Od kiedy pamiętam, święta w naszym domu wyglądały dokładnie tak samo. Na długo przed wielkanocnym zającem, zaczynałam wielkie planowanie. Robiłam misterne listy zakupów, biegałam po targach w poszukiwaniu najlepszych warzyw, wiejskich jajek i świeżych dodatków. Mój mąż Ryszard dzielnie znosił do domu ciężkie siatki, ale to na moich barkach spoczywał cały ciężar przygotowań.

Przyjeżdżała na gotowe

Kiedy nasza córka Sylwia wyszła za mąż i wyprowadziła się na swoje, myślałam, że wreszcie trochę odpocznę. Naiwnie zakładałam, że jako młoda mężatka zechce zaprosić nas do siebie albo przynajmniej zaproponuje, że przygotuje połowę potraw. Nic z tych rzeczy. Sylwia i jej mąż Nikodem przyjęli wygodny model bycia wiecznymi gośćmi. Przyjeżdżali prosto na gotowe, a wyjeżdżali następnego dnia wieczorem, zabierając ze sobą wałówkę na cały kolejny tydzień.

Z każdym rokiem ich wymagania rosły. Sylwia przestała jeść tradycyjne potrawy. Zaczęły się modne diety. Jednego roku zażyczyła sobie menu bezglutenowego, innego wykluczyła wszelki nabiał. Ja, jako kochająca matka, stawałam na głowie, żeby jej dogodzić.

Kupowałam niebotycznie drogie zamienniki w sklepach ze zdrową żywnością, szukałam po nocach w internecie przepisów na wegańskie mazurki i bezglutenowe pasztety z soczewicy. Kosztowało to fortunę, a ja opadałam z sił, próbując połączyć przygotowanie tradycyjnych potraw dla nas i specjalnych dla nich.

Najgorsze było to, że nigdy nie usłyszałam prostego słowa „dziękuję”. Zawsze znalazł się powód do narzekania. A to ciasto było za mało puszyste, a to sałatka za mało doprawiona. Zamiast wdzięczności, otrzymywałam recenzje godne surowego krytyka kulinarnego.

Dałam się namówić

Zmieniłam swoje podejście zupełnie niespodziewanie, na początku marca. Koleżanka z pracy wyciągnęła mnie na warsztaty florystyczne, organizowane w osiedlowym domu kultury. Na początku byłam sceptyczna. Uważałam, że w moim wieku nie mam już czasu na takie zabawy, zwłaszcza że powoli zbliżała się Wielkanoc i powinnam zacząć planować menu. Jednak dałam się namówić.

Kiedy weszłam do jasnej, pełnej świeżych kwiatów, gałązek wierzby i mchu sali, poczułam, jak z ramion spada mi ogromny ciężar. Przez dwie godziny w absolutnym skupieniu plotłam wiosenny wianek. Z każdym kolejnym ułożonym kwiatem czułam, jak wraca mi energia. To był czas tylko dla mnie. Prowadząca zajęcia chwaliła moje kompozycje, a ja poczułam w sobie iskrę, której nie czułam od lat. Zapisałam się na cały cykl spotkań.

Problem polegał na tym, że zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki wieczorem, a wielki finał warsztatów, czyli tworzenie ogromnych stroików na świąteczne stoły, zaplanowano na sam Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Chciałam odpocząć

Tradycyjnie to były dni mojego największego zaangażowania w kuchni. Wtedy piekłam mięsa, robiłam spody do ciast, gotowałam żurek. Zaczęłam się zastanawiać, jak to wszystko pogodzić. I wtedy dotarła do mnie bardzo prosta, choć bolesna prawda: nie muszę tego godzić.

Dlaczego mam rezygnować z czegoś, co sprawia mi ogromną radość, by po raz kolejny zaharować się dla kogoś, kto tego w ogóle nie doceni? Moje rozmyślania przerwał telefon od Sylwii.

– Cześć mamo – zaczęła bez większych wstępów. – Słuchaj, w tym roku wpadniemy na śniadanie wielkanocne, ale musimy pogadać o jedzeniu. Nikodem przeczytał ostatnio mądry artykuł o detoksie organizmu na wiosnę i postanowiliśmy przejść na surową dietę wegańską. Prześlę ci zaraz na komunikatorze listę rzeczy, które możesz dla nas przygotować.

– Surową dietę wegańską? – powtórzyłam powoli, próbując zrozumieć sens jej słów. – Z tego co wiem, to wymaga specjalnego sprzętu, jakichś wyciskarek i suszarek do warzyw.

– No, może będziesz musiała coś dokupić – stwierdziła beztrosko moja córka. – Znalazłam świetny przepis na sernik z orzechów nerkowca bez pieczenia i tartę na surowo z musem ze szparagów. Składniki są trochę drogie, ale wiesz, na zdrowiu nie można oszczędzać. Podesłałam ci też adres takiego małego sklepiku, gdzie mają świetne trufle i świeże kiełki. Zrób tam zakupy.

Miała duże wymagania

Czekałam, aż doda, że odda mi pieniądze albo że chociaż przyjedzie wcześniej i sama przygotuje te wszystkie wymyślne dania. Ale ona po prostu wydała mi polecenie. To był moment, w którym zrozumiałam swój błąd. Przez lata pozwalałam na takie traktowanie, więc dlaczego teraz miałoby być inaczej?

Wychowałam roszczeniową osobę, a teraz sama ponosiłam tego konsekwencje. Poczułam, jak wzbiera we mnie gniew, ale postanowiłam go opanować. Nie chciałam krzyczeć. Chciałam działać mądrze.

– Sylwio – zaczęłam spokojnym, stanowczym głosem. – Bardzo się cieszę, że dbacie o zdrowie. Jednak w tym roku wprowadzamy z tatą pewne zmiany. Ja zapisałam się na warsztaty florystyczne i nie będę miała czasu spędzać całych dni w kuchni. Przygotuję tylko prosty żurek, ugotuję jajka i upiekę jedną babkę dla nas z ojcem. Jeśli chcecie jeść surowe, wegańskie potrawy, musicie je sobie sami kupić i przygotować. Z wielką chęcią udostępnię wam miejsce w naszej lodówce.

Postawiłam granicę

W słuchawce zapadła grobowa cisza. Słyszałam tylko szybki oddech córki.

– Żartujesz sobie, tak? – rzuciła w końcu, a w jej głosie brzmiało jawne oburzenie. – Przecież to są święta! Zawsze przygotowywałaś pełny stół. Mamy z Nikodemem przywieźć własne wałówki jak jacyś studenci? To są nasze rodzinne święta, a ty robisz takie cyrki?

– To nie są cyrki, kochanie. To się nazywa partnerstwo – odpowiedziałam, wciąż trzymając nerwy na wodzy. – Jesteście dorosłymi, pracującymi ludźmi. Nas z ojcem po prostu nie stać w tym roku ani finansowo, ani fizycznie na organizowanie wystawnych przyjęć i gotowanie pod wasze nowe dyktando. Czekamy na was w niedzielę. Pamiętajcie tylko o własnym prowiancie.

Nie czekając na jej odpowiedź, po prostu się pożegnałam i odłożyłam telefon. Ręce trochę mi się trzęsły, ale jednocześnie czułam niesamowitą ulgę. Pierwszy raz w życiu postawiłam jasną granicę. Jeszcze tego samego popołudnia usiadłam do rozmowy z Ryszardem. Musiałam mieć pewność, że w tej bitwie jesteśmy po tej samej stronie.

Był po mojej stronie

Mój mąż to człowiek spokojny, unikający konfliktów, ale widziałam, że i on z roku na rok był coraz bardziej zmęczony zachowaniem naszej córki i zięcia. Zrobiłam mu kawę, usiadłam naprzeciwko i opowiedziałam o całej rozmowie z Sylwią. Ryszard słuchał w milczeniu. Kiedy skończyłam, wyciągnął z szuflady nasz domowy zeszyt z rachunkami.

– Wiesz, Krysiu, wczoraj przeglądałem nasze oszczędności. Czeka nas w tym roku naprawa rynien i odmalowanie przedpokoju. Kiedy podliczyłem, ile wydaliśmy na zeszłoroczną Wielkanoc, włos mi się zjeżył na głowie. Same te wegańskie sery, oleje tłoczone na zimno i inne wynalazki kosztowały nas niemal połowę mojej wypłaty. Masz absolutną rację. Koniec z tym.

Umówiliśmy się, że trzymamy wspólny front. Święta miały być w tym roku skromne, ciche i wreszcie dla nas. W Wielki Czwartek i Piątek, zamiast stać do północy przy kuchence, poszłam do domu kultury. Razem z innymi kobietami plotłyśmy przepiękne kompozycje z żonkili, bazi i tulipanów. Śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy o życiu, dzieliłyśmy historiami. Przyniosłam do domu cudowny, rozłożysty stroik, który postawiłam na samym środku stołu w jadalni. Wyglądał oszałamiająco.

Byłam z siebie dumna

Niedzielny poranek powitał nas pięknym, wiosennym słońcem. Stół w jadalni wyglądał uroczo. Na środku pysznił się mój ogromny, kwiatowy stroik, obok stały dwie eleganckie miseczki z żurkiem, koszyczek z kilkoma ugotowanymi jajkami, trochę chrzanu i talerzyk z plastrami chleba. Pachniało kawą i świeżym ciastem cytrynowym. Nic więcej. Żadnych piętrowych półmisków, żadnych wymyślnych sałatek, a już na pewno żadnych wegańskich tart na surowo z musem szparagowym.

Punktualnie o dziesiątej rozległ się dzwonek do drzwi. Otworzyłam z uśmiechem. W progu stała Sylwia z Nikodemem. Byli elegancko ubrani, uśmiechnięci, ale mieli całkowicie puste ręce. Żadnej torby z jedzeniem, żadnego pojemnika, nawet najmniejszego pudełeczka.

– Wesołych świąt! – rzucił Nikodem z entuzjazmem, po czym od razu zdjął buty i pomaszerował prosto do jadalni, jakby był zaprogramowany na zajęcie swojego stałego miejsca przy stole.

Sylwia pocałowała mnie w policzek i powiesiła płaszcz.

– Ale pięknie pachnie – powiedziała, wchodząc za mężem do pokoju.

Zaskoczyłam ich

Stanęli przed stołem jak wryci. Nikodem nerwowo poprawił okulary, a Sylwia przenosiła wzrok ze stroika na dwie skromne miseczki z żurkiem, potem z powrotem na stroik.

– Gdzie jest jedzenie?

– Przecież jedzenie jest na stole – odpowiedział spokojnie Ryszard. – Krysia upiekła wspaniałą babkę, mamy jajka z wiejskiego targu, a ja ugotowałem żurek. Siadajcie, zjemy razem.

– Ale my tego nie jemy! Przecież ci mówiłam! Przeszliśmy na dietę! Mieliśmy zjeść sernik z nerkowców i tartę ze szparagami! Gdzie to wszystko jest?!

– Rozmawiałyśmy o tym wyraźnie dwa tygodnie temu – powiedziałam najspokojniej w świecie. – Powiedziałam ci, że w tym roku nie gotuję dla was specjalnego menu i że jeśli macie ochotę na konkretne potrawy, musicie je przynieść sami. Zakładałam, że to zrozumieliście.

Nikodem zaczął nerwowo przestępować z nogi na nogę.

– Myśleliśmy, że ty tak tylko gadasz – burknął pod nosem. – Zawsze marudziłaś, a potem i tak stół był pełen. Co my mamy teraz jeść? Przecież wszystkie sklepy i knajpy dzisiaj zamknięte!

– Możecie zjeść z nami żurek. Naprawdę wyszedł doskonały – zaproponował Ryszard. – A jeśli nie, to obawiam się, że będziecie musieli przejść na dietę opartą na wodzie z kranu i świeżym powietrzu, bo w naszej lodówce jest tylko masło, ser i trochę warzyw.

Wywiązała się awantura

Sylwia zaczęła krzyczeć, że jesteśmy okrutni. Zarzucała mi, że kwiatki w domu kultury stały się dla mnie ważniejsze niż rodzina. Słuchałam tego wszystkiego w milczeniu. Im głośniej ona krzyczała, tym bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że podjęłam właściwą decyzję.

W końcu Nikodem stwierdził, że nie zamierza głodować i że jadą poszukać jakiejkolwiek stacji benzynowej z hot-dogami, całkowicie zapominając w tym momencie o swojej surowej diecie wegańskiej. Oboje wyszli, trzaskając drzwiami. Gdy zapadła cisza, spojrzałam na Ryszarda. Spodziewałam się, że może będzie mu przykro, ale on tylko uśmiechnął się pod nosem, nalał mi kawy i pokroił babkę cytrynową.

– Kawał dobrej roboty, Krysiu – powiedział, podając mi talerzyk.

Resztę niedzieli spędziliśmy na spacerze w parku. Po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat poczułam magię świątecznego relaksu i odzyskałam przestrzeń dla samej siebie. Relacje z Sylwią były napięte przez kilka miesięcy. Z czasem jednak zaczęła rozumieć, że jej metody przestały na mnie działać. Nie da się zadowolić każdego, a szacunek do własnego czasu i zdrowia jest ważniejszy niż spełnianie czyichś absurdalnych oczekiwań.

Krystyna, 58 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

