Pamiętam ten moment przed lustrem. Sala balowa w dworku pod Warszawą tętniła życiem, basy drżały w podłodze, a ja stałam w toalecie, próbując uspokoić oddech. Moje odbicie pokazywało idealną pannę młodą. Makijaż był nienaganny, ani jedna rzęsa się nie odkleiła, a misternie upięte włosy wciąż trzymały formę, mimo że od ceremonii minęły już cztery godziny.

Był przewidywalny

Emil był dobry. To słowo najlepiej go opisywało. Był bezpieczny, przewidywalny, opiekuńczy. Kiedy poznaliśmy się na studiach, ujął mnie swoją delikatnością. Przynosił mi notatki, parzył herbatę z miodem, gdy chorowałam, i nigdy, przenigdy nie podniósł na mnie głosu. Był jak ciepły koc w zimowy wieczór. Problem w tym, że ja zawsze wolałam ogień, w którym można spłonąć.

Decyzja o ślubie była naturalną koleją rzeczy. Wszyscy tego oczekiwali. Jego rodzina, moja rodzina, znajomi. Byliśmy tą parą, która musi skończyć przed ołtarzem. Ale im bliżej było do tego dnia, tym bardziej czułam się, jakbym wchodziła do klatki. Złotej, wyściełanej jedwabiem, ale jednak klatki.

Emil nie miał w sobie tej drapieżności, którą instynktownie wyczuwałam w mężczyznach. Był poukładany. Mieliśmy plan na pięć lat: mieszkanie kupione w dużej mierze za pieniądze jego ojca, awans, dziecko, pies, drugie dziecko. Kochałam go, ale była to miłość siostrzana, letnia, pozbawiona tego dreszczu, który sprawia, że tracisz grunt pod nogami.

Wpadł mi w oko

Mój teść był przeciwieństwem swojego syna. Miał energii i charyzmy więcej niż wszyscy dwudziestolatkowie na tej sali razem wzięci. Był wysokim, postawnym mężczyzną o siwych skroniach i przeszywającym spojrzeniu, które sprawiało, że człowiek czuł się prześwietlony na wylot. Nasza relacja była skomplikowana od pierwszego obiadu. Kiedy Emil mnie przedstawił, teść pocałował moją dłoń, zatrzymując usta ułamek sekundy dłużej, niż nakazywała etykieta.

– Emil ma szczęście, że trafił na taką perłę – powiedział wtedy, a ja poczułam ciarki na plecach.

Przez ostatnie pół roku, podczas przygotowań do ślubu, spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu. Emil często wyjeżdżał w delegacje, a teść wybierał ze mną salę, doradzał w kwestii menu, a nawet pojechał ze mną wybrać obrączki, gdy Emil utknął na wideokonferencji.

Nigdy nie przekroczyliśmy granicy fizycznie. Ale emocjonalnie byliśmy na polu minowym. Były długie rozmowy o życiu, w których rozumieliśmy się bez słów, podczas gdy Emil wtrącał banalne uwagi. Spojrzenia przy stole, pełne ukrytego znaczenia. On widział we mnie ogień, który Emil próbował ugasić swoją pragmatycznością.

– Jesteś za mądra na to życie, które planuje ci mój syn – powiedział mi kiedyś. – On chce spokoju. A ty szukasz burzy.

Wszyscy się bawili

Wesele trwało w najlepsze. Orkiestra grała jakieś disco polo, wujkowie byli już po kilku głębszych, a parkiet pękał w szwach. Emil tańczył ze swoją matką, wyglądając jak grzeczny chłopiec na szkolnej akademii. Ja siedziałam przy stole. Czułam na sobie wzrok teścia. Siedział naprzeciwko, rozmawiając z kimś, ale co chwilę zerkał w moją stronę. Jego oczy były ciemne, nieodgadnione. Kiedy wstał do toastu, zapadła cisza.

– Za młodą parę – zaczął, podnosząc kieliszek. – Za Emila, mojego syna, z którego jestem dumny. I za Ulę… która wnosi do naszej rodziny coś, czego nam brakowało. Piękno i pasję.

Wszyscy klaskali, a ja czułam, jak czerwień zalewa mi policzki. Emil uśmiechnął się do mnie szeroko, niczego nieświadomy, i szepnął: „Tata cię uwielbia”. Chwilę później Emil został porwany przez kolegów z pracy na kolejkę przy barze. Zostałam sama. Wtedy teść podszedł do mnie.

– Wyglądasz oszałamiająco – powiedział cicho, nachylając się nad moim uchem. – Ale widzę, że się męczysz.

– To tylko zmęczenie materiału – skłamałam, unikając jego wzroku. – Gorset trochę uwiera.

– Wiem, kiedy kłamiesz – zaśmiał się cicho. – Muszę iść do gabinetu na górze, podpisać umowę, którą kurier przywiózł w ostatniej chwili. Nawet wesele syna nie zwalnia z biznesu. Może potrzebujesz chwili oddechu od tego hałasu?

Poszłam z nim

To było zaproszenie. Powinnam odmówić. Powinnam pójść do męża. Powinnam być tą dobrą żoną, którą wszyscy we mnie widzieli.

– Przyjdę za pięć minut – usłyszałam swój własny głos, jakby należał do kogoś innego.

Znalazłam Emila przy barze. Śmiał się głośno, miał już lekko zamglone oczy. Był szczęśliwy. To było takie niewinne, chłopięce szczęście. Poczułam ukłucie sumienia, ale pragnienie było silniejsze.

– Kochanie, idę do pokoju na chwilę poprawić sukienkę i puder – powiedziałam. – Zaraz wracam na tort.

– Jasne, skarbie! Wyglądasz pięknie! – krzyknął.

Weszłam na piętro dworku. Korytarz był pusty, wyłożony grubym dywanem. Zapukałam cicho i nie czekając na odpowiedź, nacisnęłam klamkę. Gabinet był pogrążony w półmroku. Paliła się tylko mała lampka na biurku. Teść stał przy oknie, patrząc na ogród, w którym goście palili papierosy. Odwrócił się powoli. Zdjął marynarkę, poluzował krawat. Wyglądał na zmęczonego, ale w ten sposób, który dodaje mężczyźnie lat, a nie odejmuje sił.

To był moment

Zdradziłam męża w dniu naszego ślubu, z jego własnym ojcem, w jego gabinecie, podczas gdy na dole trzysta osób piło nasze zdrowie. Absurd tej sytuacji dodawał tylko oliwy do ognia. Kiedy emocje opadły, rzeczywistość uderzyła we mnie. Spojrzałam na siebie w lustrze wiszącym na ścianie. Suknia była lekko pognieciona, szminka starta, włosy w nieładzie. Wyglądałam jak po wojnie.

– To się nie może powtórzyć – powiedział teść, odwracając się do mnie plecami. – Kocham Emila. Zrobiłbym dla niego wszystko. Nawet jeśli oznacza to odsunięcie się od ciebie.

Jego słowa zabolały bardziej niż powinny, ale jednocześnie wiedziałam, że sama tego chciałam.

– Więc to było pożegnanie? – zapytałam.

– To był błąd. Zejdź na dół. Za chwilę wjeżdża tort. Emil na ciebie czeka.

Wyszłam z gabinetu, czując pustkę. Zamiast wyrzutów sumienia, czułam żal, że to już koniec. Że wróciłam do rzeczywistości, w której jestem żoną Emila i elementem układanki, która nagle przestała do siebie pasować.

Było mi żal

Zeszłam na salę w momencie, gdy zgasły światła i wjechał ogromny, piętrowy tort z racami. Emil podbiegł do mnie, uśmiechnięty od ucha do ucha.

– Gdzie byłaś tak długo? Martwiłem się! – zawołał, łapiąc mnie za rękę.

– Problemy z sukienką – odpowiedziałam automatycznie.

Podeszliśmy do tortu. Kiedy kroiliśmy ciasto, nasze dłonie spoczywały na nożu. Spojrzałam ponad ramieniem Emila. W drzwiach sali stał teść. Miał nienaganny wygląd, jakby nic się nie stało. Patrzył prosto na nas. Jego twarz była maską, ale w oczach widziałam ten sam mrok, który dzieliłam z nim na górze. Podniósł kieliszek w moją stronę w niemym toaście.

Wtedy zrozumiałam, że to nie jest koniec. To dopiero początek dramatu, który sama napisałam. Wyszłam za Emila, kochając jego bezpieczeństwo, ale oddałam ciało i duszę jego ojcu. Reszta nocy była jak we mgle. Tańczyłam, uśmiechałam się do zdjęć, przyjmowałam życzenia. Ale za każdym razem, gdy patrzyłam na Emila, widziałam w nim tylko cień mężczyzny, z którym byłam w gabinecie.

Nikt nic nie wie

Noc poślubna była farsą. Emil zasnął szybko, zmęczony emocjami i alkoholem, przytulając mnie jak pluszowego misia. A ja leżałam z otwartymi oczami w ciemności, w apartamencie dla nowożeńców, i analizowałam każdą sekundę spędzoną w gabinecie teścia. Czułam winę? Tak. Ale czułam też ekscytację na samą myśl o tym, że mamy wspólny sekret. Sekret, który może zniszczyć całą rodzinę, jeśli kiedykolwiek wyjdzie na jaw.

Minęły trzy miesiące od ślubu. Jesteśmy „szczęśliwym” małżeństwem. Emil planuje wakacje w Grecji, rozmawiamy o remoncie kuchni. Ale w każdą niedzielę, kiedy jedziemy do rodziców Emila na obiad, moje serce podchodzi do gardła.

Siedzimy przy tym samym stole. Rozmawiamy o polityce, o firmie, o pogodzie. Czasami, gdy podaję teściowi sól albo nalewam kawę, nasze palce się stykają. To trwa ułamek sekundy, ale napięcie jest tak gęste, że można je kroić nożem. Emil nic nie widzi. Teściowa nic nie widzi. Ale my wiemy.

Wiem, że jestem okropną osobą. Zrobiłam najgorszą rzecz, jaką można zrobić mężowi. Ale nie potrafię cofnąć czasu. I co gorsza – w głębi duszy wcale nie chcę o tym zapomnieć. Ten jeden akt zdrady w dniu ślubu zdefiniował mnie na nowo. Żyję w kłamstwie, które smakuje jak popiół i najdroższy szampan. Nie wiem, jak długo to wytrzymam. Nie wiem, czy kiedyś pęknę i znowu pójdę do jego gabinetu. A może on przyjdzie do mnie?

Ula, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

