Myślałam, że świat dosłownie zapada mi się pod nogami. W ciągu zaledwie kilku godzin straciłam jedyne źródło utrzymania, osobę, z którą planowałam przyszłość, a na domiar złego odcięto mnie od cyfrowego świata. Czułam się jak wrak człowieka, siedząc na ławce i wpatrując się w puste dłonie. Nie miałam pojęcia, że ten absolutnie najgorszy dzień w moim życiu był tak naprawdę początkiem czegoś, o czym zawsze skrycie marzyłam.

Umówiliśmy się w parku

Zaczęło się bardzo niewinnie. Zwykły, szary dzień. Zrobiłam sobie owsiankę z malinami, zaparzyłam ulubioną zieloną herbatę z jaśminem i pojechałam do biura rachunkowego, w którym pracowałam od trzech lat. Nie znosiłam tych sterylnych, białych ścian, szumu klimatyzacji i niekończących się kolumn w arkuszach kalkulacyjnych. Zawsze uważałam, że mam duszę artystki, ale przecież z czegoś trzeba było płacić rachunki. Moja współlokatorka, Sylwia, zawsze powtarzała, że powinnam szukać innej drogi, ale bałam się zaryzykować.

Punktualnie o dziewiątej wezwał mnie kierownik. Nawet nie usiadł za biurkiem. Stał przy oknie, odwrócony do mnie plecami, i suchym, pozbawionym jakichkolwiek emocji głosem oznajmił, że firma tnie koszty. Moje stanowisko zostało zlikwidowane. Dostałam wypowiedzenie i godzinę na spakowanie swoich rzeczy.

Pakując do kartonowego pudła mój ulubiony kubek w żółte słoneczniki, zdjęcia z wakacji i ulubiony długopis, czułam, jak po policzkach płyną mi łzy. Nikt nie podszedł, by się pożegnać. Wyszłam z budynku z ciężkim pudłem w dłoniach, czując się jak absolutne zero. Moją pierwszą myślą było to, by zadzwonić do Adriana. Byliśmy razem od ponad dwóch lat. Ostatnio trochę się mijaliśmy, ale w takich chwilach potrzebowałam po prostu usłyszeć, że wszystko będzie dobrze. Umówiliśmy się w parku miejskim, niedaleko fontanny.

Stałam jak wryta

Czekałam na niego na naszej ulubionej ławce, trzymając to żałosne pudło z biurowymi resztkami. Kiedy zobaczyłam, jak idzie alejką w swoim nienagannie wyprasowanym płaszczu, poczułam cień ulgi. Wstałam, chcąc rzucić mu się w ramiona, ale on zatrzymał się krok ode mnie. Jego twarz była napięta, a ręce schowane głęboko w kieszeniach.

— Adrian, wyrzucili mnie — zaczęłam, nie mogąc powstrzymać drżenia głosu. — Zlikwidowali mój dział. Nie mam pojęcia, co teraz zrobię.

Spojrzał na mnie, ale w jego oczach nie było cienia współczucia. Westchnął ciężko, jakbym sprawiała mu ogromny kłopot samym swoim istnieniem.

— Słuchaj, to chyba dobry moment, żebyśmy porozmawiali o nas — powiedział chłodno.

Zamarłam. Świat wokół mnie na sekundę przestał wirować, a wszystkie dźwięki parku zlały się w jeden, głuchy szum.

— Co masz na myśli? — zapytałam cicho.

— Myślę, że do siebie nie pasujemy — kontynuował, nie patrząc mi w oczy. — Mamy zupełnie inne priorytety. Ty ciągle bujasz w obłokach, nie wiesz, czego chcesz od życia. Ja potrzebuję stabilizacji, kogoś, kto idzie do przodu. To po prostu nie ma sensu. Zmęczyłem się tym związkiem.

Stres poranka i ten niespodziewany cios prosto w serce sprawiły, że nie potrafiłam wykrztusić z siebie ani jednego słowa. Stałam jak wryta, trzymając karton z kubkiem w słoneczniki. Nie protestowałam. Nie pytałam dlaczego. Po prostu patrzyłam, jak odwraca się na pięcie i odchodzi, zostawiając mnie zupełnie samą. Opadłam na ławkę, czując, jak pęka mi serce. Płakałam tak długo, aż zabrakło mi łez.

Tam było wszystko

Po długim czasie otępienia postanowiłam wrócić do mieszkania. Wlokłam się ulicami miasta, nie zwracając uwagi na mijających mnie ludzi. Kiedy w końcu dotarłam do domu, rzuciłam pudło w kąt przedpokoju. Sylwia od razu wybiegła ze swojego pokoju, widząc moją zapuchniętą twarz. Zaparzyła wielki dzbanek naparu z melisy i kazała mi usiąść. Chciałam pokazać jej wspólne zdjęcie z Adrianem, które miałam w telefonie, by w przypływie złości je skasować. Sięgnęłam do kieszeni płaszcza. Pusto. Przeszukałam torebkę, wysypując całą jej zawartość na stół. Portfel, klucze, chusteczki, pomadka. Telefonu nie było.

— Nie, to niemożliwe — mruczałam pod nosem, gorączkowo przeszukując kieszenie jeszcze raz. — Tylko nie to.

Tam było wszystko. Nie tylko kontakty, ale też notes z moimi pomysłami na własne mieszanki herbaciane, setki zdjęć z różnych podróży i ostatnie nagranie głosu mojej babci. Wpadłam w totalną panikę. Wybiegłam z mieszkania i pobiegłam z powrotem do parku. Przeszukiwałam zarośla, zaglądałam pod każdą ławkę w okolicy fontanny, rozgarniałam stosy opadłych liści. Nic. Telefon zapadł się pod ziemię. Zrezygnowana i kompletnie rozbita wróciłam do domu.

Poczułam niewyobrażalną ulgę

Sylwia udostępniła mi swój laptop. Zalogowałam się na swoje konto społecznościowe i natychmiast wrzuciłam ogłoszenie na wszystkie możliwe lokalne grupy. „Zgubiono telefon w żółtym etui ze słonecznikami. Park miejski, okolice fontanny. Błagam o zwrot, ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną”.

Siedziałam przed ekranem, co minutę odświeżając stronę. Mijały godziny. Zrobiło się ciemno. Nikt nie komentował, nikt nie pisał. Zaczęłam godzić się z myślą, że mój fatalny dzień osiągnął swoje apogeum i straciłam absolutnie wszystko. Byłam zmęczona, bolała mnie głowa i chciałam po prostu zasnąć, żeby ten koszmar dobiegł końca. Wtedy w prawym dolnym rogu ekranu wyskoczyło powiadomienie. Nowa wiadomość od nieznajomego.

Użytkownik o imieniu Kuba wysłał mi krótką wiadomość: „Cześć. Szedłem dzisiaj z psem przez park i chyba znalazłem coś, co należy do ciebie. Żółte etui w kwiatki, prawda? Ekran jest cały. Daj znać, gdzie możemy się spotkać, żebym mógł ci go oddać.”

Poczułam niewyobrażalną ulgę. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że ledwo trafiałam w klawisze, odpisując mu, że jestem mu dozgonnie wdzięczna. Umówiliśmy się na następny dzień rano przy głównym wejściu do parku.

Słuchał z pełną uwagą

Z samego rana czekałam w wyznaczonym miejscu. Byłam zdenerwowana. W dłoni ściskałam banknot, który przygotowałam jako znaleźne. W końcu z oddali zauważyłam wysokiego chłopaka w ciemnozielonej kurtce. Miał lekko zwichrzone, ciemne włosy i bardzo pogodne, jasne oczy. Obok niego szedł spory, niezwykle radosny pies, merdający puszystym ogonem.

— Tamara? — zapytał, podchodząc bliżej, a na jego twarzy wykwitł szeroki, szczery uśmiech.

— Tak, to ja. Boże, nawet nie wiesz, jak bardzo ci dziękuję — powiedziałam, czując, jak znowu do oczu napływają mi łzy.

Kuba sięgnął do kieszeni i wręczył mi mój telefon. Był w nienaruszonym stanie. Szybko wyciągnęłam z kieszeni przygotowane pieniądze i wyciągnęłam rękę w jego stronę.

— Proszę, weź to. To w ramach podziękowania. Uratowałeś mi wczoraj życie.

— Przestań! — zaśmiał się ciepło, delikatnie odsuwając moją dłoń. — Nawet o tym nie myśl. Nie wezmę od ciebie żadnych pieniędzy.

— Ale ja muszę się jakoś odwdzięczyć — nalegałam, czując się niezręcznie.

— Jeśli naprawdę upierasz się przy wdzięczności, to mam lepszy pomysł — powiedział Kuba, spoglądając na mnie z niezwykłą łagodnością. — Schowaj te pieniądze. Zamiast tego, daj się zaprosić na długi spacer. Z twojego ogłoszenia biła taka rozpacz, że pomyślałem, iż może przyda ci się trochę świeżego powietrza i rozmowa z kimś zupełnie obcym.

Zgodziłam się, sama nie wiedząc dlaczego. Zwykle byłam nieufna wobec obcych, ale Kuba miał w sobie coś tak spokojnego i autentycznego, że moje obawy wyparowały. Poszliśmy alejkami parku. Opowiedziałam mu o wszystkim. O zwolnieniu z pracy, o tym, jak bardzo nienawidziłam tych arkuszy kalkulacyjnych, o chłodnym rozstaniu z Adrianem i o tym, jak bardzo czuję się zagubiona. Kuba słuchał z pełną uwagą. Nie przerywał, nie oceniał, nie dawał tanich rad. Po prostu był.

Pijemy razem herbatę

Spacerowaliśmy ponad dwie godziny, aż dotarliśmy na obrzeża starego miasta. Nagle zatrzymałam się w pół kroku. Z niewielkiego lokalu na rogu ulicy dobiegał niesamowity, głęboki aromat suszonych jabłek, cynamonu i prażonych migdałów. Spojrzałam na witrynę. Złoty Liść. Mała, klimatyczna herbaciarnia, w której wnętrzu widać było drewniane regały wypełnione wielkimi słojami z kolorowymi mieszankami.

Na szybie przyklejona była ręcznie wypisana kartka: „Szukamy kogoś z sercem do herbaty. Ważna pasja, nie doświadczenie”. Kuba zauważył, w co się wpatruję, i delikatnie szturchnął mnie ramieniem.

— Przecież przed chwilą przez pół godziny z fascynacją opowiadałaś mi o tym, jak łączysz zieloną herbatę z trawą cytrynową i płatkami róży — powiedział z błyskiem w oku. — Straciłaś wczoraj pracę, której i tak nie lubiłaś. Co ci szkodzi zaryzykować?

Zawaham się. Przecież to było szaleństwo. Ale wspomnienie zimnego wzroku mojego byłego szefa i pustych słów Adriana sprawiły, że nagle poczułam w sobie dziwną odwagę. Pchnęłam ciężkie, drewniane drzwi. Nad naszymi głowami zadźwięczał mosiężny dzwoneczek.

Za ladą stała starsza, niezwykle elegancka kobieta o siwych włosach upiętych w kok. Podeszłam do niej z bijącym sercem. Kuba został w tle, udając, że ogląda czajniczki na półkach. Opowiedziałam właścicielce, pani Helenie, o mojej pasji do ziół. Wymieniłyśmy się uwagami na temat różnic w parzeniu białej i czarnej herbaty. Z każdym słowem czułam, jak wstępuje we mnie nowe życie. Kobieta słuchała mnie z uśmiechem, po czym zaprosiła na dzień próbny już od jutra.

Wyszłam z herbaciarni, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Kuba czekał na zewnątrz. Spojrzałam na niego i pierwszy raz od bardzo dawna poczułam prawdziwą, niczym niezmąconą radość.

Minęło osiem miesięcy od tamtego pamiętnego dnia. Dziś zarządzam zamówieniami w Złotym Liściu i komponuję własne mieszanki, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Codziennie rano budzę się z poczuciem, że jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinnam być. A Kuba? Kuba przychodzi do herbaciarni w każde popołudnie. Pijemy razem herbatę, rozmawiamy o wszystkim i o niczym, a ja wciąż nie potrafię uwierzyć, że musialam stracić pracę, chłopaka i zgubić telefon, by odnaleźć prawdziwe szczęście i miłość swojego życia.

Tamara, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: