Przez dwadzieścia lat żyłam wyobrażeniem o tym jednym, idealnym popołudniu, kiedy nasze drogi znów się skrzyżują. Fantazjowałam o nim, o naszej relacji, aż czasami było mi zwyczajnie głupio. Kiedy po tylu latach zobaczyłam jego wiadomość, byłam pewna, że los wreszcie oddaje mi to, co kiedyś tak brutalnie zabrał, ale nie miałam pojęcia, jak bardzo pomyliłam romantyczną bajkę z prozą życia.

Mój pierwszy prawdziwy chłopak

Było wtorkowe przedpołudnie, a ja właśnie ścierałam pył z dębowych belek w moim nowym, a właściwie bardzo starym domu. Od pół roku cały swój wolny czas poświęcałam na renowację stuletniej chaty na obrzeżach miasta. To był mój projekt życia, moja odskocznia po wielu latach spędzonych w głośnym biurze architektonicznym. Ten dom miał być moim azylem. Kiedyś, jeszcze w liceum, marzyliśmy o takim miejscu wspólnie. Wtedy jednak moje plany dzieliłam z kimś innym. Z kimś, kto zniknął tuż po maturze, wyjeżdżając na studia na drugi koniec kraju i zostawiając mnie z głową pełną niespełnionych obietnic.

Telefon zawibrował w kieszeni moich roboczych spodni. Zazwyczaj ignorowałam wiadomości, kiedy miałam ręce brudne od impregnatu do drewna, ale tym razem coś kazało mi spojrzeć na ekran. Numer był nieznany. Treść wiadomości krótka, ale sprawiła, że serce podeszło mi do gardła.

„Cześć. Wiem, że minęły wieki. Będę w ten weekend w rodzinnym mieście. Przeszedłem wczoraj obok naszego starego parku i pomyślałem o tobie. Masz czas na spacer w sobotę? Karol”.

Patrzyłam na te kilka słów, a w mojej głowie z prędkością światła przelatywały obrazy z przeszłości. Nasze wspólne ucieczki z lekcji fizyki, długie rozmowy na szkolnych korytarzach, trzymanie się za ręce pod starą wierzbą. Karol. Mój pierwszy prawdziwy chłopak, moja pierwsza wielka miłość. Rozstaliśmy się bez kłótni — po prostu nasze drogi się rozeszły, dystans zrobił swoje, a kontakt urwał się z dnia na dzień. Zawsze czułam niedosyt, brak oficjalnego zakończenia, a w głębi duszy tliła się irracjonalna nadzieja, że może kiedyś spróbujemy jeszcze raz. Przecież teraz byliśmy dorośli. Mieliśmy bagaż doświadczeń. Otarłam ręce o szmatkę i drżącymi palcami odpisałam, że chętnie się spotkam.

Ruszyliśmy przed siebie

Sobotnie popołudnie przywitało mnie chłodnym, rześkim powietrzem. Złota polska jesień trwała w najlepsze. Drzewa w parku botanicznym mieniły się odcieniami czerwieni, pomarańczu i żółci. Szłam alejką, czując, jak dłonie pocą mi się z nerwów. Spędziłam przed lustrem stanowczo za dużo czasu, starając się dobrać strój, który krzyczałby „wyglądam świetnie, ale wcale się nie starałam”. Padło na klasyczny beżowy płaszcz i gruby szal.

Zobaczyłam go z daleka. Stał przy głównej bramie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym czekaliśmy na siebie przed laty. Kiedy mnie dostrzegł, jego twarz rozjaśnił ten sam szeroki, szczery uśmiech, który tak dobrze pamiętałam. Czas obszedł się z nim łaskawie. Miał trochę siwych włosów na skroniach, a w kącikach oczu pojawiły się zmarszczki od śmiechu, ale sylwetkę i sposób bycia miał wciąż chłopięcy.

— Nie wierzę, że tu jesteś — powiedziałam, podchodząc bliżej.

— Zmieniłaś się tylko odrobinę, wciąż masz to samo spojrzenie — odpowiedział, zamykając mnie w ciepłym, przyjacielskim uścisku.

Ruszyliśmy przed siebie, a rozmowa od samego początku kleiła się tak, jakbyśmy nie widzieli się zaledwie od wczoraj. Nie było niezręcznej ciszy ani wymuszonych uprzejmości. Opowiadaliśmy sobie o naszych losach. Ja mówiłam o pracy, o projektowaniu przestrzeni dla innych ludzi, a w końcu opowiedziałam o moim starym domu, który właśnie remontowałam.

— Pamiętasz, jak kiedyś znaleźliśmy taką zrujnowaną leśniczówkę podczas wycieczki rowerowej? — zapytałam, spoglądając na niego z uśmiechem. — To właśnie coś w tym stylu. Ratuję stare drewno, odkrywam ukryte pod tynkiem cegły.

— Pamiętam doskonale. — Jego oczy błyszczały. — Zawsze miałaś duszę romantyczki, która widziała piękno tam, gdzie inni widzieli tylko gruz. Cieszę się, że realizujesz to, o czym marzyłaś.

Zrobił głęboki wdech

Kiedy szliśmy alejkami zasypanymi liśćmi, czułam, jak z każdym krokiem budzi się we mnie dawno uśpiona nadzieja. Każdy jego gest, sposób, w jaki przepuszczał mnie przodem, jak słuchał z uwagą, potęgował moje wyobrażenia o tym, dokąd to spotkanie zmierza. Przez ostatnie lata skupiałam się wyłącznie na karierze i remoncie. Moje życie prywatne praktycznie nie istniało. Nie potrafiłam zaangażować się w żadną dłuższą relację, zawsze podświadomie porównując innych do niego.

Tomasz dopytywał o szczegóły mojego życia, o to, czy czuję się spełniona, czy czegoś mi brakuje. Uznałam, że bada grunt. Myślałam, że jest ostrożny, że chce sprawdzić, czy w moim życiu jest przestrzeń na kogoś nowego. A właściwie kogoś powracającego z przeszłości. W głowie zaczęłam już układać scenariusze. Wyobrażałam sobie, jak przyjeżdża do mojego remontowanego domu, jak razem pijemy herbatę na werandzie, na której jeszcze brakuje kilku desek, jak pomagamy sobie nawzajem odbudować to, co kiedyś straciliśmy. Czułam, że to jest ten moment. Ten magiczny zbieg okoliczności, o którym czyta się tylko w literaturze. Byliśmy dwojgiem ludzi z przeszłością, którzy spotykają się w połowie drogi, bogatsi o życiową mądrość, by wreszcie móc stworzyć coś trwałego.

Zatrzymaliśmy się przy małym stawie. Kaczki pływały leniwie po tafli wody, odbijając promienie gasnącego słońca. Karol spojrzał na zegarek, a potem na mnie. W jego oczach pojawił się cień, którego wcześniej nie dostrzegłam. Zrobił głęboki wdech, jakby przygotowywał się do trudnego zadania.

Dźwięki dookoła zniknęły

Wiatr nagle przybrał na sile, zrywając z drzew kolejną porcję żółtych liści. Tomasz włożył ręce głęboko do kieszeni swojego płaszcza i odwrócił wzrok na wodę.

— Bardzo chciałem cię dzisiaj zobaczyć — zaczął cicho, a moje serce na moment zamarło z ekscytacji. — Dużo myślałem o naszej przeszłości. O tym, jak to wszystko się skończyło.

— Byliśmy tylko dzieciakami — odpowiedziałam łagodnie, chcąc dać mu znać, że nie mam żalu, że jestem gotowa iść naprzód.

— Wiem, ale mimo to... zachowałem się wtedy jak tchórz. — Jego głos stał się poważniejszy. — Po prostu przestałem się odzywać. Przestraszyłem się dorosłości, nowych obowiązków, odległości. Nie potrafiłem ci powiedzieć wprost, że sobie z tym nie radzę. Nosiłem to w sobie przez te wszystkie lata.

Zrobiłam krok w jego stronę. Chciałam położyć mu dłoń na ramieniu, powiedzieć, że to już nie ma znaczenia, że liczy się to, co jest teraz. Że przed nami jeszcze tyle czasu. Otworzyłam usta, by to wszystko z siebie wyrzucić, ale on mówił dalej.

— Za trzy tygodnie wyjeżdżam na stałe do Kanady — powiedział, patrząc mi prosto w oczy. — Dostałem tam kontrakt życia. Ale to nie wszystko. Wyjeżdżam tam z moją narzeczoną. Wiosną bierzemy ślub.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Dźwięki dookoła zniknęły. Szum wiatru, śpiew ptaków, głosy spacerujących ludzi — wszystko ucichło. Słyszałam tylko uderzenia własnego tętna w skroniach. Stałam bez ruchu, czując, jak grunt osuwa mi się spod nóg.

— Przed tak dużym krokiem w życiu chciałem uporządkować przeszłość — kontynuował, nieświadomy burzy, która właśnie we mnie szalała. — Chciałem zamknąć pewne rozdziały z czystym sumieniem. Wiedziałem, że nie będę w stanie w pełni rozpocząć nowego życia, jeśli nie przeproszę dziewczyny, która kiedyś była dla mnie tak ważna, a którą zraniłem swoim zniknięciem. Dlatego do ciebie napisałem. Potrzebowałem tego zamknięcia.

Buduję to miejsce dla samej siebie

Patrzyłam na niego i nagle wszystko stało się jasne. Ciepło w jego głosie, to zainteresowanie moim życiem, uważne słuchanie — to nie były fundamenty, na których chciał coś budować. To był tylko i wyłącznie szacunek do dawnych wspomnień i chęć odciążenia własnego sumienia. Dla niego ten spacer był pięknym, nostalgicznym epilogiem naszej młodzieńczej książki. Dla mnie miał być prologiem zupełnie nowej powieści. Różnica polegała na tym, że on właśnie odkładał tę książkę na półkę, podczas gdy ja dopiero zamierzałam ją otworzyć.

Wzięłam głęboki oddech. Poczułam chłód jesiennego powietrza w płucach i, ku swojemu własnemu zdziwieniu, nie rozsypałam się. Przez ułamek sekundy chciałam wykrzyczeć mu, jak bardzo jest samolubny, że zburzył mój spokój tylko po to, by samemu poczuć się lepiej przed ślubem. Ale patrząc w jego twarz, zrozumiałam, że to nie jego wina. To ja stworzyłam iluzję. Przez lata pielęgnowałam w głowie obraz idealnego chłopaka, nie dostrzegając, że oboje staliśmy się zupełnie innymi ludźmi.

— Cieszę się, że mi to powiedziałeś — odezwałam się w końcu, a mój głos zabrzmiał zadziwiająco stabilnie. — Gratuluję kontraktu i... narzeczonej. Naprawdę, życzę wam wszystkiego najlepszego. Nie musisz się już martwić przeszłością. Dawno ci wybaczyłam, nawet jeśli sama nie zdawałam sobie z tego sprawy.

Jego ramiona wyraźnie opadły, jakby zrzucił z nich wielki ciężar. Uśmiechnął się z wdzięcznością. Pożegnaliśmy się przy tej samej bramie. Objęliśmy się po raz ostatni, tym razem bez żadnych niedopowiedzeń. Patrzyłam, jak oddala się alejką, aż w końcu zniknął za rogiem ulicy.

Wracałam do domu, czując dziwną pustkę, która jednak z każdą minutą zmieniała się w ulgę. Kiedy dojechałam na miejsce i weszłam do środka mojego rozgrzebanego remontem salonu, spojrzałam na stare, dębowe belki. Dotknęłam szorstkiego drewna. Przez wszystkie te lata nie potrafiłam ruszyć do przodu, bo mentalnie wciąż tkwiłam w przeszłości, czekając na powrót kogoś, kto dawno poszedł swoją drogą. Spotkanie w parku boleśnie uświadomiło mi, że trzymałam miejsce dla ducha.

Teraz jednak ten duch ostatecznie zniknął. Zostałam ja, mój stary dom i całe życie przed sobą. Zrozumiałam, że buduję to miejsce dla samej siebie. Nie po to, by spełnić młodzieńcze marzenie sprzed dwudziestu lat, ale by stworzyć fundamenty pod nową, dojrzałą przyszłość, w której główną rolę gram ja sama. Z uśmiechem na ustach sięgnęłam po papier ścierny i wróciłam do pracy. Z każdym ruchem rąk ścierałam z siebie resztki dawnych iluzji.

Ewa, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: