedy, gładząc mnie po dłoni. – Niech mama ma tę satysfakcję. To dla niej ważny dzień. Przecież dla nas liczy się tylko to, że będziemy razem, prawda?

Zgodziłam się, bo chciałam spokoju. Zgodziłam się, gdy uparła się, byśmy kupili mieszkanie zaledwie trzy ulice od niej. Zgodziłam się, gdy bez zapowiedzi wpadała do nas z garnkiem rosołu, twierdząc, że ja na pewno nie mam czasu ugotować pożywnego obiadu, bo przecież pracuję na pełen etat w biurze architektonicznym. Zawsze to ja ustępowałam.

Teraz, mając za sobą wyjątkowo trudny miesiąc w pracy, gdzie codziennie zostawałam po godzinach, by domknąć ważny projekt, postanowiłam, że tym razem nie dam jej żadnego powodu do narzekań. Chciałam udowodnić, że potrafię pogodzić karierę z byciem idealną żoną i panią domu.

Teściowa była krytyczna

Punktualnie o piętnastej rozległ się dzwonek do drzwi. Wzięłam głęboki oddech, przykleiłam do twarzy promienny uśmiech i poszłam otworzyć.

Krystyna stała w progu, ubrana w nienaganną, beżową garsonkę, z idealnie ułożonymi włosami. W powietrzu natychmiast zawisł ciężki zapach jej pudrowych perfum. Weszła do środka, zanim zdążyłam powiedzieć słowo powitania.

– Dzień dobry, moje dzieci – powiedziała dźwięcznym głosem, od razu kierując swoje kroki w stronę Tomka, który w końcu podniósł się z fotela. Wyściskała go wylewnie, gładząc po policzku. – Synku, wyglądasz na zmęczonego. Chyba za dużo pracujesz.

– Wszystko w porządku, mamo. Wejdź, proszę – odpowiedział Tomek, uśmiechając się szeroko.

Dopiero po chwili Krystyna odwróciła się w moją stronę. Zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów. Miałam na sobie nową, elegancką sukienkę, ale jej wzrok zatrzymał się na moich dłoniach, które przed chwilą posmarowałam kremem po długim szorowaniu armatury.

– Witaj, Sylwio – powiedziała chłodno, podając mi rękę. – Widzę, że w końcu znalazłaś czas, żeby nas ugościć. Słyszałam, że w tej twojej pracy trzymają cię od rana do nocy. Oby tylko dom na tym nie cierpiał.

– Staram się dbać o wszystko, mamo – odpowiedziałam spokojnie, choć w środku już zaczynało we mnie wrzeć. – Proszę, zapraszam do salonu. Zrobiłam kawę i upiekłam sernik.

Zasiedliśmy przy stole. Przez pierwsze pół godziny rozmowa toczyła się utartym torem. Krystyna opowiadała o swoich sąsiadkach, o cenach w sklepach i o tym, jak wspaniale Tomek radził sobie w dzieciństwie z matematyką. Ja głównie milczałam, pilnując, by filiżanka teściowej była zawsze pełna. Tomek wtórował matce, śmiejąc się z jej żartów.

Test białej rękawiczki

W pewnym momencie Krystyna wstała, poprawiając spódnicę. Podeszła do okna, niby to podziwiając widok, a następnie zaczęła powoli przechadzać się po salonie. Czułam, jak żołądek zwija mi się w supeł. Zatrzymała się przed dużym, oprawionym w grube ramy obrazem, który wisiał nad komodą. Był to prezent ślubny od moich rodziców – piękny pejzaż przedstawiający wrzosowiska.

– Piękny ten obraz, naprawdę piękny – mruknęła teściowa, mrużąc oczy. – Zawsze uważałam, że sztuka dodaje wnętrzu duszy.

– Dziękuję, też go bardzo lubimy – odpowiedziałam z ulgą, mając nadzieję, że to koniec inspekcji.

Nagle, całkowicie demonstracyjnie, Krystyna wyciągnęła dłoń i powoli, z wyraźnym naciskiem, przejechała palcem wskazującym po samej górnej krawędzi ramy. Miejscu, do którego trzeba było stanąć na palcach, by w ogóle dosięgnąć. Zamarłam.

Krystyna odwróciła się do nas. Na opuszku palca widniała drobina szarego kurzu. Nie była to warstwa brudu, ot, zwykły osad, który zbiera się w każdym mieszkaniu już kilka godzin po sprzątaniu.

Teściowa z westchnieniem pełnym politowania otarła palec o chusteczkę wyjętą z torebki.

– Wiesz, Sylwio – zaczęła cichym, ale lodowatym tonem. – Kobieta może pracować, realizować się, to teraz takie modne. Ale prawdziwą wartość żony poznaje się po tym, jak dba o dom. Ten kurz... to po prostu brak szacunku. Brak szacunku do męża, który ciężko pracuje, i do gości, których zapraszasz. Lenistwo zawsze wyjdzie na jaw, bez względu na to, jak drogie perfumy na siebie wylejesz.

Mąż mnie nie bronił

Poczułam, jak krew uderza mi do głowy. Moje dłonie, zniszczone od wielogodzinnego sprzątania całego mieszkania, zaczęły drżeć. Pracowałam nad tym domem przez dwa dni. Wyprałam firanki, wyprasowałam obrusy, wyszorowałam każdą fugę w łazience. A ona zarzucała mi lenistwo z powodu niewidocznego kurzu na ramie obrazu pod samym sufitem.

Spojrzałam na Tomka. Moje oczy błagały o pomoc. Oczekiwalam, że wstanie, obejmie mnie i powie: „Mamo, przestań, Sylwia harowała tu od wczoraj, mieszkanie lśni, a ten obraz to absurd”. Czekałam na ten jeden moment, w którym mój mąż stanie za mną murem.

Tomek popatrzył na matkę, potem na mnie, a jego twarz przybrała wyraz zakłopotania. Przełknął ślinę.

– Przepraszam cię, mamo – powiedział cicho, spuszczając wzrok. – Sylwia jest ostatnio bardzo rozkojarzona przez tę swoją pracę. Nie przyłożyła się do sprzątania. Obiecuję, że porozmawiam z nią o tym. Nie gniewaj się na nią, wiesz, że nie potrafi zorganizować sobie czasu tak dobrze jak ty.

W pokoju zapadła głucha cisza. Patrzyłam na mężczyznę, któremu przysięgałam miłość. Na człowieka, który miał być moim partnerem, moim oparciem. W ułamku sekundy dotarło do mnie, co właśnie zrobił. Rzucił mnie na pożarcie, żeby chronić swoje relacje z matką. Usprawiedliwiał mnie przed nią, jakbym była niesfornym dzieckiem, które nie odrobiło lekcji.

– Co ty opowiadasz? – Mój głos drżał, ale nie z żalu. Z wściekłości. – Tomku, sprzątałam ten dom od świtu. Ty nie kiwnąłeś palcem. A teraz przepraszasz za mnie?

– Sylwia, uspokój się – syknął Tomek, rzucając mi ostrzegawcze spojrzenie. – Mama ma rację, trzeba było przetrzeć ramy. Nie rób scen przy gościu.

Trzy osoby w jednym związku

Krystyna uśmiechnęła się triumfalnie. Wzięła łyk kawy, po czym powoli odstawiła filiżankę na spodek.

– Widzisz, synku? Zero pokory – stwierdziła teściowa, kręcąc głową. – No nic, wypiję kawę i będę się zbierać. Nie chcę wam psuć niedzieli.

Nie odezwałam się już ani słowem. Siedziałam jak sparaliżowana, patrząc na ten absurdalny spektakl. Kiedy Krystyna w końcu wyszła, żegnana przepraszającymi uśmiechami mojego męża, drzwi zamknęły się z cichym kliknięciem. Tomek odetchnął z ulgą, poluzował kołnierzyk i opadł na kanapę.

– No, jakoś poszło. Ale następnym razem, błagam cię, sprawdź te obrazy. Mama jest wyczulona na takie rzeczy, po co nam te awantury? – powiedział tonem, jakbyśmy właśnie wspólnie rozwiązali trudny problem.

Patrzyłam na niego i nagle przestałam czuć złość. Zamiast tego zalała mnie ogromna, mrożąca krew w żyłach pustka. Nie było sensu krzyczeć. Nie było sensu tłumaczyć, że spędziłam cały weekend na kolanach ze ścierką, podczas gdy on grał na konsoli. Nie było sensu wyjaśniać, że małżeństwo to zespół, w którym bronimy się nawzajem przed atakami z zewnątrz.

Zrozumiałam, że w tym małżeństwie od zawsze były trzy osoby. Tomek, jego matka i ja – intruz, który miał tylko usługiwać i dopasować się do ich idealnego obrazka. Zrozumiałam, że nieważne, jak bardzo będę się starać, jak czysta będzie podłoga i jak pyszny będzie sernik, zawsze znajdzie się jakiś kurz na ramie obrazu. A mój mąż zawsze będzie tym, który wskaże go palcem razem z nią.

Sylwia, 27 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

