Kiedy patrzyłam na te wszystkie balony, złote sztućce i wynajętych animatorów, czułam się, jakbym pomyliła imprezy. Moja jedyna wnuczka wyglądała w tej tiulowej sukni jak miniaturowa panna młoda, a nie dziecko przystępujące do ważnego sakramentu. Przez całe popołudnie gryzłam się w język, próbując zrozumieć, dlaczego moja córka zorganizowała tak absurdalnie drogie przyjęcie. Prawda okazała się znacznie bardziej gorzka, niż mogłam przypuszczać.

Nie podobało mi się to

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, kiedy moja córka Sylwia zaprosiła mnie na przymiarki sukienki dla Zuzi. Spodziewałam się wizyty w skromnym salonie krawieckim, może wyboru prostej, białej alby, jaka obowiązywała w większości parafii. Zamiast tego wylądowałyśmy w ekskluzywnym butiku w centrum miasta, gdzie przywitała nas pani oferująca kawę w maleńkich, porcelanowych filiżankach. Zuzia, moja urocza, dziewięcioletnia wnuczka, stała na podeście przed ogromnym lustrem, podczas gdy dwie asystentki upinały na niej zwoje ciężkiego materiału.

– Mamo, powiedz sama, że wygląda zjawiskowo – powiedziała Sylwia, poprawiając idealnie ułożone włosy. – Ten jedwab sprowadzają specjalnie z Włoch. Do tego będzie miała wianek z żywych kwiatów, florystka już nad tym pracuje.

Spojrzałam na Zuzię. Dziewczynka przestępowała z nogi na nogę, wyraźnie znudzona i zmęczona całym tym procesem.

– Babciu, to mnie drapie pod pachami – poskarżyła się cicho, patrząc na mnie błagalnym wzrokiem.

– Nie marudź, kochanie – przerwała jej natychmiast Sylwia. – Chcesz przecież wyglądać najpiękniej ze wszystkich dziewczynek w klasie, prawda? Ciocia Kinga przyjeżdża ze swoimi dziećmi, nie możemy wypaść blado.

Zrobiło mi się smutno. Pamiętam komunię Sylwii. Uszyłam jej sukienkę sama, z białej bawełny, którą udało mi się kupić po długich poszukiwaniach. Przyjęcie zrobiliśmy w domu, dla najbliższej rodziny. Piekłam ciasta przez dwa dni, a mąż pożyczył od sąsiada dodatkowe krzesła. Było gwarno, wesoło i prawdziwie. Teraz patrzyłam na ten pokaz próżności i nie potrafiłam odnaleźć w nim ani odrobiny tamtego ciepła. Próbowałam delikatnie zwrócić córce uwagę, że to chyba zbyt duży wydatek i niepotrzebny stres dla dziecka, ale natychmiast ucięła temat. Zawsze uważała, że ja nie rozumiem dzisiejszych czasów i nowoczesnych standardów.

Atmosfera była nerwowa

Z biegiem tygodni przygotowania nabierały coraz bardziej absurdalnego tempa. Sylwia i jej mąż, Tomek, zaledwie rok wcześniej wprowadzili się do ogromnego, nowoczesnego domu na przedmieściach. Posiadłość robiła wrażenie. Wielkie przeszklenia, inteligentne systemy sterowania światłem, ogród wyglądający jak z okładki katalogu. Zawsze zastanawiałam się, jak dają sobie z tym wszystkim radę finansowo, zwłaszcza że Tomek pracował w branży logistycznej na średnim szczeblu, a Sylwia prowadziła niewielki salon kosmetyczny.

Kiedy odwiedzałam ich w weekendy, wyczuwałam w powietrzu ciężkie, niewypowiedziane napięcie. Dom był piękny, ale sprawiał wrażenie chłodnego muzeum. Podczas jednej z takich wizyt zauważyłam, jak Tomek nerwowo przegląda w kuchni jakieś rachunki. Kiedy weszłam, natychmiast schował dokumenty do szuflady i wymusił na twarzy uśmiech.

– Wszystko w porządku, Tomku? – zapytałam, stawiając na blacie domową szarlotkę, którą dla nich upiekłam. – Wyglądasz na bardzo zmęczonego.

– Przemęczenie, mamo – odpowiedział, unikając mojego wzroku. – Dużo nadgodzin. Wiadomo, dom kosztuje, utrzymanie kosztuje.

– A do tego ta komunia – westchnęłam. – Sylwia mówiła mi, że wynajęliście tę nową salę bankietową nad jeziorem. Podobno terminy rezerwuje się tam z dwuletnim wyprzedzeniem.

– Tak, Sylwia miała szczęście, ktoś zrezygnował w ostatniej chwili. Czego się nie robi dla jedynego dziecka – powiedział szybko i wyszedł z kuchni, zostawiając mnie z poczuciem, że pod tą idealną powierzchnią kryje się coś bardzo kruchego.

Z każdym dniem Sylwia stawała się coraz bardziej drażliwa. Krzyczała na Zuzię o najmniejsze drobnostki, godzinami wisiała na telefonie, kłócąc się z podwykonawcami o kolor serwetek czy rodzaj kwiatów na stołach. Przestała przypominać radosną kobietę, którą kiedyś była. Stała się bezdusznym menadżerem projektu, a jej własna córka była w tym wszystkim jedynie najbardziej dekoracyjnym rekwizytem.

Na komunii czułam się obco

Dzień pierwszej komunii przeszedł moje najśmielsze obawy. Przed kościół, zamiast zwykłymi samochodami, podjeżdżały błyszczące limuzyny i luksusowe auta z wypożyczalni. Moja córka zadbała o to, by pojawić się z pompą. Zuzia, ubrana we wspomnianą włoską kreację, wyglądała pięknie, ale jej oczy były podkrążone, a uśmiech niepewny. Fotograf wynajęty przez Sylwię skakał wokół nich jak oszalały, dyktując pozy.

Samo przyjęcie nad jeziorem przypominało raczej galę wręczenia nagród niż rodzinne spotkanie. Przy wejściu stała ścianka do zdjęć z imieniem wnuczki i datą uroczystości. Na stołach piętrzyły się wymyślne potrawy: owoce morza, egzotyczne sałatki, pieczone przepiórki. Zamiast tradycyjnego kompotu kelnerzy roznosili w wysokich kieliszkach musujące napoje jabłkowe imitujące szampana, wokół których unosił się dym z suchego lodu. Był iluzjonista, był wielki dmuchany zamek w ogrodzie, była nawet fontanna z płynną czekoladą.

Obserwowałam to wszystko, siedząc w kącie sali. Czułam się obco. Goście, w większości znajomi Sylwii z jej elitarnych kręgów, rozmawiali głównie o zagranicznych wyjazdach, nowych inwestycjach i modnych dietach. Zuzia po godzinie miała dość. Przyszła do mnie, ciągnąc za sobą ciężki tren sukienki.

– Babciu, mogę zdjąć te buty? Strasznie cisną w palce – zapytała cicho, opierając głowę o moje ramię.

– Oczywiście, skarbie. Ściągaj je śmiało – powiedziałam, gładząc ją po włosach. – Jesteś głodna? Zjadłabyś coś normalnego?

– Chciałabym po prostu pójść do swojego pokoju i ułożyć nowe klocki – szepnęła.

W tym momencie jak spod ziemi wyrosła Sylwia. Złapała Zuzię za rękę z wymuszonym, szerokim uśmiechem, który absolutnie nie docierał do jej oczu.

– Kochanie, nie garb się. Chodź szybko, wujek Artur chce ci wręczyć prezent i musimy zrobić pamiątkowe zdjęcie do albumu. Zakładaj buty, natychmiast! – zasyczała przez zaciśnięte zęby.

Dziewczynka posłusznie wsunęła stopy w lakierowane pantofelki i poszła za matką. Serce mi pękało. To miał być jej wielki dzień, dzień radości i wewnętrznego spokoju, a stał się wyczerpującym maratonem uśmiechów na zawołanie.

Córka zbierała koperty

W miarę jak mijały kolejne godziny, zaczęłam zauważać coś bardzo dziwnego. Sylwia, choć udawała perfekcyjną gospodynię, była niezwykle nerwowa, gdy przychodził moment wręczania prezentów. Każdy z gości przynosił ozdobną kartkę lub pudełko. Część obdarowywała Zuzię zabawkami, ale większość, jak to w dzisiejszych czasach bywa, wręczała grube, eleganckie koperty.

Zauważyłam, że moja córka z niesamowitą wręcz precyzją przechwytuje każdą z nich. Gdy tylko ktoś składał Zuzi życzenia i podawał kopertę, Sylwia natychmiast zjawiała się obok, dziękowała w imieniu córki i wkładała papierowy pakunek do specjalnej, ozdobnej skrzynki z zamkiem, którą nosiła ze sobą lub stawiała blisko swojego krzesła. Jej oczy wędrowały po gościach w sposób niemal oceniający. Widywałam ją szepczącą coś na ucho Tomkowi za każdym razem, gdy do stołu z prezentami podchodzili zamożniejsi krewni z jego strony rodziny.

W pewnym momencie poszłam do łazienki. Przechodząc korytarzem, usłyszałam urywek rozmowy. Tomek i Sylwia stali w delikatnym półmroku, niedaleko szatni.

– Mówiłem ci, że ten pokaz laserowy to była przesada – syknął cicho Tomek. – Jesteśmy na absolutnym limicie. Jeśli z tego nie wyciągniemy odpowiedniej kwoty, to nie wiem, jak zapłacimy za te okna w salonie. Gość z hurtowni dzwonił wczoraj z ostatecznym terminem.

– Przestań panikować – odpowiedziała ostro Sylwia. – Rodzina z Warszawy dała bardzo grube koperty, czułam w dłoni. Zresztą, zrobiliśmy to z rozmachem, to i rewanż musi być na poziomie. Ludzie widzą, jak żyjemy, nie dadzą po dwieście złotych. Musimy po prostu zachować fason do końca.

Zatrzymałam się, wstrzymując oddech. Czułam, jak zimny dreszcz przebiega po moich plecach. Odeszłam cicho, nie chcąc, by mnie zauważyli. Zaczynałam powoli łączyć fakty. Ten dom, ten nagły wysoki standard życia, te drogie samochody na podjeździe... Wszystko to było fasadą. Kupili luksus, na który nie było ich stać, a teraz żyli w ciągłym strachu przed finansową katastrofą.

Pieniądze były najważniejsze

Wieczorem, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, przyjęcie powoli dobiegało końca. Starsi goście pożegnali się, animatorzy złożyli swoje namioty, a obsługa zaczęła sprzątać stoły. Zuzia, całkowicie wyczerpana, zasnęła na kanapie w korytarzu, przykryta moją marynarką. Postanowiłam, że pomogę córce w pakowaniu jedzenia, które zostało, by odciążyć ją po tym trudnym dniu.

Skierowałam się w stronę niewielkiego biura na zapleczu sali, gdzie kierowniczka obiecała przygotować plastikowe pojemniki. Drzwi do pokoiku były uchylone na szerokość dłoni. Chciałam wejść, ale zamarłam, widząc scenę rozgrywającą się wewnątrz.

Sylwia i Tomek siedzieli przy małym biurku. Przed nimi leżała sterta rozdartych, ozdobnych kopert. Banknoty były podzielone na nominały i poukładane w równe stosy. Widok mojej córki w tamtym momencie zostanie w mojej pamięci do końca życia. Jej twarz była ściągnięta, usta zaciśnięte w wąską kreskę, a oczy gorączkowo biegały po kolejnych plikach pieniędzy. Przebierała palcami po banknotach z taką chciwością i desperacją, jakiej nigdy u niej nie widziałam.

– I co? Ile brakuje? – zapytał głucho Tomek, opierając czoło na dłoniach.

Sylwia rzuciła długopis na stół.

– To kpina! – wybuchnęła, starając się jednak mówić ściszonym głosem. – Wuj Stefan dał tylko pięćset? Przecież on ma własną firmę! A ta twoja kuzynka? Trzysta złotych do ręki dla dziecka, bezczelność! Myślisz, że to pokryje koszt samego talerzyka?

– Mówiłem, żeby nie robić tego z takim rozmachem – jęknął mężczyzna.

– Musieliśmy! – odparła gwałtownie. – Wszyscy dookoła robią takie przyjęcia! Co miałam powiedzieć znajomym? Że nas nie stać? Że raty nas zjadają? Podlicz to wszystko.

Tomek wstukał coś w kalkulator na telefonie.

– Dobra. Mamy z tego w sumie sporo, ale... to ledwie pokryje zaległości za taras, ratę za samochód z tego miesiąca i prowizję dla wykonawcy od dachu. Zostanie nam może trochę na rachunki bieżące.

– A co z resztą długu w banku? Co z kartami kredytowymi? Liczyłam, że z tych prezentów spłacimy przynajmniej jedną kartę w całości! – Sylwia niemal płakała, ale nie był to płacz ze wzruszenia po pięknej uroczystości własnego dziecka. Był to płacz kobiety, której misternie tkana sieć kłamstw i pozorów powoli zaczynała się rwać.

Cofnęłam się cicho na korytarz. Oparłam się o ścianę i poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Cała ta szopka, to piękne przyjęcie, ta zjawiskowa suknia i ten wspaniały fotograf... To wszystko nie miało absolutnie nic wspólnego z moją wnuczką. Zuzia nie była główną bohaterką tego dnia. Była jedynie narzędziem. Moja własna córka zamieniła sakrament swojego dziecka w bezduszną, rozpaczliwą zbiórkę pieniędzy na ratowanie swojego sztucznego, nadmuchanego życia ponad stan. Zorganizowali wielkie wydarzenie, by zmusić gości do przyniesienia grubych kopert, licząc naiwnie, że w ten sposób zasypią przepaść długów, w którą sami wpadli ze snobizmu.

Irena, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

