Nasze życie od dłuższego czasu przypominało zaciętą płytę. Pobudka, szybkie śniadanie, praca w korporacji, powrót, obowiązki domowe i sen. Czułam się przytłoczona rutyną. Każdego wieczoru przeglądałam w telefonie zdjęcia znajomych, którzy chwalili się swoimi wyjazdami. Zaczęłam marudzić. Narzekałam przy śniadaniu, w samochodzie i przed snem, twierdząc, że nasz związek traci blask przez brak jakichkolwiek urozmaiceń. Tomek znosił to ze stoickim spokojem, aż do pewnego czwartku, kiedy wręczył mi wydrukowane karty pokładowe.

Sycylia. Wymarzona majówka. Od razu wpadłam w szał planowania. Kupiłam dwie nowe sukienki, idealnie pasujące do klimatu włoskich uliczek, spakowałam ogromny słomkowy kapelusz i przygotowałam listę najbardziej fotogenicznych restauracji w okolicy. Wyobrażałam sobie leniwe spacery po plaży, eleganckie kolacje i pełen relaks w luksusowych warunkach.

Miałam pecha

Lot minął mi na wyobrażaniu sobie naszego wspaniałego apartamentu. Kiedy wylądowaliśmy, uderzyło mnie gorące, wilgotne powietrze. Byłam zachwycona, gotowa na przygodę życia. Niestety, mój entuzjazm szybko zaczął opadać już przy taśmie bagażowej. Wszyscy pasażerowie odebrali swoje walizki, a moja wielka, żółta torba z idealnie zaplanowaną garderobą po prostu się nie pojawiła. Zgłosiłam zgubienie bagażu, czując, jak w oczach zbierają mi się łzy bezsilności. Zostałam z małym plecakiem, w którym miałam tylko szczoteczkę do zębów, ładowarkę i piżamę.

– Nie martw się, to tylko rzeczy – Tomek próbował mnie pocieszyć, obejmując mnie ramieniem. – Najważniejsze, że tu jesteśmy. Chodź, musimy odebrać samochód.

Zamiast luksusowego kabrioletu, z którym tak chętnie pozowałabym do zdjęć, na parkingu czekał na nas mały, trochę poobijany, jasnoniebieski samochodzik. Zaczęłam mieć przeczucie, że ta majówka nie będzie wyglądać tak, jak to sobie zaplanowałam w najdrobniejszych szczegółach.

Nie podobało mi się to

Tomek ustawił nawigację, a ja wpatrywałam się w ekran mojego telefonu. Czekałam, aż pojedziemy w stronę wybrzeża, gdzie znajdują się te wszystkie piękne hotele z widokiem na morze. Jednak ku mojemu rosnącemu zdziwieniu, nasz samochód zaczął wspinać się stromymi, wąskimi drogami w głąb wyspy, oddalając się od cywilizacji. Z każdym przejechanym kilometrem krajobraz stawał się coraz bardziej surowy. Zniknęły turystyczne kurorty, a ich miejsce zajęły spalone słońcem wzgórza, opuszczone kamienne zabudowania i ciągnące się po horyzont gaje.

– Jesteś pewien, że to dobra droga? – zapytałam nerwowo, zauważając, że z ekranu telefonu zniknęły kreski zasięgu.

– Tak, wszystko jest pod kontrolą – odpowiedział z dziwnym uśmiechem, nie odrywając wzroku od krętej, szutrowej drogi. – Zobaczysz, będzie wspaniale.

Po dwóch godzinach jazdy po dziurach, od których bolał mnie kręgosłup, zatrzymaliśmy się przed masywną, kamienną bramą. Za nią znajdowało się podwórko wysypane żwirem i duży, stary dom ze spłowiałymi, zielonymi okiennicami. Zamiast recepcji i basenu, zobaczyłam stado kur spacerujących swobodnie po trawie oraz ogromnego psa, który leniwie podniósł głowę na nasz widok.

Na ganek wyszła starsza kobieta w czarnej sukience, z twarzą pooraną głębokimi zmarszczkami, ale z niesamowicie ciepłym uśmiechem. Powitała nas głośnym, radosnym potokiem włoskich słów, z których nie zrozumiałam absolutnie niczego. Tomek, ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedział jej kilkoma łamanymi zdaniami, po czym uścisnęli się, jakby znali się od lat.

Zostałam zaprowadzona do naszego pokoju. Był czysty, ale niezwykle skromny. Masywne, drewniane łóżko, stara szafa, maleńkie okno z widokiem na sad i zero śladów nowoczesności. Żadnego telewizora, żadnego routera, żadnej klimatyzacji.

– Co to ma znaczyć? – zapytałam cicho, gdy zostaliśmy sami. – Gdzie my jesteśmy? Przecież to środek niczego!

– To jest prawdziwa Sycylia – Tomek usiadł na skraju łóżka, patrząc na mnie uważnie. – Ciągle mówiłaś, że jesteś zmęczona, przebodźcowana, że potrzebujesz ucieczki. Chciałem dać nam miejsce, w którym nie będzie maili, powiadomień, udawania przed znajomymi. Miejsce, gdzie będziemy tylko my.

Byłam wściekła i rozczarowana. Bez moich ubrań, bez internetu, z dala od wszystkiego, co uważałam za udany urlop. Rzuciłam się na łóżko i z frustracji po prostu zasnęłam.

Mąż od razu pomógł

Następnego ranka obudził mnie zapach, jakiego nigdy wcześniej nie czułam. Była to mieszanka świeżo parzonej kawy z kawiarki, słodkiego ciasta i cytrusów. Zeszłam na dół w za dużej koszulce mojego męża, ponieważ nie miałam w co się ubrać. W kuchni krzątała się Rosa, nasza gospodyni. Na stole leżał świeży, pachnący chleb, domowy ser i owoce.

Rosa zauważyła mnie, uśmiechnęła się szeroko i nalała mi kawy do malutkiej, obtłuczonej filiżanki. Zaczęła coś do mnie mówić, żywo gestykulując. Zrozumiałam tylko, że pokazuje na dwór. Wyszłam na ganek i zobaczyłam mojego męża. Tomek był bez koszulki, spocony, umazany ziemią i dźwigał ciężkie drewniane skrzynie. Obok niego skakał na jednej nodze młody chłopak, syn Rosy, z grubym bandażem na kostce.

Okazało się, że za dwa dni w sąsiedniej, oddalonej o kilkanaście kilometrów wiosce, organizowane jest wielkie, lokalne święto z okazji zbiorów. Rodzina Rosy miała dostarczyć setki kilogramów cytryn, z których robiono tradycyjne przetwory i lemoniady. Niestety, dzień przed naszym przyjazdem jej syn skręcił kostkę w sadzie. Byli w ogromnych tarapatach, bo nie mieli rąk do pracy. Tomek, nie zastanawiając się długo, zaoferował swoją pomoc.

Dołączyłam do niego

Stałam tam z kubkiem parzącej kawy i patrzyłam na mojego męża. Wyglądał na zmęczonego, ale jego twarz była rozluźniona, a oczy błyszczały zadowoleniem. Poczułam dziwne ukłucie w sercu. Przypomniałam sobie, jak bardzo kiedyś lubiliśmy robić rzeczy spontanicznie. Kiedyś potrafiliśmy godzinami wędrować po górach z jednym plecakiem. A potem pojawiły się awanse, kredyty, pogoń za statusem i wygoda, która niepostrzeżenie zamieniła się w klatkę.

Odstawiłam filiżankę na stół. Podeszłam do nich i chwyciłam za pustą skrzynkę.

– Co robisz? – Tomek zatrzymał się, patrząc na mnie z niedowierzaniem. – Pobrudzisz się.

– I tak nie mam swoich czystych ubrań, więc co za różnica – odpowiedziałam i poszłam w stronę drzew.

Przestałam planować

Przez kolejne dwa dni nie myślałam o zagubionej walizce, o braku zasięgu ani o idealnych zdjęciach na media społecznościowe. Zamiast tego zrywałam owoce w pełnym słońcu. Ręce miałam podrapane od gałęzi, paznokcie brudne od ziemi, a skóra na moich ramionach lekko się zaczerwieniła. Ból mięśni był niesamowity, ale po raz pierwszy od lat czułam, że moja głowa jest zupełnie czysta. Nie analizowałam projektów, nie planowałam spotkań na kolejny tydzień. Skupiłam się tylko na zapachu cytryn, na szorstkości kory i na regularnym rytmie wrzucania owoców do koszy.

Wieczorami siadaliśmy całą czwórką na starym, drewnianym tarasie. Rosa przygotowywała niesamowicie proste, ale przepyszne jedzenie. Jadłam makaron z pomidorami z jej ogrodu, przyprawiony bazylią i polewany oliwą, która smakowała jak słońce. Rozmawialiśmy, używając rąk, śmiechu i pojedynczych słów. Okazało się, że nie potrzebujemy biegłej znajomości języka, by poczuć więź z tymi ludźmi.

Pewnego wieczoru, gdy gospodarze poszli już spać, zostaliśmy z Tomkiem sami. Na niebie nie było widać ani jednej chmury, za to świeciły tysiące gwiazd, o wiele jaśniej niż w mieście.

– Przepraszam, że byłem trochę egoistą z tym miejscem – odezwał się nagle Tomek, patrząc w gwiazdy. – Wiem, że marzyłaś o czymś zupełnie innym.

– Nie przepraszaj – odpowiedziałam cicho, chwytając go za rękę. – Miałeś rację. Potrzebowałam ucieczki, tylko sama nie wiedziałam od czego. Uciekałam od samej siebie. Skupiłam się na tym, jak nasze życie wygląda z zewnątrz, na tym, by inni myśleli, że jest idealnie. Zapomniałam, jak to jest po prostu żyć.

Siedzieliśmy w ciszy bardzo długo, słuchając cykad. Czułam ogromną ulgę. Napięcie, które nosiłam w karku przez tyle miesięcy, wreszcie puściło. Spojrzałam na Tomka i po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam tę samą iskrę, która połączyła nas na początku naszej znajomości.

To było cudowne przeżycie

Lokalne święto w małej wiosce na wzgórzu było najpiękniejszym wydarzeniem, w jakim uczestniczyłam. Plac przed małym kościółkiem został udekorowany lampionami i girlandami z liści. Długie, drewniane stoły uginały się od jedzenia przygotowanego przez mieszkańców. Nasze cytryny były wszędzie w formie pysznych wypieków i lodów. Zostaliśmy przyjęci jak bohaterowie, chociaż zrobiliśmy tak niewiele. Ludzie uśmiechali się do nas, klepali nas po ramionach i zapraszali do tańca przy dźwiękach tradycyjnej muzyki granej na żywo. Tańczyłam w starych tenisówkach i pogniecionej koszuli, a czułam się piękniejsza niż w jakiejkolwiek wymyślnej kreacji.

Ostatniego dnia, dosłownie na kilka godzin przed naszym wyjazdem na lotnisko, na żwirowe podwórko wjechał samochód kurierski. Kierowca wysiadł i z uśmiechem wyciągnął moją ogromną, jaskrawożółtą walizkę. Spojrzałam na nią i wybuchnęłam śmiechem. Nawet nie chciało mi się jej otwierać. Te wszystkie starannie wyprasowane sukienki i kapelusze wydawały mi się teraz całkowicie bezużyteczne i śmieszne.

Kiedy żegnaliśmy się z Rosą i jej synem, czułam dławienie w gardle. Rosa przytuliła mnie mocno i wcisnęła mi do rąk mały słoiczek z jej domową konfiturą. Wiedziałam, że ten smak będzie mi przypominał o dniach, kiedy na nowo odnalazłam równowagę.

Lot powrotny był zupełnie inny niż ten na Sycylię. Nie przeglądałam w telefonie zdjęć, żeby wybrać te najlepsze do publikacji w internecie. Nie zrobiłam ani jednego perfekcyjnego kadru. Zrobiłam za to kilkanaście rozmazanych zdjęć uśmiechniętego Tomka niosącego skrzynie i kilka portretów Rosy przy kuchennym piecu. Zamiast pochwalić się światu moim luksusowym wyjazdem, przywiozłam coś o wiele cenniejszego. Odzyskałam spokój, mojego męża i samą siebie. Zrozumiałam, że czasem trzeba zgubić wszystko, co się zaplanowało, aby odnaleźć to, co jest naprawdę ważne.

Sylwia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

