Wszystko zaczęło się już na dwa tygodnie przed świętami. Jak co roku, w naszym mieszkaniu zawisła ta dziwna, gęsta atmosfera oczekiwania i cichych pretensji. Moja żona, Karolina, zaczęła pakować torby z takim wyprzedzeniem, jakbyśmy wyjeżdżali na miesięczną ekspedycję, a nie na trzy dni do jej rodzinnej wsi.

Nie cierpię wsi

Bardzo dużo pracuję. Prowadzę własną firmę, codziennie zmagam się z setkami maili, spotkań i rosnącą presją. Święta zawsze były dla mnie synonimem odpoczynku, wyciszenia, momentem, kiedy mogłem po prostu usiąść w fotelu z książką, posłuchać ulubionej muzyki i zapomnieć o pędzącym świecie. Niestety, od kiedy wziąłem ślub, Wielkanoc oznaczała dla mnie coś zupełnie innego. Oznaczała przymusową pielgrzymkę na wieś, do teściów, w miejsce, którego szczerze i głęboko nie znosiłem.

– Znowu masz tę minę – powiedziała Karolina, zatrzaskując zamek walizki. – Przecież to tylko kilka dni. Moi rodzice na nas czekają, nie możemy im zrobić zawodu.

– Wiem, że czekają – westchnąłem, starając się opanować irytację. – Ale dobrze wiesz, jak ja się tam czuję. Chciałbym choć raz spędzić ten czas u nas, w spokoju.

– Nie przesadzaj. Przecież tam jest świeże powietrze, odpoczniesz od miasta – ucięła dyskusję, jak miała to w zwyczaju, odwracając się na pięcie.

Wiedziałem, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Zapakowałem walizki do bagażnika, usiadłem za kierownicą i ruszyliśmy w drogę. Za oknami przesuwały się krajobrazy, a ja w duchu przygotowywałem się na to, co miało nadejść.

Powitała nas uroczyście

Gdy tylko zjechaliśmy z głównej drogi na wyboisty, błotnisty trakt prowadzący do domu moich teściów, poczułem ten charakterystyczny zapach. Dla Karoliny był to zapach dzieciństwa, dla mnie – zapowiedź męczarni. Rodzice mojej żony prowadzili kiedyś duże gospodarstwo, a choć teraz trzymali już tylko kilka zwierząt, zapach wsi głęboko wżarł się w mury ich domu.

Zaledwie wysiedliśmy z samochodu, a już dopadła nas teściowa. Była kobietą, która miłość okazywała wyłącznie poprzez jedzenie. Zanim zdążyłem zdjąć buty w ciasnym przedpokoju, już słyszałem jej nawoływania z kuchni.

– Wchodźcie, wchodźcie! Ziąb na dworze, a u mnie już wszystko na stole! – krzyczała, wycierając ręce w kraciasty fartuch.

Dom teściów był urządzony w stylu, który można by nazwać zatrzymanym w czasie. Ciężkie meblościanki, dywany we wzory i wiecznie zasłonięte okna sprawiały, że w środku zawsze panował półmrok. Ale najgorsza była kuchnia.

Stół był zastawiony

Na co dzień w mieście staram się jeść lekko, dbam o zdrowie, unikam tłuszczu. U teściowej wszystko ociekało smalcem. Wielkanocny stół uginał się od pęt grubych, tłustych kiełbas, wielkich misek sałatki jarzynowej, w której majonez grał główną rolę, i mięs, które pływały w zawiesistych sosach.

– Częstuj się, zięciu, bo marnie wyglądasz. W tym mieście to was chyba głodzą – rzucił teść, przysuwając mi pod nos półmisek z boczkiem.

– Dziękuję, na razie napiję się herbaty – próbowałem się bronić.

– Jakiej herbaty! Herbatą to się chory leczy. Jedz mięso! – zawtórowała mu teściowa.

Spojrzałem błagalnie na Karolinę, ale ona tylko wzruszyła ramionami i sama nałożyła sobie solidną porcję. Zmuszałem się do przełykania kolejnych kęsów, czując, jak mój żołądek kurczy się w bolesnym proteście. Wiedziałem, że przed końcem świąt będę ratował się kroplami żołądkowymi.

Czułem się gorszy

Kolejnym powodem, dla którego nienawidziłem tych wyjazdów, był mąż siostry Karoliny. Kamil i Agnieszka mieszkali zaledwie dwie wsie dalej i byli stałymi bywalcami w domu teściów. Kamil był typem człowieka, który potrafił naprawić traktor z zamkniętymi oczami, zjeść pół kilo kiełbasy na jedno posiedzenie i sypać głośnymi żartami, z których wszyscy zaśmiewali się do łez. Był swojski, głośny i idealnie pasował do tego świata. Zaraz po śniadaniu wielkanocnym Kamil wstał od stołu, przeciągnął się i spojrzał na teścia.

– Tato, widziałem, że tam wrota od stodoły się obwiesiły. Chodźmy, ogarniemy to w pięć minut – zaproponował, na co twarz teścia rozjaśniła się dumą.

– No i to jest zięć! Zawsze coś pomoże, zawsze w gotowości – powiedział teść, rzucając w moją stronę wymowne spojrzenie.

Moje umiejętności zarządzania zespołem ludzkim, znajomość języków obcych i sukcesy zawodowe nie miały tutaj najmniejszego znaczenia. Tutaj liczyło się to, kto potrafi sprawniej posługiwać się młotkiem i zjeść więcej bigosu.

Plotkowały o wszystkich

Kiedy mężczyźni wyszli na zewnątrz, rozpoczął się kolejny rytuał, którego nie znosiłem równie mocno co tłustego jedzenia – festiwal plotek. Teściowa, wspierana przez Karolinę i Agnieszkę, zaczęła systematyczny przegląd sąsiadów.

– A widziałyście, jak ta sąsiadka się ubrała do kościoła? Kto to widział, w jej wieku taką spódnicę założyć – szeptała teściowa, pochylając się nad stołem.

– Zwykły brak wstydu – przytaknęła Agnieszka. – A jej syn podobno znowu pracę stracił. Zresztą nic dziwnego, leniwy był od zawsze.

– Słyszałam też, że sąsiedzi wzięli nowy samochód na kredyt. Ciekawe z czego będą spłacać, jak on tylko dorywczo robi – dorzuciła moja żona.

Słuchałem tego i czułem, jak wzbiera we mnie trudny do opanowania gniew. Nie rozumiałem, jak moja żona, która w mieście była nowoczesną, empatyczną kobietą, po przekroczeniu progu tego domu zmieniała się w zgorzkniałą plotkarkę, oceniającą ludzi z niesamowitą surowością i poczuciem wyższości. Siedziałem tam milcząc, wpatrzony w okruchy na ceracie, odliczając godziny do wyjazdu.

Byłem przejedzony

Punkt kulminacyjny nastąpił w poniedziałek rano. Mój żołądek odmawiał już całkowicie posłuszeństwa. Czułem się ciężko, byłem niewyspany z powodu szczekających całą noc psów i skrzypiącego łóżka, a w dodatku bolała mnie głowa. Marzyłem tylko o tym, by spakować rzeczy i wrócić do swojego azylu.

Zasiedliśmy do pożegnalnego obiadu. Teściowa, jakby chciała nadrobić fakt, że to nasz ostatni posiłek u niej, postawiła na stole górę jedzenia. Były tam smażone kotlety schabowe, pieczony kurczak, kluski i gęste sosy.

– Nakładaj sobie, musisz nabrać sił przed drogą – powiedziała, rzucając mi na talerz ogromnego kotleta z ociekającym tłuszczem brzegiem.

– Bardzo dziękuję, mamo, ale naprawdę nie dam już rady. Zjadłem wczoraj za dużo i trochę mnie boli brzuch. Zjem tylko odrobinę sałatki – odpowiedziałem spokojnie, odsuwając talerz z mięsem na środek stołu.

Teściowa spojrzała na mnie, jakbym właśnie wyrzucił jej największy skarb przez okno. Zrobiła obrażoną minę, jej usta zamieniły się w wąską kreskę, a oczy zaszły sztucznymi łzami.

– Tak się starałam, od świtu stałam przy kuchni, a jemu znowu nie smakuje. Nic mu tu u nas nie pasuje – powiedziała drżącym głosem.

Postawiłem na swoim

Zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć i wyjaśnić, że to kwestia mojego samopoczucia, a nie jej kulinariów, poczułem mocne kopnięcie pod stołem. Spojrzałem na Karolinę. Jej oczy ciskały błyskawice.

– Przestań wymyślać – syknęła moja żona na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. – Zjedz to mięso i nie rób mamie przykrości. Zachowujesz się jak rozkapryszone dziecko. Ciągle masz z czymś problem od kiedy tu przyjechaliśmy.

Spojrzałem na jej twarz, potem na zadowolonego z siebie Kamila, na teścia, który kręcił z politowaniem głową, i na teściową, która wpatrywała się we mnie wyczekująco. Nagle wszystko stało się jasne. Zobaczyłem siebie z boku. Dorosłego, odpowiedzialnego mężczyznę, który ciężko pracuje na utrzymanie rodziny, który pozwala się traktować w ten sposób we własnym małżeństwie.

– Nie – powiedziałem głośno i niezwykle spokojnie. – Nie zjem tego. I nie zachowuję się jak dziecko. Po prostu mam dość.

Wstałem powoli od stołu. Poszedłem do pokoju, spakowałem swoje rzeczy i zaniosłem je do samochodu. Rodzina żony siedziała w jadalni w kompletnym szoku. Karolina wybiegła za mną dopiero, gdy odpalałem silnik.

– Co ty wyprawiasz?! – krzyknęła, szarpiąc za klamkę. – Wracaj do środka, musimy się pożegnać!

– Ja się już pożegnałem – odpowiedziałem chłodno. – Czekam na ciebie w samochodzie. Daję ci piętnaście minut, potem wracam sam.

Była wściekła

Podziałało. Karolina wpadła do samochodu dziesięć minut później, trzaskając drzwiami z taką siłą, że aż szyby zadrżały. Przez pierwsze sto kilometrów nie odezwała się do mnie ani słowem. Ja również milczałem. Skupiłem się na drodze, obserwując, jak wiejskie krajobrazy ustępują miejsca coraz gęstszym zabudowaniom. Z każdym przebytym kilometrem czułem się lżejszy.

Gdy wjechaliśmy do miasta, zapadał zmrok. Zobaczyłem znajome światła latarni, oświetlone witryny sklepów i równe, asfaltowe drogi. Karolina zaczęła wiercić się w fotelu. Prawdopodobnie uznała, że kara milczenia trwała wystarczająco długo i czas na reprymendę.

– Zrobiłeś mi dziś taki wstyd, że nie wiem, jak ja spojrzę rodzicom w oczy. Wywyższasz się, zachowujesz się jak panicz z miasta, któremu wszystko śmierdzi. Mama przez ciebie płakała.

Słuchałem tego i dziwiłem się sam sobie, że jej słowa nie robią już na mnie żadnego wrażenia. Nie czułem poczucia winy, które zazwyczaj towarzyszyło mi po takich wymianach zdań. Czułem jedynie ogromne zmęczenie i ulgę, że podjąłem już decyzję.

Dałem jej ultimatum

Wjechaliśmy do podziemnego garażu naszego bloku. Zgasiłem silnik, ale nie wysiadłem od razu. Złapałem mocniej kierownicę i odwróciłem głowę w jej stronę.

– Posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę tego powtarzał – zacząłem stanowczym tonem. – Dzisiejsza sytuacja przy stole była ostatnią tego typu w naszym małżeństwie.

– O czym ty mówisz? – zapytała, mrużąc oczy, nie rozumiejąc jeszcze powagi sytuacji.

– Mówię o tym, że skończyłem z kompromisami, które polegają na tym, że ja zaciskam zęby, żebyś ty mogła udawać przed rodziną, że wszystko jest idealnie. Mam dość obmawiania innych, mam dość wpychania we mnie na siłę jedzenia, od którego jest mi niedobrze, i mam przede wszystkim dość tego, że traktujesz mnie tam jak kogoś gorszego. Jesteś moją żoną. Powinnaś stać za mną murem, a nie dołączać do chóru krytyki.

– Przesadzasz, przecież wiesz, jacy są moi rodzice… – próbowała się bronić, ale tym razem w jej głosie zabrakło pewności siebie.

– Wiem, jacy są. I szanuję to, że to twoja rodzina. Dlatego nigdy nie zabronię ci do nich jeździć. Ale ja tam więcej nie pojadę. Nigdy.

Odzyskałem spokój

Spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami.

– Co ty mówisz? Jak to nie pojedziesz? A na Boże Narodzenie? A za rok na Wielkanoc? Co ja im powiem?!

– Powiesz im prawdę. Że nie lubię tam spędzać czasu, albo wymyślisz wymówkę. To już twój wybór. Od dzisiaj każdą Wielkanoc i każde święta spędzam tutaj, w moim domu, na moich zasadach. Jeśli zechcesz spędzić je ze mną, drzwi są otwarte, ugotujemy coś lekkiego, pójdziemy na spacer. Jeśli wolisz pojechać do rodziców, jedź. Ale mój udział w tym wiejskim teatrze właśnie dobiegł końca.

Otworzyłem drzwi samochodu, wziąłem swoją walizkę i ruszyłem w stronę windy. Karolina stała przez chwilę bez ruchu, najwyraźniej próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszała. Zrozumiała, że nie rzucam słów na wiatr. To nie była kłótnia, z której można było się wycofać następnego dnia. To było wytyczenie ostatecznej granicy.

Dotrzymałem słowa. Nigdy więcej nie pojechałem do moich teściów na wieś. Początkowo Karolina była wściekła, próbowała szantażu emocjonalnego, fochów i próśb. Rodzina z pewnością obgadała mnie na wszystkie możliwe sposoby, pewnie do dziś jestem głównym tematem ich plotek. Ale kompletnie mnie to nie obchodzi. Odzyskałem swój spokój, swoje święta, a przede wszystkim – szacunek do samego siebie.

Paweł, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

