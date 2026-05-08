Gotowanie zawsze było dla mnie sposobem na okazywanie troski, ale z czasem nieświadomie stałam się darmową stołówką dla połowy osiedla. Kiedy w końcu odkryłam, dlaczego urocze dzieciaki z naprzeciwka spędzają u nas każde popołudnie i zjadają dokładkę za dokładką, poczułam się po prostu oszukana. Moja gościnność miała swoje granice, a tamtego dnia postanowiłam, że pewna wygodnicka matka wreszcie je pozna na własnej skórze.

Nasz dom zawsze pachniał obiadem

Z zawodu jestem kucharką. Pracuję w niewielkiej, ale bardzo popularnej restauracji w centrum miasta, gdzie każdego dnia przygotowuję dziesiątki porcji tradycyjnych, domowych dań. Można by pomyśleć, że po ośmiu godzinach spędzonych nad parującymi garnkami, w domu będę unikać kuchni jak ognia. Nic bardziej mylnego. Dla mnie gotowanie we własnym domu to relaks. Uwielbiam ten moment, kiedy mogę przygotować coś specjalnego dla mojego męża Jacka i naszej dwójki dzieci, dziesięcioletniej Ani i ośmioletniego Tomka.

Nasz dom od zawsze tętnił życiem. Jacek od kilku tygodni pracował w ogrodzie, stawiając nową, dużą altanę z drewna, co pochłaniało mnóstwo jego energii. Zawsze po powrocie z pracy przygotowywałam dla niego coś pożywnego: wielki półmisek pieczonych ziemniaków z ziołami, solidną porcję domowej lazanii z gęstym sosem beszamelowym albo gulasz, który pyrkał na wolnym ogniu od wczesnego rana. Zapachy roznosiły się po całej okolicy.

Ponieważ nasze drzwi były zawsze otwarte, a na podwórku stała trampolina i duża piaskownica, dom naturalnie stał się centrum spotkań okolicznych dzieciaków. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, cieszyłam się, że Ania i Tomek mają przyjaciół. Zawsze chętnie częstowałam całą gromadkę świeżo upieczonymi bułeczkami, owocami czy domowymi frytkami. Jednak z czasem jedna rzecz zaczęła zwracać moją uwagę.

Rachunki za zakupy rosły lawinowo

Zuzia i Kacper, dzieci naszej nowej sąsiadki Sylwii, zaczęli pojawiać się u nas z zadziwiającą regularnością. Początkowo wpadali tylko na chwilę, żeby pobawić się z moimi pociechami. Szybko jednak zauważyłam pewien schemat. Zjawiali się u nas zawsze około piętnastej trzydzieści, dokładnie wtedy, gdy wyjmowałam z pieca gorący obiad.

– Ciociu Wiolu, jak pięknie pachnie... – mruczał pod nosem mały Kacper, stając w progu kuchni i wpatrując się we mnie wielkimi, proszącymi oczami.

Zuzia zazwyczaj wtórowała bratu, głośno przełykając ślinkę. Jako matka nie potrafiłam odmówić jedzenia głodnemu dziecku. Wyciągałam z szafki dwa dodatkowe talerze i nakładałam im porcje. Zjadali wszystko w mgnieniu oka, często prosząc o dokładkę.

Sytuacja powtarzała się niemal każdego dnia przez kilka dobrych tygodni. Zuzia i Kacper jedli u nas zupy, drugie dania, a nawet podwieczorki w postaci domowego ciasta. Jacek, który zwykle nie wtrącał się w domowy budżet spożywczy, pewnego wieczoru w końcu poruszył ten temat.

– Wiola, nie chcę wyjść na jakiegoś skąpca, ale czy my nie przesadzamy trochę z tymi zakupami? – zapytał, popijając domową mrożoną herbatę. – Wczoraj kupiłem dwa kilo mięsa na gulasz, a dzisiaj w garnku widzę samo dno. Zuzia i Kacper znowu u nas jedli?

– Tak, jedli – westchnęłam, wycierając blat. – Jacek, przecież nie wygonię dzieci, kiedy my siadamy do stołu. Może u nich w domu się nie przelewa? Sylwia pracuje zdalnie, rzadko ją widuję na zewnątrz. Może mają jakieś problemy finansowe i to mój cichy sposób, żeby im pomóc.

Mąż pokiwał głową ze zrozumieniem, choć widziałam w jego oczach cień wątpliwości. Postanowiłam jednak trzymać się swojej teorii. W końcu robienie dwóch dodatkowych porcji jedzenia nie było dla mnie wielkim problemem, a świadomość, że robię dobry uczynek, dawała mi spokój ducha.

Poczułam się wykorzystywana

Wszystko zmieniło się w pewien chłodny, deszczowy wtorek. Miałam rano wolne, więc postanowiłam pójść na lokalny ryneczek po świeże warzywa od zaprzyjaźnionych gospodarzy. Stałam w kolejce po pomidory malinowe, kiedy usłyszałam znajomy głos dochodzący ze stoiska obok. To była Sylwia, moja sąsiadka. Rozmawiała przez telefon z kimś bliskim, mówiąc na tyle głośno, że nie sposób było jej nie usłyszeć.

– Kochana, mówię ci, ja to mam teraz raj na ziemi – opowiadała z zadowoleniem, przeglądając winogrona. – Od miesiąca praktycznie nie włączam kuchenki.

Zamarłam i instynktownie schowałam się za skrzynką z kapustą.

– No przecież mamy tę nową sąsiadkę z naprzeciwka, tę co gotuje w restauracji – kontynuowała Sylwia. – Codziennie po południu wysyłam tam Zuzię i Kacpra. Mówię im, żeby grzecznie pytali, co na obiad. Ta Wiola to taka naiwna, dobra dusza. Od razu ładuje im pełne talerze. A ja mam przynajmniej z głowy wymyślanie obiadów i mogę w spokoju obejrzeć serial albo nałożyć maseczkę. Sama jem głównie sałatki, a Adam jada w pracy.

Poczułam, jak krew uderza mi do głowy. Moje serce zaczęło bić szybciej z oburzenia. To nie były żadne problemy finansowe! To nie była cicha, trudna sytuacja życiowa. To było zwykłe, bezczelne wykorzystywanie mojej dobroci z czystego lenistwa. Ja stawałam na głowie, żeby po ciężkim dniu w pracy nakarmić dodatkową dwójkę dzieci, martwiąc się o ich dobrostan, a ich matka w tym czasie leżała na kanapie, traktując mój dom jak darmową restaurację z nielimitowanym bufetem.

Wróciłam do domu z czerwoną z nerwów twarzą. Musiałam coś z tym zrobić, ale nie chciałam urządzać karczemnej awantury na środku ulicy. Zamiast tego, jako osoba praktyczna, postanowiłam opracować pewien plan.

Zorganizowałam wymianę sąsiedzką

Po powrocie ze szkoły Ania i Tomek od razu pobiegli do swoich pokoi. Jacek montował na tarasie ostatnie deski. Zebrałam ich wszystkich w kuchni i przedstawiłam sytuację.

– Nie zgadzam się, żeby ktoś traktował naszą mamę jak darmową kucharkę – powiedział poważnie Tomek, marszcząc nos.

– Ja też nie – dodała Ania. – Zuzia wczoraj nawet narzekała, że zupa pomidorowa była za mało słona!

– Właśnie – podsumowałam. – Dlatego nasza kuchnia będzie nieczynna przez najbliższe dni z powodów technicznych. A my sprawdzimy, jak w roli gospodyni sprawdzi się sąsiadka.

Plan był prosty, ale wymagał dobrej gry aktorskiej. W piątek po południu celowo nie przygotowałam nic na obiad. Około piętnastej zadzwonił dzwonek do drzwi. W progu stali Zuzia i Kacper, gotowi na codzienną ucztę.

– Ciociu, co dzisiaj dobrego? – zapytał wesoło Kacper.

Ukucnęłam przed nimi i posłałam im szeroki, przepraszający uśmiech.

– Oj, kochani, wyobraźcie sobie, że zepsuła mi się kuchenka – powiedziałam, zerkając na wymontowany wcześniej przez Jacka bezpiecznik, dla uwiarygodnienia historii. – Nic dzisiaj nie ugotuję. Będziemy musieli jeść kanapki przez cały weekend. Ale wiecie co? Pomyślałam, że skoro wy tak często u nas gościcie, to może dzisiaj i jutro my wpadniemy na obiad do waszej mamy? Z pewnością ma coś pysznego!

Zanim dzieci zdążyły zareagować, z przedpokoju wyłonili się Ania i Tomek, ubrani w bluzy, a za nimi stał uśmiechnięty Jacek.

– Idziemy do sąsiadki! – zawołał mój mąż, pocierając ręce ze sztucznym entuzjazmem. – Jestem głodny jak wilk po tym montowaniu tarasu.

Uwijała się jak w ukropie

Ruszyliśmy całą piątką w stronę domu Sylwii. Kiedy otworzyła nam drzwi, jej twarz wyrażała absolutne zaskoczenie. Była w szlafroku, a na głowie miała ręcznik.

– O, Wiola... Jacek... Co wy tu robicie? – zająkała się, nerwowo zerkając na naszą wesołą kompanię.

– Cześć Sylwia! – odezwałam się niezwykle pogodnym tonem. – Słuchaj, jest taka sprawa, totalna awaria prądu w kuchni, czekamy na część zamienną. Dzieciaki głodne, Jacek po pracy ledwo stoi na nogach, a ja przypomniałam sobie, że Zuzia i Kacper jedzą u nas cieplutkie obiadki od ponad miesiąca. Pomyślałam, że w ramach sąsiedzkiej wdzięczności poratujesz nas w tej trudnej chwili i ugościsz u siebie!

Sylwia otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Przez chwilę stała jak wryta, próbując gorączkowo wymyślić wymówkę.

– Ale... ja... ja nic dzisiaj nie gotowałam – wydukała w końcu.

– Nic nie szkodzi! – odparł Jacek, wpychając się delikatnie do przedpokoju. – My zjemy wszystko. Ania bardzo lubi jajecznicę, a ja zjem cokolwiek, byle na ciepło.

Zostawiliśmy dzieci pod opieką zdezorientowanej sąsiadki i wróciliśmy z Jackiem do domu, obiecując, że dołączymy do nich za pół godziny, bo czekamy na kuriera. Oglądanie przez okno, jak Sylwia nerwowo biega po swojej kuchni, było bezcennym widokiem. Kiedy wróciliśmy do niej, na stole stały miski z makaronem polanym zwykłym, gotowym sosem ze słoika i niedbale ukrojony chleb. Zjedliśmy wszystko, głośno chwaląc jej wysiłek kulinarny.

– Pyszne, Sylwia, naprawdę! – mówiłam, ocierając usta serwetką. – Jutro też chętnie wpadniemy o tej samej porze, bo część do płyty dojdzie jednak dopiero w poniedziałek!

Jej twarz zrobiła się niemal szara.

Chyba wreszcie zrozumiała aluzję

Następnego dnia rozległ się dzwonek do naszych drzwi. To była Sylwia. Tym razem była ubrana normalnie, ale wyglądała na bardzo zmieszaną. W dłoniach trzymała duże opakowanie dobrych pralin.

– Wiola... ja... przyszłam przeprosić – zaczęła cicho, unikając mojego wzroku. – Przemyślałam to wczoraj wszystko. Kiedy zwaliliście mi się całą rodziną na głowę, spanikowałam. Uświadomiłam sobie, ile to zachodu, żeby nakarmić taką gromadę. A ty robiłaś to codziennie.

Oparłam się o framugę drzwi. Nie miałam zamiaru ułatwiać jej tego zadania.

– Robiłam, Sylwia. Bo myślałam, że może potrzebujecie pomocy. Do czasu, aż usłyszałam na ryneczku, jak bardzo zachwalasz moją naiwność i darmowy katering – odpowiedziałam spokojnie, ale stanowczo.

Sylwia poczerwieniała na twarzy. Zrozumiała, że jej sekret przestał być tajemnicą.

– Zrobiłam z ciebie darmową kucharkę i nianię, bo mi się po prostu nie chciało. To było strasznie głupie i egoistyczne z mojej strony. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy.

Przyjęłam jej przeprosiny. Wyjaśniłam jej, że uwielbiam, kiedy dzieciaki spędzają razem czas, ale mój dom to nie jadłodajnia dla wygodnych rodziców. Ustaliliśmy nowe, zdrowe zasady. Zuzia i Kacper nadal odwiedzają moje dzieci i bawią się u nas w ogrodzie, ale kiedy nadchodzi pora obiadu, punktualnie wracają do siebie. A jeśli zostają dłużej w weekend, Sylwia dba o to, by dostarczyć domową pizzę lub domowe ciasto z własnego piekarnika. Zrozumiała lekcję, a moje rachunki wreszcie wróciły do normy.

Wioletta, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

