Moje życie nigdy nie było usłane różami. Odkąd pamiętam, musiałam ciężko pracować, żeby związać koniec z końcem. Kiedy mój mąż odszedł wiele lat temu, zostałam sama z małą córką, Anią. Harowałam na dwa etaty w zakładzie krawieckim i brałam zlecenia do domu, żeby tylko moje dziecko nie czuło się gorsze od rówieśników. Ania zawsze miała czyste ubrania, nowe zeszyty do szkoły i ciepły obiad. Nigdy nie narzekałam, bo jej uśmiech wynagradzał mi wszystkie nieprzespane noce i odciski na palcach. Wierzyłam, że wychowuję dobrego, wrażliwego człowieka.

Córka się zmieniła

Lata mijały, Ania dorosła, skończyła studia i wyszła za mąż za Tomasza. Zięć był ambitnym człowiekiem, szybko założył własną firmę i zaczęli żyć na poziomie, o którym ja mogłam tylko pomarzyć. Zbudowali duży dom z ogrodem na przedmieściach, kupili drogie samochody. Na początku bardzo się cieszyłam ich szczęściem. Byłam dumna, że mojej córce tak dobrze się układa. Jednak z biegiem czasu zauważyłam, że pieniądze zaczęły budować między nami niewidzialny mur.

Ania miała dla mnie coraz mniej czasu, a nasze rozmowy ograniczały się do szybkich telefonów raz w tygodniu. Kiedy na świat przyszła moja wnuczka, Lena, myślałam, że to nas znowu zbliży. Niestety, dziewczynka od najmłodszych lat była otoczona luksusem, a ja, z moją skromną emeryturą i małym mieszkaniem w starym bloku, po prostu nie pasowałam do ich idealnego świata.

Mimo to kochałam Lenę całym sercem. Kiedy zbliżało się jej bierzmowanie, wiedziałam, że muszę przygotować coś wyjątkowego. To ważne wydarzenie, moment przejścia w dorosłość, a ja chciałam, żeby miała ode mnie pamiątkę, która naprawdę jej się przyda.

Zadzwoniłam do córki, żeby poradzić się w sprawie prezentu.

– Aniu, myślałam o jakimś ładnym złotym łańcuszku z medalikiem. Co o tym sądzisz? – zapytałam z nadzieją w głosie.

– Oj mamo, daj spokój. Kto teraz nosi takie rzeczy? Lena ma pełno biżuterii, której i tak nie zakłada. Zresztą, młodzież teraz woli gotówkę. Zbierają na swoje zachcianki, nowe telefony i tak dalej. Daj jej po prostu kopertę, będzie najbardziej zadowolona.

– Dobrze, w takim razie dam jej pieniądze – zgodziłam się cicho. – A jak myślisz, jaka kwota byłaby odpowiednia?

– Mamo, to bierzmowanie, a nie urodziny. Wiesz, jak to teraz jest. Zresztą, Tomasz zaprosił całą swoją rodzinę, będą dawać konkretne sumy. Nie chcę, żebyś wypadła blado. Tysiąc złotych to teraz takie minimum od babci, żeby dziecko nie czuło zawodu.

Wybrałam wnuczkę zamiast rachunków

Po tej rozmowie długo siedziałam w fotelu, patrząc w okno. Tysiąc złotych. Dla mojej córki to była kwota, którą wydawała na jedne zakupy w galerii handlowej. Przez chwilę myślałam, żeby powiedzieć Ani prawdę, przyznać, że mnie na to nie stać, ale wstyd i duma mi na to nie pozwoliły. Nie chciałam, żeby uważali mnie za biedną krewną, która nie potrafi nawet obdarować jedynej wnuczki w tak ważnym dniu.

Wyciągnęłam z szafki mój stary zeszyt, w którym co miesiąc dokładnie rozpisywałam wszystkie wydatki. Dodawałam, odejmowałam, przesuwałam kwoty z jednej kolumny do drugiej, ale matematyki nie dało się oszukać. Choćbym jadła sam suchy chleb przez miesiąc, nie udałoby mi się odłożyć takiej sumy. Wtedy mój wzrok padł na plik rachunków leżących na stole. Czynsz za mieszkanie, opłata za prąd, rachunek za gaz i wodę. Zbliżały się terminy płatności.

Zrobiłam coś, czego nie robiłam nigdy wcześniej. Wzięłam te rachunki, złożyłam na pół i schowałam na samo dno szuflady z dokumentami. Postanowiłam, że w tym miesiącu ich nie zapłacę. Jakoś sobie poradzę, może w przyszłym miesiącu uda mi się spłacić chociaż część zadłużenia, zapłacę mniejsze raty, zrezygnuję z kupna nowych butów na zimę, o których myślałam od dawna. Ważne było tu i teraz. Ważna była Lena i jej uśmiech.

Poszłam do lombardu

Mimo tych oszczędności wciąż brakowało mi około trzystu złotych. Wtedy przypomniałam sobie o małej, drewnianej szkatułce, którą trzymałam w sypialni. W środku znajdowała się stara, srebrna broszka wysadzana drobnymi kamykami – jedyna pamiątka, jaka została mi po mojej mamie. Nigdy jej nie nosiłam, bałam się, że ją zgubię, ale miała dla mnie ogromną wartość sentymentalną.

Tego samego popołudnia poszłam do lombardu na sąsiedniej ulicy. Serce mi pękało, gdy kładłam ją na szklanej ladzie.

– Ile może pan za nią dać? – zapytałam cicho, unikając wzroku starszego mężczyzny po drugiej stronie.

Właściciel obejrzał broszkę przez lupę, pokiwał głową i wyliczył trzysta pięćdziesiąt złotych. Zgodziłam się od razu. Wzięłam pieniądze i szybko wyszłam ze sklepu, czując, że łzy napływają mi do oczu. Powtarzałam sobie w myślach, że to dla Leny, że rzeczy materialne nie są tak ważne jak radość bliskich.

Wieczorem włożyłam do koperty dziesięć stuzłotowych banknotów. Były równe, czyste, niektóre zupełnie nowe. Wypisałam też piękną kartkę z życzeniami, wkładając w te kilka zdań całe swoje serce. Zamknęłam kopertę, czując dumę i ulgę. Udało się. Miałam prezent, którego nie będę musiała się wstydzić.

Miałam mieszane uczucia

Dzień bierzmowania był słoneczny, ale wiał chłodny wiatr. Założyłam swój najlepszy płaszcz, choć jego krój pamiętał jeszcze poprzednią dekadę, a materiał na mankietach był już lekko przetarty. Przed kościołem zebrał się tłum gości. Od razu dostrzegłam moją rodzinę. Tomasz stał w eleganckim garniturze, rozmawiając z jakimiś znajomymi. Ania wyglądała olśniewająco w jedwabnej sukience. A Lena... Lena była po prostu piękna. Miała na sobie bardzo nowoczesną kreację, a jej włosy były idealnie ułożone przez fryzjera. Podeszłam do nich, czując się trochę nieswojo w moim skromnym stroju.

Msza była długa i uroczysta. Siedziałam w jednej z tylnych ławek, obserwując wnuczkę z daleka. Czułam wzruszenie, przypominając sobie dzień, w którym trzymałam ją do chrztu. Czas minął tak nieubłaganie szybko.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do zarezerwowanej restauracji. Miejsce robiło ogromne wrażenie. Na stołach leżały śnieżnobiałe obrusy, wszędzie stały ogromne bukiety żywych kwiatów, a kelnerzy uwijali się, roznosząc wykwintne przystawki. Zasiadłam przy stole obok jakiejś dalekiej kuzynki Tomasza, z którą nie miałam o czym rozmawiać. Czułam się tam obco. Z każdym podawanym daniem, z każdym wybuchem śmiechu przy głównym stole, gdzie siedziała Lena z rodzicami, czułam się coraz mniejsza.

Wręczyłam wnuczce prezent

Nadszedł moment wręczania prezentów. Goście ustawiali się w kolejce do Leny. Widziałam, jak dziewczyna odbiera kolejne, grube koperty i torby z eleganckich butików. Uśmiechała się szeroko, dziękowała, a jej ojciec odbierał od niej podarunki i układał je na specjalnym stoliku. W końcu przyszła moja kolej. Serce zabiło mi mocniej. Wsunęłam rękę do torebki i wyciągnęłam moją starannie przygotowaną kopertę. Podeszłam do wnuczki z uśmiechem.

– Lena, kochanie moje – zaczęłam drżącym głosem. – Z okazji bierzmowania życzę ci, żebyś w życiu kierowała się dobrem i zawsze odnajdywała właściwą drogę. Babcia cię bardzo kocha. O, to dla ciebie. Żebyś mogła spełnić jakieś swoje marzenie.

Wręczyłam jej białą kopertę. Lena wzięła ją do ręki, rzuciła krótkie „dziękuję, babciu” i uśmiechnęła się mechanicznie. Chciałam ją przytulić, ale ona już odwracała wzrok w stronę kolejnych gości. Odeszłam na bok, ale nie wróciłam na swoje miejsce. Stanęłam przy filarze, obserwując, co będzie dalej.

Nigdy tego nie zapomnę

Kiedy wszyscy goście wręczyli już swoje prezenty, Lena usiadła przy stoliku z podarunkami razem z dwiema swoimi rówieśniczkami, kuzynkami ze strony ojca. Zaczęły oglądać zawartość torebek i zaglądać do kopert. Rozmawiały dość głośno, zupełnie nie zważając na to, kto może je usłyszeć. Patrzyłam, jak Lena otwiera moją białą kopertę. Wyciągnęła z niej banknoty i kartkę. Rzuciła okiem na pieniądze, a potem spojrzała na swoje koleżanki. Jej twarz wykrzywiła się w ironicznym grymasie.

– Patrzcie na to – powiedziała ze śmiechem, machając moimi tysiącem złotych w powietrzu. – Tysiak od babci Zosi. Co ja mam sobie za to kupić? To nawet nie wystarczy na połowę tych nowych słuchawek, co wam pokazywałam.

– No, słabo trochę – zaśmiała się jedna z dziewczyn. – Wujek Marek dał mi na bierzmowanie trzy tysiące.

– Dokładnie! – prychnęła Lena, wrzucając pieniądze z powrotem do koperty i rzucając ją niedbale na stos innych. – A jeszcze wczoraj mama mi mówiła, że babcia na pewno się postara. Chyba jej się pomyliły czasy. To jest kwota dobra dziesięć lat temu, a nie teraz. Nawet na porządne buty ledwo wystarczy. Żenada.

Stojąc za filarem, poczułam, jakby ktoś oblał mnie lodowatą wodą. Powietrze nagle uciekło mi z płuc. Zrobiło mi się słabo. Słowa Leny uderzały we mnie jedno po drugim, jak precyzyjne ciosy. Żenada. Moje wyrzeczenia, moja głodówka, niezapłacone rachunki, które ciążyły mi na sercu od dwóch tygodni, i broszka mojej ukochanej mamy – dla niej to była po prostu żenada.

Co się z nimi stało?

Odwróciłam głowę i zobaczyłam, że kilka kroków dalej stoi Ania. Moja córka słyszała wszystko. Słyszała, jak jej córka kpi z mojego prezentu. Nasze spojrzenia się spotkały. Czekałam, aż zareaguje. Czekałam, aż podejdzie do Leny i zwróci jej uwagę, aż przypomni jej o szacunku, o którym sama uczyła się w moim domu. Ale Ania tylko westchnęła, poprawiła włosy i odwróciła wzrok, udając, że niczego nie słyszała. Podeszła do stolika z ciastami, włączając się do rozmowy z jakąś znajomą.

W tym jednym ułamku sekundy coś we mnie pękło. Zrozumiałam, że wychowałam córkę, która pozwoliła, by pieniądze zatarły wszelkie wartości, a wnuczka, którą tak bardzo kochałam, stała się pustą, zepsutą osobą, oceniającą ludzi przez pryzmat grubości portfela.

Nie powiedziałam nikomu ani słowa. Nie podeszłam do stołu, nie pożegnałam się z Anią ani z Tomaszem. Po prostu skierowałam się w stronę szatni, odebrałam swój stary płaszcz i wyszłam z restauracji. Na zewnątrz było już ciemno. Wiatr przybrał na sile, szarpiąc połami mojego ubrania, ale ja w ogóle nie czułam zimna. Czułam tylko dojmującą pustkę i wstyd. Ale nie wstydziłam się tego, że jestem biedna. Wstydziłam się tego, jak bardzo dałam się omamić iluzji, że za pieniądze kupię miłość i szacunek własnej rodziny.

Szłam przed siebie, krok za krokiem, pokonując kolejne przecznice. Nie czekałam na autobus. Musiałam iść, żeby rozładować napięcie, które dławiło mnie w gardle. Z każdym krokiem myślałam o szufladzie w mojej małej kuchni. Leżały tam rachunki na ponad osiemset złotych. Za kilka dni minie termin płatności. Niedługo zaczną przychodzić ponaglenia. Będę musiała prosić spółdzielnię o rozłożenie długu na raty, będę musiała liczyć każdy grosz w sklepie spożywczym, wybierać najtańsze produkty i zastanawiać się, czy stać mnie na włączenie ogrzewania, gdy nadejdą chłodniejsze noce.

Kiedy w końcu dotarłam do swojego mieszkania, otworzyłam drzwi i weszłam do ciemnego przedpokoju. Nie zapaliłam światła. Usiadłam na krześle w kuchni, w zupełnych ciemnościach, i wreszcie pozwoliłam łzom popłynąć. Płakałam nad broszką mamy, płakałam nad swoim losem i nad rodziną, którą w tym jednym dniu bezpowrotnie straciłam.

Zofia, 71 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

