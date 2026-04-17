Myślałam, że ten wyjazd uratuje nasze małżeństwo, że czyste górskie powietrze przewietrzy nasze relacje i przypomni nam, dlaczego w ogóle jesteśmy razem. Zamiast tego, z każdym zdobytym metrem wysokości, docierało do mnie, jak bardzo jestem samotna, idąc ramię w ramię z człowiekiem, z którym dzieliłam życie. Szlak obnażył prawdę, od której uciekałam przez lata – ciągnęłam naszą relację pod górę, a mój bagaż ważył o wiele za dużo.

Nasz plan ratunkowy pachniał wilgotnym lasem

Pomysł wyjazdu narodził się z mojej desperacji. Od miesięcy mijaliśmy się w naszym krakowskim mieszkaniu niczym dwoje obcych ludzi wynajmujących wspólne pokoje. Tomasz wychodził rano, ja pracowałam z domu, a wieczorami jedynym dźwiękiem, jaki nam towarzyszył, był szum telewizora. Brakowało nam wspólnych tematów, brakowało uśmiechów, a każda próba rozmowy o naszej przyszłości kończyła się wymownym milczeniem z jego strony. Bieszczady w maju miały być naszą odskocznią. Naiwnie wierzyłam, że zmiana otoczenia, zieleń budzącej się do życia przyrody i brak codziennych rozpraszaczy sprawią, że znowu na siebie spojrzymy.

Droga ciągnęła się w nieskończoność. W samochodzie Tomasz cały czas słuchał swoich podcastów o rozwoju osobistym, podczas gdy ja wpatrywałam się w mijane za oknem drzewa. Czułam ścisk w żołądku. Zastanawiałam się, dlaczego to zawsze ja muszę być osobą, która inicjuje naprawę, która szuka rozwiązań, rezerwuje noclegi i pakuje walizki.

Kiedy dojechaliśmy do urokliwej drewnianej chaty w Wetlinie, powitał nas rześki, górski wiatr. Wzięłam głęboki oddech, mając nadzieję, że to początek czegoś nowego. Tomasz wysiadł z auta, przeciągnął się i natychmiast spojrzał w ekran telefonu, sprawdzając zasięg. Nawet nie skomentował widoku za naszymi plecami, gdzie dumnie wznosiły się łagodne, pokryte wiosenną trawą szczyty. Sama wypakowałam większość toreb, tłumacząc go przed samą sobą, że pewnie jest po prostu zmęczony po długiej trasie. Zawsze znajdowałam dla niego wymówki.

Ostrzeżenie, którego nie chciałam słuchać

Rozpakowując rzeczy w naszym pokoju z widokiem na las, przypomniałam sobie rozmowę z moją starszą siostrą, Magdą. Dzwoniła do mnie tydzień przed wyjazdem, gdy akurat robiłam listę rzeczy do zabrania w góry. Magda zawsze była tą bardziej bezpośrednią, twardo stąpającą po ziemi. Kiedyś sama tkwiła w relacji, która wysysała z niej energię, więc miała radar na podobne sytuacje.

– Naprawdę myślisz, że góry zmienią to, kim on jest na co dzień? – zapytała wtedy ze szczerym zaniepokojeniem w głosie.

– Potrzebujemy po prostu spędzić czas tylko we dwoje – broniłam mojego planu, choć w głębi serca czułam drżenie niepewności. – W domu ciągle jest coś do zrobienia. Tam będziemy mieli czas rozmawiać.

– Znowu pakujesz cały sprzęt, robisz zapasy, planujesz trasy, a on po prostu wsiądzie do samochodu i da się zawieźć na gotowe. Jesteś jego organizatorką życia, a nie partnerką. Otwórz w końcu oczy.

Jej słowa dźwięczały mi w uszach, gdy układałam nasze rzeczy w szafie. Na dnie mojego wielkiego plecaka leżały zapasowe skarpetki dla Tomasza, jego ulubione batony energetyczne i mała apteczka, o której on nawet by nie pomyślał. Miałam wszystko pod kontrolą, zaplanowane co do minuty, gotowa na każdą ewentualność na szlaku. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, że jestem zupełnie nieprzygotowana na to, co ten wyjazd zrobi z moją głową.

Pierwsze kroki na szlaku

Następnego poranka wstaliśmy wcześnie. Niebo było bezchmurne, a powietrze rześkie i pachnące rosą. Szlak z początku wydawał się łagodny, ale szybko zaczął piąć się stromo w górę po kamienistych schodach i splątanych korzeniach drzew. Tomasz ruszył do przodu z werwą. Szedł szybkim, równym krokiem, niemal sportowym tempem, wpatrzony w ścieżkę przed sobą. Zostałam z tyłu, niosąc nasz wspólny prowiant, wodę, dodatkowe kurtki i aparat fotograficzny w moim plecaku. Mój oddech stawał się coraz płytszy. Bieszczadzkie błoto ślizgało się pod podeszwami moich butów, a serce dudniło w klatce piersiowej.

Po pół godzinie marszu odległość między nami wynosiła już kilkadziesiąt metrów. Widziałam tylko jego plecy. Ani razu się nie odwrócił. Ani razu nie zapytał, czy nadążam, czy potrzebuję krótkiego postoju, czy może plecak nie ciąży mi za bardzo. Szedł swoim tempem, w swoim świecie, traktując ten spacer jak kolejne zadanie do odhaczenia, podczas gdy ja walczyłam o każdy kolejny krok, czując rosnącą frustrację.

– Tomek, możemy na chwilę zwolnić? – zawołałam w końcu, opierając się o drewnianą barierkę przy ścieżce.

Zatrzymał się niechętnie, spojrzał na swój nowoczesny zegarek sportowy i westchnął głośno, wywracając przy tym oczami.

– Dopiero zaczęliśmy podejście. Jeśli będziemy robić przerwy co pięć minut, nigdy nie wejdziemy na górę przed południem. Musisz popracować nad kondycją.

– Nie chodzi o kondycję, po prostu plecak jest dość ciężki, a kamienie są śliskie – odpowiedziałam, czując, jak po policzkach spływają mi krople potu.

– To było nie brać tylu niepotrzebnych rzeczy – skwitował chłodno i zanim zdążyłam odpowiedzieć, odwrócił się i ruszył dalej.

Zostałam na ścieżce, wpatrując się w miejsce, w którym przed chwilą stał. W tym jednym zdaniu zawarł całe nasze małżeństwo. To ja niosłam ciężar, ja dbałam o nasze bezpieczeństwo i komfort, a kiedy prosiłam o chwilę wytchnienia, dowiadywałam się, że to mój problem. Otarłam twarz dłonią i powoli ruszyłam za nim, ale każdy krok ważył teraz tonę.

Zgubiony szlak i ciężar w plecaku

Im wyżej wchodziliśmy, tym wiatr stawał się silniejszy. Drzewa zaczynały rzednąć, ustępując miejsca karłowatym krzewom, a zza wzniesień wyłaniały się niesamowite widoki na okoliczne doliny. Jednak ja nie potrafiłam cieszyć się tym pięknem. Mój umysł pracował na najwyższych obrotach. Analizowałam nasze ostatnie pięć lat.

Zrozumiałam, że wspinaczka pod górę to metafora naszej relacji. Zawsze to ja goniłam, zawsze ja starałam się dorównać jego oczekiwaniom, a on wyznaczał tempo i kierunek, nie zważając na moje potrzeby. W połowie drogi, na małej polanie, szlak rozwidlał się z powodu powalonego drzewa. Zmyliło to nas na chwilę. Tomasz, nie czekając na mnie, wybrał złą ścieżkę, która kończyła się w gęstych zaroślach.

– I gdzie teraz? Zgubiłem przez ciebie rytm – rzucił w moją stronę z pretensją, jakbym to ja kazała mu skręcić w lewo.

– Mapa mówi, że musimy wrócić do tego dużego dębu – powiedziałam spokojnie, wyciągając papierową mapę z bocznej kieszeni plecaka. – Tomek, dlaczego ty zawsze szukasz winy we mnie? Zamiast spojrzeć na znaki, po prostu pędzisz przed siebie.

– Bo ktoś z nas musi popychać sprawy do przodu. Gdybym na ciebie czekał, nadal stalibyśmy na parkingu.

To zdanie uderzyło mnie z ogromną siłą. Zamilkłam. Zamiast się kłócić, odwróciłam się w stronę właściwego szlaku. Ziemia usuwała mi się spod nóg, ale tym razem nie przez błoto. Docierało do mnie przerażające, lecz niezwykle klarowne uświadomienie: my nie byliśmy drużyną. Byliśmy dwojgiem ludzi na tym samym szlaku, z których jedno traktowało drugiego jak kulę u nogi, a drugie desperacko próbowało zasłużyć na uwagę.

Ten jeden moment

W końcu wyszliśmy ponad granicę lasu. Złociste trawy połoniny falowały na wietrze, a horyzont zdawał się nie mieć końca. Widok zapierał dech w piersiach. Morze zielonych i brązowych pagórków ciągnęło się aż po horyzont, a niebo miało głęboki, niemal lazurowy odcień. Dotarliśmy na szczyt. Byłam niesamowicie zmęczona, bolały mnie łydki, a ramiona miałam zdrętwiałe od pasków plecaka.

Tomasz stanął na najwyższym punkcie. Wyciągnął telefon, zrobił sobie serię zdjęć z uśmiechem, po czym usiadł na kamieniu, podziwiając widoki. Nie zaproponował mi wspólnego zdjęcia. Nie pogratulował wejścia. Był zachwycony swoim własnym osiągnięciem. Podeszłam do niego powoli. Stanęłam obok i bez słowa zrzuciłam ciężki plecak na trawę. Dźwięk uderzenia o ziemię był głuchy, ale dla mnie brzmiał jak wyzwolenie. Tomasz spojrzał na mnie pytająco.

– Zmęczyłaś się wreszcie? Daj wodę – powiedział, wyciągając rękę.

Spojrzałam mu prosto w oczy. Wiatr wiał mi w twarz, rozwiewając włosy, ale ja nigdy wcześniej nie czułam w sobie takiego spokoju i takiej przejrzystości myśli.

– Weź ją sobie sam – powiedziałam powoli i wyraźnie.

– O co ci znowu chodzi? Jesteś zła, bo kazałem ci trochę szybciej iść? Nie psuj nam wyjazdu, sama tego chciałaś.

– Nie jestem zła o tempo, Tomek. Jestem niesamowicie zmęczona, ale nie tą górą. Jestem zmęczona nami. Naszym związkiem, który wymaga ode mnie ciągłego wysiłku, podczas gdy ty po prostu idziesz przed siebie, nie odwracając głowy.

Zmarszczył brwi, jakby usłyszał coś w obcym języku.

– O czym ty opowiadasz? Jesteśmy w górach, odpoczywamy. Po co robisz problem z niczego?

– Ty odpoczywasz. Ja niesę twój prowiant, twoje kurtki, a w domu niosę całą odpowiedzialność za naszą codzienność. Nasz związek męczy mnie bardziej niż ta wspinaczka. Kiedy szłam za tobą pod górę, patrzyłam na twoje plecy i zrozumiałam, że nie chcę spędzić reszty życia, próbując cię dogonić.

Milczał. Nie potrafił znaleźć odpowiedzi, a może po prostu uważał, że moje słowa są niewarte polemiki. Jego milczenie było ostatecznym potwierdzeniem tego, co już wiedziałam. Nie było tu nic do naprawy, ponieważ żeby coś naprawić, dwoje ludzi musi trzymać w rękach narzędzia. W naszej relacji cała skrzynka z narzędziami leżała w moim ciężkim plecaku.

Droga w dół była już inna

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem jednak coś się zmieniło. Nie szłam za nim. Zostawiłam mu butelkę z wodą i jego zapasową kurtkę, swój plecak założyłam na plecy ze znacznie mniejszym obciążeniem i ruszyłam jako pierwsza. Schodzenie w dół zawsze jest łatwiejsze, ale dla mnie ten powrót był czymś więcej niż tylko fizyczną ulgą.

Każdy krok w stronę doliny był krokiem w stronę wolności. Słyszałam za sobą jego kroki, ale tym razem to ja wyznaczałam własne tempo. Szłam szybko, lekko, chłonąc zapach żywicy i słuchając śpiewu ptaków. Przestałam myśleć o tym, czy jemu jest wygodnie i czy nie uważa, że idę za szybko. Moja uwaga w końcu wróciła do mnie.

Zeszliśmy z góry w kompletnym milczeniu. Kiedy dotarliśmy do samochodu na parkingu, słońce chyliło się już ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo. Zanim otworzyłam drzwi auta, spojrzałam jeszcze raz na masyw połoniny. Byłam wdzięczna tym górom. Choć wyjazd nie naprawił mojego małżeństwa tak, jak zakładał mój naiwny plan, uratował coś znacznie ważniejszego – mnie samą. Nauczył mnie, że czasami trzeba wejść bardzo wysoko i poczuć ogromne zmęczenie, żeby wreszcie spojrzeć z góry na swoje życie i zobaczyć to, czego na nizinach nie dało się dostrzec. Wracałam do domu z decyzją, której już nic nie mogło zmienić, gotowa wreszcie iść własną ścieżką.

Ewa, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

