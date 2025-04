Kiedy widzisz dwie kreski na teście ciążowym, przepełnia Cię radość. Rodzi się jednocześnie wiele pytań. Nie ma w tym nic dziwnego, bo ciąża jest zapowiedzią wielkich i nieodwracalnych życiowych zmian. Narodziny dziecka sprawiają, że zmienia się Twój sposób patrzenia na siebie, świat i relacje z bliskimi. To normalne. Bycie Mamą, to wielka rzecz – coś absolutnie wyjątkowego. Kiedy rodzi się dziecko, zyskujesz nową perspektywę – dla tej małej istoty będziesz niezastąpiona i jedyna. W czasie ciąży Twoja uroda nabierze także nowego blasku.

fot. Fotolia

Inne spojrzenie na świat



Macierzyństwo sprawia, że Twój sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość może się zmienić. Kiedy dowiadujesz się, że nosisz w sobie małą, niewinną Istotkę, czujesz wielką odpowiedzialność – już nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za dziecko, które za dziewięć miesięcy stanie się Twoim całym światem. A kiedy już ten Mały Człowieczek się urodzi, Ty wiesz, że jesteś dla niego najważniejsza. Wszystkie zmartwienia przestają być istotne. Problemy w pracy to nic w porównaniu z troską o Maluszka. Również Twoje otoczenie zacznie zauważać pozytywną zmianę w Waszych relacjach. Staniesz się empatyczna, zaczniesz chętniej słuchać innych i będziesz bardziej wrażliwa na to, co dzieje się wokół

Atrakcyjniejszy wygląd



W czasie ciąży przemianie ulega nie tylko sposób postrzegania siebie i świata. Kiedy Ty odliczasz dni do przyjścia na świat Maluszka, Twoja cera staje się bardziej świetlista i wygładzona. Jest jędrna i promienista. W efekcie wygląda znacznie młodziej. Lepsze ukrwienie skóry, sprawia, że całe ciało jest zdecydowanie bardziej sprężyste. Ciąża ma też pozytywny wpływ na kondycję Twoich włosów. Stają się one grubsze, bardziej lśniące i gęstsze. A która kobieta nie marzy o nieskazitelnej cerze i pięknych włosach?

fot. Fotolia

Nowe umiejętności



Przygotowując się do macierzyństwa, uczysz się lepiej planować swój czas. Okazuje się, że w ciągu dnia możesz zrobić więcej niż do tej pory, choć wydawać by się mogło, że w czasie ciąży będzie Ci to przychodziło z większym trudem. Uświadamiasz sobie też, że mimo natłoku spraw, trzeba umieć znaleźć okazję na odpoczynek.

Natomiast po urodzeniu dziecka możesz być mile zaskoczona swoimi umiejętnościami organizacyjnymi, które mogą też zaprocentować w życiu zawodowym. Może się też okazać, że będziesz bardziej elastyczna w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji. Macierzyństwo uczy cierpliwości, kreatywności w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz sztuki odgadywania potrzeb innych.

To tylko niektóre z wielu plusów bycia Mamą. Resztę odkryjesz sama!