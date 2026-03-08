W Dzień Kobiet zawsze dostawałam od Marka tulipany. Czerwone, żółte albo białe, ale zawsze tulipany. Dlatego kiedy tego marcowego popołudnia zobaczyłam na stole kopertę z moim imieniem, uśmiechnęłam się, przekonana, że w środku jest kartka albo bilety do kina. Otworzyłam ją bez pośpiechu. Dopiero po chwili zrozumiałam, że to nie jest niespodzianka, której się spodziewałam.

Ta koperta mnie zaskoczyła

Koperta leżała na kuchennym stole, dokładnie tam, gdzie zwykle Marek zostawiał kwiaty. Nawet przez moment pomyślałam, że może bukiet stoi gdzieś obok, tylko jeszcze go nie zauważyłam.

– Marek? – zawołałam z przedpokoju, zdejmując płaszcz.

Nie odpowiedział. W kuchni było cicho. Czajnik stał na kuchence, a na lodówce wisiała kartka z listą zakupów, którą sama napisałam dwa dni wcześniej. Wszystko wyglądało zwyczajnie, tylko ta koperta była jakaś obca. Usiadłam przy stole i otworzyłam ją. Najpierw zobaczyłam nagłówek. Potem kilka urzędowych zdań. A potem słowa, które przeczytałam trzy razy, zanim do mnie dotarły. Pozew o rozwód. Serce zaczęło mi bić szybciej. Przesunęłam palcem po papierze, jakby to mogło zmienić jego treść.

– To jakiś żart… – mruknęłam do siebie.

Drzwi wejściowe skrzypnęły. Marek wszedł do mieszkania, jakby wrócił z krótkiego spaceru.

– Widzę, że już przeczytałaś – powiedział spokojnie.

Podniosłam głowę. Stał przy ścianie z rękami w kieszeniach, unikając mojego wzroku.

– Marek… co to jest?

– Dokumenty.

– To widzę – odpowiedziałam, czując jak drży mi głos. – Ale dlaczego?

Przez chwilę milczał. W końcu podszedł do stołu i usiadł naprzeciwko mnie.

– Myślę, że tak będzie lepiej.

– Lepiej dla kogo?

Westchnął ciężko.

– Dla nas obojga.

Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle.

– W Dzień Kobiet? Naprawdę uznałeś, że to dobry moment?

Marek wzruszył lekko ramionami.

– Nie chodzi o datę.

– A o co chodzi? – zapytałam ciszej.

Przez chwilę bawił się kluczykami, które położył na stole.

– O to, że od dawna żyjemy obok siebie, nie ze sobą.

– Marek… wczoraj oglądaliśmy razem serial i kłóciliśmy się o to, kto zjadł ostatni kawałek ciasta. To nie wyglądało jak koniec małżeństwa.

Spojrzał na mnie po raz pierwszy od wejścia.

– Właśnie o to chodzi. Wszystko jest zwyczajne. Za zwyczajne.

Nic z tego nie rozumiałam

Zmarszczyłam brwi.

– Czyli rozwód to… niespodzianka na urozmaicenie?

– Nie – odpowiedział szybko. – To decyzja, nad którą długo myślałem.

W kuchni zapadła cisza. Słyszałam tylko tykanie zegara nad drzwiami.

– Jak długo? – zapytałam w końcu.

– Kilka miesięcy.

Te słowa zabolały bardziej niż sam dokument.

– I przez te kilka miesięcy udawałeś, że wszystko jest w porządku?

– Nie udawałem. Po prostu… nie wiedziałem, jak o tym powiedzieć.

Wstałam od stołu i podeszłam do okna.

Na parkingu ktoś właśnie wręczał kobiecie ogromny bukiet kwiatów. Śmiała się głośno.

– Wiesz, co jest najdziwniejsze? – powiedziałam cicho.

– Co?

Odwróciłam się w jego stronę.

– Że rano jeszcze myślałam, jakie tulipany kupisz w tym roku.

Marek spuścił wzrok.

– Przepraszam.

Słowo zawisło w powietrzu, ale niczego nie naprawiło.

Po chwili usiadłam z powrotem przy stole i jeszcze raz spojrzałam na dokumenty.

– A jeśli ja się nie zgadzam? – zapytałam.

Marek uniósł głowę.

– To znaczy?

– To znaczy, że nie podpiszę niczego, dopóki nie powiesz mi całej prawdy.

Patrzył na mnie dłuższą chwilę.

– Myślisz, że czegoś nie wiesz?

– Jestem tego pewna.

I wtedy pierwszy raz zobaczyłam na jego twarzy niepewność.

– Może rzeczywiście – powiedział powoli – powinniśmy porozmawiać.

Takiej rozmowy unikaliśmy

Marek długo milczał. Siedział naprzeciwko mnie, przesuwając palcem po krawędzi stołu, jakby szukał tam odpowiedzi. Ja wpatrywałam się w niego, próbując zrozumieć, kiedy właściwie wszystko zaczęło się psuć.

– No dobrze – powiedział w końcu. – Chcesz prawdy, więc ją usłyszysz.

– Od tego powinniśmy zacząć – odparłam cicho.

Podniósł wzrok.

– Pamiętasz zeszłoroczne wakacje nad jeziorem?

Zmarszczyłam brwi.

– Te, podczas których zgubiłeś kluczyki do samochodu i pół dnia ich szukaliśmy?

Na moment pojawił się na jego twarzy cień uśmiechu.

– Właśnie te.

– Co z nimi?

Marek westchnął.

– Wtedy pierwszy raz pomyślałem, że coś między nami się zmieniło.

– Bo zgubiłeś kluczyki?

– Nie – pokręcił głową. – Bo kiedy je znaleźliśmy, nawet się z tego nie ucieszyliśmy. Po prostu powiedziałaś: „No dobrze, możemy wracać”.

Zamilkłam. Próbowałam sobie przypomnieć tamten moment.

– Marek, to był tylko drobiazg.

– Wiem. Ale takich drobiazgów było coraz więcej.

Oparł się o krzesło.

– Zauważyłaś kiedyś, że od miesięcy nie rozmawiamy o niczym ważnym?

– Rozmawiamy codziennie.

– O rachunkach, zakupach i tym, czy trzeba wyrzucić śmieci.

Poczułam, jak rośnie we mnie irytacja.

– Czyli według ciebie małżeństwo kończy się dlatego, że ludzie przestają codziennie prowadzić wielkie dyskusje?

– Nie o to chodzi – powiedział spokojnie. – Chodzi o to, że przestaliśmy być dla siebie ciekawi.

Byliśmy szczerzy

Słowa zabolały bardziej, niż chciałam przyznać.

– A ty próbowałeś coś z tym zrobić? – zapytałam.

– Próbowałem.

– Kiedy?

Przez chwilę wahał się z odpowiedzią.

– Kiedy proponowałem wyjazd w góry w listopadzie.

– Marek, wtedy miałam mnóstwo pracy.

– Wiem. I dlatego powiedziałaś: „Może kiedyś”.

Wstał i podszedł do okna. Przez chwilę patrzył na ulicę.

– Potem pomyślałem, że może po prostu tak wygląda życie po kilku latach. Spokojnie, przewidywalnie.

Odwrócił się do mnie.

– Ale im dłużej o tym myślałem, tym bardziej miałem wrażenie, że coś w nas zgasło.

– I dlatego postanowiłeś wszystko zakończyć?

– Nie od razu.

Podszedł z powrotem do stołu.

– Najpierw próbowałem sobie wyobrazić, że nic się nie zmienia przez kolejne dziesięć lat.

– I?

– I przeraziła mnie ta myśl.

W kuchni zrobiło się bardzo cicho.

– A mnie przeraziło coś innego – powiedziałam powoli.

– Co?

– Że mój mąż przez kilka miesięcy układał plan odejścia, a ja nie zauważyłam niczego.

Marek otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymał.

– Wiesz, co jest najdziwniejsze? – dodałam po chwili. – Gdybyś wczoraj powiedział: „Porozmawiajmy, coś jest nie tak”, usiadłabym tutaj dokładnie tak samo jak teraz.

– Bałem się tej rozmowy.

– A rozwodu już nie?

Nie odpowiedział od razu.

– Myślałem, że tak będzie prościej.

Parsknęłam krótkim, niedowierzającym śmiechem.

– Wręczyć żonie pozew w Dzień Kobiet i uznać, że to prostsze?

– Kiedy to mówisz, brzmi… niezręcznie.

– Bo takie jest.

Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy.

Miałam swoje podejrzenia

Nagle przypomniałam sobie coś, co nie dawało mi spokoju od momentu, kiedy zobaczyłam dokument.

– Marek?

– Tak?

– W tych papierach jest napisane, że decyzja jest „ostateczna i przemyślana”.

Skinął głową.

– Bo jest.

Spojrzałam mu prosto w oczy.

– W takim razie odpowiedz mi na jedno pytanie.

– Jakie?

Zawahałam się tylko na sekundę.

– Czy w tej historii jest ktoś jeszcze?

Marek znieruchomiał. I ta jedna sekunda ciszy powiedziała mi więcej niż wszystkie wcześniejsze rozmowy.

– Jest ktoś, kogo bardzo lubię, ale na razie nic więcej.

Następnego dnia wstałam wcześniej niż zwykle. W mieszkaniu było cicho, tylko w kuchni tykał zegar, który od wczoraj wydawał się głośniejszy niż kiedykolwiek. Marek już nie spał. Siedział przy stole z kubkiem herbaty i patrzył w okno.

– Dzień dobry – powiedział, kiedy weszłam do kuchni.

– Dzień dobry.

Usiadłam naprzeciwko niego. Przez chwilę piliśmy herbatę w milczeniu.

– Spotkasz się z nią dzisiaj? – zapytałam w końcu.

Skinął głową.

– Po pracy.

– Dobrze.

Nie było już sensu mówić więcej. Wiedziałam, że ta rozmowa musi się odbyć bez mojego udziału.

Tego się nie spodziewałam

Przez cały dzień chodziłam zamyślona. Próbowałam zająć się zwykłymi sprawami: zakupami, porządkami, nawet przeczytałam kilka stron książki. Ale myśli wciąż wracały do jednego pytania. Czy on wróci zdecydowany, czy zupełnie pewny odejścia? Wieczorem siedziałam w salonie, kiedy usłyszałam klucz w zamku. Serce zabiło mi szybciej. Marek wszedł powoli do mieszkania. Zdjął kurtkę i przez chwilę stał w przedpokoju, jakby zbierał myśli.

– Rozmawiałeś z nią? – zapytałam.

– Tak.

Wskazałam krzesło przy stole.

– Usiądź.

Usiadł naprzeciwko mnie. Widziałam, że jest zmęczony, ale w jego oczach było coś jeszcze. Coś spokojniejszego.

– I co? – zapytałam.

Przez moment obracał w dłoniach kluczyki.

– Powiedziałem jej wszystko.

– Czyli?

– Że złożyłem pozew o rozwód. Że od miesięcy mam wrażenie, że moje życie stoi w miejscu.

– I co ona na to?

Marek uśmiechnął się lekko, jakby sam nie dowierzał.

– Powiedziała, że jestem bardzo odważny… ale też trochę nierozsądny.

Zmarszczyłam brwi.

– Nierozsądny?

– Powiedziała coś jeszcze.

– Co?

Podniósł wzrok.

– Że kiedy ktoś jest w małżeństwie tyle lat co my, to zanim zacznie nowe życie, powinien najpierw spróbować uratować to stare.

Poczułam ukłucie zdziwienia.

– To ona ci to powiedziała?

– Tak.

Może jeszcze mamy szansę

Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy.

– A potem? – zapytałam.

Marek wypuścił powoli powietrze.

– A potem zrozumiałem coś jeszcze.

– Co?

Spojrzał na mnie tak uważnie, że aż zrobiło mi się nieswojo.

– Że przez te wszystkie miesiące szukałem rozmowy z kimś innym… zamiast spróbować porozmawiać naprawdę z tobą.

Zamilkłam.

– I?

Sięgnął do kieszeni kurtki, którą położył na krześle. Wyciągnął kopertę z dokumentami. Przez chwilę obracał ją w dłoniach. Potem spokojnie rozerwał ją na pół. Zamarłam.

– Marek…

– Jeśli się zgodzisz – powiedział cicho – chciałbym spróbować jeszcze raz. Bez udawania, że wszystko jest w porządku.

Patrzyłam na porwane kartki leżące na stole.

– I myślisz, że to takie proste?

– Nie – odpowiedział. – Myślę, że to będzie trudne.

Przez chwilę milczałam.

– Wiesz, że będziemy musieli nauczyć się rozmawiać od początku?

– Wiem.

– I że czasem będzie niewygodnie?

– Też wiem.

Spojrzałam na niego uważnie. W jego oczach nie było już tej chłodnej pewności z wczoraj. Była raczej ostrożna nadzieja. W końcu westchnęłam i lekko się uśmiechnęłam.

– W takim razie zaczniemy od czegoś prostego.

– Od czego?

Wstałam od stołu i sięgnęłam po płaszcz.

– Od spaceru.

– Teraz?

– Tak.

Marek uniósł brwi.

– A co z kolacją?

Wzruszyłam ramionami.

– Kolację możemy zjeść później. Ale rozmowę powinniśmy zacząć od razu.

Przez moment patrzył na mnie, a potem pierwszy raz od bardzo dawna uśmiechnął się tak, jak kiedyś.

– Dobrze – powiedział.

I kiedy wychodziliśmy razem z mieszkania, pomyślałam, że może czasem najgorsza niespodzianka potrafi otworzyć drzwi do czegoś, o czym już dawno przestaliśmy myśleć.

Anna, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: