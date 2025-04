Dla mojej żony zawsze liczyły się tylko pieniądze. Kręciła nosem na znajomych, którzy zarabiali mniej od nas. Co weekend zostawiała w galeriach handlowych mnóstwo kasy, a słowo takie jak „oszczędności” w ogóle nie istniało w jej słowniku. Rozmowy na ten temat nic nie dawały, a czara goryczy przelała się, gdy dostałem w spadku dom po babci.

Byłem zachwycony tym domem

– To naprawdę piękny dom, znacznie większy niż nasze mieszkanie, pięknie go sobie urządzimy – ja tryskałem entuzjazmem, podczas gdy moja małżonka wcale nie wyglądała na zadowoloną.

– Wiesz, ale te dojazdy do miasta będą strasznie uciążliwe – odparła ze skwaszoną miną.

Dom znajdował się w jednej z podwarszawskich miejscowości w niezwykle uroczej lokalizacji. Mielibyśmy tam jak w raju – cicho i spokojnie, w otoczeniu zieleni. Najwyraźniej jednak wizja ta w ogóle nie kręciła Martyny. Ona najchętniej wyprowadziłaby się do samego centrum stolicy.

Zdarzało się jej marudzić, że dojazdy z Mokotowa do Śródmieścia zajmują zbyt wiele czasu – oczywiście nie było mowy o poruszaniu się transportem publicznym, tylko samochodem. Jakby zupełnie zapomniała o tym, że jednym z minusów mieszkania w dużym mieście są wszechobecne korki.

– Nie przesadzaj, wcale nie byłoby tak źle – zaprotestowałem.

– Pawełku, a czy ty masz świadomość tego, ile będzie kosztował remont? – wzburzyła się. – Bo mniemam, że będzie konieczny.

– No tak – odparłem – ale to przecież solidna inwestycja.

– I jak ty to widzisz? – rozłożyła ramiona w udawanym geście bezradności. – Że nie pojedziemy na wakacje, bo całą kasę będzie trzeba pompować w chatę?

– Nie przesadzaj – rozmowa ta zaczęła mnie powoli irytować. – Może to kwestia roku lub dwóch lat, a potem sobie to odbijemy z nawiązką.

– Mówiłam ci, że ja chcę lecieć na wczasy do Egiptu. Olka była zachwycona, byli z Mariuszem w świetnym hotelu.

– Nie uważasz, że są rzeczy ważne i ważniejsze? – ciśnienie już poszło mi w górę. – Powinniśmy to wszystko dokładnie przedyskutować.

– Ja chcę do Egiptu i tyle – odparła naburmuszona.

W tym momencie miałem jej naprawdę serdecznie dosyć. Była jak sroka. Uwielbiała błyskotki i nie znosiła, kiedy ktoś chwalił się czymś, czego ona nie ma. Coraz mocniej mnie to uwierało, chociaż ciężko mi było się do tego przyznać.

Zawróciła mi w głowie

Martyna totalnie zawróciła mi w głowie w dniu, w którym ją poznałem. Pracowała wówczas jako sprzedawczyni w ekskluzywnym butiku z perfumami. Szukałem akurat dla siebie jakiegoś fajnego zapachu na lato i trafiłem właśnie tam. Na widok bogini o długich nogach i wysportowanej sylwetce oczy mi się zaświeciły. Nie byłem w stanie oderwać od niej wzroku.

Miałem w nosie to, że robię z siebie kompletnego idiotę, nie miało to żadnego znaczenia. Liczyła się tylko ona. Jednakże z wrażenia mowę mi odebrało i nie byłem w stanie jakoś sensownie do niej zagadać. Kupiłem pierwsze perfumy, jakie mi zaproponowała. W przeciągu dwóch następnych tygodni wróciłem do tego sklepu jeszcze parokrotnie, aż wreszcie dostałem to, na czym tak naprawdę mi zależało, czyli numer jej telefonu.

Nie posiadałem się ze szczęścia i byłem święcie przekonany, że wygrałem los na loterii. Zaczęliśmy się spotykać, w końcu przedstawiłem ją moim znajomym i przyjaciołom.

Przyjaciele ostrzegali, że to materialistka

– Jest fantastyczna, co nie? – szturchnąłem Marka, jak zauważyłem, że się jej przygląda.

Wydawało mi, że na bank zazdrości mi takiej laski.

– To fakt, jest piękną kobietą – odparł kumpel, ale bez większego zachwytu.

– Nie podoba ci się? – zapytałem z niedowierzaniem.

– Nie o to chodzi. Nie obraź się, ale moim zdaniem to nie jest babka dla ciebie.

– Dlaczego?

– Paweł, ona oskubie cię z kasy – Marek jak zwykle był do bólu bezpośredni.

– Bzdury pleciesz – zdenerwowałem się, bo nie takiej reakcji oczekiwałem.

– Na serio nie zwróciłeś uwagi, że ona nawija tylko o forsie i drogich przedmiotach? – kumpel przyglądał mi się podejrzliwie. – Chyba wszystkim zdążyła się już pochwalić, ile kosztowała jej kiecka.

– Standardowo dramatyzujesz – machnąłem lekceważąco dłonią.

Rzecz jasna tych czerwonych flag było dużo więcej, ale ponieważ miałem klapki na oczach, ignorowałem je. Niedługo potem stanęliśmy na ślubnym kobiercu, a ja dołożyłem wszelakich starań, aby moja księżniczka miała wesele swoich marzeń. Pierwszy rok był po prostu cudowny, a potem w nasze codzienne życie powolutku zakradła się rutyna. Poskutkowało to tym, że z twarzy Martyny zaczęły spadać maski – a może to ja odzyskałem wzrok?

Sprawa domu była gwoździem do trumny

Z roku na rok między mną a Martyną układało się coraz gorzej. Nie narzekaliśmy na brak pieniędzy, ale ona zdecydowanie przesadzała z wydatkami. To nie tak, że miałem węża w kieszeni czy coś. Najzwyczajniej w świecie szastała kasą na lewo i prawo. Musiała mieć ciuchy z najnowszych kolekcji – rzecz jasna z najwyższej półki. Krocie wydawała na buty, torebki, kosmetyki i rozmaite duperele, bez których – jak twierdziła – żyć nie może.

Nie była zbyt skora do wspólnego spędzania czasu w fajny sposób, ale z przyjemnością prezentowała nowe stylóweczki na Instagramie. O ile na początku mnie to bawiło i nawet chętnie w tym uczestniczyłem, o tyle po jakimś czasie miałem serdecznie dość. Dla mojej żony byłem jedynie sprawnie działającym bankomatem.

Owszem, dla mnie również pieniądze miały znaczenie, ale nie modliłem się do nich. W przeciwieństwie do Martyny nie lubiłem się nimi obnosić. Szybko się przekonałem, że wyznajemy zupełnie odmienne wartości, a ja byłem na tyle głupi, żeby polecieć na atrakcyjny wygląd. Dotarło do mnie, że to nie jest najważniejsze i bez wątpienia była to jedna z przełomowych chwil w moim życiu.

Miałem dość

Kiedy dowiedziałem się, że w spadku po babci dostałem dom, nie posiadałem się z radości. Dom ten kojarzył mi się bowiem ze wspaniałym dzieciństwem. Spędziłem tam mnóstwo cudownych chwil. Po śmierci babci przez kilka lat stał pusty, ponieważ babcia nie zostawiła testamentu i rodzina nie mogła się dogadać. Trzymałem się z daleka od familijnych niesnasek, a koniec końców zapadła decyzja przypieczętowana podpisem u notariusza, że nieruchomość przypadnie w udziale właśnie mnie.

Miałem cichą nadzieję, że Martyna się ucieszy, ale ona wolała ekskluzywne wakacje w Egipcie. Każda rozmowa o remoncie kończyła się awanturą, bo dla niej nie do pomyślenia było, że nie zaliczy trzeciego już w tym roku urlopu za granicą. Pewnego poranka postanowiłem, że od tej pory wszystko się zmieni – a czy Martyna zechce w tym uczestniczyć, to jej sprawa.

Przyłapałem się na myślach o tym, że wcale nie chciałem być z nią dalej. Nasze małżeństwo nie należało do udanych. Suszyła mi głowę o ten cholerny wyjazd, a ja wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądać dom po zmianach. Nie wymagał generalnego remontu, ale to i owo przydałoby się w nim zrobić.

– Wiesz co, jak tak bardzo chcesz, to leć sama – powiedziałem żonie. – Ja mam gdzieś ten Egipt.

– No pewnie, lepiej kisić się na wiosce – te słowa przelały czarę goryczy.

Tego samego dnia spakowałem się i wyprowadziłem pod Warszawę. Rzecz jasna Martyna urządziła wielką dramę i całą rodzinę postawiła na nogi, ale ja miałem jej po dziurki w nosie dość. Napawałem się wizją domu, w którym zamieszkam.

Jeszcze przez jakiś miesiąc miejsce miały kłótnie, aż żona oznajmiła, że składa pozew o rozwód, bo ze mną nie da się wytrzymać. Ulżyło mi, szczerze powiedziawszy. Zresztą, gdyby nie ona, to ja bym to uczynił. Niech bierze, co tylko chce – dla mnie najistotniejszy jest spokój i czas, żeby przewartościować swoje życie.

Paweł, 38 lat

