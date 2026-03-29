Nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy dobrowolnie wylewają z siebie siódme poty. Moim naturalnym środowiskiem była wygodna kanapa, ciepły koc i kolejny sezon ulubionego serialu. Kiedy jednak w moim życiu pojawił się on, nagle zapragnęłam zostać królową dwóch kółek. Nie miałam pojęcia, że jedno niewinne kłamstwo zamieni mój spokojny weekend w prawdziwą walkę o przetrwanie, a przy okazji obnaży wszystkie moje największe kompleksy.

Uśmiechnęłam się szeroko

Od zawsze uważałam, że aktywność fizyczna została wymyślona dla ludzi, którzy po prostu nie potrafią docenić piękna bezruchu. Moje weekendy wyglądały niemal identycznie i byłam z tego powodu niezwykle dumna. W piątkowy wieczór przygotowywałam sobie ulubioną herbatę z malinami, wybierałam nowy serial na platformie streamingowej i zapadałam się w miękkie poduszki mojej szarej, welurowej kanapy. Jeśli już decydowałam się na opuszczenie mieszkania, wybierałam bardzo spokojne, niespieszne spacery po pobliskim parku, podczas których częściej siadałam na ławce z książką, niż faktycznie maszerowałam.

Moja młodsza siostra, Daria, była moim absolutnym przeciwieństwem. Biegała w maratonach, wspinała się na ściankach i stale próbowała wyciągnąć mnie na zajęcia fitness. Zawsze odmawiałam, tłumacząc się brakiem czasu, choć tak naprawdę po prostu nienawidziłam się pocić. Moja niechęć do sportu miała swoje korzenie w szkole podstawowej. Pamiętam ten specyficzny zapach lakierowanego parkietu na sali gimnastycznej i upokorzenie, gdy zawsze jako ostatnia byłam wybierana do drużyny. Od tamtej pory unikałam jakiegokolwiek wysiłku.

Wszystko zmieniło się w pewien wtorkowy wieczór, kiedy w małej, osiedlowej księgarni sięgnęłam po ten sam przewodnik turystyczny, co pewien wysoki, uśmiechnięty brunet. Miał na imię Bartek i od pierwszej chwili sprawił, że moje serce zabiło w zupełnie nowym, nieznanym mi dotąd rytmie. Zaczęliśmy rozmawiać o podróżach, a potem przenieśliśmy się do kawiarni obok. Słuchałam jego opowieści z fascynacją. Był inteligentny, zabawny i biła z niego niesamowita energia. Z każdą minutą podobał mi się coraz bardziej.

— A ty co lubisz robić w wolnym czasie? — zapytał w pewnym momencie, wpatrując się we mnie swoimi ciemnymi oczami.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, że moim największym osiągnięciem jest obejrzenie trzech sezonów serialu w jeden weekend, on kontynuował:

— Ja na przykład uwielbiam jeździć na rowerze. Wiosna to idealny czas. Wsiadam na dwa kółka i po prostu jadę przed siebie, czuję wtedy, że żyję. Też lubisz taką formę spędzania czasu?

I wtedy to się stało. Zamiast powiedzieć prawdę, uśmiechnęłam się szeroko.

— Oczywiście! — wyrzuciłam z siebie, zanim mój mózg zdążył przetworzyć tę informację. — Uwielbiam rower. To moja wielka pasja.

Wpadłam w pułapkę własnego kłamstwa

Kiedy tylko wróciłam do domu, rzuciłam się na łóżko i ukryłam twarz w dłoniach. Co ja narobiłam? Przecież mój ostatni kontakt z rowerem miał miejsce w czasach, gdy jeździłam na różowym składaku z frędzlami przy kierownicy. Dlaczego po prostu nie powiedziałam, że wolę czytać książki? Bałam się, że wyjdę na nudziarę. Przy nim moje życie wydawało się nagle niezwykle monotonne i pozbawione barw. Chciałam mu zaimponować, pokazać, że jestem dziewczyną pełną pasji, gotową na przygody.

Moje przerażenie sięgnęło zenitu dwa dni później, gdy na ekranie mojego telefonu wyświetliła się wiadomość od Bartka. Zaproponował, żebyśmy w sobotę rano wybrali się na wspólną przejażdżkę za miasto. Wspomniał o malowniczej trasie leśnej, która miała liczyć około trzydziestu kilometrów. Trzydzieści kilometrów! Dla mnie brzmiało to jak wyprawa na inny kontynent. Zamiast jednak wymyślić wiarygodną wymówkę, odpisałam, że to wspaniały pomysł i nie mogę się doczekać. Wpadłam w pułapkę własnego kłamstwa i postanowiłam w niej tkwić, robiąc dobrą minę do złej gry.

Następnego dnia po pracy ruszyłam do największego sklepu sportowego w mieście. Sprzedawca zasypał mnie pytaniami o przerzutki, amortyzatory i rodzaj ramy. Nie miałam o niczym pojęcia. Wybrałam rower, który po prostu najbardziej mi się podobał wizualnie. Był miętowy, miał stylowe siodełko i wyglądał na taki, na którym jeździ się prosto po bułki do piekarni, a nie na leśne wyprawy. Kupiłam też kask, w którym wyglądałam zupełnie absurdalnie, oraz dres, który miał udawać profesjonalny strój sportowy. Karta płatnicza zapiekła, ale uznałam to za inwestycję w przyszłość. Inwestycję w miłość.

Wieczorem zadzwoniłam do Darii, by podzielić się swoimi obawami.

— Zwariowałaś — podsumowała moja siostra po wysłuchaniu całej historii. — Przecież ty nie masz żadnej kondycji. Zrobisz sobie krzywdę albo po prostu padniesz po pierwszym kilometrze. Dlaczego mu nie powiesz prawdy?

— Bo już za późno — odpowiedziałam zrezygnowana. — Kupiłam rower. Teraz muszę jechać. Może to wcale nie jest takie trudne? Ludzie robią to codziennie. Pedałujesz i jedziesz, co w tym skomplikowanego?

Zupełnie nie miałam siły

Sobotni poranek przywitał mnie pięknym słońcem, ale ja czułam jedynie rosnącą panikę. Kiedy spotkaliśmy się na obrzeżach miasta, Bartek wyglądał jak model z okładki magazynu sportowego. Miał na sobie profesjonalną odzież, aerodynamiczny kask i okulary, a jego rower przypominał maszynę, która mogłaby wystartować w prawdziwym wyścigu. Mój miętowy nabytek przy jego sprzęcie wyglądał niczym zabawka.

— Piękny sprzęt — powiedział Bartek, uśmiechając się na widok mojego roweru. — Gotowa na małą rozgrzewkę?

— Jasne, nie mogę się doczekać — skłamałam, poprawiając niewygodny kask.

Początek trasy nie wydawał się zły. Jechaliśmy asfaltową ścieżką, teren był płaski, a ja przez pierwsze dwadzieścia minut czułam nawet pewną satysfakcję. Powietrze było świeże, ptaki śpiewały, a Bartek co chwilę odwracał się, by rzucić mi uśmiech. Zaczynałam wierzyć, że może Daria przesadzała. Może mam w sobie ukryty talent, o którym nie wiedziałam?

Niestety, sielanka skończyła się, gdy skręciliśmy na leśną, piaszczystą drogę, która w dodatku zaczęła piąć się delikatnie pod górę. Moje uda natychmiast zapiekły ogniem. Z każdym kolejnym obrotem pedałów czułam, że uciekają mi siły. Mój oddech stał się krótki i głośny, a po plecach spływały mi strugi potu. Miętowy rower okazał się niezwykle ciężki w prowadzeniu po nierównym terenie. Opony grzęzły w piasku, a korzenie drzew zmuszały mnie do ciągłego manewrowania, na co zupełnie nie miałam siły.

Bartek jechał z przodu z niezwykłą lekkością. Z łatwością pokonywał każdą przeszkodę, jakby w ogóle nie musiał wkładać w to energii. Ja tymczasem zostawałam coraz bardziej w tyle. W głowie ponownie usłyszałam śmiech z dawnych lat, echa tamtych nieudanych lekcji na sali gimnastycznej. Znowu byłam tą słabszą, gorszą, odstającą od reszty.

— Wszystko w porządku? — zawołał Bartek, zwalniając i pozwalając mi zrównać się z nim.

— Wspaniale! — wykrztusiłam, starając się uśmiechnąć, choć miałam ochotę położyć się na mchu i nigdy więcej nie wstawać. — Po prostu lubię podziwiać widoki!

Siedziałam z opuszczoną głową

Kolejne kilometry były dla mnie czystą udręką. Mój organizm błagał o litość, a nogi wydawały się zrobione z ołowiu. W końcu dotarliśmy do wzniesienia, które dla Bartka było pewnie niewielką górką, ale w moich oczach urastało do rangi góry nie do pokonania. Próbowałam naciskać na pedały, ale w połowie podjazdu po prostu zabrakło mi sił. Zeskoczyłam z siodełka tak niezgrabnie, że mało brakowało, a przewróciłabym się wprost w krzaki.

Zaczęłam prowadzić rower, dysząc głośno. Bartek, który był już na szczycie, zatrzymał się i spojrzał na mnie z góry. Tym razem w jego oczach nie było już beztroskiej radości, lecz wyraz skupienia. Zjechał powoli w moją stronę.

— Zróbmy przerwę — powiedział cicho, opierając swój rower o drzewo.

Wskazał na duży, zwalony pień. Opadłam na niego, nie przejmując się nawet tym, że pobrudzę swój nowy dres. Siedziałam z opuszczoną głową, starając się uspokoić oddech. Czułam ogromny wstyd. Moja wspaniała kreacja wysportowanej dziewczyny legła w gruzach. Bartek usiadł obok mnie, podał mi butelkę z wodą i długo mi się przyglądał. Cisza między nami stawała się coraz bardziej napięta.

— Powiedz mi szczerze — zaczął powoli, a jego głos był dziwnie pozbawiony emocji. — Ty nigdy wcześniej nie jeździłaś na rowerze, prawda? Znam ten model, który kupiłaś. To rower miejski, a na oponach wciąż są ślady po fabrycznych naklejkach.

Zastygłam. Złapał mnie na gorącym uczynku. Nie było już sensu dłużej udawać. Spojrzałam na swoje dłonie, czując, jak łzy bezsilności gromadzą się pod moimi powiekami.

— Nigdy — przyznałam szeptem. — Znaczy, jeździłam, jak miałam dziesięć lat. Nienawidzę sportu. Nienawidzę się męczyć. Wolałabym teraz leżeć na kanapie pod kocem.

Bartek odsunął się odrobinę, a na jego twarzy malował się wyraźny zawód.

— Dlaczego mi to zrobiłaś? — zapytał, marszcząc brwi. — Dlaczego mnie okłamałaś na samym początku? Przecież mogłaś po prostu powiedzieć, że tego nie lubisz. Wybralibyśmy inne miejsce na spotkanie.

– Bo bałam się, że uznasz mnie za potworną nudziarę! – wybuchłam, a emocje wzięły górę nad logiką. – Jesteś taki aktywny, pełen życia, masz te wszystkie swoje pasje. Kiedy zaczepiłeś mnie w księgarni, pomyślałam, że wreszcie spotkałam kogoś wyjątkowego. Nie chciałam być znowu tą powolną, niczym niewyróżniającą się dziewczyną, którą wszyscy omijają szerokim łukiem. Chciałam ci zaimponować. Poszłam do sklepu, wydałam oszczędności na ten głupi miętowy rower i myślałam, że jakoś to będzie. Ale nie jest.

Szliśmy ramię w ramię

Bartek milczał przez dłuższą chwilę. Wpatrywał się w wierzchołki drzew, a ja byłam pewna, że w myślach układa już kulturalne, ale stanowcze pożegnanie. Wyobrażałam sobie, że za chwilę wsiądzie na swój wspaniały rower i odjedzie w siną dal, zostawiając mnie z moimi kłamstwami, kompleksami i miętowym jednośladem. Nagle jednak usłyszałam dźwięk, którego zupełnie się nie spodziewałam. Bartek zaczął się śmiać. Najpierw cicho, pod nosem, a potem coraz głośniej. Spojrzałam na niego zdezorientowana.

— Z czego się śmiejesz? — zapytałam oburzona.

— Z ciebie — odpowiedział, ocierając pojedynczą łzę rozbawienia. — Kupowałaś rower, na którym nawet nie potrafisz jeździć, pojechałaś w las, chociaż nienawidzisz wysiłku, i zajechałaś się niemal do upadłego, tylko po to, żeby spędzić ze mną czas?

— Mniej więcej tak to wygląda — przyznałam, a na mojej twarzy również pojawił się nieśmiały uśmiech.

— Jesteś niesamowita — powiedział, kręcąc głową z niedowierzaniem. — Z jednej strony jestem zły, bo nie znoszę kłamstwa i wolałbym od razu wiedzieć, na czym stoję. Ale z drugiej... – zawiesił głos i spojrzał mi prosto w oczy, a jego wzrok nagle stajał. – Skoro tak bardzo chciałaś mi zaimponować, że wyszłaś tak daleko poza swoją strefę komfortu, to musi ci bardzo zależeć.

— Zależy mi — potwierdziłam cicho.

— Umówmy się na jedno — powiedział stanowczo, choć na jego ustach błąkał się uśmiech. — Koniec z udawaniem. Od dzisiaj jesteśmy ze sobą całkowicie szczerzy. Zgadzasz się?

— Zgadzam się w stu procentach.

Bartek wstał, wyciągnął do mnie rękę i pomógł mi podnieść się z pnia.

— Wracamy powoli. Będziemy prowadzić rowery. Spacerkiem — ogłosił. — A w nagrodę za twoje dzisiejsze cierpienia, jutro to ja wchodzę do twojej strefy komfortu. Ty wybierasz serial, ty parzysz herbatę, a ja nie ruszam się z kanapy przez co najmniej kilka godzin. Co ty na to?

Czułam, jak ogromny ciężar spada z moich ramion. Zamiast odrzucenia, znalazłam zrozumienie, o jakim nawet nie śmiałam marzyć. Powrotna droga wzdłuż leśnej ścieżki okazała się najprzyjemniejszym spacerem w moim życiu. Szliśmy ramię w ramię, prowadząc nasze rowery i rozmawiając o wszystkim tym, na co wcześniej nie mieliśmy czasu z powodu mojego braku tchu. Zrozumiałam wtedy, że prawdziwe relacje nie budują się na udawaniu kogoś, kim się nie jest. Budują się na szczerości, akceptacji i chęci poznania drugiego człowieka w jego naturalnym środowisku. Nawet jeśli tym środowiskiem jest po prostu stara, wysłużona kanapa.

Kamila, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: