W moim domu Wielkanoc zawsze pachniała tak samo: świeżo tartym chrzanem, który wyciskał łzy z oczu, pieczonymi babami drożdżowymi i dymną nutą wędzonki, którą przywoziłam od pana Stasia. Pan Stasio, rzeźnik z powołania, miał swój mały zakład pod miastem i od dwudziestu lat zaopatrywał mnie w szynki, które kruszyły się pod nożem, oraz białą kiełbasę, która po sparzeniu była soczysta i pełna majeranku, a nie wody i wypełniaczy.

Dla mnie te przygotowania to był rytuał. Nie chodziło tylko o jedzenie. Chodziło o ciągłość, o to, że choć świat pędził do przodu, a ludzie coraz częściej zamawiali catering w plastikowych pudełkach, u mnie wciąż czas zwalniał.

Miałam poczucie, że jestem strażniczką domowego ogniska. Może to brzmi patetycznie, ale po śmierci mojego męża Andrzeja te świąteczne rytuały trzymały mnie w pionie. Dawały mi cel. Chciałam, żeby mój syn Tomek i jego żona Kinga czuli, że mają dokąd wracać. Że jest taki dom, w którym na stole leży wykrochmalony obrus, a żurek smakuje jak dzieciństwo.

Zaczęłam planować wszystko dwa tygodnie wcześniej. Wypisałam wszystko na kartce: dwa kilogramy szynki wędzonej na zimno, pęto swojskiej kiełbasy, kilogram białej, pasztet z zająca. Do tego jajka od gospodyni ze wsi, twaróg na sernik, bakalie. Wiedziałam, że to kosztuje. Dobre jedzenie musi kosztować. Ale przecież święta są dwa razy w roku. Oszczędzałam na to przez ostatnie miesiące, odkładając drobne kwoty z mojej emerytury.

Cieszyłam się na ten wydatek. Wyobrażałam sobie minę Tomka, gdy ukroi sobie pierwszy plaster szynki. „Mamo, to jest to” – mawiał zazwyczaj z pełnymi ustami. Kinga, moja synowa, zwykle jadła niewiele, ale zawsze chwaliła moje starania. Przynajmniej tak mi się wydawało do tej pory.

Byli małżeństwem od trzech lat. Kinga była nowoczesna, pracowała w korporacji, zawsze z telefonem przy uchu, zawsze w biegu. Czasem miałam wrażenie, że patrzy na moje życie z lekkim politowaniem, jak na eksponat w muzeum, ale nigdy nie było między nami otwartego konfliktu. Szanowałam ją, bo mój syn ją kochał.

Tego feralnego popołudnia wpadli do mnie w niedzielę na kawę. Chciałam omówić szczegóły świąt, ustalić godzinę obiadu i upewnić się, czy nie mają jakichś specjalnych życzeń. Na stole położyłam moją listę zakupów, tuż obok sernika, który upiekłam specjalnie na ich przyjazd.

– Mamo, ten sernik jest pyszny, ale wiesz, ile to ma kalorii? – Kinga westchnęła, odsuwając talerzyk, na którym leżało ledwo skubnięte ciasto. – Muszę schudnąć do maja, lecimy do Grecji.

– Do Grecji? – zapytałam z uśmiechem, dolewając im kawy. – To wspaniale. Daleka podróż.

– No, bilety były w promocji, ale i tak musimy zacisnąć pasa, żeby tam poszaleć – wtrącił Tomek, sięgając po kolejny kawałek ciasta. Wyglądał na zmęczonego, ale szczęśliwego.

– Właśnie o tym chciałam porozmawiać – powiedziała Kinga, a jej wzrok padł na kartkę leżącą na stole. – Co to jest?

– A, to lista zakupów na święta – wyjaśniłam. – Muszę jutro zadzwonić do pana Stasia i złożyć zamówienie, żeby zdążył wszystko przygotować.

Kinga wzięła kartkę do ręki. Przebiegła wzrokiem po pozycjach, a jej brwi powędrowały w górę. Z każdym kolejnym wersem jej twarz tężała.

– Szynka, biała kiełbasa, polędwica, baleron… Wiesz, ile to wszystko będzie kosztować?

– Wiem, kochanie – odpowiedziałam spokojnie. – Ale to są święta. Raz w roku można zjeść coś porządnego. Poza tym wiesz, że w marketach wędliny są nastrzykiwane wodą, to sama chemia.

– Chemia, nie chemia, w smaku nie ma aż takiej różnicy, żeby płacić potrójnie – prychnęła Kinga, rzucając kartkę z powrotem na stół. – Policzmy to. Same mięsa wyjdą cię z pięćset, sześćset złotych. Do tego ciasta, sałatki. Wydasz tysiąc złotych na jedno śniadanie i dwa obiady?

– To są moje pieniądze – powiedziałam, starając się zachować spokój. – Odkładałam na to.

– Twoje pieniądze, ale mogłabyś je wydać mądrzej – stwierdziła tonem, jakiego używa się wobec niesfornego dziecka. – Albo nam pomóc. Wiesz, ile kosztują hotele w Grecji? Zamiast przejadać tysiąc złotych w dwa dni, moglibyśmy te pieniądze dołożyć do wyjazdu. Przecież to marnotrawstwo. I tak połowę wyrzucisz, bo nikt tego nie przeje.

Spojrzałam na Tomka, szukając u niego wsparcia. Mój syn siedział ze wzrokiem wbitym w filiżankę. Nie odezwał się słowem. Cisza w kuchni stawała się nie do zniesienia.

– Nie wyrzucam jedzenia – powiedziałam twardo. – Zawsze daję wam wałówkę, resztę mrożę. To tradycja. Andrzej zawsze dbał o to, żeby na stole niczego nie brakowało.

– Ale jego tu nie ma – rzuciła Kinga bezlitośnie. – A my żyjemy w czasach kryzysu. Mamo, obudź się. Kupimy szynkę w dyskoncie, jajka w markecie, a te pieniądze, które chciałaś wydać u tego swojego rzeźnika, daj nam w prezencie na zajączka. Wszyscy na tym skorzystają. Ty nie będziesz stać przy garach, my będziemy mieli na wakacje.

Zatkało mnie. Jej roszczeniowość uderzyła we mnie jak policzek. Nie chodziło o to, że nie chciałam im pomóc. Zawsze im pomagałam. Ale to były moje święta. Mój dom. Moje zasady.

– Nie – powiedziałam krótko. – Zamówię wędliny u pana Stasia. Jeśli wam nie pasuje, nie musicie jeść. Ale ja nie podam na stół byle czego.

Kinga wstała gwałtownie od stołu. Jej twarz poczerwieniała ze złości. Była przyzwyczajona do tego, że stawia na swoim. W pracy, w domu, w życiu. Moja odmowa była dla niej czymś niezrozumiałym.

– Jesteś uparta i egoistyczna – syknęła. – Myślisz tylko o tym, żeby się pokazać. „Patrzcie, jaka wspaniała gospodyni, jaką ma szynkę”. A to, że my musimy liczyć każdy grosz na remont i wyjazd, to cię nie obchodzi.

– Kinga, przestań – mruknął w końcu Tomek, ale było to tak ciche i pozbawione przekonania, że równie dobrze mógłby milczeć.

– Nie przestanę! – krzyknęła. Chwyciła moją listę ze stołu. – To jest lista wstydu, lista twojej próżności!

Zanim zdążyłam zareagować, zanim zdążyłam wstać i wyrwać jej tę kartkę, Kinga podarła ją na pół. A potem jeszcze raz. I jeszcze raz. Patrzyłam na to w zwolnionym tempie. Widziałam, jak moje staranne pismo, moje plany, moja radość z nadchodzących świąt zamieniają się w konfetti.

– Kupimy wszystko w markecie – powiedziała. – Zrobimy składkowe święta, tanio i nowocześnie. A te pieniądze, które chciałaś wydać, przelejesz Tomkowi. Tak będzie sprawiedliwie.

Czułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie pozwoliłam im popłynąć. Nie przed nią. Spojrzałam na syna. Powinien wstać, powiedzieć żonie, że przesadziła, że nie ma prawa tak mnie traktować w moim własnym domu. Tomek podniósł wzrok. Patrzył na mnie przez chwilę, a w jego oczach widziałam walkę. Ale to była krótka walka. Wygrała wygoda. Wygrał święty spokój w jego małżeństwie.

– Mamo… – zaczął niepewnie. – Może Kinga ma trochę racji? To znaczy… z tymi cenami to faktycznie przesada. Te wędliny od Stasia są drogie. Może w tym roku zrobimy skromniej? Przecież liczy się to, że jesteśmy razem, a nie co jemy, prawda?

To bolało bardziej niż podarta kartka. Mój syn, którego karmiłam tymi wędlinami przez całe życie, który zawsze prosił o dokładkę, teraz stanął po stronie żony, bo tak było łatwiej. Bo chciał jechać do Grecji. Bo nie chciał awantury w domu.

– Wyjdźcie – powiedziałam cicho. Mój głos był dziwnie spokojny, opanowany.

– Co? – Kinga wyglądała na zaskoczoną.

– Wyjdźcie z mojego domu. Natychmiast.

– Mamo, nie przesadzaj – Tomek wstał, próbując łagodzić sytuację. – Kinga się zdenerwowała, ty też…

– Powiedziałam: wyjdźcie! – krzyknęłam, wstając. Wskazałam ręką na drzwi. – Zabierajcie się stąd. I swoje kalkulacje też zabierzcie.

Wyszli. Kinga trzasnęła drzwiami tak mocno, że zatrzęsły się szklanki w kredensie. Tomek rzucił mi jeszcze jedno, pełne wyrzutu spojrzenie, jakbym to ja była tą złą, tą nierozumną. Zostałam sama. Usiadłam przy stole i pozbierałam strzępy listy. Próbowałam je ułożyć, dopasować do siebie, jak puzzle. Rozpłakałam się dopiero wtedy. Płakałam nad tą kartką, nad moim synem, nad sobą.

Następnego dnia, wbrew wszystkiemu, zadzwoniłam do pana Stasia. Zamówiłam wszystko, co miałam zaplanowane. Nawet więcej. Zrobiłam to z przekory. Z dumy. Z poczucia, że nikt nie będzie mi dyktował, jak mam obchodzić święta we własnym domu.

Przez cały Wielki Tydzień pracowałam w kuchni jak automat. Parzyłam, piekłam, kroiłam. Zapach wędzonki unosił się w całym mieszkaniu, ale nie sprawiał mi już przyjemności. Był duszący. Każdy plaster szynki przypominał mi o słowach Kingi. „Lista wstydu”.

W Wielką Sobotę Tomek zadzwonił. Głos miał suchy, oficjalny.

– Przyjedziemy na śniadanie – powiedział. – Ale tylko na godzinę. Potem jedziemy do rodziców Kingi. Oni nie robią problemów z jedzeniem.

– Dobrze – odpowiedziałam krótko. Nie prosiłam, żeby zostali dłużej. Nie przepraszałam. Nie miałam za co.

Niedzielny poranek był słoneczny, ale w moim mieszkaniu panował chłód. Stół był zastawiony idealnie. Biały obrus, kryształy, półmiski uginające się od wędlin, jajek w majonezie, sałatek. Na środku stał koszyk ze święconką. Przyszli punktualnie. Kinga weszła z wysoko uniesioną głową, nawet nie spojrzała na stół. Tomek pocałował mnie w policzek, ale był to pocałunek zimny, mechaniczny.

– Wesołych Świąt – powiedzieli niemal chórem.

Usiedliśmy. Podzieliliśmy się jajkiem. Życzenia były krótkie: „Zdrowia”, „Wszystkiego dobrego”. Żadnych ciepłych słów. Żadnych uścisków.

– Smacznego – powiedziałam, podsuwając półmisek z szynką w stronę Tomka.

Syn nałożył sobie plaster. Zjadł go w milczeniu. Widziałam, że mu smakuje, że jego oczy na chwilę błysnęły tym dawnym blaskiem, ale zaraz zerknął na Kingę i spuścił wzrok. Kinga zjadła jedno jajko i kawałek chleba. Wędlin nawet nie dotknęła. Ostentacyjnie piła tylko wodę.

Rozmowa się nie kleiła. Pytali o pogodę, o sąsiadkę, o zdrowie ciotki. Ani słowa o Grecji, ani słowa o awanturze. Byliśmy jak obcy ludzie, którzy przypadkiem spotkali się w pociągu. Po czterdziestu minutach Kinga spojrzała na zegarek.

– Musimy się zbierać – powiedziała, wstając. – Rodzice czekają.

– Już? – wyrwało mi się, mimo że obiecałam sobie nie okazywać słabości.

– Obiecaliśmy – uciął Tomek. Wstał i zaczął zakładać płaszcz. – Dzięki za śniadanie, mamo. Wszystko było… smaczne.

– A pieniądze? – zapytała Kinga, stojąc już w progu. – Mówiłaś, że pomyślisz o tym prezencie.

Spojrzałam na nią. Na jej markową torebkę, na jej staranny makijaż, na jej roszczeniową twarz.

– Pieniądze są na stole – powiedziałam, wskazując na półmiski pełne jedzenia. – W najlepszej szynce, w prawdziwej kiełbasie, w pasztecie z zająca. To jest mój prezent. Jakość i tradycja. Jeśli woleliście gotówkę, trzeba było iść do bankomatu, a nie do matki na Wielkanoc.

Kinga prychnęła, kręcąc głową z niedowierzaniem.

– Jesteś niemożliwa – rzuciła i wyszła na klatkę schodową.

Tomek stał jeszcze chwilę w drzwiach. Patrzył na mnie, a ja miałam nadzieję, że chociaż teraz coś zrozumie. Że zobaczy, jak bardzo mnie zranili. Ale on tylko wzruszył ramionami.

– Cześć, mamo – powiedział i zamknął za sobą drzwi.

Zostałam sama w ciszy, która dzwoniła w uszach. Stół wyglądał prawie nienaruszony. Półmiski pełne drogich wędlin, sałatki, ciasta. Jedzenia na pułk wojska. A ja byłam jedna. Podeszłam do okna i patrzyłam, jak wsiadają do samochodu. Odjechali w stronę swojego nowoczesnego życia, w stronę tanich wędlin i drogich wakacji. W stronę świata, w którym nie ma miejsca na sentymenty i jakość, jeśli nie da się jej przeliczyć na lajki.

Wróciłam do stołu. Ukroiłam sobie kawałek tej nieszczęsnej szynki od pana Stasia. Była doskonała. Pachniała dymem, jałowcem i domem. Jadłam ją powoli, przełykając łzy. Smakowała goryczą. Wiedziałam już, że to była ostatnia taka Wielkanoc. Następnym razem nie zrobię listy, nie zadzwonię do rzeźnika. Może w ogóle nie otworzę drzwi. Skoro moja miłość wyrażona w staraniach i dbałości o tradycję została podarta i wrzucona do śmieci, to nie mam im już nic więcej do zaoferowania.

Zaczęłam sprzątać. Pakowałam jedzenie do pojemników. Szynkę, kiełbasę, pasztet. Zaniosę to jutro sąsiadce z dołu, pani Janinie. Ona jest samotna, ma niską emeryturę. Ona doceni smak prawdziwej wędliny. Ona nie zapyta, ile to kosztowało, tylko uśmiechnie się i powie „dziękuję”. A mój syn będzie musiał kiedyś zrozumieć, że pewnych rzeczy nie da się kupić w promocji. Ale obawiam się, że zrozumie to dopiero wtedy, gdy mnie już zabraknie, a na jego stole zostanie tylko plastikowe pudełko z marketu.

Grażyna, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

