Zawsze uważałam, że wewnętrzną pustkę można z powodzeniem zamaskować pięknymi rzeczami. Kiedy zaczęłam znosić do mieszkania kolejne ciężkie donice z pnącymi różami i bluszczem, myślałam wyłącznie o tym, jak bardzo utrę nosa tym wszystkim wścibskim kobietom z mojego bloku. Chciałam stworzyć miejsce tak oszałamiające, by każda z nich pękała z zazdrości, patrząc w górę. Nie przypuszczałam jednak, że wśród gęstych liści, pachnącej lawendy i rozwijających się pąków ukryte jest coś, co na zawsze odmieni moje starannie zaplanowane, ale jednak dość samotne życie.

Mój plan był prosty

Moje życie od kilku lat toczyło się ustalonym, niezwykle spokojnym rytmem. Od dawna byłam wdową. Dzieci rozjechały się po świecie, budując własne gniazda, a ja zostałam sama w trzypokojowym mieszkaniu na drugim piętrze. Praca w biurze rachunkowym dawała mi stabilność, ale popołudnia ciągnęły się niemiłosiernie. Moją jedyną rozrywką było obserwowanie z ukrycia życia osiedla. Szybko zauważyłam, że na naszym podwórku toczy się niewypowiedziana rywalizacja. Kto ma czystsze okna, kto kupił nowy samochód, czyje wnuki są lepiej ubrane. Ja postanowiłam uderzyć z innej strony. Postanowiłam stworzyć na moim dość sporym balkonie prawdziwy, kipiący zielenią angielski ogród.

Miałam jasny cel. Chciałam, żeby pani Krysia z parteru, która zawsze chwaliła się swoimi rządkami smukłych aksamitek, zaniemówiła z wrażenia. Chciałam, żeby pani Zosia spod piątki przestała patrzeć na mnie z wyższością tylko dlatego, że jej mąż co weekend trzepie dywany. Mój balkon miał być wizytówką mojego sukcesu, dowodem na to, że świetnie radzę sobie sama i mam nieskazitelny gust.

Zaczęłam od gruntownego planowania. Wieczorami przeglądałam dziesiątki katalogów ogrodniczych. Rozrysowywałam na kartkach w kratkę układ donic, dobierałam kolory. Postawiłam na klasykę. Zdecydowałam się na głęboki fiolet powojników, pastelowy róż pnących róż i chłodny błękit lobelii, które miały wylewać się z podłużnych skrzynek niczym wodospad. Do tego mnóstwo bluszczu, który miał stworzyć naturalną, zieloną ścianę, odgradzającą mnie od reszty świata.

Kiedy kurierzy zaczęli przywozić ogromne worki z ziemią, ceramiczne donice i drewniane kratownice, czułam dziwną satysfakcję. Dźwiganie tego wszystkiego kosztowało mnie sporo wysiłku, ale każda rozsypana garść żyznej gleby przybliżała mnie do celu. Pracowałam w pocie czoła, przesadzając delikatne sadzonki, nawożąc i przycinając zaschnięte gałązki. Moje dłonie stały się szorstkie, a pod paznokciami na stałe zagościła ziemia, ale nie dbałam o to. Liczył się tylko efekt końcowy.

Dostrzegłam spojrzenia zza firanek

Gdy nadszedł czerwiec, mój balkon przypominał wycinek brytyjskiej posiadłości wiejskiej, cudownie przeniesiony w realia miejskiego osiedla. Powojniki zaczęły wspinać się po drewnianych szczeblach, a róże wypuściły dziesiątki pąków, które z dnia na dzień otwierały się, uwalniając słodki zapach. To było coś niesamowitego. Siedziałam tam z kubkiem gorącej herbaty, otoczona gęstą zielenią, i czułam się jak królowa we własnym królestwie.

Zgodnie z moimi przewidywaniami, sąsiadki szybko zauważyły zmianę. Początkowo widziałam tylko ukradkowe spojrzenia rzucane z dołu, gdy myślały, że nikt ich nie widzi. Później zaczęły się szepty przed klatką schodową. W końcu doszło do pierwszej bezpośredniej konfrontacji.

Spotkałam panią Krysię przy skrzynkach na listy. Przez chwilę udawała, że jest bardzo zajęta przeglądaniem ulotek z supermarketu, po czym odchrząknęła znacząco.

– Dzień dobry, pani Urszulo – powiedziała, mierząc mnie wzrokiem. – Widzę, że u pani na balkonie istna dżungla w tym roku.

– Dzień dobry, pani Krystyno – odpowiedziałam z najszerszym uśmiechem, na jaki było mnie stać. – O tak, postawiłam na styl angielski. Lubię otaczać się pięknem, wie pani, jak to jest.

– No, no. Ciekawe tylko, co pani zrobi z tymi wszystkimi robakami, jak się mszyce rzucą na te róże – mruknęła, próbując ukryć wyraźną zazdrość pod maską troski.

– Proszę się nie martwić, mam na to swoje ekologiczne sposoby. Naturalne wyciągi z czosnku i pokrzywy czynią cuda – odparłam gładko, czując w sercu niesamowity triumf.

Jej zaciśnięte usta były dla mnie najlepszą nagrodą. Wygrałam tę małą, sąsiedzką bitwę. Miałam najpiękniejszy balkon w całym bloku, a może i na całym osiedlu. Problem polegał na tym, że ten triumf cieszył mnie tylko przez kilka minut. Kiedy wróciłam do swojego pustego mieszkania i usiadłam wśród tych wszystkich pięknych kwiatów, uświadomiłam sobie, że nie mam z kim podzielić się tym widokiem. Rośliny były piękne, ale milczały.

Doszedł mnie głos zza zielonej ściany

Pewnego ciepłego, lipcowego popołudnia, kiedy ostrożnie obrywałam przekwitłe kwiatostany pelargonii, usłyszałam obok głęboki męski głos.

– Wspaniała robota. Z daleka wyglądają na odmianę tradycyjną, ale widzę, że to jednak te bardziej odporne, rabatowe.

Zaskoczona niemal wypuściłam z rąk mały sekator. Rozejrzałam się nerwowo i spojrzałam w stronę sąsiedniego balkonu. Należał do mieszkania w klatce obok, oddzielała nas tylko cienka przegroda z mlecznego szkła, którą ja w całości zarosłam gęstym bluszczem. Zza zielonych liści wychylał się mężczyzna. Miał siwiejące włosy, ciepłe spojrzenie i uśmiechał się do mnie przyjaźnie. Widziałam go wcześniej kilka razy na osiedlu, ale nigdy nie zamieniliśmy ani słowa.

– Słucham? – zapytałam, wciąż odrobinę zdezorientowana.

– Przepraszam, nie chciałem pani przestraszyć – powiedział łagodnie. – Antoni jestem. Mieszkam tu od niedawna. Od kilku tygodni podziwiam pani starania. Ma pani niezwykłą rękę do roślin.

– Dziękuję – odpowiedziałam powoli, starając się odzyskać rezon. – Kosztowało mnie to sporo pracy. Ula. Bardzo mi miło.

– Zauważyłem. Wie pani, te powojniki po lewej stronie mają chyba odrobinę za mało słońca przez ten rozłożysty bluszcz. Gdyby pani lekko przerzedziła liście u góry, powojnik odwdzięczyłby się większymi kwiatami.

Zmarszczyłam brwi. Moja pierwsza myśl była bardzo obronna. Jakim prawem ten obcy człowiek poucza mnie w kwestii mojego idealnego ogrodu? Przecież to ja spędziłam godziny na czytaniu poradników.

– Radzę sobie całkiem nieźle, panie Antoni – powiedziałam nieco chłodniej, niż zamierzałam.

– Oczywiście, widać to na pierwszy rzut oka – odparł bez cienia urazy. – Po prostu całe życie zajmowałem się uprawą roślin w szklarniach. To takie zboczenie zawodowe, że wszędzie szukam sposobów na to, by roślina miała jeszcze lepiej. Proszę wybaczyć moją bezpośredniość. Dobrego popołudnia, pani Ulu.

Zniknął za przegrodą, a ja zostałam sama ze swoimi myślami. Zamiast złości, poczułam nagle ukłucie wstydu. Ten człowiek nie chciał mnie skrytykować, nie zachowywał się jak zawistne sąsiadki. On po prostu docenił moją pracę i podzielił się wiedzą. Następnego dnia, bardzo ostrożnie, wzięłam nożyce i usunęłam kilka największych liści bluszczu, które faktycznie rzucały gęsty cień na delikatne fioletowe płatki powojnika.

Nagle przyszły czarne chmury

Nasze rozmowy przez balkonową przegrodę stały się nowym, niepisanym rytuałem. Zaczynało się od drobnych uwag o pogodzie, potem przechodziliśmy do tematów nawożenia, a ostatecznie rozmawialiśmy o wszystkim. Antoni opowiedział mi o swoim dawnym życiu na wsi, o tym, jak po stracie bliskich osób postanowił przenieść się do miasta, by zacząć wszystko od nowa. Zrozumiałam, że oboje uciekaliśmy przed podobną ciszą w pustych ścianach naszych mieszkań, choć każde z nas robiło to na swój sposób.

Sierpień tamtego roku przyniósł falę potwornych upałów, po których następowały gwałtowne zmiany pogody. Pewnego popołudnia niebo nagle przybrało barwę głębokiego, niepokojącego granatu. Zrobiło się duszno, a liście na drzewach przed blokiem przestały się ruszać. Złowroga cisza zwiastowała najgorsze.

Zaledwie dziesięć minut później zerwał się wiatr tak silny, że moje ciężkie, drewniane kratownice zaczęły niebezpiecznie trzeszczeć. Wybiegłam na balkon, starając się ratować to, co mogłam. Chwyciłam za donicę z delikatnymi fuksjami, ale podmuch wiatru omal nie przewrócił mnie na ziemię. Zaczęło lać. Krople deszczu były wielkie i lodowate.

Patrzyłam z przerażeniem, jak wicher szarpie moimi pięknymi, wypielęgnowanymi różami, łamiąc ich pędy. Próbowałam przesunąć największą, glinianą donicę pod ścianę, żeby osłonić ją przed wiatrem, ale była zbyt ciężka. Deszcz zalewał mi oczy, a ja czułam ogromną bezradność. Moje małe królestwo, mój powód do dumy, niszczał na moich oczach, a ja byłam całkowicie sama w tej walce.

Nagle usłyszałam głośne stukanie do drzwi wejściowych mojego mieszkania. Zostawiłam balkon i pobiegłam do przedpokoju, zostawiając za sobą mokre ślady. Otworzyłam drzwi. Stał w nich Antoni. Był ubrany w stary dres, a na jego twarzy malowało się pełne skupienie.

– Sama pani tego nie zabezpieczy, wiatr jest za silny – powiedział, nie czekając na zaproszenie, po czym wszedł do środka i ruszył prosto w stronę balkonu.

– Panie Antoni, przecież pan przemoknie! – krzyknęłam, ale on już był na zewnątrz.

Działaliśmy jak dobrze dobrany zespół. Ja chwytałam z jednej strony, on z drugiej. Wspólnymi siłami przenieśliśmy najcięższe donice z wrażliwymi roślinami do dużego pokoju. Antoni profesjonalnie położył wysokie pnącza na podłodze balkonu, żeby wiatr nie miał czego złamać. Zabezpieczył kratownice dodatkowym sznurkiem, który jakimś cudem wyciągnął z kieszeni swoich spodni. Wszystko to trwało zaledwie kilka minut, ale gdy wróciliśmy do salonu i zamknęliśmy za sobą drzwi balkonowe, oboje ciężko dyszeliśmy.

Mój dywan był zabrudzony ziemią i wodą, a my staliśmy pośrodku tego bałaganu, przemoczeni do suchej nitki. Spojrzałam na swoje dłonie umazane błotem, potem na mokre włosy Antoniego, przyklejone do jego czoła.

– Dziękuję – wydusiłam w końcu, czując, jak z nadmiaru emocji zaczynają drżeć mi ręce. – Ja... ja bym sobie z tym sama nie poradziła. Moje rośliny by tego nie przetrwały.

– Od tego są sąsiedzi, pani Ulu – uśmiechnął się, ocierając wodę z twarzy. – Proszę się nie martwić o bałagan. Kwiaty są bezpieczne, a to teraz najważniejsze. Zaparzy pani tej pysznej herbaty malinowej, o której mi wczoraj pani opowiadała?

Ta myśl przyszła sama

Siedzieliśmy w moim salonie, słuchając, jak wiatr wyje za oknami i uderza kroplami deszczu o szyby. Doprowadziliśmy wszystko do porządku, a w dłoniach trzymaliśmy gorące kubki z herbatą. Pokój wypełniał zapach mokrej ziemi, lawendy i malinowego naparu. Rozmawialiśmy do późnego wieczora. Burza dawno przeszła, a my wciąż mieliśmy sobie tyle do powiedzenia.

Patrząc na Antoniego, uświadomiłam sobie coś niezwykle ważnego. Przez tyle miesięcy budowałam na swoim balkonie fortecę. Zwoziłam ziemię, sadziłam gęste pnącza i tworzyłam iluzję idealnego życia. Chciałam wzbudzić zazdrość, pokazać innym, że nikogo nie potrzebuję. Ukrywałam się za pięknem moich roślin, bo bałam się przyznać przed samą sobą, że bardzo brakuje mi drugiego człowieka. Chciałam, żeby inni patrzyli z dołu z podziwem, ale zapomniałam, że z daleka nie da się nawiązać prawdziwej relacji.

Sąsiadki z dołu mogły mi zazdrościć, ale ich zazdrość nie pomogłaby mi w chwili, gdy burza łamała moje kwiaty. To nie ich zawistne spojrzenia ogrzały mnie tego wieczoru. Uświadomiłam sobie, że prawdziwe piękno nie polega na byciu podziwianym z dystansu. Polega na tym, że ma się z kim dzielić zarówno tymi pięknymi, słonecznymi dniami, jak i wspólnie ratować to, co cenne, gdy nadchodzi nawałnica.

Od tamtego dnia wszystko uległo zmianie. Nie obchodziło mnie już, czy pani Krysia widzi chwasty w moich doniczkach, ani czy pani Zosia plotkuje o mnie pod sklepem.

Mój zielony raj stał się wspólny

Minął rok od tamtej burzy. Mój balkon znów kwitnie, jest jeszcze bardziej bujny i kolorowy niż wcześniej. Powojniki, dokładnie te, którym przerzedziłam liście bluszczu z polecenia Antoniego, odwdzięczyły się kwiatami wielkości wnętrza dłoni.

Zmieniło się jedno. Nie ma już gęstej, szczelnej ściany zieleni odgradzającej mnie od sąsiedniego balkonu. Zamiast tego zrobiliśmy w niej niewielkie, bardzo wygodne przejście. Teraz nasz angielski ogród to przestrzeń wspólna. Wieczorami nie siedzę już sama, słuchając miejskiego gwaru. Siedzimy we dwoje. Antoni uczy mnie cierpliwości do trudnych gatunków roślin, a ja piekę dla niego ciasto ze śliwkami, którego zapach miesza się z aromatem kwitnącej lawendy.

Czasem łapię się na tym, że spoglądam w dół na podwórko. Widzę, jak sąsiadki znów podnoszą głowy, by popatrzeć na mój balkon. Być może wciąż szepczą coś z zazdrością, ale to już zupełnie nie ma dla mnie znaczenia. Moje małe, roślinne królestwo, które miało być zbroją przeciwko samotności i narzędziem do budzenia cudzej zazdrości, stało się miejscem, w którym odnalazłam spokój i kogoś, kto zrozumiał mnie szybciej, niż ja sama zrozumiałam siebie.

Nie muszę już nikomu niczego udowadniać. Wystarczy mi to, że każdego ranka mam z kim wypić pierwszą, gorącą herbatę wśród szumiących liści mojego własnego, zielonego raju.

Urszula, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

