W naszym domu wszystko miało swoją cenę i swoje miejsce w tabelce. Artur, mój mąż, był człowiekiem niezwykle praktycznym. Kiedy braliśmy ślub, ta jego zaradność bardzo mi imponowała. Wydawało mi się, że przy nim nigdy nie będę musiała martwić się o przyszłość. Pracowałam na pełen etat w biurze rachunkowym, on był kierownikiem magazynu. Oboje zarabialiśmy przyzwoicie, ale nasze życie wyglądało tak, jakbyśmy każdego dnia musieli walczyć o przetrwanie.

Mąż pilnował wydatków

Każdego wieczoru Artur siadał przy kuchennym stole, otwierał swój gruby zeszyt i wpisywał nasze wydatki. Z czasem to stało się rytuałem, który budził we mnie irracjonalny niepokój. Musiałam tłumaczyć się z każdego kupionego masła, z każdych nowych rajstop czy zeszytu dla naszej nastoletniej córki, Zosi.

– Dlaczego kupiłaś ten droższy płyn do naczyń? – pytał, stukając ołówkiem w paragon. – Przecież ten w żółtej butelce był w promocji.

Zawsze milczałam lub przepraszałam. Wydawało mi się, że to mała cena za spokój w domu. Nie mieliśmy długów, nasze mieszkanie było wyremontowane, a na koncie oszczędnościowym rosła suma, której Artur nigdy nie pozwalał ruszać. Mówił, że to na czarną godzinę. Problem polegał na tym, że w jego słowniku nigdy nie było miejsca na godziny jasne, pełne radości i beztroski.

Zosia dorastała w domu, w którym najważniejszym słowem było „oszczędzanie”. Widziałam, jak powoli uczy się ukrywać swoje potrzeby. Nie prosiła o modne ubrania ani o wyjścia z koleżankami. Kiedyś, gdy zapytałam ją, co chciałaby dostać na urodziny, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała, że niczego nie potrzebuje. To wtedy po raz pierwszy poczułam ukłucie w klatce piersiowej. Zrozumiałam, że moja córka przejmuje mój strach przed proszeniem o cokolwiek.

Miałam swoją tajemnicę

Wiedziałam, że z mojej biurowej pensji, która w całości trafiała na wspólne konto, niczego nie uszczknę. Artur kontrolował każdy przelew. Musiałam znaleźć sposób, żeby mieć chociaż odrobinę własnej przestrzeni. Moją ucieczką stała się stara maszyna do szycia, którą odziedziczyłam po babci.

Zaczęło się bardzo niewinnie. Zosia potrzebowała nowej torby do szkoły, a Artur stwierdził, że stara z zeszłego roku jeszcze się nadaje. Wieczorami, kiedy mąż już spał, wyciągałam z szafy kawałki materiałów, które kupowałam za grosze w sklepach z używaną odzieżą. Uszyłam Zosi piękną, lnianą torbę z wyhaftowanym motywem liści. Kiedy poszła z nią do szkoły, jej koleżanki były zachwycone. Dwie z nich zapytały, czy mogłabym uszyć im podobne.

Zgodziłam się. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam lepsze nici i nowe materiały. Potem zaczęłam szyć poszewki na poduszki, kosmetyczki i materiałowe organizery. Moja przyjaciółka, Karolina, zaproponowała, że wystawi moje prace w swoim niewielkim butiku z rękodziełem.

Nie powiedziałam o tym Arturowi. Wiedziałam, jak by zareagował. Uznałby to za stratę prądu na używanie maszyny do szycia i marnowanie czasu, który powinnam przeznaczyć na obowiązki domowe. Pieniądze, które zarabiałam, chowałam w starym pudełku po butach na samym dnie mojej szafy. Z każdym miesiącem plików banknotów przybywało. Szycie dawało mi nie tylko dodatkową gotówkę, ale przede wszystkim poczucie sprawczości. Kiedy siadałam do maszyny, byłam kowalem własnego losu, a nie tylko trybikiem w domowej tabelce wydatków.

Córka miała jedno marzenie

Pewnego popołudnia wróciłam z pracy wcześniej. Weszłam do pokoju Zosi i zobaczyłam, że siedzi na łóżku, przeglądając w internecie zdjęcia pięknych, błękitnych kopuł na tle granatowego morza. Na biurku leżał folder z ofertami kursów fotograficznych. Zosia od zawsze uwielbiała robić zdjęcia, chociaż miała do dyspozycji tylko stary aparat w telefonie.

– Pięknie tam jest – odezwałam się cicho, stając w progu.

Córka podskoczyła i natychmiast zamknęła laptopa.

– To tylko takie głupoty – mruknęła, spuszczając wzrok. – Pani od plastyki mówiła, że w wakacje organizowany jest plener fotograficzny dla młodzieży. Nawet o tym nie myślę. Tata i tak by się nie zgodził.

Podeszłam do niej i usiadłam na brzegu łóżka. Spojrzałam w jej jasne oczy, w których kryło się tyle rezygnacji. Miała zaledwie szesnaście lat, a zachowywała się, jakby życie już dawno przestało mieć jej cokolwiek do zaoferowania.

– Ile kosztuje ten kurs? – zapytałam spokojnie.

Zosia wymieniła kwotę. Nie była mała, ale dla mnie, z moim tajnym funduszem z pudełka po butach, całkowicie osiągalna. Tego samego wieczoru opłaciłam jej udział. Kiedy wręczyłam jej potwierdzenie przelewu i używany, ale w świetnym stanie aparat fotograficzny, który kupiłam od znajomego, popłakała się z radości.

– Nie mów tylko tacie, dobrze? – poprosiłam, głaszcząc ją po włosach. – Powiemy, że aparat wypożyczyłaś ze szkoły, a kurs jest darmowy, z unijnego projektu.

Zosia przytuliła mnie mocno. Jej uśmiech był najpiękniejszą nagrodą za zarwane noce przy maszynie do szycia. Jednak fakt, że musiałam kłamać we własnym domu, żeby sprawić radość dziecku, dusił mnie od środka. Zrozumiałam, że to nie jest normalne życie.

Chciałam pojechać na wakacje

Katalizatorem zmian okazała się zwykła niedzielna kolacja. Zbliżały się wakacje. W biurze wszystkie dziewczyny opowiadały o planach wyjazdowych. Jedna leciała na Majorkę, inna planowała wyjazd w góry. My, jak co roku, mieliśmy po prostu siedzieć w domu i ewentualnie pojechać na weekend na działkę do teściów, gdzie Artur kazałby nam plewić grządki.

Nabrawszy odwagi po sukcesie z kursem Zosi, postanowiłam poruszyć ten temat. Przełknęłam suchy kawałek chleba i spojrzałam na męża, który właśnie przeglądał gazetkę promocyjną z supermarketu.

– Artur – zaczęłam niepewnie. – Pomyślałam, że może w tym roku pojechalibyśmy gdzieś na wakacje. Znalazłam bardzo tanie oferty last minute do Grecji. To naprawdę niewielki koszt, jeśli weźmiemy apartament bez wyżywienia. Zosia nigdy nie leciała samolotem.

Artur powoli odłożył gazetkę. Spojrzał na mnie znad okularów w sposób, który sprawiał, że czułam się jak skarcony przedszkolak.

– Grecja? – zapytał z ironią w głosie. – Tobie się chyba w głowie przewraca od tego siedzenia w biurze. Wakacje w Grecji to zbędny luksus. Powinnam się cieszyć, że mam co włożyć do garnka, a nie wymyślać jakieś fanaberie.

– Ale my od lat nigdzie nie byliśmy – próbowałam protestować, choć czułam, że mój głos drży. – Zarabiamy, mamy oszczędności. Po co nam te pieniądze, skoro z nich nie korzystamy?

– Po co? – Artur uniósł głos, a jego twarz przybrała chłodny wyraz. – Żeby nie skończyć pod mostem, jak większość tych twoich rozrzutnych koleżanek. Oszczędności są na dach, na nowy piec, na emeryturę. Grecja! Zosia może iść na basen miejski, a ty możesz opalać się na balkonie. Temat skończony.

Wstał od stołu, zostawiając mnie w pustej kuchni. Zosia, która wszystko słyszała ze swojego pokoju, weszła po cichu i zaczęła zbierać talerze. Nie odezwała się ani słowem, ale jej smutne spojrzenie mówiło wszystko. To był ten moment. Punkt zwrotny. Zrozumiałam, że jeśli teraz się nie przeciwstawię, do końca życia będę patrzeć na świat wyłącznie z perspektywy naszego zakurzonego balkonu.

Mąż odkrył mój sekret

Następnego dnia, gdy Artur pojechał do pracy, wyciągnęłam z szafy moje pudełko. Przeliczyłam banknoty. Wystarczyło nie tylko na wyjazd do Grecji dla mnie i Zosi, ale też na pokrycie bieżących wydatków przez jakiś czas, gdybym zdecydowała się na radykalne kroki.

Wieczorem miałam zamiar ogłosić mężowi swoją decyzję. Chciałam mu powiedzieć, że lecę z córką na wakacje, za własne pieniądze i nie potrzebuję jego zgody. Los jednak postanowił przyspieszyć bieg wydarzeń.

Kiedy wróciłam z pracy, zobaczyłam, że drzwi do naszej sypialni są otwarte. Artur stał na środku pokoju, a w rękach trzymał moje pudełko po butach. Dookoła niego, na dywanie, leżały rozrzucone ubrania z mojej szafy. Szukał jakichś starych rachunków i przypadkiem natrafił na moją skrytkę.

– Co to jest? – zapytał, odwracając się w moją stronę. W jego oczach nie było złości, tylko chłodna kalkulacja i pewnego rodzaju satysfakcja. – Ukrywałaś przede mną pieniądze?

Poczułam, jak serce podchodzi mi do gardła. Moja pierwsza reakcja była wyuczonym odruchem – chciałam przepraszać, tłumaczyć się, spuścić wzrok. Ale nagle coś we mnie pękło. Wzięłam głęboki oddech.

– To moje pieniądze – powiedziałam twardo, chociaż kolana mi drżały. – Zarobiłam je sama. Po godzinach.

– Nasze pieniądze – poprawił mnie natychmiast, kładąc pudełko na komodzie. – Jesteśmy małżeństwem, mamy wspólnotę majątkową. Nawet nie wiesz, jak dobrze się składa. W samochodzie siada sprzęgło, a na zimę trzeba będzie kupić nowy komplet opon. Akurat wystarczy.

Podszedł do pudełka z zamiarem przeliczenia zawartości. Zrobiłam krok do przodu i położyłam dłoń na pokrywce.

– Zostaw to – powiedziałam głosem, którego sama u siebie nie znałam. – Nie kupisz za to opon ani sprzęgła. Te pieniądze przeznaczam na wakacje. Zabieram Zosię do Grecji.

Artur cofnął się o krok, jakbym uderzyła go w twarz. Zmarszczył brwi, przyglądając mi się uważnie, jakby widział mnie po raz pierwszy w życiu.

– Chyba naprawdę straciłaś rozum – powiedział wolno, cedząc każde słowo. – Nigdzie nie pojedziecie. Zabraniam ci trwonić te pieniądze na głupoty. Jesteś nieodpowiedzialna. Jeśli wyjdziesz z tego domu i zrobisz to, co mówisz, nie masz po co wracać.

Miałam dość tego skąpca

Jego groźba nie wywołała we mnie strachu. Zamiast tego poczułam ulgę. Czekałam na to zdanie podświadomie od wielu lat. Artur nie był partnerem, był nadzorcą, a ja w końcu miałam w rękach klucz do swojej celi.

– W porządku – odpowiedziałam spokojnie, zabierając pudełko z komody. – Spakuję nasze rzeczy.

– Co ty wygadujesz?! – Jego pewność siebie zaczęła kruszeć, ustępując miejsca nerwowości. – Przestań się mazać i zachowywać jak nastolatka! Mamy dom, mamy obowiązki!

Ominęłam go bez słowa. Poszłam do pokoju córki. Zosia siedziała przy biurku, blada jak ściana. Słyszała całą wymianę zdań.

– Pakuj się, kochanie – powiedziałam, uśmiechając się do niej ciepło. – Wyciągnij tę największą walizkę. Lecimy zobaczyć te niebieskie kopuły.

Nie zadawała pytań. Widziałam w jej oczach mieszankę strachu i ogromnego podziwu. W ciągu godziny spakowałyśmy najważniejsze rzeczy. Artur krążył po przedpokoju, rzucając w moją stronę ostre słowa o bezmyślności, braku szacunku i o tym, że sama sobie nie poradzę. Im więcej mówił, tym bardziej upewniałam się w swojej decyzji. Z każdym jego zdaniem mój wewnętrzny ciężar stawał się coraz lżejszy.

Gdy zamykałam za sobą drzwi naszego mieszkania, nie czułam smutku. Nie czułam żalu za latami spędzonymi pod dyktando kalkulatora i wiecznych pretensji. Czułam rześkie, wieczorne powietrze, które smakowało jak początek nowego życia.

Dwa tygodnie później siedziałyśmy z Zosią w samolocie. Kiedy maszyna oderwała się od ziemi, moja córka złapała mnie za rękę. Wyjrzałam przez małe okienko. Ziemia w dole robiła się coraz mniejsza, a razem z nią malały wszystkie moje dotychczasowe lęki.

Ewa, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: