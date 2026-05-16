Słońce leniwie przedzierało się przez rolety w sypialni. To miała być ta jedna niedziela w miesiącu, kiedy oboje z Tomaszem nigdzie się nie spieszyliśmy. Leżałam z zamkniętymi oczami, planując w myślach powolne śniadanie, kiedy do moich uszu dotarł dziwny, rytmiczny dźwięk. Przypominał ciche syczenie połączone z miarowym kapaniem. Początkowo starałam się go zignorować, zrzucając winę na stary kaloryfer w przedpokoju, ale dźwięk przybierał na sile.

Mieliśmy awarię w łazience

Wstałam z łóżka, otuliłam się szlafrokiem i poszłam w stronę łazienki. Kiedy tylko nacisnęłam klamkę, moje stopy zanurzyły się w lodowatej wodzie. Cała podłoga przypominała płytkie jezioro, a z okolic zabudowanej wanny tryskał cienki, ale bardzo energiczny strumień. Woda lała się na szafki, zalewała dywaniki i nieubłaganie zmierzała w stronę przedpokoju.

– Tomasz! – krzyknęłam, czując, jak ogarnia mnie panika. – Wstawaj, zalewa nas!

Mój mąż pojawił się w drzwiach po dłuższej chwili. Przecierał zaspane oczy, a jego twarz wyrażała raczej irytację z powodu przerwanego snu niż zaniepokojenie sytuacją. Zamiast rzucić się do pomocy, stanął w progu i założył ręce na piersi.

– Skąd to leci? – zapytał powoli, jakbyśmy mieli mnóstwo czasu na analizę sytuacji.

– Nie wiem, chyba z rury za wanną! Musisz zakręcić główny zawór! – odpowiedziałam, gorączkowo rzucając na podłogę wszystkie ręczniki, jakie miałam pod ręką.

– Gdzie on w ogóle jest?

– W szafce na korytarzu! Pospiesz się, woda zaraz pójdzie dalej!

Zanim Tomasz znalazł zawór, minęły cenne minuty. Kiedy wreszcie woda przestała tryskać, nasza łazienka wyglądała jak po przejściu małego huraganu. Kucałam na podłodze, wyciskając mokre ręczniki do wiadra, podczas gdy mój mąż po prostu stał i patrzył.

– No to mamy problem – stwierdził z westchnieniem. – Będę musiał zadzwonić do administracji w poniedziałek.

– W poniedziałek? – podniosłam na niego wzrok. – Tomasz, musimy znaleźć kogoś teraz, zanim zalejemy sąsiadów.

Sąsiadka przyszła z pretensjami

Moje przeczucia sprawdziły się szybciej, niż zakładałam. Zaledwie pół godziny później usłyszeliśmy natarczywe dzwonienie do drzwi. Spojrzałam na Tomasza, ale on natychmiast odwrócił wzrok.

Otworzyłam drzwi. Na klatce schodowej stała pani Helena, nasza sąsiadka. Była to starsza, niezwykle dystyngowana kobieta, która zawsze dbała o nienaganny wygląd. Tym razem jednak jej twarz była purpurowa z gniewu, a w dłoni trzymała ociekającą wodą ścierkę.

– Dzień dobry pani – zaczęłam niepewnie, czując gulę w gardle.

– Jaki tam dobry! – przerwała mi stanowczo. – Z sufitu w mojej łazience leje się wodospad! Cała nowa tapeta na korytarzu zrujnowana. Co wy tam robicie?

– Bardzo przepraszam, pękła nam rura za wanną. Już zakręciliśmy zawór główny, woda nie powinna już lecieć. Naprawdę mi przykro, pokryjemy wszystkie koszty malowania.

Pani Helena wzięła głęboki oddech, próbując opanować emocje. Jej wzrok powędrował w głąb naszego mieszkania, gdzie Tomasz wciąż stał odwrócony plecami, rzekomo zajęty wycieraniem jednej plamki. Sąsiadka przeniosła spojrzenie z powrotem na mnie i jej wyraz twarzy odrobinę złagodniał.

– Szkody trzeba naprawić, to oczywiste – powiedziała spokojniejszym tonem. – Ale wie pani, w takich sytuacjach to gospodarz domu powinien zejść i sprawdzić, co się dzieje u sąsiadów.

Jej słowa uderzyły we mnie mocniej, niż chciałam to przed samą sobą przyznać. Przeprosiłam panią Helenę jeszcze raz, zapewniając, że zejdę do niej za chwilę, by ocenić zniszczenia. Kiedy zamknęłam drzwi, opadłam z sił.

– Była bardzo zła? – zapytał z daleka Tomasz.

– Zalało jej przedpokój. Musisz zejść na dół i z nią porozmawiać o odszkodowaniu z naszego ubezpieczenia.

– Ja? – oburzył się natychmiast. – Przecież to ty z nią zaczęłaś rozmawiać. Ja nie mam do tego głowy, wiesz, jaki mam teraz natłok w pracy. Załatw to, proszę. Jesteś w tym lepsza.

To był pierwszy moment, kiedy poczułam w klatce piersiowej dziwny, chłodny ucisk. Zrozumiałam, że nadchodzące tygodnie będą dla mnie wielkim sprawdzianem.

Mąż zrzucił odpowiedzialność na mnie

Znalezienie wolnego hydraulika i ekipy remontowej graniczyło z cudem. Spędziłam cały poniedziałek na obdzwanianiu dziesiątek numerów z ogłoszeń. Okazało się, że pęknięta rura zniszczyła zabudowę wanny, a wilgoć dostała się pod płytki. Konieczne było kucie połowy łazienki, suszenie posadzki i kładzenie nowych kafli.

Tomasz przyjął te wiadomości z grobową miną, po czym poinformował mnie, że w jego firmie właśnie zaczął się najważniejszy projekt w roku. Nagle zaczął wychodzić z domu o siódmej rano i wracać tuż przed dwudziestą. Tłumaczył to nadgodzinami, ale widziałam, że po prostu ucieka z mieszkania, w którym nie dało się normalnie funkcjonować. Nie mieliśmy bieżącej wody w łazience, myliśmy się w misce w kuchni, a wszędzie walały się folie ochronne.

Kiedy wreszcie udało mi się znaleźć fachowca, który zgodził się wcisnąć nas w swój grafik, musiałam wziąć urlop wypoczynkowy, żeby pilnować prac.

– Kochanie, nie dam rady wziąć wolnego – powiedział Tomasz, wiążąc krawat przed lustrem w przedpokoju, podczas gdy ja piłam zimną kawę. – Jesteś cudowna, że to ogarniasz. Wybierz jakieś ładne płytki, ufam twojemu gustowi.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zamknęły się za nim drzwi. Zostałam sama w zakurzonym mieszkaniu, czując się bardziej jak kierownik budowy niż partnerka życiowa.

Remont był na mojej głowie

Pan Darek, nasz fachowiec, był człowiekiem o specyficznym podejściu do czasu i przestrzeni. Miał w zwyczaju pojawiać się w najmniej oczekiwanych momentach, zadawać dziesiątki pytań technicznych, na które nie znałam odpowiedzi, i zostawiać po sobie chaos, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Kucie starych płytek sprawiło, że całe mieszkanie pokryło się warstwą szarego pyłu.

Pewnego wieczoru, po całym dniu wybierania fug, listew i negocjowania z hurtownią dostawy nowych płytek, siedziałam wyczerpana na kanapie. Tomasz wrócił z pracy o dziewiętnastej. Wyglądał na wypoczętego, pachniał dobrą kawą z biurowego ekspresu.

– O rany, ale tu brudno – skrzywił się na dzień dobry, strzepując niewidzialny pyłek z marynarki. – Nie mogłaś chociaż odkurzyć w salonie? Przecież można się udusić.

Zacisnęłam dłonie na kubku z herbatą tak mocno, że pobielały mi knykcie.

– Odkurzałam dwie godziny temu. Kiedy pan Darek miesza zaprawę, pył i tak przedostaje się przez folie.

– No dobrze, nie denerwuj się tak – westchnął, siadając w fotelu i wyciągając przed siebie nogi. – Kupiłaś te płytki?

– Tak, wybrałam takie, jakie nam się podobały w katalogu. Znalazłam też odpowiedni odcień szarej fugi, żeby pasował do reszty.

Tomasz wstał, podszedł do przedpokoju, gdzie stały ułożone w stos kartony, i rozdarł jeden z nich. Wyciągnął płytkę i przyjrzał się jej z niesmakiem w świetle lampy.

– Są za ciemne – stwierdził bez cienia wahania.

– Co takiego? – poczułam, jak krew uderza mi do głowy. – Przecież sam mówiłeś, że chcesz ciemnoszare! Pokazywałam ci zdjęcia wczoraj wieczorem, kiwałeś głową!

– Na zdjęciu wyglądały inaczej. Te są przygnębiające. Będziemy mieli w łazience jak w jaskini. Nie mogłaś poszukać czegoś cieplejszego? Zadzwoń rano do sklepu i spytaj, czy możesz je wymienić.

Mąż mnie zdenerwował

Stałam i patrzyłam na człowieka, którego poślubiłam pięć lat temu. Czułam, jak ogromny ciężar opada na moje ramiona. Nie chodziło o kafelki. Chodziło o to, że wykonałam całą tytaniczną pracę, wzięłam na siebie całą odpowiedzialność, a on przyszedł na gotowe, by wydać krytyczny werdykt i ponownie obarczyć mnie obowiązkiem naprawy sytuacji.

– Nic nie będę wymieniać – powiedziałam ze złością.

Tomasz spojrzał na mnie, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku.

– Przesadzasz. Chciałem tylko, żeby było ładnie – burknął i zamknął się w sypialni.

Mijały kolejne dni, a atmosfera w domu gęstniała. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać o czymkolwiek poza suchymi komunikatami. Kiedy pan Darek kończył pracę, szorowałam podłogi, a Tomasz zamykał się z laptopem, twierdząc, że musi nadrobić zaległości. Kurz osiadał wszędzie, wnikał w ubrania, w jedzenie i w nasze relacje. Staliśmy się dla siebie obcymi ludźmi, mijającymi się w przedpokoju.

Porozmawiałam z sąsiadką

Któregoś popołudnia, kiedy czekałam, aż wylewka wyschnie, zeszłam na dół do pani Heleny, by oddać jej pieniądze z ubezpieczenia za zniszczoną tapetę. Sąsiadka przyjęła mnie bardzo ciepło. Zaprosiła do kuchni i postawiła przede mną parującą herbatę z cytryną. W jej mieszkaniu pachniało ciastem i spokojem, którego tak bardzo mi brakowało.

– Wygląda pani na potwornie zmęczoną – zauważyła, siadając naprzeciwko.

– Remont daje mi się we znaki – uśmiechnęłam się blado. – Nie wiedziałam, że to pochłania tyle energii. Wszystko jest na mojej głowie.

Pani Helena pokiwała głową ze zrozumieniem, po czym popatrzyła na oprawione w ramkę zdjęcie stojące na kredensie. Przedstawiało uśmiechniętego, starszego mężczyznę.

– Mój świętej pamięci mąż, Antoni, mawiał, że prawdziwy charakter człowieka poznaje się nie na wakacjach pod palmami, ale podczas tapetowania przedpokoju – uśmiechnęła się z nostalgią do swoich wspomnień. – My też przeszliśmy przez niejeden remont. Zawsze dzieliliśmy się pracą. On kładł kafelki, ja trzymałam drabinę. Ja malowałam ściany, on gotował obiad, żebyśmy mieli co zjeść. Dom to wspólna sprawa. Jeśli jedno ciągnie cały wóz, a drugie tylko narzeka na wyboje, to wóz daleko nie ujedzie.

Jej słowa ugodziły mnie w samo serce. Siedziałam nad kubkiem z herbatą i czułam, jak po policzku spływa mi samotna łza. Zdałam sobie sprawę, że w moim związku nie było mowy o wspólnym ciągnięciu wozu. Tomasz traktował mnie jak menedżerkę , osobę do rozwiązywania problemów i utrzymywania komfortu, z którego nie chciał zrezygnować ani na krok.

Remont wreszcie dobiegł końca

Pan Darek założył nową umywalkę, przykręcił szafki i położył ostatnią fugę. Łazienka lśniła nowością. Kafelki, o które była taka awantura, w połączeniu z odpowiednim światłem wyglądały wprost oszałamiająco. Po miesiącu życia w pyle, hałasie i stresie, miałam wrażenie, że odzyskałam kawałek swojej przestrzeni.

W piątek wieczorem, po wyjściu fachowca, po raz pierwszy od tygodni zaparzyłam normalną kawę we własnej, czystej kuchni. Tomasz wrócił z pracy wyjątkowo zadowolony. Rzucił teczkę na krzesło i wszedł do nowej łazienki.

– No proszę! – usłyszałam jego głos. – Mówiłem ci, że w końcu to ogarniemy. Wygląda świetnie. Warto było trochę poczekać. O, widzę, że powiesiłaś to lustro z przeceny. Może kiedyś wymienimy je na coś lepszego, ale na razie ujdzie.

Stanęłam w progu, patrząc na niego w milczeniu. W tym jednym zdaniu „w końcu to ogarniemy” zmieścił cały absurd naszej relacji. On nie ogarnął niczego. Nie znał imienia fachowca, nie wiedział, ile kosztowały materiały, nie starł ani grama kurzu i nie załatwił sprawy z zalaną sąsiadką.

– Coś nie tak? – zapytał, zauważając mój wzrok. – Jesteś jakaś spięta. Ciesz się, przecież wszystko wróciło do normy. Możemy wreszcie zaplanować jakiś wyjazd na weekend, muszę odpocząć po tym całym zamieszaniu z remontem.

Pokłóciłam się z mężem

Patrzyłam na jego gładką twarz i nagle ogarnął mnie wielki spokój. Pękła jakaś niewidzialna bariera, tama, za którą przez lata gromadziły się drobne irytacje, ucieczki od odpowiedzialności i pozostawianie mnie samej z problemami.

– Tomasz – zaczęłam, a mój głos brzmiał stanowczo i pewnie, jak nigdy dotąd. – My niczego nie ogarnęliśmy. To ja to zrobiłam. Ty udawałeś, że cię tu nie ma. Ten miesiąc pokazał mi coś bardzo ważnego.

– O czym ty mówisz? Znów szukasz dziury w całym? – skrzywił się, przyjmując postawę obronną.

– Nie. Właśnie znalazłam ogromną dziurę. I nie chodzi o rurę w łazience. Chodzi o to, że w trudnych sytuacjach nie jesteśmy zespołem. Jestem w tym małżeństwie zupełnie sama. I wiesz co? Jestem potwornie zmęczona ciągnięciem tego wozu za nas dwoje.

Po raz pierwszy od dawna Tomasz zaniemówił. Nie miał gotowej wymówki ani złośliwego komentarza. Widział w moich oczach, że nie jest to chwilowa złość z powodu zmęczenia. To był moment absolutnej jasności.

Tamtego wieczoru odbyliśmy najtrudniejszą i najszczerszą rozmowę od początku naszego małżeństwa. Powiedziałam mu o wszystkim: o poczuciu osamotnienia, o uciekaniu od odpowiedzialności i o tym, że traktuje mnie jak pracownika, a nie żonę. Przed nami długa droga – być może prowadząca przez trudną terapię dla par, a być może kończąca się bolesnym rozstaniem. Jeszcze tego nie wiem.

Marta, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

