Słońce prażyło niemiłosiernie, zaglądając przez zakurzone szyby mojego mieszkania na trzecim piętrze. Zawsze lubiłem to mieszkanie, choć po odejściu żony wydawało się zdecydowanie zbyt duże i zbyt ciche. Tego lata miałem wreszcie wyjechać. Zarezerwowałem przytulny pensjonat w Kołobrzegu, tuż przy plaży. Wyobrażałem sobie spacery brzegiem morza, krzyk mew i szum fal, który ukoi moje zszargane nerwy. Odliczałem dni do wyjazdu, ciesząc się jak dziecko. A potem zadzwoniła ona.

Miałem słaby kontakt z córką

Moja córka, Kasia. Nasze relacje od lat były, delikatnie mówiąc, chłodne. Po rozwodzie z jej matką coś pękło, coś się wypaliło. Próbowałem to naprawić, wysyłałem prezenty, dzwoniłem, ale zawsze spotykałem się z uprzejmym, lecz stanowczym dystansem. Tym razem jednak w jej głosie usłyszałem nutę dawnego ciepła. Rozmawialiśmy o pogodzie, o pracy, a potem rzuciła coś, co zmieniło wszystkie moje plany.

– Tato, wiesz... – zawiesiła głos, a moje serce zabiło szybciej. – Może wpadłabym do ciebie na kilka dni w sierpniu. Tylko ten mój stary pokój... Jest taki przygnębiający. Pamiętasz te żółte ściany? Zawsze ich nienawidziłam.

– Oczywiście, że pamiętam – odpowiedziałem, używając jej dawnego przezwiska, choć od lat tego nie robiłem. – A gdyby tak był błękitny?

– Błękitny byłby idealny – odpowiedziała cicho.

Byłem pełen nadziei

Następnego dnia odwołałem rezerwację w Kołobrzegu. Pieniądze, które miałem przeznaczyć na nadmorskie gofry, rybę z frytkami i długie wieczory na molo, wydałem w markecie budowlanym. Kupiłem najlepszą farbę, wałki, taśmy malarskie, nowe zasłony i puszysty dywan w kolorze chmur. Chciałem, żeby ten pokój był dla niej azylem. Miejscem, do którego będzie chciała wracać.

Przez kolejne dni pracowałem od świtu do nocy. Najpierw zdzierałem stare, pożółkłe tapety, pod którymi kryły się wspomnienia z czasów, gdy byliśmy pełną, szczęśliwą rodziną. Z każdą usuniętą warstwą czułem, jakbym odzierał swoje życie z dawnych błędów, przygotowując grunt pod coś zupełnie nowego. Gładziłem ściany, szlifowałem, aż stały się idealnie gładkie. Kurz osiadał na moich włosach i ramionach, ale nie czułem zmęczenia. Napędzała mnie wizja uśmiechu na twarzy Kasi, gdy przekroczy próg tego pokoju.

Wspominałem jej dzieciństwo. To, jak uczyłem ją jeździć na rowerze bez bocznych kółek. Jak trzymała mnie za palec, gdy szliśmy na lody. Jak czytałem jej bajki na dobranoc, aż zasypiała z głową na moim ramieniu. Gdzie podziały się te chwile? Kiedy dokładnie staliśmy się dla siebie obcymi ludźmi, wymieniającymi jedynie zdawkowe życzenia na święta? Nie potrafiłem wskazać tego jednego momentu. To był proces, powolne oddalanie się, jak dryfujące po oceanie kry lodowe.

Liczyłem, że córka się ucieszy

Otworzyłem puszkę z farbą. Kolor był obłędny. Głęboki, nasycony błękit, przypominający letnie niebo w bezchmurny dzień. Zanurzyłem wałek i pociągnąłem pierwszy pas na ścianie. Patrzyłem, jak intensywna barwa pokrywa białą gładź. Z każdym ruchem czułem, że odbudowuję naszą więź. Budowałem most nad przepaścią, która nas dzieliła.

– Będzie zachwycona – mruczałem pod nosem, ostrożnie omijając ramy okienne.

Praca szła mi sprawnie. Położenie pierwszej warstwy zajęło mi kilka godzin. Potem musiałem czekać, aż farba wyschnie. Siedziałem na starym krześle na środku pokoju, popijając wodę i patrząc na swoje dzieło. Wyobrażałem sobie, jak wnoszę tu nowe meble, jak wieszam w oknie białe firanki, które będą delikatnie powiewać na wietrze. Jak Kasia siada na nowym łóżku i mówi: „Dziękuję, tato. Jest pięknie”.

Zabrałem się za drugą warstwę. Byłem zmęczony, moje mięśnie dopominały się o odpoczynek, ale nie zamierzałem przerywać. Chciałem skończyć to dzisiaj. Chciałem wysłać jej zdjęcie gotowych ścian, żeby wiedziała, jak bardzo mi zależy. Że dla niej jestem w stanie zrezygnować ze wszystkiego, nawet z jedynych od lat wakacji.

Gdy skończyłem, słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując na niebie pomarańczowo-różowe smugi. Pokój wyglądał niesamowicie. Błękit ścian w połączeniu z ciepłym światłem zachodzącego słońca tworzył magiczną, kojącą atmosferę. Zmyłem z rąk resztki farby, zdjąłem robocze ubranie i usiadłem na podłodze, opierając się o ścianę w przedpokoju, by spojrzeć na swoje dzieło z perspektywy.

Byłem zaskoczony

Sięgnąłem po telefon. Chciałem do niej zadzwonić, ale pomyślałem, że może jest zajęta. Zdecydowałem, że najpierw wyślę jej wiadomość ze zdjęciem. Otworzyłem aplikację i zrobiłem fotografię błękitnego pokoju. Wyglądał dokładnie tak, jak zaplanowałem.

Zanim jednak wysłałem wiadomość, machinalnie otworzyłem portal społecznościowy. Ekran zalała fala kolorowych zdjęć znajomych. Ktoś chwalił się nowym samochodem, ktoś inny pokazywał psa. Przewijałem ekran w dół, aż mój wzrok zatrzymał się na jednym, konkretnym zdjęciu. Moje serce na moment przestało bić, a potem zaczęło łomotać jak oszalałe.

Na zdjęciu była Kasia. Uśmiechnięta, opalona, w dużych okularach przeciwsłonecznych. Tło stanowiła piaszczysta plaża i lazurowe morze. Ale to nie widok morza sprawił, że poczułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Obok Kasi stała jej matka. Moja była żona, z którą nie rozmawiałem od siedmiu lat. Obejmowały się serdecznie, obie uśmiechnięte od ucha do ucha.

Podpis pod zdjęciem głosił: „Wymarzone wakacje z najlepszą mamą na świecie! Sycylia. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba!”. Zdjęcie zostało dodane zaledwie godzinę temu.

Czułem się oszukany

Patrzyłem na ekran telefonu, nie wierząc własnym oczom. Przeczytałem podpis raz, drugi, trzeci. Sycylia. Wakacje. Z najlepszą mamą na świecie. A ja? A jej obietnica? A ten pokój, na który wydałem swoje oszczędności wakacyjne i któremu poświęciłem ostatnie dni? Poczułem, że córka ze mnie zakpiła.

Wyszedłem z aplikacji i otworzyłem naszą konwersację. Ostatnia wiadomość ode mnie, sprzed dwóch dni: „Kupuję farbę. Błękit, tak jak prosiłaś”. Brak odpowiedzi.

Zrozumiałem wtedy, z przerażającą jasnością, że zostałem oszukany. Że jej obietnica przyjazdu była tylko rzuconymi na wiatr słowami, próbą zbycia natrętnego ojca. Może od początku planowała ten wyjazd z matką i po prostu nie chciała mi o tym powiedzieć, żeby uniknąć trudnych pytań. A może po prostu w ogóle o mnie nie myślała. Może moje uczucia, moje starania, moje wyrzeczenia nie miały dla niej najmniejszego znaczenia.

Upuściłem telefon na podłogę. Dźwięk uderzenia plastiku o panele wydał mi się nienaturalnie głośny w pustym mieszkaniu. Spojrzałem na błękitne ściany. Kolor, który jeszcze chwilę temu wydawał mi się symbolem nadziei i nowego początku, teraz stał się zimny, obcy, wręcz szyderczy.

Poczułem dławiący ucisk w gardle. Nie płakałem, choć bardzo chciałem. Zamiast łez, czułem jedynie przytłaczającą, wszechogarniającą pustkę. Zrozumiałem, że żadna ilość farby, żadne nowe meble ani najpiękniejsze zasłony nie są w stanie naprawić tego, co zostało bezpowrotnie zniszczone. Relacji nie odbudowuje się za pomocą pędzla i wałka.

Siedziałem na podłodze w przedpokoju, patrząc w głąb błękitnego pokoju, który miał być naszym azylem, a stał się jedynie pomnikiem mojej naiwności. Słońce zaszło całkowicie, a mieszkanie spowił mrok. Zostałem sam, w otoczeniu zapachu świeżej farby i echa obietnic, które nigdy nie miały zostać spełnione.

Stefan, 55 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

