Myślałam, że w końcu odnalazłam brakujący element układanki. Filip wydawał się uosobieniem marzeń o facecie, który potrafi rozśmieszyć do łez i sprawić, że szara codzienność nabiera barw. Jego spontaniczność brałam za romantyzm, a brak przywiązania do dóbr materialnych za duchową głębię. Byłam tak zaślepiona wizją naszej idealnej przyszłości, że zupełnie zignorowałam sygnały ostrzegawcze, które migały mi przed oczami niemal od pierwszego dnia. Dopiero wspólne mieszkanie obnażyło prawdę, której nie chciałam przyjąć do wiadomości. Nie stworzyłam związku z partnerem, na którym mogłam polegać. Wzięłam sobie na głowę duże dziecko, które oczekiwało, że będę jego matką, sprzątaczką i bankomatem w jednym.

Opowiadał mi o swoich pasjach

Poznaliśmy się w okolicznościach, które mogłyby posłużyć za scenariusz do lekkiej komedii romantycznej. Był deszczowy, ponury listopad, a ja właśnie wychodziłam z biura, zmagając się z zacinającym zamkiem w mojej torbie. W jednej chwili parasolka wyrwała mi się z dłoni, niesiona silnym podmuchem wiatru prosto w kałużę. Zanim zdążyłam zareagować, on już tam był. Przemoczony, w trampkach, które kompletnie nie pasowały do pogody, i z szerokim uśmiechem na twarzy.

— Wygląda na to, że twoja parasolka postanowiła popływać — zaśmiał się, podając mi zgubę. — Jestem Filip. I chyba uratowałem ci życie, a przynajmniej fryzurę.

Od razu mnie ujął. Miał w sobie taką chłopięcą radość, błysk w oku, którego brakowało mężczyznom w moim otoczeniu. Pracowałam w dużej korporacji finansowej, gdzie wszyscy chodzili w szarych garniturach, rozmawiali o stopach procentowych i planowali życie z kalendarzem w ręku na pięć lat do przodu. Filip był inny. Był grafikiem freelancerem, ubierał się kolorowo i zdawał się nie przejmować konwenansami.

Na pierwszej randce zabrał mnie do salonu gier w stylu retro. Zamiast siedzieć przy drogiej kolacji i wymieniać uwagi o winie, strzelaliśmy do kosmitów i ścigaliśmy się wirtualnymi samochodami. Czułam się przy nim o dziesięć lat młodsza. Opowiadał mi o swoich pasjach, o kolekcjonowaniu komiksów, o marzeniach podróży do Japonii.

— Życie jest zbyt krótkie, żeby martwić się o jutro, Natasza — powtarzał, gdy ja zaczynałam temat mojej stresującej pracy. — Trzeba łapać chwilę.

Wtedy te słowa brzmiały jak objawienie. Byłam zmęczona swoją odpowiedzialnością, kredytem na mieszkanie, ciągłym dążeniem do perfekcji. Filip wydawał się lekiem na całe zło tego świata. Moja siostra, Anka, która od lat była szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci, patrzyła na to jednak z nieco mniejszym entuzjazmem.

— Jesteś pewna, że to dobry materiał na stały związek? — zapytała, gdy po dwóch miesiącach opowiedziałam jej o planach wspólnego zamieszkania. — Ma trzydzieści pięć lat i wynajmuje pokój u kumpla. To cię nie zastanawia?

— Jest artystą, Anka. Oni żyją inaczej. Poza tym, on potrzebuje przestrzeni, a moje mieszkanie stoi w połowie puste. Będzie idealnie — przekonywałam ją, a tak naprawdę przekonywałam samą siebie.

Rzeczywistość zweryfikowała te plany

Dzień przeprowadzki był pierwszym momentem, kiedy w moim żołądku pojawił się supeł niepokoju. Spodziewałam się ubrań, może jakichś książek, komputera do pracy. Tymczasem Filip przywiózł ze sobą dwadzieścia kartonów, z których większość zawierała plastikowe figurki, modele do sklejania, stare konsole i sterty czasopism o grach.

— Gdzie ty to wszystko pomieścisz? — zapytałam, patrząc na salon, który nagle skurczył się o połowę.

— Spokojnie, zrobię sobie kącik w tamtym rogu. To są unikaty, wiesz, ile to jest warte? — odparł z dumą, wyciągając z pudełka jakiegoś robota. — Poza tym, to moja inspiracja do pracy.

Zignorowałam bałagan, myśląc, że to tylko przejściowe. Przecież każdy ma jakieś hobby. Ja zbierałam porcelanowe filiżanki, on zbierał figurki. To, że moje filiżanki mieściły się w jednej witrynce, a jego zbiory zajmowały pół salonu, było szczegółem, nad którym postanowiłam przejść do porządku dziennego. Problemy zaczęły się prozaicznie. Od podziału obowiązków, a raczej od jego braku. Ustaliliśmy, że skoro on pracuje z domu, będzie zajmował się drobnymi zakupami i nastawianiem prania, a ja będę ogarniać kuchnię i opłaty. Rzeczywistość zweryfikowała te plany brutalnie szybko.

Wracałam z pracy o osiemnastej, zmęczona po całym dniu analizowania tabelek, i zastawałam w zlewie stertę naczyń ze śniadania, a na stole pudełka po pizzy. Filip siedział przed monitorem ze słuchawkami na uszach, wciąż w piżamie, mimo że słońce chyliło się ku zachodowi.

— Mieliśmy umowę — powiedziałam pewnego wieczoru, starając się panować nad głosem. — Naczynia.

— Oj, daj spokój, kochanie. Właśnie miałem to robić, ale wpadł mi genialny pomysł na logo i musiałem to narysować, póki miałem wenę. Zaraz to ogarnę — rzucił, nie odrywając wzroku od ekranu.

Oczywiście „zaraz” oznaczało nigdy. O dwudziestej drugiej sama stawałam przy zlewie, bo nie mogłam znieść zapachu zaschniętego sosu pomidorowego. On w tym czasie tłumaczył mi, że artystyczny nieład pomaga mu w kreatywności.

Nawet się nie zaczerwienił

Sytuacja zagęściła się, gdy pewnego dnia wróciłam do domu wcześniej z powodu silnej migreny. Była godzina trzynasta. Weszłam cicho, marząc tylko o ciemnym pokoju i ciszy. Zamiast tego usłyszałam dobiegający z kuchni brzęk garnków i czyjś głos. Weszłam do kuchni i zamarłam. Przy kuchence stała niska, energiczna kobieta w wieku około sześćdziesięciu lat, mieszając coś w garnku. Filip siedział przy stole, jedząc zupę i bawiąc się telefonem.

— O, dzień dobry! — Kobieta uśmiechnęła się promiennie na mój widok. — Ty musisz być Natasza. Jestem Teresa, mama Filipka.

— Dzień dobry — wydukałam, kompletnie zbita z tropu. — Co pani tu robi?

— Przywiozłam synkowi słoiki i pomyślałam, że przy okazji uprasuję mu koszule, bo widziałam, że leżą na fotelu. Biedactwo, przecież on nie ma głowy do takich spraw — wyjaśniła, jakby to było najnaturalniejszą rzeczą na świecie.

Spojrzałam na Filipa. Nawet się nie zaczerwienił.

— Mamo, mówiłem ci, że Natasza wróci później — mruknął tylko.

Wtedy zrozumiałam. To nie był bałaganiarz. To był człowiek, który nigdy w życiu nie musiał o nic dbać, bo zawsze ktoś robił to za niego. Jego matka przyjeżdżała przez całe miasto, żeby trzydziestopięcioletniemu mężczyźnie uprasować t-shirty z nadrukami superbohaterów. Wieczorem, gdy pani Teresa już wyszła, zostawiając lodówkę pełną jedzenia i idealnie poukładane pranie, próbowałam z nim porozmawiać.

— Filip, twoja matka sprzątała nasze mieszkanie. Nie czujesz, że to trochę nie na miejscu?

— Przesadzasz. Lubi pomagać, czuje się potrzebna. Po co mam jej tego zabraniać? Poza tym, ty nie masz czasu na prasowanie, a ja nie umiem. Wszyscy wygrywają — stwierdził, wzruszając ramionami i sięgając po pada od konsoli.

Poczułam, jak w środku narasta we mnie zimna furia. On nie widział w tym problemu. Dla niego to było naturalne środowisko, w którym on jest centrum wszechświata, a kobiety krążą wokół niego, spełniając zachcianki.

Czułam się samotna

Kolejne tygodnie to była równia pochyła. Moja praca wymagała ode mnie coraz więcej skupienia, walczyłam o awans na stanowisko starszego analityka. Potrzebowałam spokoju i wsparcia. Zamiast tego miałam w domu nastolatka. Wspólne konto, które założyliśmy na wydatki domowe i jedzenie, szybko stało się kością niezgody. Zauważyłam dziwne transakcje. Sklep z elektroniką, sklep hobbystyczny, platforma z grami. Kiedy przyszło do płacenia czynszu, okazało się, że brakuje tysiąca złotych.

— Filip, co to jest? — zapytałam, pokazując mu wyciąg bankowy. Wydaliśmy oszczędności na „Edycję Kolekcjonerską”? Czego?

— To inwestycja! — ożywił się, zrywając się z kanapy. — Wypuścili limitowaną serię figurek z mojej ulubionej sagi. Za dwa lata będą warte trzy razy tyle. Musiałem to kupić teraz, bo by zeszły.

— Ale to były pieniądze na czynsz i prąd! — krzyknęłam, tracąc cierpliwość. — Mamy połowę miesiąca, a konto świeci pustkami. Co my będziemy jeść? Twoje figurki?

— Nie dramatyzuj, kochanie. Pożyczę od rodziców albo wpadnie mi jakieś zlecenie. Jakoś to będzie. Zawsze się martwisz na zapas. — Podszedł i próbował mnie przytulić, ale odtrąciłam go.

To „jakoś to będzie” stało się mottem naszego związku. Tylko że to „jakoś” zawsze oznaczało, że ja musiałam brać nadgodziny albo rezygnować z własnych przyjemności, żeby załatać dziurę budżetową, którą on wypalił swoimi zachciankami. On w tym czasie spał do południa i grał w gry sieciowe, krzycząc do mikrofonu, gdy ja próbowałam pracować zdalnie w drugim pokoju. Czułam się samotna. Miałam partnera, który był fizycznie obecny, ale mentalnie przebywał w krainie wiecznej zabawy. Kiedy próbowałam rozmawiać o przyszłości, o ślubie czy dzieciach, on zmieniał temat albo obracał wszystko w żart.

— Dzieci? Przecież my sami jesteśmy jeszcze młodzi, po co się wiązać pieluchami? Jeszcze tyle świata do zobaczenia, tyle gier do przejścia — śmiał się.

Patrzyłam na niego i widziałam siwe włosy na skroniach, które kłóciły się z jego mentalnością piętnastolatka.

W ich oczach nie było prawdziwej skruchy

Punkt kulminacyjny nastąpił w moje urodziny. Miałam ten dzień zaplanowany w głowie. Filip obiecał, że zorganizuje kolację. Zarezerwowałam sobie wolne popołudnie. Rano jednak zadzwonił do mnie szef. Awaria systemu w banku, muszę przyjechać natychmiast, kryzys potrwa pewnie do wieczora. Byłam załamana, ale praca to praca. Zadzwoniłam do Filipa.

— Słuchaj, nie wrócę wcześnie. Ale mam prośbę. W łazience cieknie kran, rano widziałam kałużę. Zadzwoniłam już do hydraulika, będzie o czternastej. Musisz go wpuścić i dopilnować, żeby to naprawił. Pieniądze leżą w szafce w przedpokoju. Proszę, to ważne, bo zaleje sąsiadów.

— Jasna sprawa, szefowo. Wszystko pod kontrolą. Kocham cię, nie przepracowuj się! — zapewnił mnie radosnym głosem.

Pracowałam w stresie przez dziesięć godzin. Marzyłam tylko o powrocie do domu, o tym, że może mimo wszystko czeka na mnie jakaś niespodzianka, kwiaty, cokolwiek. Że kran jest naprawiony, a w domu panuje spokój. Gdy weszłam do mieszkania o dwudziestej, uderzył mnie zapach wilgoci. W przedpokoju było mokro. Wbiegłam do łazienki — na podłodze stała woda, kapało z rury pod zlewem, a ręczniki, które rzuciłam rano, pływały jak tratwy.

Wpadłam do salonu. Filip siedział na kanapie ze słuchawkami na uszach, wpatrzony w telewizor. Obok niego siedział jego kolega, Piotrek. Pili colę i grali w Fifę.

— Filip! — wrzasnęłam tak głośno, że aż podskoczyli.

Zdjął słuchawki z miną niewiniątka.

— O, już jesteś! Wszystkiego najlepszego! — Uśmiechnął się.

— Dlaczego w łazience jest powódź?! Był hydraulik?

— O kurde... — Pacnął się ręką w czoło. — Hydraulik. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Wiesz, Piotrek wpadł z nową grą i jakoś tak... czas nam uciekł. Nie słyszałem dzwonka, mieliśmy głośno muzykę w grze.

Stałam tam, w mokrych butach, patrząc na dwóch dorosłych mężczyzn, którzy patrzyli na mnie jak skarcone psy. Ale w ich oczach nie było prawdziwej skruchy, tylko strach przed tym, że „mama” będzie krzyczeć.

— Zapomniałeś o hydrauliku, bo grałeś w grę? W dniu moich urodzin? Kiedy prosiłam cię o jedną, jedyną rzecz? — Mój głos był nienaturalnie spokojny.

— No przepraszam, stało się. Jutro zadzwonię znowu. Nie rób scen przy gościu — mruknął, próbując zachować twarz przed kolegą.

To był ten moment. Ta chwila, kiedy klapki ostatecznie spadły mi z oczu. Zrozumiałam, że to się nigdy nie zmieni. Że zawsze będę tą, która pamięta, która płaci, która sprząta i która martwi się za dwoje. Że za dziesięć lat będę miała w domu pięćdziesięciolatka w trampkach, który zapomni odebrać nasze dziecko z przedszkola, bo wyszedł nowy dodatek do gry.

Czułam ulgę

— Piotrek, wyjdź — powiedziałam.

— Co? Ale jeszcze mecz nie... — zaczął kolega.

— Wyjdź. Natychmiast! — powtórzyłam tonem nieznoszącym sprzeciwu. Piotrek, widząc moją minę, szybko zwinął się z kanapy i zniknął za drzwiami.

Zostaliśmy sami. Cisza dzwoniła w uszach, przerywana tylko kapaniem wody w łazience.

— Natasza, przesadzasz. To tylko woda — zaczął Filip, próbując mnie objąć.

Odsunęłam się.

— To nie jest tylko woda, Filip. To jest moje życie, które zamieniasz w chaos. Jestem zmęczona. Zmęczona byciem twoją matką, twoim sponsorem i twoją sprzątaczką.

— Jaką matką? Przecież cię kocham! Jesteśmy parą! — oburzył się.

— Nie, nie jesteśmy. Partnerstwo polega na odpowiedzialności. Na tym, że można na kimś polegać. Ja nie mogę na tobie polegać w najprostszych sprawach. Masz trzydzieści pięć lat, a zachowujesz się, jakbyś miał piętnaście. Nie chcę takiego życia.

— Co ty gadasz? Zrywasz ze mną przez cieknący kran? — Jego głos był pełen niedowierzania.

— Zrywam z tobą przez całokształt. Przez to, że wydajesz nasze pieniądze na zabawki. Przez to, że twoja matka prasuje ci gacie. Przez to, że nie masz żadnego planu na życie poza przejściem kolejnego poziomu w grze. Pakuj się.

— Ale... teraz? Noc jest. Gdzie ja pójdę?

— Do mamy. Na pewno się ucieszy i zrobi ci kakao.

Spakowanie jego rzeczy zajęło mu trzy godziny. Głównie dlatego, że musiał starannie owinąć każdą figurkę, żeby się nie zniszczyła. Patrzyłam na to, siedząc w kuchni i pijąc zimną herbatę. Nie czułam smutku. Czułam ulgę. Ogromną, przytłaczającą ulgę, jakbym zrzuciła z pleców wielki plecak z kamieniami.

Kiedy zamknęłam za nim drzwi, w mieszkaniu zapanowała cisza. Było pusto, ale po raz pierwszy od miesięcy czułam, że to jest moja przestrzeń. Weszłam do łazienki, podstawiłam miskę pod kapiącą rurę i zakręciłam główny zawór wody. Zajęło mi to minutę. Coś, co przerosło mojego byłego partnera. Następnego dnia dostałam awans. Kiedy szef gratulował mi nowej roli, pomyślałam, że wreszcie moje życie wraca na właściwe tory. Wieczorem zadzwoniła do mnie pani Teresa.

— Nataszo, jak mogłaś wyrzucić Filipka? On jest taki wrażliwy! Siedzi teraz w swoim dawnym pokoju i jest załamany. Może to przemyślisz? On się zmieni, obiecał mi!

— Przykro mi, pani Tereso — odpowiedziałam stanowczo. — Filip jest wspaniałym chłopcem. Ale ja szukam mężczyzny. I obawiam się, że przy pani pomocy on nigdy nim nie zostanie.

Odłożyłam słuchawkę i zablokowałam numer. Spojrzałam na salon. Wciąż było tu kilka plam na dywanie po jego napojach, ale pudełka zniknęły. Usiadłam na kanapie z kieliszkiem wina i moją ulubioną książką. Byłam sama, miałam trzydzieści dwa lata i po raz pierwszy od dawna czułam, że panuję nad swoim życiem. Czasami miłość nie wystarczy, jeśli druga osoba wciąż tkwi w piaskownicy. A ja z mojej już dawno wyrosłam.

Natalia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

