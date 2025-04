Kiedy wychodziłam za mąż za Krzysztofa, to nie brakowało głosów, że popełniam błąd. Mój mąż uchodził za kobieciarza, który nie potrafi odpuścić niemal żadnej kobiecie. Ja nie do końca w to wierzyłam. Poza tym byłam zakochana i chciałam wierzyć, że to wszystko to tylko plotki. Gdybym wtedy uwierzyła w to co słyszałam, to być może uniknęłabym późniejszego rozczarowania.

Romans z biurowym bawidamkiem

Krzyśka poznałam na ostatnim roku studiów. To wtedy rozpoczęłam praktyki w międzynarodowej firmie, w której po obronie pracy dyplomowej zamierzałam zdobyć etat. Krzysiek był tam jednym z kierowników i to on opiniował moje podanie o staż.

– Postanowiliśmy pozytywnie rozpatrzyć pani podanie – powiedział kilkanaście minut po mojej rozmowie kwalifikacyjnej.

Jednocześnie spojrzał na mnie w taki sposób, że nie miałam wątpliwości, iż to jego głos przesądził o tym, że dostałam tę szansę. Zresztą przyglądał mi się podczas całej rozmowy. A z jego wzroku dało się wyczytać to, że jest mną zainteresowany. To samo można było powiedzieć o mnie. Od początku zwróciłam na niego uwagę. Tym bardziej że był w moim typie – muskularny brunet o lekko zawadiackim uśmiechu.

Nie trzeba było długo czekać na to, aż nasza znajomość wyjdzie poza relację służbową. Już kilka dni po rozpoczęciu przeze mnie praktyk przeszliśmy na ty, a niespełna miesiąc później Krzysztof zaprosił mnie na kolację, która przekształciła się w typową randkę ze śniadaniem.

– Żałujesz? – zapytał mnie później.

Nie żałowałam, bo była to jedna z najlepszych nocy w moim życiu. Jedyne czego się obawiałam to fakt, że zostanę potraktowana jako jednorazowa przygoda. Krzysiek miał opinię kobieciarza i dosyć często słyszałam w pracy plotki o tym, że nie przepuszcza żadnej stażystce. Ale moje obawy okazały się niepotrzebne. Stworzyliśmy z Krzyśkiem naprawdę udany związek. A przynajmniej tak mi się wydawało.

Wiele osób ostrzegało mnie przed ślubem

Pod koniec mojego stażu spełniły się dwa moje marzenia. O spełnieniu pierwszego dowiedziałam się pewnego ranka.

– Szef prosi panią na rozmowę – zakomunikowała mi sekretarka prezesa.

Spojrzałam na nią zaniepokojona. Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że moje praktyki zbliżają się ku końcowi i że właśnie nadszedł czas decyzji co do mojej przyszłości.

– Już idę – powiedziałam i zestresowana ruszyłam do gabinetu prezesa.

Jednak nic nie mogłam wyczytać z jego oczu. Siedział za swoim biurkiem i spoglądał na mnie z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Serce mi zamarło.

– Proszę się tak nie denerwować – usłyszałam w końcu.

A potem zobaczyłam uśmiech. Okazało się, że firma chce podpisać ze mną umowę. Wybiegłam z gabinetu prezesa jak na skrzydłach. I od razu zadzwoniłam do Krzyśka, żeby poinformować go o tym, że będziemy razem pracować. A to wcale nie była najlepsza wiadomość tego dnia. Wieczorem Krzysztof zaprosił mnie na kolację i pod jej koniec zrobił coś, co na długo pozbawiło mnie tchu.

– Wyjdziesz za mnie? – zapytał, otwierając pudełko z pierścionkiem.

Patrzyłam na niego z niedowierzaniem, ale kiedy podniosłam wzrok na Krzyśka, to zrozumiałam, że to wcale nie jest żart. Zgodziłam się. I chociaż wcale nie miałam pewności, że to dobra decyzja, to jednak nie mogłam odmówić. Byłam zakochana.

– Jesteś pewna, że to dobra decyzja? – zapytała mnie koleżanka, której powiedziałam o oświadczynach. Baśka pracowała razem ze mną i doskonale wiedziała o plotkach krążących o Krzyśku.

Zresztą nie tylko ona ostrzegała mnie przed tą decyzją. Podobne zdanie miało pół biura. Chyba nikt nie wierzył w to, że mogę być szczęśliwa z mężczyzną, który ma opinię największego podrywacza w firmie. Ale ja podjęłam już decyzję. Kochałam Krzysztofa i chciałam spędzić z nim resztę swojego życia.

Miłe złego początki

Mieliśmy przepiękny ślub. A ja stojąc przed ołtarzem i wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, byłam najszczęśliwszą kobietą na ziemi.

I początkowo wszystko wskazywało na to, że na przekór wszystkim stworzymy szczęśliwy związek. Przez pierwsze miesiące Krzysiek był najwspanialszym mężem pod słońcem i na każdym kroku udowadniał, że jestem kobietą jego życia. A ja czułam się jak księżniczka.

Przez kolejne lata też nie było najgorzej. Wprawdzie minęły początkowe zachwyty i wybuchy namiętności, ale wciąż tworzyliśmy zgraną parę. I chyba właśnie ta pozorna normalność uśpiła moją czujność. Sama nie wiem kiedy zorientowałam się, że zachowanie Krzyśka jest coraz bardziej niepokojące.

Mój mąż coraz później wracał do domu, a zdarzało się nawet tak, że pojawiał się w mieszkaniu grubo po północy. Niepokoiło mnie to coraz bardziej.

– Gdzie byłeś? – zapytałam go którejś nocy.

Specjalnie nie kładłam się spać, aby zobaczyć, o której wrócił i zadać mu dręczące mnie od dawna pytania.

– Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć?

Krzysztof uśmiechnął się tym swoim uroczym uśmiechem, a potem objął mnie uspokajającym gestem.

– To tylko praca – zapewnił mnie. – Przecież wiesz, że kolacje służbowe potrafią przeciągnąć się do późnej nocy – dodał.

O tym akurat doskonale wiedziałam. Ale mój mąż przebywał poza domem znacznie częściej i znacznie dłużej niż wymagały tego służbowe obowiązki. A ja nie mogłam zapomnieć o tym, że swego czasu miał opinię kobieciarza. „Czyżby to była prawda?” – zastanawiałam się. I chociaż próbowałam wytłumaczyć jego zachowanie w sposób racjonalny, to jednak nie mogłam pozbyć się wątpliwości. Cały czas myślałam o tym, że być może mój mąż zdradzał mnie przez wszystkie lata małżeństwa, tylko po prostu dobrze się z tym krył.

Śledztwo ujawniło tajemnicę mojego męża

Postanowiłam dowiedzieć się, czy moje podejrzenia są słuszne. I zabrałam się do tego jak prawdziwa podejrzliwa żona. Przede wszystkim obserwowałam jego zachowanie. I już na tym etapie zapaliła mi się czerwona lampka. Krzysiek nie tylko coraz rzadziej spędzał wieczory w domu, ale także coraz częściej wyjeżdżał na weekendy.

– Masz spotkania biznesowe w weekendy? – pytałam z niedowierzaniem. A on za każdym razem odpowiadał mi, że tego wymaga sytuacja.

Ja jednak byłam coraz bardziej podejrzliwa. Dlatego przeszukiwałam jego kieszenie i obwąchiwałam jego ciuchy. Nic jednak nie udało mi się znaleźć. „Czyżby był aż tak ostrożny?” – zastanawiałam się. Dodatkowo kilkukrotnie go śledziłam, ale i to nie przyniosło żadnych rezultatów. Za każdym razem mój mąż jechał do pracy i kolejne godziny spędzał w biurze.

– Sprawdź jego telefon – poradziła mi koleżanka, której zwierzyłam się ze swoich podejrzeń.

To właśnie ona kilka lat wcześniej najbardziej ostrzegała mnie przed Krzyśkiem i to ona teraz nie miała żadnych wątpliwości, że mój mąż mnie zdradza.

– Próbowałam – powiedziałam gorzko. Już wiele razy chciałam sprawdzić połączenia i SMS-y swojego męża. Jednak okazało się to niemożliwe, bo telefon Krzyśka miał blokadę. Tak jakby obawiał się tego, że może on wpaść w niepowołane ręce. Czyżbym jednak miała rację?

– Są sposoby, aby ominąć zabezpieczenia – powiedziała Baśka. A kiedy sprawdziłam Internet, to okazało się, że ma rację. I że to wcale nie jest takie trudne.

Szybko wprowadziłam swój plan w życie. Jeszcze tego samego wieczoru przechwyciłam telefon męża i zastosowałam wszystkie rady z Internetu. Tak szczerze powiedziawszy, to nie sądziłam, że mi się uda. A tymczasem po kilku minutach telefon Krzyśka przestał mieć przede mną jakiekolwiek tajemnice. Zaczęłam go przeglądać. A potem żałowałam, że w ogóle zaczęłam.

Nie jedna, a kilka

Okazało się, że mój mąż miał trzy kochanki, które o sobie nie wiedziały. Czas spędzony poza domem dzielił pomiędzy Asię, Beatę i Marysię. Każdej z nich pisał, że jest jedyna i każdej z nich obiecywał małżeństwo. Szkoda tylko, że żadnej nie przyznał się, że ma już żonę.

Przez kilka kolejnych godzin próbowałam wyjść z szoku. A potem postanowiłam się zemścić.

– Co to znaczy? – zapytał Krzysiek następnego ranka. Jego walizki stały przy drzwiach. – Oszalałaś? – dodał zdziwiony.

– To koniec – powiedziałam spokojnie.

A gdy chciałam wytłumaczyć mu swoją decyzję, to obudził się jego telefon. Krzysiek raz po raz spoglądał na wyświetlacz smartfona, a jego mina wskazywała na to, że jest coraz bardziej zdezorientowany.

– To Marysia? – zapytałam niewinnie. – A może Beata lub Asia?

Krzysiek nie wiedział, co powiedzieć. A ja zbierałam owoce tego co zrobiłam w nocy. Gdy tylko odkryłam, że mój mąż ma kochanki, to do każdej z nich napisałam wiadomość, z których dowiedziały się nie tylko o swoich konkurentkach, ale także o żonie. Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

– Ja ci to wszystko wytłumaczę – usłyszałam błagalny głos Krzysztofa. Ale ja nie chciałam tego słuchać. Kazałam mu zniknąć z mieszkania i z mojego życia.

Kilka dni później złożyłam pozew o rozwód. I chociaż Krzysztof błagał mnie o przebaczenie, to ja byłam nieubłagana. I tak poświęciłam temu człowiekowi zbyt wiele lat ze swojego życia. Teraz zamierzałam pomyśleć o sobie, a swojego niewiernego męża zaliczyć do przeszłości.

Magdalena, 33 lata

