Kwiecień tego roku zapowiadał się wyjątkowo ciężko. W pracy harowałam po godzinach, co oznaczało spędzanie przed monitorem kilkunastu godzin na dobę. Moje oczy piekły, plecy odmawiały posłuszeństwa, a na samą myśl o zbliżających się Świętach Wielkanocnych czułam potężny ucisk w żołądku.

Chciał mnie odciążyć

Tradycyjnie to na mojej głowie spoczywały wszystkie przygotowania. To ja co roku planowałam menu, biegałam po sklepach w poszukiwaniu najlepszych składników, spędzałam godziny w kuchni, a potem z uśmiechem przyjmowałam gości, udając, że wcale nie padam z nóg.

W tym roku miało być inaczej. Marcin widział, w jakim jestem stanie. Któregoś wieczoru, gdy siedziałam nad stertą dokumentów, podszedł do mnie

– Kochanie, w te święta niczym się nie martw – powiedział. – Ja przejmuję stery. Ty pracuj spokojnie, a w weekend po prostu usiądziesz przy stole jako gość. Zaprosimy moich rodziców, twoją siostrę, a ja wszystko przygotuję.

– Jesteś pewien? – zapytałam z niedowierzaniem. – Święta to nie tylko zrobienie jajecznicy na śniadanie. Trzeba upiec mięso, przygotować sałatki, ogarnąć ciasta.

– Obrażasz mnie – zaśmiał się cicho. – Mam czterdzieści pięć lat, poradzę sobie z kilkoma potrawami. W internecie jest mnóstwo przepisów. Ty masz tylko odpoczywać i pięknie wyglądać.

Wizja tego, że w święta po prostu wejdę do czystej kuchni, w której pachnie pieczonym schabem i majerankiem, była zbyt kusząca, by ją odrzucić. Zgodziłam się. Postanowiłam, że oddam mu pełną kontrolę i nie będę się wtrącać, bez względu na wszystko.

Oddałam mu stery

Moje postanowienie o nieingerowaniu zostało wystawione na ciężką próbę już w Wielki Czwartek, kiedy Marcin pojechał na duże zakupy. Zrobił własną listę, nie chciał mojej pomocy. Siedziałam w domowym biurze, stukając w klawiaturę, kiedy usłyszałam trzask drzwi wejściowych i głośne sapanie. Wyszłam na korytarz, by pomóc mu z siatkami.

Gdy zaczęliśmy wypakowywać produkty na blat, moje serce zabiło mocniej. Zamiast chrzanu w słoiczku kupił gigantyczny korzeń. Zamiast białej kiełbasy do żurku na blacie wylądowały cienkie parówki.

– Czy ty zamierzasz wrzucić parówki do świątecznego żurku? – zapytałam, starając się utrzymać spokojny ton.

– A jaka to różnica? – wzruszył ramionami. – Mięso to mięso, ważne, żeby zupa miała smak. W internecie pisali, że można eksperymentować. Kupiłem też gotowy spód do tarty, zrobię mazurka.

Ugryzłam się w język. Obiecałam przecież, że to jego święta i jego zasady. Wracałam do swojego pokoju z silnym przeczuciem, że ten eksperyment nie skończy się dobrze. Moje obawy potęgował fakt, że na niedzielne śniadanie miała przyjechać teściowa. Zawsze patrzyła na moje potrawy krytycznym okiem, a teraz to jej ukochany syn miał stanąć na wysokości zadania. Zastanawiałam się, jak zareaguje na jego radosną twórczość, ale byłam zbyt zmęczona, by interweniować.

Nie wtrącałam się

Wielki Piątek i sobota minęły mi pod znakiem pracy, a Marcinowi pod znakiem walki o przetrwanie. Z kuchni dochodziły dziwne dźwięki. Słyszałam stukanie pokrywek, trzaskanie drzwiczkami piekarnika i ciężkie westchnienia.

Co jakiś czas w powietrzu unosił się zapach przypalonego tłuszczu, który szybko mieszał się z aromatem sztucznego odświeżacza powietrza w sprayu. Najbardziej intrygujące było jednak to, co usłyszałam, idąc do łazienki. Drzwi do kuchni były przymknięte, ale ze środka dobiegał stłumiony szept mojego męża.

– Ale mamo, jak to nie powinnam od razu wrzucać drożdży do gorącej wody? – mówił nerwowo do telefonu. – Przecież na opakowaniu jest napisane, żeby rozpuścić. Skąd miałem wiedzieć, że woda nie może wrzeć? No dobrze, a co z tym mięsem? Kupiłem schab. Jak to muszę go najpierw rozbić? Miałem go po prostu wstawić do piekarnika!

Radził się teściowej

Zatrzymałam się w pół kroku. Marcin dzwonił po instrukcje ratunkowe. Przez moment zrobiło mi się go nawet żal, ale potem przypomniałam sobie jego słowa o tym, jak łatwe są przygotowania. Postanowiłam dać mu szansę na samodzielne zmierzenie się z konsekwencjami własnej pewności siebie.

Gdy wieczorem weszłam do kuchni po szklankę wody, zamarłam. Na podłodze leżała rozsypana mąka, kuchenka była zachlapana czymś brązowym, a w zlewie piętrzyła się góra naczyń, której dno dawno zniknęło pod stosami garnków i misek.

– Wszystko pod kontrolą? – zapytałam ostrożnie, omijając lepką plamę na kafelkach.

– Oczywiście! – odpowiedział zbyt głośno, zasłaniając własnym ciałem widok na piekarnik. – Musisz tylko wiedzieć, że w tym roku stawiamy na nieco bardziej rustykalny, nowoczesny styl potraw. Będzie pysznie. Idź odpoczywać.

W niedzielę rano zrobiłam staranny makijaż, ubrałam nową, wiosenną sukienkę i weszłam do salonu. Stół był nakryty. Tomasz rozłożył nasz najlepszy obrus, postawił na środku wazon z tulipanami i rozstawił talerze. Wyglądało to naprawdę obiecująco.

Byłam ciekawa efektu

Punktualnie o dziesiątej rozległ się dzwonek do drzwi. Teściowa wkroczyła do mieszkania z majestatem królowej, niosąc w dłoniach koszyk z barankiem, a tuż za nią wszedł mój teść oraz szwagierka. Przywitania były serdeczne, a uśmiech teściowej wydawał się wyjątkowo promienny.

– Słyszałam, że w tym roku to nasz Marcinek rządzi w kuchni – powiedziała, rzucając mi bystre spojrzenie. – Jestem bardzo ciekawa, jak go wyszkoliłaś. Zawsze uważałam, że mężczyzna w kuchni to skarb, o ile odpowiednio się nim pokieruje.

Zasiedliśmy do stołu. Marcin krążył między jadalnią a kuchnią, przynosząc pierwsze potrawy. Półmisek z wędlinami wyglądał zwyczajnie, jajka z majonezem również. Zaczęliśmy jeść, chwaląc dekorację stołu. Schody zaczęły się, gdy przyszedł czas na danie gorące. Marcin zniknął w kuchni na dłuższą chwilę. Zza ściany nie dochodziły żadne zapachy zapowiadające wielką ucztę. Po piętnastu minutach postanowiłam sprawdzić, co się dzieje.

Nie radził sobie

Weszłam do kuchni i zobaczyłam męża wpatrzonego w garnek na kuchence. Miał na sobie fartuch w kwiatki, a jego twarz wyrażała absolutną panikę. Podeszłam bliżej i zajrzałam przez jego ramię. W wielkim, stalowym garnku leżały ziemniaki. Były w całości, w łupinach, posypane ogromną ilością jakiejś zielonej przyprawy. Pływały w bladej, letniej wodzie.

– Kochanie, co ty robisz? – zapytałam, starając się zachować spokój.

– Kupiłem ziemniaki. Znalazłem przepis na takie pieczone z ziołami, ale zapomniałem wstawić je do piekarnika. No to pomyślałem, że je ugotuję, żeby było szybciej. Ale one nie chcą mięknąć. I powiedz mi, czy ja miałem je najpierw obrać? Mama przez telefon mówiła, że młodych się nie obiera, ale to chyba nie są młode ziemniaki. Są z tamtego roku, prawda?

Stałam i patrzyłam na niego z niedowierzaniem. Mój mąż, dorosły, wykształcony człowiek, nie potrafił ugotować zwykłych ziemniaków. Nie potrafił obsługiwać płyty indukcyjnej, z której korzystaliśmy od dwóch lat. Zrozumiałam wtedy, dlaczego tak często wzdychał i dlaczego potajemnie wydzwaniał do matki po instrukcje. Jego wielkie zapewnienia były oparte na całkowitej ignorancji tego, ile wysiłku i wiedzy kosztuje prowadzenie domu.

Czekałam na ocenę

Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, drzwi do kuchni otworzyły się z impetem. Stanęła w nich teściowa. Spojrzała na naszą dwójkę, potem na panujący wokół bałagan, a ostatecznie jej wzrok spoczął na garnku z letnią wodą i brudnymi ziemniakami. Przez kilka sekund w pomieszczeniu panowała absolutna cisza. Spodziewałam się, że teściowa zaraz zacznie robić mi wyrzuty, że nie dopilnowałam męża, że zostawiłam go na pastwę losu i ośmieszyłam przed rodziną.

– Marcinie – odezwała się w końcu. – Czy ty zamierzałeś podać gościom nieobrane, brudne ziemniaki w zimnej wodzie?

– Mamo, ja wszystko zaplanowałem, tylko czas mi się skurczył – zaczął się tłumaczyć, czerwieniejąc na twarzy. – Chciałem, żeby żona odpoczęła. Naprawdę się starałem.

Teściowa wzięła do ręki jeden z ziemniaków i przyjrzała mu się uważnie. Następnie odłożyła go do garnka.

– Mój synu – westchnęła ciężko, przecierając czoło. – Całe życie robiłam wszystko za ciebie. Kiedy mieszkałeś w domu, nigdy nie musiałeś nawet wstawić wody na herbatę. Myślałam, że okazuję ci w ten sposób miłość. Teraz widzę, jaką krzywdę ci wyrządziłam. Zrobiłam z ciebie ofermę w najprostszych życiowych sprawach.

Zaskoczyła mnie

Spojrzałam na teściową ze zdumieniem. To było pierwsze w historii naszego małżeństwa szczere wyznanie z jej strony, które nie brzmiało jak oskarżenie skierowane w moim kierunku. Teściowa popatrzyła na mnie, a w jej oczach dostrzegłam coś na kształt przeprosin.

– Zostaw to wszystko – powiedziała stanowczo do Marcina. – Umyj ręce i wracaj do stołu. Nie będziemy udawać, że jesteś szefem kuchni.

Wróciliśmy do jadalni. Nie było gorącego dania, nie było pieczonego schabu, który rzekomo miał się dusić od wczoraj, a który okazał się surowym kawałkiem mięsa rzuconym na dno lodówki. Na stole królował zwykły chleb, pokrojone wędliny i jajka.

Ta niedziela wielkanocna była inna niż wszystkie poprzednie. Nie było kulinarnych fajerwerków, za to było dużo szczerych rozmów. Marcin w końcu zrozumiał, jak ogromną pracę wykonuję na co dzień i podczas każdych świąt. Uświadomił sobie, że wrzucenie produktów do koszyka to ułamek sukcesu, a prawdziwy wysiłek zaczyna się później.

Z kolei teściowa przestała patrzeć na mnie jak na kobietę, która nie potrafi zadbać o jej idealnego syna, a zaczęła widzieć we mnie partnerkę, która ma do wykonania znacznie trudniejsze zadanie, niż ona zakładała.

Karolina, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

