Zapach świeżej farby i lawendy wciąż unosił się w powietrzu, kiedy po raz ostatni przecierałam lustro w największym z przygotowanych pokoi. Promienie wiosennego słońca wpadały przez czyste szyby, oświetlając idealnie wygładzoną pościel w drobne, błękitne kwiaty. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Włożyłam w ten dom całe swoje serce i absolutnie wszystkie oszczędności, jakie udało mi się zgromadzić przez lata ciężkiej pracy.

Czekałam na turystów

Kiedy odziedziczyłam ten stary, drewniany budynek po dziadkach, wiedziałam, że to moja jedyna szansa na zmianę życia. Przez ostatnie miesiące nie robiłam nic innego, tylko sprzątałam, malowałam ściany, odnawiałam stare meble i szyłam zasłony. Chciałam stworzyć miejsce, do którego ludzie z miasta będą uciekać przed zgiełkiem. Agroturystyka miała być moim nowym początkiem, moim zabezpieczeniem na przyszłość i źródłem utrzymania.

Długi majowy weekend zbliżał się wielkimi krokami, a to oznaczało rozpoczęcie sezonu. Miałam już pierwsze rezerwacje, telefon dzwonił niemal codziennie, a ja z każdym zapisanym w kalendarzu nazwiskiem czułam, że moje marzenia wreszcie stają się rzeczywistością. Wydałam ostatnie grosze na reklamę w internecie i zapas świeżych produktów od lokalnych rolników, by móc serwować moim gościom pyszne, wiejskie śniadania. Byłam zmęczona, moje dłonie były szorstkie od pracy, ale w sercu czułam ogromną radość i dumę. Zrobiłam to. Zbudowałam coś własnego.

Zeszłam na dół, do swojej małej kuchni, i zaparzyłam sobie ziołowej herbaty. Usiadłam przy stole, patrząc na równo ułożone w koszyku klucze do pokoi. Do każdego z nich doczepiłam drewniany brelok z wypalonym numerem. Uśmiechnęłam się do siebie. Wszystko miało zacząć się już jutro, kiedy to pierwsi turyści mieli zapukać do moich drzwi.

Brat mnie zaskoczył

Ciszę przerwał jednak dźwięk silnika samochodowego, a po chwili chrzęst żwiru na podjeździe. Zmarszczyłam brwi, bo nie spodziewałam się nikogo wcześniej. Podeszłam do okna i wyjrzałam na zewnątrz. Zobaczyłam znajome, nieco poobijane auto mojego młodszego brata, Roberta. Zdziwiłam się, bo Robert rzadko mnie odwiedzał, a już na pewno nie bez zapowiedzi.

Wyszłam na ganek, wycierając ręce w fartuch. Z samochodu wysiadł Robert, uśmiechając się szeroko, a zaraz za nim jego żona, Anna, i dwójka ich dzieci. Dzieciaki natychmiast pobiegły w stronę huśtawki na podwórku, ciesząc się z przestrzeni, a Robert podszedł do mnie i zamknął mnie w niedźwiedzim uścisku.

– Cześć, siostrzyczko! – zawołał z nienaturalnym wręcz entuzjazmem. – Ale tu u ciebie pięknie. Widzę, że odwaliłaś kawał dobrej roboty z tym starym domem.

– Cześć, Robert. Cześć, Aniu – odpowiedziałam, wciąż lekko zdezorientowana. – Co wy tu robicie? Nie mówiłeś, że przyjedziecie. Mam jutro pierwszych gości, jestem w trakcie ostatnich przygotowań.

– A, daj spokój, goście poczekają. Rodzina jest ważniejsza, prawda? – Robert machnął ręką, po czym odwrócił się w stronę samochodu. – Otwórz bagażnik, Anka.

Kiedy klapa bagażnika uniosła się w górę, zamarłam. Zamiast jednej czy dwóch toreb podróżnych, które wskazywałyby na krótki, weekendowy pobyt, zobaczyłam stosy szarych kartonów, czarne worki na śmieci wypchane ubraniami i jakieś drobne meble. Zanim zdążyłam zadać jakiekolwiek pytanie, Robert już chwycił pierwszy, ciężki karton i ruszył w stronę drzwi wejściowych.

– Gdzie to zanieść? Na górę? Te pokoje po lewej wyglądają na największe – powiedział, mijając mnie na ganku, jakby był u siebie w domu.

– Zaraz, chwileczkę! – zawołałam, idąc za nim krok w krok. – Co to wszystko jest? Przecież to wygląda, jakbyście się przeprowadzali.

Robert nie odpowiedział, tylko postawił karton na środku korytarza i wrócił do samochodu po kolejny. Anna mijała mnie z naręczem ubrań na wieszakach, unikając mojego wzroku. Czułam, jak w żołądku rośnie mi lodowata gula niepokoju. To nie była zwykła wizyta. Mój brat zawsze był nieodpowiedzialny, zawsze szukał drogi na skróty, ale to, co działo się teraz na moich oczach, przekraczało wszelkie granice.

Nic z tego nie rozumiałam

Przez następne pół godziny stałam jak wryta, obserwując, jak mój brat i jego żona metodycznie opróżniają samochód, a potem jeszcze przyczepkę, której wcześniej nie zauważyłam. Znosili do mojego świeżo wyremontowanego domu pudła z garnkami, zabawki, pościel, a nawet telewizor. Wszystko to lądowało w dwóch największych pokojach na piętrze – tych samych, które miały przynieść mi największy zysk, tych samych, które wynajęła rodzina z Gdańska na najbliższe dwa tygodnie.

Poszłam za nimi na górę. Kiedy zobaczyłam, jak Anna kładzie swoje rzeczy na łóżku z moją nową, błękitną pościelą, coś we mnie pękło.

– Co wy wyprawiacie?! – podniosłam głos, stając w progu. – To są pokoje dla gości! Mam rezerwacje, ludzie przyjeżdżają jutro rano! Z czego ja wam zapłacę za rachunki, z czego będę żyć, jeśli zajmiecie moje miejsce pracy?

Robert odłożył kolejny karton i spojrzał na mnie z wyrazem twarzy, który miał być chyba uspokajający, ale w rzeczywistości był po prostu arogancki.

– Halinka, uspokój się. Przecież to tylko dwa pokoje. Masz jeszcze trzy inne, mniejsze. Jakoś to upchniesz – powiedział tonem, jakbyśmy rozmawiali o pożyczeniu cukru, a nie o moim być albo nie być.

– Nie upchnę! Wszystkie są zajęte! Robert, tłumacz mi w tej chwili, o co tu chodzi. Dlaczego przywieźliście tu cały swój dobytek?

Robert westchnął ciężko, przetarł twarz dłonią i opadł na krzesło przy oknie. Anna cicho wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi, zostawiając nas samych. Zapadła ciężka, gęsta cisza, przerywana tylko odgłosami dzieci bawiących się na dole.

Byłam wściekła

– Wyrzucili nas – powiedział w końcu Robert, patrząc w podłogę. – Właściciel mieszkania wypowiedział nam umowę. Znalazł kogoś, kto zapłaci więcej. Nie mieliśmy gdzie pójść. Zresztą... i tak zalegaliśmy z opłatami od kilku miesięcy. Straciłem pracę w zeszłym kwartale, Anka dorabia tylko dorywczo.

Słuchałam go i czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Mój brat, dorosły mężczyzna z rodziną, znowu zawalił sprawę. I znowu oczekiwał, że ktoś inny posprząta bałagan, który sam stworzył.

– I tak po prostu postanowiliście przyjechać tutaj? Bez uprzedzenia? Bez pytania mnie o zdanie? – mój głos drżał z oburzenia i bezsilności.

– Przecież jesteśmy rodziną, Halina! – oburzył się Robert, podnosząc wzrok. – Gdzie miałem pójść z dziećmi? Na ulicę? Masz ten wielki dom, tyle tu miejsca. Zmieścimy się. Pomożemy ci w prowadzeniu tego interesu.

– Pomożecie mi? Jak? Zajmując pokoje, które miały na siebie zarabiać? Robert, wydałam na ten remont wszystko. Mam raty do spłacenia, podatek od nieruchomości, rachunki za prąd i ogrzewanie. Liczyłam każdy grosz, żeby przetrwać do pierwszych zysków z majówki. Jeśli zajmiecie te pokoje, będę musiała odwołać rezerwacje. A to oznacza, że nie będę miała z czego żyć.

– Nie przesadzaj – prychnął, wstając. – Przecież jakoś to będzie. Zawsze jakoś było. Mieszkamy u ciebie, więc odchodzą nam koszty wynajmu. Będziemy kupować jedzenie, dorzucimy się do prądu... jak tylko znajdę jakąś nową posadę.

– Jak tylko znajdziesz? A do tego czasu kto będzie was utrzymywał? Ja? Z czego? Z tych trzech małych pokoików, o ile w ogóle ktoś do nich przyjedzie, widząc wasze rzeczy rozrzucone po całym korytarzu?

Robert wzruszył ramionami, jakby mój problem w ogóle go nie dotyczył. Dla niego sprawa była załatwiona. Miał dach nad głową, a reszta była moim zmartwieniem.

Koniec marzeń o niezależności

Zeszłam na dół jak w transie. Usiadłam w kuchni przy zimnej już herbacie. Przez okno widziałam bratanków biegających po trawie, zrywających kwiaty, które z takim trudem posadziłam wokół ogrodzenia. W głowie huczało mi od myśli. Nie mogłam wyrzucić brata i jego dzieci na bruk. Niezależnie od tego, jak bardzo byłam na niego wściekła, sumienie nie pozwalało mi na taki krok. Ale z drugiej strony, zgoda na ich pobyt oznaczała dla mnie finansowe samobójstwo.

Wyciągnęłam telefon i z ciężkim sercem zaczęłam wybierać numery klientów, którzy mieli przyjechać do moich najlepszych pokoi. Każda rozmowa, każde przeprosiny za "nagłą awarię hydrauliczną", jak to tłumaczyłam, były jak cios w serce. Zwracałam zaliczki, patrzyłam, jak topnieją moje wirtualne oszczędności na koncie bankowym.

Wieczorem dom wypełnił się hałasem. Dzieci biegały po drewnianych schodach, Anna smażyła coś w kuchni, zużywając moje zapasy przeznaczone dla gości, a Robert oglądał telewizję w salonie, który miał być wspólną strefą relaksu dla turystów. Moja agroturystyka, moja oaza spokoju, zmieniła się w darmowy hotel dla mojej rodziny.

Wiedziałam, że Robert nie znajdzie pracy szybko. Znałam go za dobrze. Wiedziałam też, że Anna nie dołoży się do rachunków. Zostałam sama z długami, w domu pełnym ludzi, którzy traktowali mnie jak służącą i darmowego sponsora. Moje marzenie o niezależności prysło jak bańka mydlana. Zamiast liczyć zyski z majówki, liczyłam dni do momentu, w którym całkowicie zbankrutuję, patrząc z goryczą na kartony rodziny, które zrujnowały moje życie.

Halina, 48 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

