Od zawsze marzyłam o ślubie, który byłby po prostu nasz. Żadnego zadęcia, żadnych wielkich sal, setek nieznajomych gości ani sztucznego uśmiechania się do kamer. Chciałam, żebyśmy z Tomaszem stanęli na leśnej polanie, otoczeni starymi dębami, z delikatnym wiatrem we włosach. Wyobrażałam sobie zapach mchu, cichy szum liści i najbliższych przyjaciół siedzących na drewnianych ławach. Miałam mieć na sobie prostą, zwiewną sukienkę, a w dłoniach bukiet polnych kwiatów. Tomasz doskonale wiedział, jak bardzo zależy mi na tej intymności. Kiedy mi się oświadczył, obiecaliśmy sobie, że ten dzień będzie odzwierciedleniem naszej miłości – spokojnej, prawdziwej i wolnej od społecznej presji.

Niestety, nasze plany bardzo szybko zderzyły się z rzeczywistością, a dokładniej z moją przyszłą teściową. Grażyna była kobietą, która nie uznawała półśrodków. Dla niej świat dzielił się na rzeczy spektakularne i te, które w ogóle nie powinny istnieć. Kiedy tylko usłyszała o naszym pomyśle na leśną uroczystość, na jej twarzy wymalował się wyraz absolutnego przerażenia, jakbyśmy właśnie zapowiedzieli, że zamierzamy zamieszkać w jaskini.

– Moje jedyne dziecko nie będzie brało ślubu w krzakach – oznajmiła stanowczo podczas jednego z niedzielnych obiadów, odkładając z brzękiem sztućce na porcelanowy talerz.

– Mamo, to nasz dzień i chcemy, żeby był wyjątkowy w nasz własny sposób – próbował oponować Tomasz, ale jego głos zabrzmiał wyjątkowo słabo w zderzeniu z autorytetem Grażyny.

– Wyjątkowy nie znaczy biedny, synku. Pomyślcie o rodzinie. Co powiedzą wujostwo? Co pomyślą moi znajomi z klubu tenisowego? Ślub to wydarzenie towarzyskie, a nie wycieczka harcerska.

I tak to się zaczęło. Kropla po kropli, Grażyna drążyła skałę. Najpierw zaproponowała, że zapłaci za wynajęcie "odpowiedniego" miejsca, ponieważ uważała nasz budżet za niewystarczający na cokolwiek godnego jej rodziny. Tomasz, nie chcąc ranić matki i wierząc, że idzie na drobny kompromis, zgodził się obejrzeć kilka proponowanych przez nią lokalizacji. To był nasz największy błąd.

Pałacowe ambicje Grażyny

Zanim się obejrzałam, nasza leśna polana zamieniła się w barokowy pałac pod miastem. Grażyna przejęła stery z przerażającą skutecznością. Z każdym tygodniem dowiadywałam się o nowych elementach, które zostały dodane do naszego "skromnego" wesela. Złote kandelabry, kryształowe żyrandole, rzeźby z lodu, kwartet smyczkowy grający przy wejściu. Czułam się jak statystka w cudzym filmie.

– Aniu, kochanie, nie martw się niczym. Ja się wszystkim zajmę – powtarzała za każdym razem, gdy próbowałam zgłosić sprzeciw. Jej uśmiech był zawsze perfekcyjny, ale oczy pozostawały zimne i nieznoszące sprzeciwu.

Tomasz był rozdarty. Z jednej strony widział moją frustrację, z drugiej nie potrafił postawić wyraźnej granicy swojej matce, która przecież "chciała dla nas jak najlepiej" i pokrywała większość kosztów tej farsy. Ostatecznie machnęłam ręką. Pomyślałam, że to tylko jeden dzień. Nieważne, gdzie weźmiemy ślub i ile kryształów będzie wisieć pod sufitem. Ważne, że będziemy małżeństwem. Skupiłam się na jedynej rzeczy, którą wywalczyłam wyłącznie dla siebie – mojej wymarzonej sukni. Była piękna, klasyczna, w kolorze czystej bieli, z długim trenem i misterną koronką na dekolcie. Kiedy patrzyłam w lustro w salonie sukien ślubnych, w końcu czułam się jak panna młoda. To była moja zbroja, mój kawałek niezależności w tym całym pałacowym szaleństwie.

Dzień, który miał należeć do mnie

Poranek w dniu ślubu był nerwowy. Pałac, w którym przygotowywaliśmy się do ceremonii, tętnił życiem. Wszędzie biegali kelnerzy, floryści ustawiali gigantyczne kompozycje z białych róż, a koordynatorka wynajęta przez Grażynę biegała z zestawem słuchawkowym, krzycząc coś o opóźnieniach. Siedziałam w apartamencie dla nowożeńców, próbując oddychać głęboko. Moja mama trzymała mnie za rękę, gładząc mnie po ramieniu.

– Będzie dobrze, córeczko. Za kilka godzin będzie po wszystkim, a ty będziesz żoną mężczyzny, którego kochasz – szeptała, próbując dodać mi otuchy.

Kiedy założyłam suknię, poczułam przypływ pewności siebie. Wyglądałam dokładnie tak, jak chciałam. Delikatny makijaż, upięte włosy, biała koronka otulająca moje ramiona. Przez chwilę zapomniałam o barokowym przepychu, który czekał na mnie na dole. Czułam się wyjątkowo. Czułam, że to mój moment.

I wtedy drzwi do apartamentu otworzyły się z impetem.

Cień w białej sukni

Do pokoju weszła Grażyna. Powietrze nagle uciekło z moich płuc. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Moja teściowa miała na sobie suknię. Ale nie była to zwykła suknia wieczorowa dla matki pana młodego. To była długa, misternie zdobiona, wcięta w talii suknia. W kolorze śnieżnej bieli. Z koralikami, które lśniły w świetle żyrandola, i tiulowym dołem, który niemal przypominał tren. W pokoju zapadła grobowa cisza. Moja mama otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Wizażystka upuściła pędzel na toaletkę. Ja stałam jak wmurowana, mrugając powoli, w nadziei, że to tylko zły sen wywołany przedślubnym stresem.

– Grażyno... – wykrztusiła w końcu moja mama, marszcząc brwi. – Ty... ty jesteś w bieli.

Grażyna zaśmiała się perliście, jakby usłyszała doskonały żart, po czym gładko poprawiła dekolt swojej kreacji.

– Oj tam, oj tam! Przecież to nie jest biel, tylko bardzo jasny odcień écru z perłowym połyskiem – stwierdziła z niesamowitą wręcz bezczelnością, obracając się przed wielkim lustrem. – Projektant zapewniał mnie, że to idealny kolor dla kobiety w moim wieku. Nie chciałam wyglądać ponuro na ślubie mojego jedynego syna. Zresztą, Aniu, ty masz koronki, a ja gładki materiał. Nikt nas nie pomyli!

Patrzyłam na nią, a w mojej głowie pulsowała tylko jedna myśl: ona zrobiła to specjalnie. Ta kobieta od samego początku chciała zniszczyć mój dzień, a teraz postanowiła dosłownie stanąć ze mną do rywalizacji. Chciałam krzyczeć. Chciałam kazać jej wyjść, kazać jej się przebrać, powiedzieć, że nie ma prawa pojawić się w tym stroju na ceremonii. Ale słowa uwięzły mi w gardle. Zamiast tego, wzięłam głęboki oddech i odwróciłam wzrok.

– Wyglądasz... bardzo rzucająco się w oczy – powiedziała chłodno moja mama, stając między mną a Grażyną, jakby chciała mnie osłonić.

– Dziękuję, starałam się – odpowiedziała teściowa, nie wyczuwając, albo celowo ignorując sarkazm. – Dobrze, moje drogie, muszę lecieć przywitać gości. Aniu, pośpiesz się, nie możemy opóźniać harmonogramu.

Kiedy wyszła, opadłam na krzesło. Czułam, jak łzy szczypią mnie pod powiekami. Moja piękna, unikalna chwila została bezpowrotnie zdeptana. Tomasz, gdy mnie zobaczył podczas ceremonii, miał w oczach łzy wzruszenia, ale kiedy spojrzał na swoją matkę stojącą w pierwszym rzędzie, zauważyłam, jak zbladł. Nawet on zrozumiał, że granica została przekroczona. Ale oczywiście, było już za późno na cokolwiek.

Przemówienie, którego nigdy nie zapomnę

Wesele trwało w najlepsze. Pałacowa sala tonęła w świetle, muzyka grała głośno, a goście krążyli między stołami. Czułam na sobie spojrzenia wszystkich zebranych. Szepty docierały do mnie ze wszystkich stron. Widziałam, jak ludzie ukradkiem pokazują sobie Grażynę, która z promiennym uśmiechem krążyła po sali, zachowując się, jakby to ona była główną bohaterką tego wydarzenia. Jej biała suknia lśniła w blasku fleszy fotografa, do którego ustawiała się częściej niż my.

Przetrwałam pierwszy taniec, przetrwałam krojenie tortu. Miałam nadzieję, że najgorsze już za mną. Zbliżał się czas przemówień. Mój ojciec powiedział kilka wzruszających słów, wywołując uśmiechy na twarzach gości. Potem świadek Tomasza rzucił żartobliwą anegdotą. Wreszcie nadszedł czas na Grażynę. Wstała ze swojego miejsca, wygładzając nieskazitelną białą suknię. Podeszła do mikrofonu, a sala powoli ucichła. Podniosła w górę elegancki, rzeźbiony kieliszek wypełniony po brzegi musującą wodą z cytryną.

– Drodzy goście, rodzino, przyjaciele – zaczęła swoim melodyjnym, wyćwiczonym głosem. – Zebraliśmy się tutaj, by świętować miłość. Miłość mojego ukochanego syna, Tomasza, i jego uroczej żony, Anny.

Spojrzała na nas z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Tomasz mocniej ścisnął moją dłoń pod stołem.

– Obserwując ich dzisiaj, przypomniałam sobie, jak ważna jest w życiu bliskość drugiej osoby. Jak istotne jest to, by mieć obok kogoś, z kim można dzielić radości i smutki – kontynuowała, powoli przechadzając się w stronę środka sali, by mieć pewność, że uwaga absolutnie wszystkich jest skupiona na niej. – Długo zastanawiałam się, jaki prezent powinnam im dać. Zrozumiałam jednak, że najlepszym prezentem, jaki matka może dać swojemu dziecku, jest pokazanie, że ona również jest szczęśliwa.

Zmarszczyłam brwi. Nie miałam pojęcia, do czego zmierza, ale w żołądku czułam lodowate ssanie.

– Dlatego właśnie dzisiaj, w tym pięknym, przepełnionym miłością dniu, chciałabym podzielić się z wami moją własną wspaniałą nowiną. – Grażyna zrobiła dramatyczną pauzę, a zza sąsiedniego stołu wstał Ryszard, jej partner, z którym spotykała się od niespełna roku. Podszedł do niej i objął ją ramieniem. Grażyna wyciągnęła przed siebie lewą dłoń, na której zalśnił ogromny, krzykliwy pierścionek. – Ryszard wczoraj poprosił mnie o rękę, a ja powiedziałam tak! Jesteśmy zaręczeni!

Przez ułamek sekundy na sali panowała absolutna cisza. Nikt nie wiedział, jak zareagować. To był nasz ślub. Nasze wesele. A ona, ubrana w białą suknię, właśnie ogłosiła swoje zaręczyny podczas swojego przemówienia. Po chwili Ryszard zaczął bić brawo, a kilka zdezorientowanych osób z rodziny dołączyło do niego z uprzejmości. Grażyna promieniała. Śmiała się, przyjmowała gratulacje od najbliżej siedzących ciotek, prezentując swój pierścionek każdemu, kto znalazł się w jej zasięgu.

Koniec iluzji

Siedziałam za stołem nowożeńców, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Moja dłoń drżała w dłoni Tomasza. Spojrzałam na niego. Był blady jak ściana, a jego oczy wyrażały mieszankę gniewu i całkowitej bezradności.

– Przepraszam... – szepnął tylko, nie patrząc mi w oczy.

Ale przeprosiny nie mogły cofnąć czasu. Nie mogły wymazać białej sukni mojej teściowej ani faktu, że bez skrupułów ukradła mój moment. Zrozumiałam wtedy coś bardzo ważnego. Grażyna nigdy nie uważała mnie za równorzędną osobę w tej rodzinie. Byłam dla niej tylko tłem, rekwizytem potrzebnym do odegrania kolejnego spektaklu, w którym to ona grała główną rolę.

W tamtej chwili przestałam walczyć o jej akceptację. Puściłam dłoń Tomasza, wstałam powoli od stołu, poprawiłam swoją własną, prawdziwą suknię ślubną i z podniesioną głową wyszłam z pałacowej sali, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie zamierzałam robić sceny. Jej zachowanie mówiło samo za siebie. Wiedziałam już, że moje małżeństwo będzie wymagało ode mnie o wiele więcej siły, niż kiedykolwiek przypuszczałam. Ale przysięgłam sobie jedno – to był ostatni raz, kiedy pozwoliłam jej wejść w moje życie na jej zasadach.

Anna, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: